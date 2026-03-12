Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски засилва критиките си към съюзниците с все по-остър тон
  Тема: Украйна

Зеленски засилва критиките си към съюзниците с все по-остър тон

12 Март, 2026 11:38, обновена 12 Март, 2026 11:38 1 238 51

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • критики-
  • съюзници-
  • несигурност-
  • помощ

Острият тон на украинския президент предизвиква напрежение в ЕС и САЩ

Зеленски засилва критиките си към съюзниците с все по-остър тон - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Володимир Зеленски засили реториката си както към критиците, така и към съюзниците на Украйна на фона на несигурност относно финансовата подкрепа и продължителните мирни преговори, съобщава Политико, предава News.bg.

Вътрешният кръг на украинския президент предупреждава, че този тон може да отчужди партньорите, на които страната разчита за финансова, военна и дипломатическа подкрепа. „Раздразнението води до по-остра реторика... Това е порочен кръг, който започва да работи срещу нас“, каза анонимен бивш съветник на Зеленски.

В последните си изказвания украинският лидер обвини Виктор Орбан, че подкрепя Москва и блокира пакет от помощ от 90 милиарда евро, намеквайки, че украинските военни могат да действат „на собствения си език“. Брюксел реагира с рядко публично осъждане, като заяви, че Зеленски не трябва да отправя „заплахи срещу държавите-членки на ЕС“.

В речта си на Световния икономически форум в Давос Зеленски критикува и европейските партньори с тон, определен от анализатори като „неочаквано груб“ и почти подигравателен.

Също така, Зеленски многократно е критикувал Доналд Тръмп, наричайки опитите му да окаже натиск върху Киев за отстъпки „несправедливи“. Това доведе до публични обвинения от страна на Тръмп, който определи украинския лидер като основна пречка за мирния процес.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руската мечка

    10 32 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #7

    11:40 12.03.2026

  • 2 Кирил

    20 2 Отговор
    Да се съветва със саша неговия господар.

    11:40 12.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 некъпан паркозависим от Киев

    35 5 Отговор
    И жертва на сексуални посегателства като дете. В абститенция е, а и Орбан му прибара парите за златни тоалетни. Тропа с крак и размахва пръст със замъглен поглед.

    Коментиран от #24

    11:41 12.03.2026

  • 5 златен кенеф

    26 3 Отговор
    просяка пак ще го удра на просия.

    Коментиран от #37, #43

    11:42 12.03.2026

  • 6 Давос

    26 0 Отговор
    "Световния икономически форум в Давос Зеленски критикува и европейските партньори с тон, определен от анализатори като „неочаквано груб“ и почти подигравателен."

    Това беше преди 2 месеца, защо сега се публикува
    😁

    Коментиран от #20

    11:42 12.03.2026

  • 7 Теб не те ли

    9 14 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    отсвириха в Брянск?

    11:43 12.03.2026

  • 8 Перо

    19 3 Отговор
    Неблагодарен унтерменш!

    11:43 12.03.2026

  • 9 име

    26 3 Отговор
    Абе, къде са тия прословути ционистки ПВО лазери, дето щяха да дават на бандерите? В Бандеристан няма ни ток, ни газ, на ционистката кочина железния покрив стана на решето, никъде не се вижда да рацоти този поредин геймчейнджър. Пак ли изтекоха в някоя златна тоалетна парите?

    Коментиран от #12

    11:44 12.03.2026

  • 10 Туман

    27 3 Отговор
    До тук са получили 500 милиарда, 500 милиарда от парите на всички данъкоплатци, само за да може фашистите отвъд океана да си играят на империя

    11:45 12.03.2026

  • 11 "Заради украинските удари и тежките

    9 18 Отговор
    поражения по руски заводи, кораби и пристанища през последната седмица, Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки". "

    😂

    11:45 12.03.2026

  • 12 Украинска компания, създала

    5 17 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    "най-ефективния дрон за 2025", ще снабдява Пентагона по мащабна програма. Украинската компания Defense Drones Tech Corporation е избрана да участва в конкурс за договори по програмата на Пентагона „Drone Dominance Program“ ("Програма за дронова доминация"), в рамките на която САЩ планират да закупят хиляди евтини ударни безпилотни машини. Това се посочва в статия на The New York Times. F-Drones произвежда атакуващи FPV дронове, предназначени и изключително ефективни за унищожаване на руска тежка военна техника. "

    Коментиран от #28

    11:46 12.03.2026

  • 13 Стенли

    18 4 Отговор
    Той зеления фасул не разбра ли че парите от дойната крава наречена ЕС са вече на привършване 😕

    Коментиран от #22

    11:46 12.03.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    8 9 Отговор
    Глупасти...
    Урсула дори предложи на Зеленски още 180млрд евро ако продължи войната до 2028г, докато ЕС успее да се превъоръжи !!!

    11:48 12.03.2026

  • 15 ПИСАХ ВЕЧЕ ТИ СИ БИТА КАРТА

    14 2 Отговор
    ДРУГИ СА ПРОБЛЕМИТЕ И ОЩЕ ЩЕ НАБЪБВАТ. ПРОСИЯТА ТИ ОБЛАГИТЕ МАЙ ЩЕ СА ДО ТУК. ПОСЛЕ ДАНО ЗАПОЧНЕ РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА БЮРОКРАЦИЯТА ПРИ ТЕБ И ЕU.

    Коментиран от #18

    11:48 12.03.2026

  • 16 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    12 1 Отговор
    Сме та u6 @ли, зелен пiдiра3,но въпреки това, ще се съберем да обсъдим ситуацията и с какви наколенки и ва3елин ще ходим при Путин.

    11:51 12.03.2026

  • 17 пешо

    15 1 Отговор
    наркото е в паника денги нет пушкала нет време е за бялото знаме

    11:52 12.03.2026

  • 18 Стенли

    14 0 Отговор

    До коментар #15 от "ПИСАХ ВЕЧЕ ТИ СИ БИТА КАРТА":

    Много точно казано и тази женица Урсула е за разследване и нали имаше едно разследване за едни милярди за едни ваксини и всичко се замете под килима и и мисля си аз дали от тези милиарди давани на зеления фасул не се връща част от тях към управлението на този така наречен ЕС 🤔🤑

    Коментиран от #23

    11:52 12.03.2026

  • 19 И какво ще последва от

    8 1 Отговор
    критиките на Зеленски с все по-остър тон ?

    Коментиран от #25

    11:52 12.03.2026

  • 20 Кръговрат на веществата

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "Давос":

    Смяна на посоката...Русия ще стане интересна и приятелска пак🤣

    11:53 12.03.2026

  • 21 Дериленко

    8 1 Отговор
    Зеления укроУрод ще бъде разкъсан жив в Киев!

    11:53 12.03.2026

  • 22 Щурмбанфюрер Урсула Ойро

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Стенли":

    Ааа,грешка...пари бол,тъпи еврограждани бол...няма да свършат скоро.

    11:55 12.03.2026

  • 23 Ко каза, ко?

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Стенли":

    А добър ден!

    11:56 12.03.2026

  • 24 Да си знаеш

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "некъпан паркозависим от Киев":

    Ако Украйна падне и Путин обърне тази изключително добре подготвена армия срещу ЕС, с Европа е свършено за три дни!

    Коментиран от #32, #36

    11:56 12.03.2026

  • 25 ...не било пудра захар.

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "И какво ще последва от":

    По-качествено бело, че взе да се изтърва.

    11:57 12.03.2026

  • 26 Пич

    7 1 Отговор
    ПростПросяк!!?

    11:57 12.03.2026

  • 27 Оня с коня

    4 12 Отговор
    Ако не беше Зеленски със Свръх енергията си да РЪЧКА НЕПРЕСТАННО заспалата Евро администрация и Надменна Америка за Оръжия и Пари и да им напомня че Украйна Плаща с Кръвта си тяхното Спокойствие,отдавна Русия да се е настанила там и да крои планове откъде и кога да Подпука Европа.

    Коментиран от #46

    11:57 12.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 АА БЕЕ

    13 1 Отговор
    НА ТОЗИ НЯМА ЛИ КОЙ В ЕС ДА МУ ПЛЕСНЕ ДВА ШАМАРА ЧЕ ДА МЛЪКНЕ НАЙ ПОСЛЕ

    11:59 12.03.2026

  • 30 Абе,

    10 2 Отговор
    зеленият шмъркач като порови в тавата с фалшивото брашно и става много нагъл...

    Коментиран от #34

    11:59 12.03.2026

  • 31 Механик

    8 2 Отговор
    Зеленски усеща въженцето детто му се затяга около вратлето и за това е толкова нервен.
    Нещата е Иран не излезнаха така лесни както си ги мислеха Биби и Тръмпи. Много пара потъва там а край и успех не се вижда. За Зели вече никой не мисли, защото САЩ и Израел трябва някак си да се измъкват като побдители и собствената им репутация зависи от това. Зели вече дори не е на втори план.

    12:00 12.03.2026

  • 32 ХАХАХА

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Да си знаеш":

    ТРЯБВА НА ПУТИН ЕВРОПА -КАКВО ДА ГИ ПРАВИ ДЖЕНДАРИТЕ

    12:01 12.03.2026

  • 33 Мазню

    8 2 Отговор
    Горкия Зеленски, все още не зацепва че е бита карта

    12:01 12.03.2026

  • 34 хаха🤣

    2 8 Отговор

    До коментар #30 от "Абе,":

    явно и до Медведа и Захаровая е стигнало това бело🤣 изцяло им е изпържило мозъците🤣

    12:04 12.03.2026

  • 35 нннн

    7 1 Отговор
    Критикува, защото му обръщат внимание. Я да спрат да му публикуват глупостите и да го оставят да приказва на себе си. Може и дупка да изкопае и да говори в нея

    12:04 12.03.2026

  • 36 Стенли

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Да си знаеш":

    И за какво точно му е на Путин да воюва с Европа и той дори и с Украйна не искаше да воюва но го притиснаха до стената и нямаше друг избор , много добре знаем как един рошав ингилзин подкороса зеления фасул да се откаже от мирните преговори за да може един търговец на оръжие да си направи сделките и рошавия ингилзин захлеби яко а зеления фасул си затри държавата и народа си айде нема нужда аман от такива демократи

    12:05 12.03.2026

  • 37 хаха🤣

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "златен кенеф":

    остави го просяка, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    Коментиран от #47, #50

    12:05 12.03.2026

  • 38 не може да бъде

    5 1 Отговор
    Важен въпрос -основната причина Зеленски да е тека остър и раздразнен не е ли това че примката около врата му започна да се стяга!?...медиите нека да си пишат за това колко е героичен какви успехи постига и т.н . ...това не пречи на примката!?

    12:06 12.03.2026

  • 39 Зеленски ИСКА дата

    6 1 Отговор
    Обещаха му прекалено много. И сега малкото нагло зелено човече си търси обещаното. За какъв се има Зеленски , че ни казва какво трябва да направим? Не позволявайте Зеленски да изнудва.

    12:07 12.03.2026

  • 40 Някой

    6 2 Отговор
    Зеленски да бъде съден за заплахи за убийство. То Фицо го простреля един с жена украинка. Тръмп готвено от един събиращ хора за Украйна. Вълкът козината си мени, но нрава не. Това за бандеровците самоопределящи се за фашисти и този присламчил се към тях, вместо да отида в Донбас и говори с хората там и да се разберат.

    12:07 12.03.2026

  • 41 Зельонката

    6 1 Отговор
    Ривъ от сутринта, шъ ривъ цял ден! И вчера ривах, познайте ко шъ прая утре?

    12:07 12.03.2026

  • 42 Факт

    4 1 Отговор
    Зеления пор е на системи.Ако му спрат кранчето пари,разузнавателна информация,интернет и оръжие е на ченгела за 4-5 дена.

    12:08 12.03.2026

  • 43 уффф

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "златен кенеф":

    то пък защото Путин не целуваше корана на килимчето пред аятолаха и не просеше от Кимчо 😁 😁 😁

    12:08 12.03.2026

  • 44 Напрегнато

    4 0 Отговор
    Трябва да е много съобразителен,точно какво говори.Има и друга война.

    12:09 12.03.2026

  • 45 Бъзиктар

    2 1 Отговор
    Зеленски отпусна безлихвен заем в злато,долари и евра на Орбан за изборите и сега му е тъпо.Нервен е.

    12:10 12.03.2026

  • 46 Кобилкин

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Оня с коня":

    Уффф, разседлай коня и отивай да пасеш!

    12:11 12.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 идиоти вън

    2 1 Отговор
    Тонът явно ще става и все по—остър, като на труженичка, която е прелъстена и изоставена!!!

    12:13 12.03.2026

  • 49 Анонимен

    1 0 Отговор
    С нетърпение чакам Зеленски да почне да пуска компромати срещу евролидерите, защото съм сигурен че ги има.

    12:14 12.03.2026

  • 50 Това даже не е коментар от човек

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "хаха🤣":

    а е автоматичен бот, генерирал този коментар от някаква програма или Изкуствен Интелект,
    както му казват сега.
    Само за последната седмица този "коментар" го има цели 11 пъти под различни статии на сайта.
    Пуснете коментара в търсачката на Гугъл и ще се убедите сами.

    12:16 12.03.2026

  • 51 Многоходовото

    0 0 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    12:20 12.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания