Русия твърди, че Украйна е атакувала тръбопровода „Турски поток“
  Тема: Украйна

Русия твърди, че Украйна е атакувала тръбопровода „Турски поток“

12 Март, 2026 12:40 1 958 55

  • украйна-
  • турски поток-
  • русия-
  • газпром

Кремъл осъди атаката срещу съоръжението, което е експлоатирано от руския енергиен гигант "Газпром"

Русия твърди, че Украйна е атакувала тръбопровода „Турски поток“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната заяви, че Украйна е направила неуспешен опит за атака с дронове срещу компресорната станция "Руская", която подава газ по тръбопровода "Турски поток", предаде ТАСС, съобщи БТА.

В изявление на отбранителното ведомство се посочва, че атаката срещу съоръжението, което се намира в Краснодарския край, е извършена тази нощ между 03:55 до 06:45 ч. московско време (02:55 до 05:45 ч. българско време). "Руските сили за противовъздушна отбрана и електронна война унищожиха 10 украински ударни безпилотни летателни апарата от самолетен тип", пише руското министерство на отбраната, като добавя, че "няма щети по отбранявания обект".

Още новини от Украйна

Кремъл осъди атаката срещу съоръжението, което е експлоатирано от руския енергиен гигант "Газпром" и е част от мрежата за доставка на газ до европейски клиенти, добавя Ройтерс.

Междувременно Службата за сигурност на Украйна (СБУ) заяви, цитирана от Укринформ, че украински дронове са поразили компресорната станция "Тихорецк", която също се намира в Краснодарсксия край. Това е един от най-важните центрове за петролни доставки в Южна Русия и включва голяма нефтобаза и терминал, каза представител на СБУ. По думите му ударът по съоръжението е предизвикал огромен пожар.

Изявлението на СБУ за атаката бе разпространено, след като рано тази сутрин властите в Краснодарския край съобщиха, че отломки от прехванат украински дрон са предизвикали голям пожар в петролна база в Тихорецкия район и че пламъците са обхванали 150 квадратни километра.


Русия
Оценка 3.5 от 14 гласа.
Оценка 3.5 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    39 9 Отговор
    Йотова да свика съвета за сигурност.Украйна ни атакува.

    Коментиран от #16

    12:41 12.03.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 19 Отговор
    БРЕХ КАКВИ ИНСТАЛАЦИИ ИМАТ РУСНАЦИТЕ - 150 КВАДРАТНИ КИЛОМЕТРА
    .....
    А В ЗАЛИВА СА ПО 150 КВАДРАТНИ МЕТРА :)

    Коментиран от #10

    12:45 12.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Омазана ватенка

    16 33 Отговор
    Абе нали Митрофанова щеше да затваря руското посолство?

    Коментиран от #7

    12:48 12.03.2026

  • 6 име

    31 9 Отговор
    Абе, къде са тия прословути ционистки ПВО лазери, дето щяха да дават на бандерите? В Бандеристан няма ни ток, ни газ, на ционистката кочина железния покрив стана на решето, никъде не се вижда да рацоти този поредин геймчейнджър. Пак ли изтекоха в някоя златна тоалетна парите?

    12:48 12.03.2026

  • 7 всички нормални държави

    32 7 Отговор

    До коментар #5 от "Омазана ватенка":

    Затварят посолствата си в Израел.

    12:49 12.03.2026

  • 8 ОКРАИНА ФАЛИРА ЕС

    24 8 Отговор
    А вие отдавна фалирахме

    Коментиран от #12, #18

    12:50 12.03.2026

  • 9 Голям майтап ще е

    10 27 Отговор
    Да са го издумкали, 🤣, Вучич, Орбан и Фицо.... газ и петрол ще пик...... ят....

    12:50 12.03.2026

  • 10 Тц,тц,тц 😂😂😂

    13 18 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ако пък знаеше какви просторни външни тоалетни имат руснаците🤣.

    Коментиран от #53

    12:50 12.03.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    14 25 Отговор
    За нашите руски таварищи и приятели на Русия имам още по-добра новина !!! В Кубанска област, Тихорецк горят 4000кв метра складове горива. Разбира се от паднали отломки, инак всички по украински дронове е отработено и са свалени. Рассия сила таварищи, сила.....еййййййй.😄

    Коментиран от #15, #39

    12:50 12.03.2026

  • 12 Учуден

    9 8 Отговор

    До коментар #8 от "ОКРАИНА ФАЛИРА ЕС":

    И денги за банички нема вече.

    12:51 12.03.2026

  • 13 Лудница

    7 17 Отговор
    Вяра да нямаш на никой от изток.

    12:51 12.03.2026

  • 14 Нямат край

    13 19 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    12:52 12.03.2026

  • 15 лошото е

    20 10 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    Че в Украйна нямат ток за да научат тази добра новина ;)

    Коментиран от #20, #23

    12:52 12.03.2026

  • 16 хаха

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    яко +1

    12:53 12.03.2026

  • 17 Тодар Живков

    10 18 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Ами има.Това са българските комунисти.

    Коментиран от #34

    12:54 12.03.2026

  • 18 Многоходовото

    11 16 Отговор

    До коментар #8 от "ОКРАИНА ФАЛИРА ЕС":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    12:54 12.03.2026

  • 19 Ивелин Михайлов

    7 14 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ИЗПРАЩА ВОЕННА ПОМОЩ ЗА РУСИЯ ЗА ДА ПРИКЛЮЧВА ПО-БЪРЗО С ТИЯ УКРАИНСКИ ТЕРОРИСТИ!

    Коментиран от #24

    12:54 12.03.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    11 18 Отговор

    До коментар #15 от "лошото е":

    Ем че то и Брянск и Белгород нямат ток, ама то руснаците са като животните - ток им не требе, само бой

    Коментиран от #37

    12:54 12.03.2026

  • 21 Да си копейка е Божие наказание

    5 15 Отговор
    Най--много гласове за възраждане има от Западна Европа и САЩ.

    12:55 12.03.2026

  • 22 Ха дано

    5 11 Отговор
    е истина!

    12:56 12.03.2026

  • 23 в Украйна информацията е

    9 18 Отговор

    До коментар #15 от "лошото е":

    същата като навсякъде по света. Трагедията е в Русия и Северна Корея. Пълно информационно затъмнение. :)))

    12:56 12.03.2026

  • 24 Оди у Русиа

    11 12 Отговор

    До коментар #19 от "Ивелин Михайлов":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #44

    12:56 12.03.2026

  • 25 Путин се стреми на всяка цена

    13 11 Отговор
    да осигури победа на Орбан в Унгария, руските тролове атакуват, пише Financial Times на база на информация от запознати източници, идва около месец преди парламентарните избори, на които изразяващият проруски позиции Орбан ще се изправи срещу проевропейски настроения лидер на опозиционната партия "Тиса" Петер Мадяр. Партията на Мадяр "Тиса" понастоящем води в проучванията на общественото мнение преди парламентарните избори на 12 април. Виктор Орбан е изключително важен за Русия, защото изпълнява задача по блокиране санкции на ЕС срещу Русия и различни финансови пакети за Украйна.

    12:57 12.03.2026

  • 26 Любо

    14 7 Отговор
    Идеално, нека ППдофилите и жълтопаветния планктон подкрепящи нацистите в Украйна да стоят без газ, нямам търпение. На педалчетата им става най-зле като им удряш по джоба.

    Коментиран от #28

    12:59 12.03.2026

  • 27 Владимир Путин, президент

    12 13 Отговор
    Болната руска мечка си отива таварищи !!! ☝️

    Коментиран от #46

    13:03 12.03.2026

  • 28 Шшшшт

    3 9 Отговор

    До коментар #26 от "Любо":

    Ще те правя женски гълъб.

    Коментиран от #41

    13:03 12.03.2026

  • 29 хихи

    15 7 Отговор
    Време е за "Орешник" по правителствения квартал в Киев...

    Коментиран от #32, #33

    13:04 12.03.2026

  • 30 Филко Русофилков.....

    10 15 Отговор
    Пак се изложихме пред света🙊, една нищо и никаква Украйна ни прави за смях вече пета година 🙊, само простите български копейки вярват че Русия е велика и богата🙊, обаче нито една умствено-изостанала и бавно развиваща се копейка не е заминала за там🤔.

    Коментиран от #43

    13:04 12.03.2026

  • 31 Смех с ватенки

    6 12 Отговор
    Да си ги пазили бе😁

    13:05 12.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Завода за орешници

    7 12 Отговор

    До коментар #29 от "хихи":

    го гръмнаха преди седмица.

    13:07 12.03.2026

  • 34 Има има

    12 7 Отговор

    До коментар #17 от "Тодар Живков":

    украинските подлоги.

    13:10 12.03.2026

  • 35 Добър ден руски ssвине

    8 11 Отговор
    Взехте ли Купянск?

    Коментиран от #45

    13:12 12.03.2026

  • 36 Усик-Украйна

    7 12 Отговор
    Русия лъже както винаги. За три дня в Киив.Айде подписвайте договор и плащайте репараци,
    че ще стане:За четирие года и Масква провинция на Украйна.

    13:13 12.03.2026

  • 37 Слава Ycpaiнi

    9 6 Отговор

    До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":

    В цяла покрайна няма ток, но украинските roведа напредват на запад.

    Коментиран от #40

    13:15 12.03.2026

  • 38 Усик-Украйна

    6 9 Отговор
    Защитавам всички пояси срещу десет Путлеровци,а аз сам с една вързана рака,

    13:17 12.03.2026

  • 39 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    ГОЛЯМ КЕФ НАЛИ ....А СКОРО И СОФИЙСКОТО ЛЕТИЩЕ ЩЕ ГОРИ ..МОЖЕШ ДА СЕ КЕФИШ ПРЕДВАРИТЕЛНО ...

    13:19 12.03.2026

  • 40 Трагедията е

    4 10 Отговор

    До коментар #37 от "Слава Ycpaiнi":

    е в Русия. Няма интернет, няма ПВО и украинските удари не спират. :)))

    13:23 12.03.2026

  • 41 Тихо bpamтио

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Шшшшт":

    Отзад си като обърната кофа.

    13:24 12.03.2026

  • 42 Тук има,тук нема.

    6 0 Отговор
    Професионална етика, която отсъства: умишлено премълчаване в медия за ужасна трагедия (3 дни преди) за загиналите 9 човека мирни жители и 42 ранени в мирен гр.Брянск от удара на тежка ракета Storm Shadow изстреляна от Украйна. Принцип в работата на медия чисто цигански: тук има, тук няма. Но тя била “честна и професионална”. Вчера.

    13:27 12.03.2026

  • 43 Джендьо украинов

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "Филко Русофилков.....":

    А колко m@лoymни укроби заминаха за крайната ko4ина.

    13:27 12.03.2026

  • 44 Оди си на село

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Оди у Русиа":

    да пасеш овцете.

    13:28 12.03.2026

  • 45 Здрасти

    7 4 Отговор

    До коментар #35 от "Добър ден руски ssвине":

    украински roведа, дойде ли тока?

    13:29 12.03.2026

  • 46 някой си

    7 3 Отговор

    До коментар #27 от "Владимир Путин, президент":

    хахаха, просто я събудихте и сега тръгва да се храни с уср@инци и евр0гейтаци

    13:30 12.03.2026

  • 47 някой си

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ще ще":

    твоето дойде!

    13:32 12.03.2026

  • 48 Инж1

    6 7 Отговор
    И да го е атакувала Украйна - БРАВО!!!! Трябваше отдавна да го гръмнат Путлер@стки поток!!!!
    Оттам рФ получава пари, за да води войната!?!?!?!

    13:33 12.03.2026

  • 49 Руски Z-блогъри в ступор заради

    4 6 Отговор
    взривените руски военни заводи. Руският военен пропагандист Владимир Романов е един от многото Z-канали, които са в ступор и не пестят критики – Романов твърди, че украински разузнавателен дрон е кръжал над завода "Кремний ЕЛ" и е насочвал ракетите, а руското военно министерство не се е погрижило за адекватна ПВО . Защо – защото се занимава да лъже и фалшифицира какво става на фронта, възмущава се Романов. Z-блогърите броят, че предвид броя на ракетите поне 4 украински изтребителя Су би трябвало да са се приближили в известна степен до руската граница и да са изстреляли поне 8 ракети, за да има 7 попадения. Къде ни е ПВО-то, тези изтребители защо не са свалени, питат руските военни пропагандисти.
    😂

    Коментиран от #52

    13:38 12.03.2026

  • 50 остатъци от дрон

    1 0 Отговор
    Не е дрон като обикновен дрон та пламъците са обхванали 150 квадратни километра, колкото и есенната офанзива .

    13:39 12.03.2026

  • 51 Стинг

    5 7 Отговор
    Руските пияндета са калпави навсякъде, дори и във война.Започнаха пета година и нищо не превзеха не.годниците, загубиха хиляди бройки без аналогова железария и милион жертви и акъла не им увря.Могат само да лъжат, крадат, убиват и рушат.Никога не вярвайте на Русия!!!

    13:40 12.03.2026

  • 52 някой си

    6 3 Отговор

    До коментар #49 от "Руски Z-блогъри в ступор заради":

    доста слаба пропаганда,ама то от бг центче кво да очакваш

    13:48 12.03.2026

  • 53 Мнение

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Британците (някои) още се мият чрез пълнене на обща мивка!
    Знаете ли, че там (в жалкобритания) в някои сгради топлата и студената вода все още са на два отделни крана именно щото се смесва водата в обща мивка, от която после хората си мият ръцете и лицата?!

    Външните тоалетни в Русия, спрямо някои направления в жалкобритания, са направо като адронният колайдер спрямо бг евроатлантиците!

    13:49 12.03.2026

  • 54 Време е

    7 0 Отговор
    Ердоган също да удари урките!

    13:57 12.03.2026

  • 55 Ддд

    0 1 Отговор
    Не знаех че Украйна има ограничения, да удря някакви обекти в РФ?
    Поредното нагло руско изказване.

    14:04 12.03.2026

