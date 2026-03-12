Русия твърди, че Украйна е атакувала тръбопровода „Турски поток“

Руското министерство на отбраната заяви, че Украйна е направила неуспешен опит за атака с дронове срещу компресорната станция "Руская", която подава газ по тръбопровода "Турски поток", предаде ТАСС, съобщи БТА.
В изявление на отбранителното ведомство се посочва, че атаката срещу съоръжението, което се намира в Краснодарския край, е извършена тази нощ между 03:55 до 06:45 ч. московско време (02:55 до 05:45 ч. българско време). "Руските сили за противовъздушна отбрана и електронна война унищожиха 10 украински ударни безпилотни летателни апарата от самолетен тип", пише руското министерство на отбраната, като добавя, че "няма щети по отбранявания обект".
Кремъл осъди атаката срещу съоръжението, което е експлоатирано от руския енергиен гигант "Газпром" и е част от мрежата за доставка на газ до европейски клиенти, добавя Ройтерс.
Междувременно Службата за сигурност на Украйна (СБУ) заяви, цитирана от Укринформ, че украински дронове са поразили компресорната станция "Тихорецк", която също се намира в Краснодарсксия край. Това е един от най-важните центрове за петролни доставки в Южна Русия и включва голяма нефтобаза и терминал, каза представител на СБУ. По думите му ударът по съоръжението е предизвикал огромен пожар.
Изявлението на СБУ за атаката бе разпространено, след като рано тази сутрин властите в Краснодарския край съобщиха, че отломки от прехванат украински дрон са предизвикали голям пожар в петролна база в Тихорецкия район и че пламъците са обхванали 150 квадратни километра.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #16
12:41 12.03.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
А В ЗАЛИВА СА ПО 150 КВАДРАТНИ МЕТРА :)
Коментиран от #10
12:45 12.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Омазана ватенка
Коментиран от #7
12:48 12.03.2026
6 име
12:48 12.03.2026
7 всички нормални държави
До коментар #5 от "Омазана ватенка":Затварят посолствата си в Израел.
12:49 12.03.2026
8 ОКРАИНА ФАЛИРА ЕС
Коментиран от #12, #18
12:50 12.03.2026
9 Голям майтап ще е
12:50 12.03.2026
10 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ако пък знаеше какви просторни външни тоалетни имат руснаците🤣.
Коментиран от #53
12:50 12.03.2026
11 Владимир Путин, президент
Коментиран от #15, #39
12:50 12.03.2026
12 Учуден
До коментар #8 от "ОКРАИНА ФАЛИРА ЕС":И денги за банички нема вече.
12:51 12.03.2026
13 Лудница
12:51 12.03.2026
14 Нямат край
12:52 12.03.2026
15 лошото е
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":Че в Украйна нямат ток за да научат тази добра новина ;)
Коментиран от #20, #23
12:52 12.03.2026
16 хаха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":яко +1
12:53 12.03.2026
17 Тодар Живков
Коментиран от #34
12:54 12.03.2026
18 Многоходовото
До коментар #8 от "ОКРАИНА ФАЛИРА ЕС":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
12:54 12.03.2026
19 Ивелин Михайлов
Коментиран от #24
12:54 12.03.2026
20 Владимир Путин, президент
До коментар #15 от "лошото е":Ем че то и Брянск и Белгород нямат ток, ама то руснаците са като животните - ток им не требе, само бой
Коментиран от #37
12:54 12.03.2026
21 Да си копейка е Божие наказание
12:55 12.03.2026
22 Ха дано
12:56 12.03.2026
23 в Украйна информацията е
До коментар #15 от "лошото е":същата като навсякъде по света. Трагедията е в Русия и Северна Корея. Пълно информационно затъмнение. :)))
12:56 12.03.2026
24 Оди у Русиа
До коментар #19 от "Ивелин Михайлов":Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
Коментиран от #44
12:56 12.03.2026
25 Путин се стреми на всяка цена
12:57 12.03.2026
26 Любо
Коментиран от #28
12:59 12.03.2026
27 Владимир Путин, президент
Коментиран от #46
13:03 12.03.2026
28 Шшшшт
До коментар #26 от "Любо":Ще те правя женски гълъб.
Коментиран от #41
13:03 12.03.2026
29 хихи
Коментиран от #32, #33
13:04 12.03.2026
30 Филко Русофилков.....
Коментиран от #43
13:04 12.03.2026
31 Смех с ватенки
13:05 12.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Завода за орешници
До коментар #29 от "хихи":го гръмнаха преди седмица.
13:07 12.03.2026
34 Има има
До коментар #17 от "Тодар Живков":украинските подлоги.
13:10 12.03.2026
35 Добър ден руски ssвине
Коментиран от #45
13:12 12.03.2026
36 Усик-Украйна
че ще стане:За четирие года и Масква провинция на Украйна.
13:13 12.03.2026
37 Слава Ycpaiнi
До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":В цяла покрайна няма ток, но украинските roведа напредват на запад.
Коментиран от #40
13:15 12.03.2026
38 Усик-Украйна
13:17 12.03.2026
39 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":ГОЛЯМ КЕФ НАЛИ ....А СКОРО И СОФИЙСКОТО ЛЕТИЩЕ ЩЕ ГОРИ ..МОЖЕШ ДА СЕ КЕФИШ ПРЕДВАРИТЕЛНО ...
13:19 12.03.2026
40 Трагедията е
До коментар #37 от "Слава Ycpaiнi":е в Русия. Няма интернет, няма ПВО и украинските удари не спират. :)))
13:23 12.03.2026
41 Тихо bpamтио
До коментар #28 от "Шшшшт":Отзад си като обърната кофа.
13:24 12.03.2026
42 Тук има,тук нема.
13:27 12.03.2026
43 Джендьо украинов
До коментар #30 от "Филко Русофилков.....":А колко m@лoymни укроби заминаха за крайната ko4ина.
13:27 12.03.2026
44 Оди си на село
До коментар #24 от "Оди у Русиа":да пасеш овцете.
13:28 12.03.2026
45 Здрасти
До коментар #35 от "Добър ден руски ssвине":украински roведа, дойде ли тока?
13:29 12.03.2026
46 някой си
До коментар #27 от "Владимир Путин, президент":хахаха, просто я събудихте и сега тръгва да се храни с уср@инци и евр0гейтаци
13:30 12.03.2026
47 някой си
До коментар #32 от "Ще ще":твоето дойде!
13:32 12.03.2026
48 Инж1
Оттам рФ получава пари, за да води войната!?!?!?!
13:33 12.03.2026
49 Руски Z-блогъри в ступор заради
😂
Коментиран от #52
13:38 12.03.2026
50 остатъци от дрон
13:39 12.03.2026
51 Стинг
13:40 12.03.2026
52 някой си
До коментар #49 от "Руски Z-блогъри в ступор заради":доста слаба пропаганда,ама то от бг центче кво да очакваш
13:48 12.03.2026
53 Мнение
До коментар #10 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Британците (някои) още се мият чрез пълнене на обща мивка!
Знаете ли, че там (в жалкобритания) в някои сгради топлата и студената вода все още са на два отделни крана именно щото се смесва водата в обща мивка, от която после хората си мият ръцете и лицата?!
Външните тоалетни в Русия, спрямо някои направления в жалкобритания, са направо като адронният колайдер спрямо бг евроатлантиците!
13:49 12.03.2026
54 Време е
13:57 12.03.2026
55 Ддд
Поредното нагло руско изказване.
14:04 12.03.2026