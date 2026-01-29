Русия потвърди поканата си към Зеленски да дойде в Москва

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че Русия е "потвърдила поканата си към украинския президент Володимир Зеленски да дойде в Москва за мирни преговори, но все още не е получила отговор", съобщи агенция Интерфакс, предаде БТА.
Зеленски отхвърли подобна покана миналата година, предлагайки вместо това руският президент Владимир Путин да отиде в Киев, припомня Ройтерс.
"Засега говорим за Москва", отбеляза Песков и допълни, че разсъжденията за преговори на друго място "са неуместни", посочва ТАСС.
Съветникът по външна политика на Кремъл Юрий Ушаков днес заяви, че въпросът "кой какво получава от територията" не е единственият, който пречи на потенциално споразумение за прекратяване на боевете в Украйна, предаде Ройтерс.
Русия иска украинските сили да се изтеглят от около 20% от Донецка област, която руската армия не контролира. Киев заяви, че не иска да подари на Москва територия, която Русия не е спечелила на бойното поле.
Американският държавен секретар Марко Рубио вчера заяви, че се работи активно за решаване на въпроса по време на преговорите, в които посредничат САЩ.
Запитан днес дали е съгласен, че териториалният въпрос е единственият нерешен, съветникът на Кремъл Юрий Ушаков отговори: "Не мисля така". Той не посочи другите ключови проблеми, които все още предстои да бъдат решени.
Ушаков вчера заяви, че евентуална среща между Путин и Зеленски трябва да бъде добре подготвена и ориентирана към резултати. Ако Зеленски е готов за такава среща, каза Ушаков, украинският лидер може да дойде в Москва и личната му сигурност ще бъде гарантирана.
Анонимен американски служител заяви в събота пред "Аксиос", че Зеленски и Путин са "много близо" до организирането на среща след посредничеството на Вашингтон на мирните преговори в Абу Даби миналата седмица.
2 Защо не
3 Шопо
4 Путин Опозори Русия и унищожи
Сега се моли на зеленски да се откаже да избива Руснаци
5 Бункерно Плашило
Що не иде във Киев да преговаря като е голям Мъж
6 ФАКТ
7 МНОГО ГОТИНО
8 Просто човек
9 Розовото пони путин 🌈
10 Москва Одеса
19:11 29.01.2026
11 Световният лидер Зеленски
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че Русия е "потвърдила поканата си към украинския президент Володимир Зеленски да дойде в Москва за мирни преговори, но все още не е получила отговор"
12 Володимир Зеленски, президент
Коментиран от #16
13 Зеленски е нелигитимен президент
14 И нека продължи
До коментар #4 от "Путин Опозори Русия и унищожи":До Последният скапан Руснак
15 Сатана Z
16 ще дойде
До коментар #12 от "Володимир Зеленски, президент":скоро
17 Путин
До коментар #13 от "Зеленски е нелигитимен президент":Щом го каня, значи го признавам за легитимен.
18 Руската пропаганда
До коментар #1 от "Вашето мнение":Има за цел глупака.
19 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #3 от "Шопо":Ти защо не отидеш в Белене в търбусите на прасетата? Едно време братовчед ми беше там осъден на 20 години, но добрият Тодор Живков го пусна. Беше превъзпитан но си говореше сам.
20 Европеец
До коментар #1 от "Вашето мнение":Моето мнение е, че няма да иде...
Отиването ще бъде след време когато трябва да подпише капитулацията на фашистката украинска хунта..... А пък може и Путин да се разходи до Киев да приеме парада, ама ще си я темпове ,кой знае кога ще бъде.... Коалицията на желаещите И за малките деца е ясно, че е коалиция на импотентните мераклии..... Така смятам аз, автора на статията вероятно е на друго мнение... Хайде иначе зеленият просяк милионера и посредствен актьор няма смелостта да пътува до Москва, при това че руснаците гарантират неговата безопасност.... Хайде тръгнал за Москва охраняващите го малък британци ще му видят сметката....
21 Няма край руският позор
22 Путин да заповяда в Киев
23 Спецназ
ТОО оттам нЕма си тръгне на 2 крАка, заклевм се!
ЗНАЕ го гущера, нека си пълзи по бункера и шмърка,
докато украинците мръзнат и без ток и вода!
Ако проточи войната докрай като Хитлер на унищожение на Държавата,
още милион млади мъже ще загинат!
ФАКТ!
ГНИДА!
24 Хихо
25 Буха ха
26 Ха ХаХа
До коментар #20 от "Европеец":Кой па се интересува от твоето мнение 😂
27 Гошо
28 украинец
29 Българин
30 Демократ
До коментар #14 от "И нека продължи":Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
31 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
32 Я пък тоя
Тук пише, че Украйна владее 20%!
Как стават тия работи, като Украйна отстъпва!
Това е някаква магия, колкото повече те бият, толкова повече печелиш.
За Макрон не се отнася, него го бият по друга линия.
34 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #28 от "украинец":В Киев няма ток и тоалетните са дупки в земята около блоковете.
35 ?????
Добре го тролят руснаците.
Зеленски на Коледа си пожела Путин да умре, но той даже не осъзнава кво си пожелава.
Путин е цвете в сравнение с евентуалните си наследници, които най-вероятно просто ще го ликвидират.
И не само него.
36 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #35 от "?????":Митя Медведев веднага ще удари с няколко милиона тона тротилов еквивалент.
37 Няма край
38 Копейки,
39 Смях в залата
😂
40 Ха ХаХа
До коментар #17 от "Путин":Кани го за да го направи легитимен в Сибир
41 Европеец
До коментар #8 от "Просто човек":Ама виж къде немците подписаха капитулацията......
42 Глюпости ,
43 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #37 от "Няма край":От кого ги е страх, робе? Марширували са от Берлин до Владивосток и не са били роби 900 години.
44 Ха ХаХа
До коментар #39 от "Смях в залата":Боклука наркоман и трапанираният мозък Будалков
45 Смях в залата
😂
