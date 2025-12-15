Гръцки фермери продължават блокадите на гранични пунктове за 13-ти ден

И днес гръцките фермери блокираха движението на превозни средства над 12 тона на граничните пунктове „Кулата - Промахон“ и „Илинден - Ексохи“, съобщава Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), предава News.bg.

Това е вече 13-ти ден на фермерските протести, започнали на 30 ноември заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии, свързано със скандал с корупция в гръцката агенция по земеделски плащания ОПЕКЕПЕ.

Вчера фермерите отказаха поканата на правителството за преговори, като продължиха да разполагат трактори и камиони в блокади на различни места в страната. Това води до затруднения по главните магистрали и периодично блокиране на граничните пунктове.

Протестиращите настояват за над 600 милиона евро под формата на забавена помощ от Европейския съюз и други плащания.

Според изпълнителния директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиево, блокадите струват на всеки превозвач над 100 евро на камион на ден.