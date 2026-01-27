Новини
Свят »
Северна Македония »
Мицкоски: ЕС скоро трябва да реши въпроса с престоя на превозвачите в Шенген

27 Януари, 2026 16:25 422 6

  • християн мицкоски-
  • европейски съюз-
  • ес-
  • превозвачи-
  • шенген

Северна Македония настоява за бързо решение поради блокадите на граничните пунктове и потенциалните икономически последици за страната и региона

Мицкоски: ЕС скоро трябва да реши въпроса с престоя на превозвачите в Шенген - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че въпросът за престоя на превозвачите в държавите от Шенгенското пространство трябва да бъде решен в близките дни. От септември се водят разговори с Европейския съюз, а Мицкоски очаква темата да бъде поставена отново на дневен ред, предава БТА.

„Вчера поисках телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя е в Индия, но очаквам в близките дни заедно с колеги от региона да отворим отново този въпрос“, заяви премиерът след посещение в община Гази Баба. Той уточни, че министърът на външните работи Тимчо Муцунски е получил задачата да обсъди въпроса с ЕС.

В интервю за ТВ Сител Муцунски подчерта, че ако ЕС действително иска интеграция на Западните Балкани, няма да позволи мерки, които биха навредили на икономиката. Министърът припомни, че регулацията за престоя на шофьорите на товарни превози е повод за продължаващите протести и блокади на гранични пунктове с Черна гора, Сърбия и Босна и Херцеговина. Темата е била повдигана многократно на най-високо ниво, включително по време на посещението на Урсула фон дер Лайен в Скопие.

Муцунски добави, че освен въпросът с превозвачите, Северна Македония и регионът са притеснени и от потенциални тарифи за износ на стомана. „Ако тези мерки бъдат приложени, ще платим цена четири до шест пъти по-висока от средствата, които бихме получили от Плана за растеж на ЕС“, обясни той.

Министърът подчерта, че ЕС е наясно с проблема и работи по решение, но страната не е доволна от скоростта, с която се търси компромис. „От месеци казваме на високопоставени служители в Брюксел, че трябва да се намери решение“, добави Муцунски.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    3 0 Отговор
    Абе Урсулата съвсем заприличала на дъска.Значи е време да я рендосат.

    16:26 27.01.2026

  • 2 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Ами то си пише черно на бяло.Влизаш в Шенген ,разтоварваш и излизаш по най -бързия начин без да върти тираджията вътрешни курсов и да подбива цените на превозвачите.

    16:27 27.01.2026

  • 3 Ега ти ЕСсср-то пробито,

    3 0 Отговор
    щом му се разпореждат и хрантути нечленки като укропитекия и макакодония.

    16:31 27.01.2026

  • 4 Не,че нещо, ама...

    3 0 Отговор
    Как македонците, след като са измислили всичко и всичко произлиза от тях , не са осъдили ЕС за авторско право?🤣🤣🤣

    16:35 27.01.2026

  • 5 Удри с лопатата

    1 0 Отговор
    ...щом и тези започнаха да "настояват" и да определят срокове на ЕС, закривай.

    16:37 27.01.2026

  • 6 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    ЕС ще намери решение на тези въпроси,когато Македония с България.

    16:38 27.01.2026

Новини по държави:
