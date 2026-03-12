Русия твърди, че Украйна е атакувала тръбопровода „Турски поток“

Руското министерство на отбраната заяви, че Украйна е направила неуспешен опит за атака с дронове срещу компресорната станция "Руская", която подава газ по тръбопровода "Турски поток", предаде ТАСС, съобщи БТА.

В изявление на отбранителното ведомство се посочва, че атаката срещу съоръжението, което се намира в Краснодарския край, е извършена тази нощ между 03:55 до 06:45 ч. московско време (02:55 до 05:45 ч. българско време). "Руските сили за противовъздушна отбрана и електронна война унищожиха 10 украински ударни безпилотни летателни апарата от самолетен тип", пише руското министерство на отбраната, като добавя, че "няма щети по отбранявания обект".

Още новини от Украйна

Кремъл осъди атаката срещу съоръжението, което е експлоатирано от руския енергиен гигант "Газпром" и е част от мрежата за доставка на газ до европейски клиенти, добавя Ройтерс.

Междувременно Службата за сигурност на Украйна (СБУ) заяви, цитирана от Укринформ, че украински дронове са поразили компресорната станция "Тихорецк", която също се намира в Краснодарсксия край. Това е един от най-важните центрове за петролни доставки в Южна Русия и включва голяма нефтобаза и терминал, каза представител на СБУ. По думите му ударът по съоръжението е предизвикал огромен пожар.

Изявлението на СБУ за атаката бе разпространено, след като рано тази сутрин властите в Краснодарския край съобщиха, че отломки от прехванат украински дрон са предизвикали голям пожар в петролна база в Тихорецкия район и че пламъците са обхванали 150 квадратни километра.