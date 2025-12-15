Новини
Свят »
Гърция »
Гръцки фермери продължават блокадите на гранични пунктове за 13-ти ден

Гръцки фермери продължават блокадите на гранични пунктове за 13-ти ден

15 Декември, 2025 14:54 594 14

  • гърция-
  • блокади-
  • граничен пункт-
  • фермери

Протестите нарушават движението на тежкотоварни превозни средства заради забавени субсидии

Гръцки фермери продължават блокадите на гранични пунктове за 13-ти ден - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

И днес гръцките фермери блокираха движението на превозни средства над 12 тона на граничните пунктове „Кулата - Промахон“ и „Илинден - Ексохи“, съобщава Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), предава News.bg.

Това е вече 13-ти ден на фермерските протести, започнали на 30 ноември заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии, свързано със скандал с корупция в гръцката агенция по земеделски плащания ОПЕКЕПЕ.

Вчера фермерите отказаха поканата на правителството за преговори, като продължиха да разполагат трактори и камиони в блокади на различни места в страната. Това води до затруднения по главните магистрали и периодично блокиране на граничните пунктове.

Протестиращите настояват за над 600 милиона евро под формата на забавена помощ от Европейския съюз и други плащания.

Според изпълнителния директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиево, блокадите струват на всеки превозвач над 100 евро на камион на ден.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    5 0 Отговор
    Недейте, така, момчета
    Що разваляте новогодишния пейзаж
    В тая просперираща Еврозона..
    Потърсете значението на думата зона, ама не се замисляйте..
    Новогодишно да се е

    Коментиран от #10

    14:58 15.12.2025

  • 2 Ελλάδα 🇬🇷 Елада

    1 1 Отговор
    Δε μπιραζη,αλλά να πάνε στην Αθήνα
    Ден бирази ала на пане стин Афина

    14:59 15.12.2025

  • 3 Ελλάδα 🇬🇷 Елада

    1 3 Отговор
    Στην Ελλάδα είμαστε ρε Γαμοτω
    , Αθήνα είναι εδώ και μακριά

    Коментиран от #6

    15:01 15.12.2025

  • 4 Още от същото

    3 0 Отговор
    Блокират, блокират, но само тези с България.

    15:04 15.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Политиците са откраднали субсидиите на фермерите и са си купили имения и Ферарита

    15:07 15.12.2025

  • 6 ха, ха, ха...

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ελλάδα 🇬🇷 Елада":

    Тоя твоя гръцки явно си го учил по телевизията, по време на режим на тока.

    Коментиран от #14

    15:08 15.12.2025

  • 7 Точно така се прави

    1 0 Отговор
    Браво!

    15:09 15.12.2025

  • 8 Милиционер

    0 1 Отговор
    Тези са 100% терористи.

    Коментиран от #11, #12

    15:09 15.12.2025

  • 9 Четете ли ?

    2 0 Отговор
    600 милиона евро под формата на "помощ" от Европейския съюз ! .....

    15:10 15.12.2025

  • 10 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Всяка година протестират по това време гръцките фермери, тая година май почнаха по-рано.... Ще протестират, па ще спрат..... Четох техните нови искания и са справедливи..... Няма да ходя по празниците в Гърция, да му мислят тия които ще пътуват до там.... А за еврозоната какво да коментирам-май купихме фабрика на 9 септември-локомотива трета година в рецесия, франсетата пред фалит......

    15:11 15.12.2025

  • 11 А нашите крадат

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Милиционер":

    И ги търпим нали? Щото сме убави и еврозонци

    15:12 15.12.2025

  • 12 Алоооо Пето РПУ

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Милиционер":

    Много ли искаш да ти отворят границата ?

    15:14 15.12.2025

  • 13 Ние нещо

    1 0 Отговор
    Няма ли да блокираме а? Без бюджет естествено

    15:15 15.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания