Зеленски засилва критиките си към съюзниците с все по-остър тон

Володимир Зеленски засили реториката си както към критиците, така и към съюзниците на Украйна на фона на несигурност относно финансовата подкрепа и продължителните мирни преговори, съобщава Политико, предава News.bg.

Вътрешният кръг на украинския президент предупреждава, че този тон може да отчужди партньорите, на които страната разчита за финансова, военна и дипломатическа подкрепа. „Раздразнението води до по-остра реторика... Това е порочен кръг, който започва да работи срещу нас“, каза анонимен бивш съветник на Зеленски.

В последните си изказвания украинският лидер обвини Виктор Орбан, че подкрепя Москва и блокира пакет от помощ от 90 милиарда евро, намеквайки, че украинските военни могат да действат „на собствения си език“. Брюксел реагира с рядко публично осъждане, като заяви, че Зеленски не трябва да отправя „заплахи срещу държавите-членки на ЕС“.

В речта си на Световния икономически форум в Давос Зеленски критикува и европейските партньори с тон, определен от анализатори като „неочаквано груб“ и почти подигравателен.

Също така, Зеленски многократно е критикувал Доналд Тръмп, наричайки опитите му да окаже натиск върху Киев за отстъпки „несправедливи“. Това доведе до публични обвинения от страна на Тръмп, който определи украинския лидер като основна пречка за мирния процес.