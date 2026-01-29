Новини
Превозвачите в Черна гора прекратиха граничните блокади след среща с правителството

Превозвачите в Черна гора прекратиха граничните блокади след среща с правителството

29 Януари, 2026 16:34 491 1

Договорени са решения за голяма част от проблемите с транзитните срокове и митническите услуги, но спорът за акциза върху горивата остава нерешен

Превозвачите в Черна гора прекратиха граничните блокади след среща с правителството - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Превозвачите в Черна гора прекратиха блокадите по граничните пунктове след среща с правителството, съобщи БТВ, предава News.bg.

Протестите започнаха на 26 януари и обхванаха граничните пунктове със съседните страни от Шенгенското пространство, включително България. Превозвачите изразиха недоволство срещу новата система за вход и изход на ЕС, която ограничава престоя в държавите членки до 90 дни в рамките на 180-дневен период, както и срещу икономическите загуби, произтичащи от това.

Освен това, те настояваха за увеличаване на възстановявания акциз върху горивата, по-бързо възстановяване на сумите по ДДС в срок от 30 до 60 дни и удължаване на работното време на митническата и фитосанитарната инспекция.

След срещата с правителството превозвачите съобщиха, че са договорени решения за значителна част от проблемите. Камионите вече са започнали да се изтеглят от граничните пунктове.

„Получихме уверение, че транзитният срок за внос на стоки от Черна гора ще бъде 72 часа. Също така предложението за облекчен трудов стаж ще бъде внесено за гласуване в правителството“, заявиха превозвачите.

Те добавят, че въпросът с акциза върху горивата остава нерешен, но уверенията са, че всички основни теми с европейските партньори, включително ETIAS и акциза върху дизеловото гориво, ще бъдат разгледани. Работното време на фитосанитарните инспектори също ще бъде удължено.


Черна Гора
  • 1 СЕЛЯНИН

    0 0 Отговор
    От статията научих нови факти, това че Черна гора има обща граница с България, която е била блокирана. Журналистите, на изпит по география !

    16:47 29.01.2026