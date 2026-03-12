ГЕРБ предлага: Великденските и коледните добавки да се изплащат ежегодно през март и декември

ПГ на ГЕРБ-СДС внесе в деловодството на Народното събрание Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, в който се предлага великденските и коледните добавки да се изплащат ежегодно през март и декември.
В законопроекта се предлага за посрещане на великденските и коледните празници ежегодно през месец март и месец декември се предоставя целева помощ на подпомагани по чл. 12, ал. 1; подпомагани с месечна целева помощ младежи от 18 до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път; подпомагани по реда на наредбата по чл. 12, ал. 4 за текущия отоплителен сезон; подпомагани по реда на чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца; подпомагани по реда на чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца; деца, настанени в семейства на роднини или близки или в приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; подпомагани от Агенцията за социално подпомагане ветерани от войните; подпомагани от Агенцията за социално подпомагане военноинвалиди и военнопострадали.
В случай, че подпомаганият попада в повече от една от целевите групи по ал. 1, помощта се отпуска само на едно от основанията.
Помощта се предоставя служебно, като за отпускането ѝ не се прилагат разпоредбите на чл. 12, ал. 2 и чл. 13.
Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.
В „Преходни и заключителни разпоредби“ е отбелязано, че целевата помощ по чл. 12а от Закона за социално подпомагане не се счита за доход на лицата и семействата при реализиране на правата им по реда на Закона за социално подпомагане, Закона за семейни помощи за деца, Закона за хората с увреждания и Закона за закрила на детето. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се привеждат в съответствие с него до 6 месеца от влизането му в сила.
Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
В мотивите вносителите Деница Сачева и група народни представители от ПГ на ГЕРБ-СДС отбелязват, че системата за социално подпомагане в Република България е изградена на принципа на обща солидарност на обществото за подпомагане на нуждаещите се лица и семейства. Към момента при провеждането на държавната политика в областта на социалното подпомагане не е въведен модел, чрез който да се предоставя подпомагане на всички нискодоходни лица по време на най-светлите празници, с изключение на пенсионери, чийто размер на пенсията е под линията на бедност. По време на празниците значително се увеличават текущите разходи за потребление на храна, електроенергия, транспорт и други. За най-уязвимите групи от населението тези разходи са непосилни, а липсата на средства засилва чувството на неравенство.
За разрешаването на този въпрос е необходимо устойчиво законодателно решение и устойчива държавна политика. Така ще бъдат създадени условия за намаляване на потенциално социално напрежение и ще се създадат гаранции за спокойствие на най-уязвимите социални групи. Това е предпоставка за по-справедливо разпределение на обществения ресурс и същевременно за по-целенасочена грижа на държавата към тези групи.
С оглед гореизложеното е изготвено законодателно предложение за допълнение на Закона за социално подпомагане с цел въвеждане на нова целева помощ на най-уязвимите лица и семейства, които са в невъзможност да посрещнат традиционните празници. По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и НОИ се очаква тази подкрепа да бъде осигурена на около 507 000 лица, сред които пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, лица с увреждания, самотно живеещи лица, самотни родители и други групи, при съобразяване на определени критерии за достъп до помощта.
Размерът на целевата помощ ще бъде определян ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.
Предвижда се за осигуряването на тази помощ да не се извършва преценка и допълнителна социална анкета, тъй като целевите групи от правоимащи лица вече се подкрепят от системата за социално подпомагане или получават семейни помощи. За тези лица вече е направена оценка от социалните служби на база на първоначално заявяване за подпомагане. Това означава, че правоимащите са идентифицирани като нуждаещи се, като автоматичното идентифициране на получателите на целевата помощ ще допринесе за спазване на принципа за намаляване на административната тежест за гражданите.
Подобни практики за подпомагане съществуват в редица други държави членки на Европейския съюз. Такъв тип подкрепа е в унисон и с принципите на Европейския съюз по отношение на социалните права и защита на уязвимите групи от населението.
Регламентирането на този вид целева социална помощ в Закона за социално подпомагане е мярка, която ще засили доверието на гражданите в институциите и ще подобри ситуацията им по празниците чрез регулярна държавна подкрепа в дългосрочен план.
По отчетни данни на НОИ през 2024 година на средно 432 401 бр. пенсионери двукратно е изплатена сума в общ размер на 200 лв. за тези от тях, чийто размер на пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях, за месец март и месец декември (за коледните и великденските празници) е в размер на до 526 лв. Изплатените средства са в общ размер от 87 100 000 лв. за сметка на бюджета на ДОО за 2024 г.
Следва да се има предвид, че през месец декември 2024 г. броят на пенсионерите, обект на подпомагане с добавка за коледните празници намалява, поради осъвременяване на размера на пенсиите от 01.07.2024 г.
През 2025 г. на средно 611 500 бр. пенсионери двукратно е изплатена сума в общ размер на 170 лв. за тези от тях, чиито размер на пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях, за месец март и месец декември (за коледните и великденските празници) е в размер на до 638 лв. Изплатените средства са в общ размер от 98 720 000 лв. за сметка на бюджета на ДОО за 2025 г.
Като основания на законодателната инициатива вносителите изтъкват, че всяка година в обществото два пъти годишно – преди Коледните и Великденските празници, се разгаря дискусия за придобилите популярност коледни и великденски добавки за пенсионери. Единственото условие за получаването им е определен размер на пенсията, добавките към нея и компенсациите, определен като горна граница от правителството. Този размер за всяка година е различен, в зависимост от възможностите на бюджета и броя на обхванатите лица. Този подход се възприема от редица групи в обществото като несправедлив, защото не отчита реалното имотното състояние или други доходи и не взема предвид, че най-уязвими в обществото често са и многодетни семейства, самотни родители, самотно живеещи хора със здравословни проблеми и други.
Не на последно място начина на изплащане на тези добавки изкривява пенсионния модел, защото не би следвало да се разглежда като добавка към пенсия, а като социална подкрепа и съответно елемент от системата за социално подпомагане.
Посочва се и че подобна практика е доказано работеща в държави като Великобритания, Ирландия, Франция, Белгия, някои кантони на Швейцария, в които е въведен коледен бонус за бедни или сезонни плащания за Коледа и Великден като социално подпомагане.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сачке
Коментиран от #9
12:40 12.03.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #13, #35
12:40 12.03.2026
3 Гласове от зайчарника в Банкя
12:41 12.03.2026
4 Потресаващо!
12:41 12.03.2026
5 Иван Грозни
12:43 12.03.2026
6 АГАТ а Кристи
Никулден е далече, но шараните са
най-търсени сега
12:43 12.03.2026
7 Стига вече лицемерни сглобки!
12:43 12.03.2026
8 Гербер
12:43 12.03.2026
9 Виж сега,
До коментар #1 от "Сачке":Не и дреме на Дебеланата за нищо друго, освен за собствената и банкова сметка, натъпкана с крадени от народа пари.
12:43 12.03.2026
10 Гост
12:44 12.03.2026
11 Бойко
12:45 12.03.2026
12 шопо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Оти не си одиш на село ? Знаем че си от село Жабокрек .
Коментиран от #15, #34
12:45 12.03.2026
13 И вие -
До коментар #2 от "Последния Софиянец":КОМУНИСТИ и петроханци се настанихте на тяхно място и положението става още по-зле
12:46 12.03.2026
14 ТОЗИ РЕПТИЛ
12:46 12.03.2026
15 И без
До коментар #12 от "шопо":Да знаем - ТО СИ ЛИЧИ !!!
Комунист, какво искаш ?
12:48 12.03.2026
16 Възpожденец 🇧🇬
12:55 12.03.2026
17 ДрайвингПлежър
12:55 12.03.2026
18 Майк Алън Патън
12:56 12.03.2026
19 Теглете кредити и раздавайте
12:56 12.03.2026
20 Само ЦСКА и тесни фички
12:56 12.03.2026
21 от Странджата
12:57 12.03.2026
22 биволица секирова
от наште чекмеджета
Коментиран от #23
12:57 12.03.2026
23 биволица секирова
До коментар #22 от "биволица секирова":промоцията е предизборна
да клъвнат повече шарани
после май няма
12:59 12.03.2026
24 А ТВОЯ ТУУУЛУП И ТИ
13:00 12.03.2026
25 Рижа ЛИСИЦА
13:00 12.03.2026
26 Само на наште хора!
13:01 12.03.2026
27 Истината
Но да знаете, тези които най-много обещават, най-много ще крадат после.
13:07 12.03.2026
28 Данко Харсъзина
13:09 12.03.2026
29 Ицо Багера
Партия ГЕРБ да приключи перманентно земния си път.
13:11 12.03.2026
30 щото
13:12 12.03.2026
31 Данко Харсъзина
13:14 12.03.2026
32 Гошо
13:15 12.03.2026
33 9689
13:16 12.03.2026
34 юницата
До коментар #12 от "шопо":многоходова е от жабокрек, живее у петрохански костинброд, работи у софия и т.н.
13:19 12.03.2026
35 как
До коментар #2 от "Последния Софиянец":сте ги изгонили па те управляват още ?
13:24 12.03.2026
36 Тая
13:26 12.03.2026
37 симеоновец
13:29 12.03.2026
38 Стефко
13:44 12.03.2026
39 Данко Харсъзина
13:54 12.03.2026
40 Деницо
13:55 12.03.2026
41 Този бивол
13:56 12.03.2026
42 Но всичко се връща
13:57 12.03.2026
43 Мунчо
Цачева, рибата се вмерисва след май по магазините! Важи и за толстолоба!
13:58 12.03.2026
44 Хмм
13:59 12.03.2026
45 Геро
стържеш толстолоба! Срамота е друже и тъпо!
14:01 12.03.2026