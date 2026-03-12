Новини
ГЕРБ предлага: Великденските и коледните добавки да се изплащат ежегодно през март и декември

ГЕРБ предлага: Великденските и коледните добавки да се изплащат ежегодно през март и декември

12 Март, 2026

В мотивите вносителите Деница Сачева и група народни представители от ПГ на ГЕРБ-СДС отбелязват, че системата за социално подпомагане в Република България е изградена на принципа на обща солидарност на обществото за подпомагане на нуждаещите се лица и семейства

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ПГ на ГЕРБ-СДС внесе в деловодството на Народното събрание Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, в който се предлага великденските и коледните добавки да се изплащат ежегодно през март и декември.

В законопроекта се предлага за посрещане на великденските и коледните празници ежегодно през месец март и месец декември се предоставя целева помощ на подпомагани по чл. 12, ал. 1; подпомагани с месечна целева помощ младежи от 18 до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път; подпомагани по реда на наредбата по чл. 12, ал. 4 за текущия отоплителен сезон; подпомагани по реда на чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца; подпомагани по реда на чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца; деца, настанени в семейства на роднини или близки или в приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; подпомагани от Агенцията за социално подпомагане ветерани от войните; подпомагани от Агенцията за социално подпомагане военноинвалиди и военнопострадали.

В случай, че подпомаганият попада в повече от една от целевите групи по ал. 1, помощта се отпуска само на едно от основанията.

Помощта се предоставя служебно, като за отпускането ѝ не се прилагат разпоредбите на чл. 12, ал. 2 и чл. 13.
Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.

В „Преходни и заключителни разпоредби“ е отбелязано, че целевата помощ по чл. 12а от Закона за социално подпомагане не се счита за доход на лицата и семействата при реализиране на правата им по реда на Закона за социално подпомагане, Закона за семейни помощи за деца, Закона за хората с увреждания и Закона за закрила на детето. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се привеждат в съответствие с него до 6 месеца от влизането му в сила.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

В мотивите вносителите Деница Сачева и група народни представители от ПГ на ГЕРБ-СДС отбелязват, че системата за социално подпомагане в Република България е изградена на принципа на обща солидарност на обществото за подпомагане на нуждаещите се лица и семейства. Към момента при провеждането на държавната политика в областта на социалното подпомагане не е въведен модел, чрез който да се предоставя подпомагане на всички нискодоходни лица по време на най-светлите празници, с изключение на пенсионери, чийто размер на пенсията е под линията на бедност. По време на празниците значително се увеличават текущите разходи за потребление на храна, електроенергия, транспорт и други. За най-уязвимите групи от населението тези разходи са непосилни, а липсата на средства засилва чувството на неравенство.

За разрешаването на този въпрос е необходимо устойчиво законодателно решение и устойчива държавна политика. Така ще бъдат създадени условия за намаляване на потенциално социално напрежение и ще се създадат гаранции за спокойствие на най-уязвимите социални групи. Това е предпоставка за по-справедливо разпределение на обществения ресурс и същевременно за по-целенасочена грижа на държавата към тези групи.

С оглед гореизложеното е изготвено законодателно предложение за допълнение на Закона за социално подпомагане с цел въвеждане на нова целева помощ на най-уязвимите лица и семейства, които са в невъзможност да посрещнат традиционните празници. По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и НОИ се очаква тази подкрепа да бъде осигурена на около 507 000 лица, сред които пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, лица с увреждания, самотно живеещи лица, самотни родители и други групи, при съобразяване на определени критерии за достъп до помощта.
Размерът на целевата помощ ще бъде определян ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.

Предвижда се за осигуряването на тази помощ да не се извършва преценка и допълнителна социална анкета, тъй като целевите групи от правоимащи лица вече се подкрепят от системата за социално подпомагане или получават семейни помощи. За тези лица вече е направена оценка от социалните служби на база на първоначално заявяване за подпомагане. Това означава, че правоимащите са идентифицирани като нуждаещи се, като автоматичното идентифициране на получателите на целевата помощ ще допринесе за спазване на принципа за намаляване на административната тежест за гражданите.
Подобни практики за подпомагане съществуват в редица други държави членки на Европейския съюз. Такъв тип подкрепа е в унисон и с принципите на Европейския съюз по отношение на социалните права и защита на уязвимите групи от населението.
Регламентирането на този вид целева социална помощ в Закона за социално подпомагане е мярка, която ще засили доверието на гражданите в институциите и ще подобри ситуацията им по празниците чрез регулярна държавна подкрепа в дългосрочен план.

По отчетни данни на НОИ през 2024 година на средно 432 401 бр. пенсионери двукратно е изплатена сума в общ размер на 200 лв. за тези от тях, чийто размер на пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях, за месец март и месец декември (за коледните и великденските празници) е в размер на до 526 лв. Изплатените средства са в общ размер от 87 100 000 лв. за сметка на бюджета на ДОО за 2024 г.

Следва да се има предвид, че през месец декември 2024 г. броят на пенсионерите, обект на подпомагане с добавка за коледните празници намалява, поради осъвременяване на размера на пенсиите от 01.07.2024 г.
През 2025 г. на средно 611 500 бр. пенсионери двукратно е изплатена сума в общ размер на 170 лв. за тези от тях, чиито размер на пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях, за месец март и месец декември (за коледните и великденските празници) е в размер на до 638 лв. Изплатените средства са в общ размер от 98 720 000 лв. за сметка на бюджета на ДОО за 2025 г.

Като основания на законодателната инициатива вносителите изтъкват, че всяка година в обществото два пъти годишно – преди Коледните и Великденските празници, се разгаря дискусия за придобилите популярност коледни и великденски добавки за пенсионери. Единственото условие за получаването им е определен размер на пенсията, добавките към нея и компенсациите, определен като горна граница от правителството. Този размер за всяка година е различен, в зависимост от възможностите на бюджета и броя на обхванатите лица. Този подход се възприема от редица групи в обществото като несправедлив, защото не отчита реалното имотното състояние или други доходи и не взема предвид, че най-уязвими в обществото често са и многодетни семейства, самотни родители, самотно живеещи хора със здравословни проблеми и други.

Не на последно място начина на изплащане на тези добавки изкривява пенсионния модел, защото не би следвало да се разглежда като добавка към пенсия, а като социална подкрепа и съответно елемент от системата за социално подпомагане.
Посочва се и че подобна практика е доказано работеща в държави като Великобритания, Ирландия, Франция, Белгия, някои кантони на Швейцария, в които е въведен коледен бонус за бедни или сезонни плащания за Коледа и Великден като социално подпомагане.


  • 1 Сачке

    25 1 Отговор
    къде ви е бюджета неможачи. Два опита и нищо.

    Коментиран от #9

    12:40 12.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    22 1 Отговор
    ГЕРБ ги изгонихме с камъни и дърве.Край с тях.

    Коментиран от #12, #13, #35

    12:40 12.03.2026

  • 3 Гласове от зайчарника в Банкя

    23 0 Отговор
    Популизъм, идат избори и Бацо позволи да дрънкат празни приказки на килограм😉

    12:41 12.03.2026

  • 4 Потресаващо!

    27 0 Отговор
    На Угоената Деница Сачева дебелото черво се пълни с 20 хиляди евра на месец, а за пенсионерите дребни евроцентове.

    12:41 12.03.2026

  • 5 Иван Грозни

    20 0 Отговор
    Вълкът козина си мени нрава не.Спомнете си какво каза тиквата на пенсионерите"бегайте да сеете картофи".Долна миризлива измет.

    12:43 12.03.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    18 0 Отговор
    Идват избори.
    Никулден е далече, но шараните са
    най-търсени сега

    12:43 12.03.2026

  • 7 Стига вече лицемерни сглобки!

    21 0 Отговор
    Преди избори винаги се засилват обещанията и "грижата"за населението от всички партии. След избори се сглобяват обратно и от най-големите врагове се образуват коалиции, които ограбват същия този глупав народ, който им гласува.

    12:43 12.03.2026

  • 8 Гербер

    2 10 Отговор
    Идеята е добра!

    12:43 12.03.2026

  • 9 Виж сега,

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сачке":

    Не и дреме на Дебеланата за нищо друго, освен за собствената и банкова сметка, натъпкана с крадени от народа пари.

    12:43 12.03.2026

  • 10 Гост

    16 0 Отговор
    Нали управлявахте ма? Какви лицемерни измек"яри сте, не е истина

    12:44 12.03.2026

  • 11 Бойко

    11 0 Отговор
    Късно е либе за ...

    12:45 12.03.2026

  • 12 шопо

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Оти не си одиш на село ? Знаем че си от село Жабокрек .

    Коментиран от #15, #34

    12:45 12.03.2026

  • 13 И вие -

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    КОМУНИСТИ и петроханци се настанихте на тяхно място и положението става още по-зле

    12:46 12.03.2026

  • 14 ТОЗИ РЕПТИЛ

    14 0 Отговор
    ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗХВЪРЛЕН ПРЕЗ НЯКОЙ ПРОЗОРЕЦ НА ПАРЛАМЕНТА.

    12:46 12.03.2026

  • 15 И без

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "шопо":

    Да знаем - ТО СИ ЛИЧИ !!!
    Комунист, какво искаш ?

    12:48 12.03.2026

  • 16 Възpожденец 🇧🇬

    11 2 Отговор
    ‼️Току-що България загуби 437 млн. евро по ПВО заради саботажа на ГЕРБ, ДПС-НН, ИТН и ВъZраждане

    12:55 12.03.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    11 0 Отговор
    Голямото предизборно наддаване започна - дупе да е яко на драгия данъкоплатец дето ще плаща за всичката тая простотия1

    12:55 12.03.2026

  • 18 Майк Алън Патън

    12 0 Отговор
    А защо не предложат ОФИЦИАЛНО , поне 1 път в годината да правим постъпления към чекмеДЖЕТАТА на Бойко ? И той е човек ! Не заслужава ли такъв жест ?

    12:56 12.03.2026

  • 19 Теглете кредити и раздавайте

    9 0 Отговор
    частника и работника ще плаща, важно е администрацията да се увеличи до пет милиона

    12:56 12.03.2026

  • 20 Само ЦСКА и тесни фички

    15 0 Отговор
    Никога повече ГЕРБ.

    12:56 12.03.2026

  • 21 от Странджата

    13 0 Отговор
    Само като я зърнах-и обилно повърнах !!! Кажете ми само един депутат от ГРАБ който става за нещо ,и ще му изпратя 5 л бургаска мускатова

    12:57 12.03.2026

  • 22 биволица секирова

    13 0 Отговор
    Великденските и коледните добавки да се изплащат ежегодно
    от наште чекмеджета

    Коментиран от #23

    12:57 12.03.2026

  • 23 биволица секирова

    14 0 Отговор

    До коментар #22 от "биволица секирова":

    промоцията е предизборна
    да клъвнат повече шарани
    после май няма

    12:59 12.03.2026

  • 24 А ТВОЯ ТУУУЛУП И ТИ

    8 0 Отговор
    Командирите 15 години ЩО НЕ ГО НАПРАВИХТЕ ЗАЩОТО СТЕ МАНИПУЛАТОРИ ПОПУЛИСТИ И ВСИЧКО ДА БЪДЕ ЗА ВАС.

    13:00 12.03.2026

  • 25 Рижа ЛИСИЦА

    12 0 Отговор
    Стъкленият поглед на окото на усойницата ! Така ли е озаглавена тази снимка ? Сигурно това женище плюе и отрова ,която прояжда метал и камък даже ?

    13:00 12.03.2026

  • 26 Само на наште хора!

    2 1 Отговор
    Само на нашите хора, тези лежали зял живот и стигнали социална пенсия! На цингите! На телковете на здрави, прави лъжци, въобще на избраните по заслуги към държавата трудови хора! Хора, гласувайте за СИЯНИЕ! Просто тези всички изроди българомразци поне малко да бъдат притеснени! Стига са гледали как да уморят хората със средни пенсии , та да има пари за крадене от ДОО.

    13:01 12.03.2026

  • 27 Истината

    8 0 Отговор
    Много е хубаво по време на предизборна кампания! Всички се надпреварват да обещават!
    Но да знаете, тези които най-много обещават, най-много ще крадат после.

    13:07 12.03.2026

  • 28 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Започнаха да наддават. И ГЕРБ станаха популисти. Няма да гласувам за тях.

    13:09 12.03.2026

  • 29 Ицо Багера

    5 0 Отговор
    Аз имам по - добро предложение:
    Партия ГЕРБ да приключи перманентно земния си път.

    13:11 12.03.2026

  • 30 щото

    3 0 Отговор
    усещат че губят вече и да сложат динена кора на бъдещите-елементарно Уотсън....

    13:12 12.03.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    ГЕРБ окончателно ме изгубиха като гласоподавател. За тях да гласуват пенциите и циганите дето са на социал. От мен, сбогом ГЕРБ.

    13:14 12.03.2026

  • 32 Гошо

    7 2 Отговор
    А какво правим с нехристиянските пенсионери??? Защо не раздават увеличение и за Рамазан, за Барйам, за Ханука, за китайската нова година и за денят на Зулусите?

    13:15 12.03.2026

  • 33 9689

    6 0 Отговор
    Не ти вярвам на предизборната пропаганда мутренска подлого.

    13:16 12.03.2026

  • 34 юницата

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "шопо":

    многоходова е от жабокрек, живее у петрохански костинброд, работи у софия и т.н.

    13:19 12.03.2026

  • 35 как

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    сте ги изгонили па те управляват още ?

    13:24 12.03.2026

  • 36 Тая

    9 0 Отговор
    скорпионка и шайката до кога се гласят да са в парламента , че запредлагала ?

    13:26 12.03.2026

  • 37 симеоновец

    4 0 Отговор
    По времето на нашия Боко Банкянския се даваха по четири заплати, ама на кино!

    13:29 12.03.2026

  • 38 Стефко

    4 0 Отговор
    Ако се погледне назад във времето и се направи опит за анализ, не може да се разбере въпросната госпожа, кога е била искрена към електорат и към политическите екипи , в които е била. Трябва да има хигиена и в политиката, морала липсва отдавна!

    13:44 12.03.2026

  • 39 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Ако ми трябва лява популистка партия, ще гласувам за Възраждане или за комуняги. Но не съм фен на левите партии. За това бай, бай ГЕРБ. За да се харесат на пенциите и циганите, ГЕРБ ще загубят твърдия си десен електорат. Защото предполагам няма да съм единственият, който ще им бие шута.

    13:54 12.03.2026

  • 40 Деницо

    1 0 Отговор
    А защо не ги разпределите по равно на 12 месеца? А?

    13:55 12.03.2026

  • 41 Този бивол

    4 0 Отговор
    дано никога повече не го видиме...

    13:56 12.03.2026

  • 42 Но всичко се връща

    3 0 Отговор
    Тази казуарка искаше да не увеличават пенсиите,кой ти вярва сега

    13:57 12.03.2026

  • 43 Мунчо

    2 0 Отговор
    Великите гробарите за януари изтървахте времето и срока, ама то за вас всичко е без значение! Важното е, че НКЖИ са с 5% увеличение, ама от януари 2026! Ей, велики празноглавци ще има Видьов ден за вас!
    Цачева, рибата се вмерисва след май по магазините! Важи и за толстолоба!

    13:58 12.03.2026

  • 44 Хмм

    1 0 Отговор
    много активни станаха, като са на власт за нищо пари няма, а изтеглиха 20 млрд., сега учат другите какво да правят, трудно ще се разделим от тях, но надявам се натам вървим

    13:59 12.03.2026

  • 45 Геро

    0 0 Отговор
    Алибегов, пари ли нямаш или заведения, че още
    стържеш толстолоба! Срамота е друже и тъпо!

    14:01 12.03.2026

