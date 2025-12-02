Новини
15-годишен австралиец съди правителството за забрана на социалните мрежи

2 Декември, 2025 11:48 459 0

Ноа Джоунс оспорва закон, който ограничава достъпа на деца под 16 години до TikTok, Instagram и Snapchat

15-годишен австралиец съди правителството за забрана на социалните мрежи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Петнадесетгодишният Ноа Джоунс от Сидни заведе съдебен иск срещу австралийското правителство, оспорвайки нов закон, който от 10 декември забранява на непълнолетните под 16 години да използват социални мрежи като Instagram, TikTok и Snapchat. Делото е внесено във Висшия съд срещу министъра на комуникациите Аника Уелс и комисаря по онлайн безопасността Джули Иниман Грант, предава News.bg.

Властите посочват, че мярката е предназначена да защити децата от вредно съдържание и онлайн рискове. Джоунс обаче твърди, че забраната ще има обратен ефект, ще изолира тийнейджърите, ще ги насърчи към по-рисково поведение и ще създаде „двойно общество“, в което едни деца успяват да заобиколят ограниченията, а други не.

„Трябва да премахнем лошите страни на социалните мрежи, не самите мрежи“, казва Джоунс пред Ройтерс. „Когато децата правят нещо тайно, тогава наистина става опасно.“

Младежът сравнява платформите със „съвременен площад“, където младите хора споделят идеи и поддържат връзка: „Имам почти всички от класа си в Snapchat. Това е лек начин да бъдем свързани. Ако го забранят, много хора ще се почувстват откъснати.“

Джоунс подчертава, че родителите, а не правителството, трябва да определят онлайн навиците на децата. Той признава, че самият той и негови приятели „най-вероятно ще намерят начин да заобиколят забраната“, което според него доказва неефективността на закона.

Искът, подаден от Джоунс и още един 15-годишен ученик, твърди, че законът нарушава конституционни права и трябва да бъде заменен с по-целенасочени мерки срещу кибертормоз и онлайн хищници. Делото е подкрепено от гражданска организация, ръководена от депутат от Либертарианската партия на Нов Южен Уелс.

Министър Аника Уелс вече заяви, че правителството стои твърдо зад закона, независимо от съдебните предизвикателства. Засега няма насрочена дата за първото заседание.


