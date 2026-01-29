Новини
Русия потвърди поканата си към Зеленски да дойде в Москва
Русия потвърди поканата си към Зеленски да дойде в Москва

29 Януари, 2026

Зеленски отхвърли подобна покана миналата година, предлагайки вместо това руският президент Владимир Путин да отиде в Киев

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че Русия е "потвърдила поканата си към украинския президент Володимир Зеленски да дойде в Москва за мирни преговори, но все още не е получила отговор", съобщи агенция Интерфакс, предаде БТА.

Зеленски отхвърли подобна покана миналата година, предлагайки вместо това руският президент Владимир Путин да отиде в Киев, припомня Ройтерс.

"Засега говорим за Москва", отбеляза Песков и допълни, че разсъжденията за преговори на друго място "са неуместни", посочва ТАСС.

Съветникът по външна политика на Кремъл Юрий Ушаков днес заяви, че въпросът "кой какво получава от територията" не е единственият, който пречи на потенциално споразумение за прекратяване на боевете в Украйна, предаде Ройтерс.

Русия иска украинските сили да се изтеглят от около 20% от Донецка област, която руската армия не контролира. Киев заяви, че не иска да подари на Москва територия, която Русия не е спечелила на бойното поле.

Американският държавен секретар Марко Рубио вчера заяви, че се работи активно за решаване на въпроса по време на преговорите, в които посредничат САЩ.

Запитан днес дали е съгласен, че териториалният въпрос е единственият нерешен, съветникът на Кремъл Юрий Ушаков отговори: "Не мисля така". Той не посочи другите ключови проблеми, които все още предстои да бъдат решени.

Ушаков вчера заяви, че евентуална среща между Путин и Зеленски трябва да бъде добре подготвена и ориентирана към резултати. Ако Зеленски е готов за такава среща, каза Ушаков, украинският лидер може да дойде в Москва и личната му сигурност ще бъде гарантирана.

Анонимен американски служител заяви в събота пред "Аксиос", че Зеленски и Путин са "много близо" до организирането на среща след посредничеството на Вашингтон на мирните преговори в Абу Даби миналата седмица.


  • 1 Вашето мнение

    9 8 Отговор
    Ще иде, няма къде да ходи. Или доброволно или с каишка. Коалицията на жилаещите вече подсмърча.

    Коментиран от #18, #20

    19:06 29.01.2026

  • 2 Защо не

    10 9 Отговор
    Путин да дойде в Геантанамо.

    19:06 29.01.2026

  • 3 Шопо

    6 9 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия,

    Коментиран от #19

    19:07 29.01.2026

  • 4 Путин Опозори Русия и унищожи

    9 11 Отговор
    Народът си


    Сега се моли на зеленски да се откаже да избива Руснаци

    Коментиран от #14

    19:08 29.01.2026

  • 5 Бункерно Плашило

    7 12 Отговор
    Иска да Убия Световният лидер зеленски
    Що не иде във Киев да преговаря като е голям Мъж

    19:09 29.01.2026

  • 6 ФАКТ

    7 5 Отговор
    От Киев за 3 дни до... Зелвнски юоже да дойде на првюеговори след 4 г осирация.

    19:09 29.01.2026

  • 7 МНОГО ГОТИНО

    6 2 Отговор
    ГОЛЯМ КЕФ. НО ТАМ НЯМА ДА МОЖЕ НИЩО ДА ИЗПРОСИ. ОСВЕН ЛАБУТА БОЯ СИ. ЗЕЛЬО Е ПО ДАЛЕЧНИ КРУИЗИ И СТРАНИ МИСЛЕЩИ КАТО И ЗА НЕГО. Проси проси проси.

    19:09 29.01.2026

  • 8 Просто човек

    6 3 Отговор
    Такива срещи се правят на неутрален терен!!!

    Коментиран от #41

    19:09 29.01.2026

  • 9 Розовото пони путин 🌈

    5 5 Отговор
    Поканил световния лидер Зеленски на гости в маЦква! Лидера ша го запали заедно с бункера му ако отиде!

    19:10 29.01.2026

  • 10 Москва Одеса

    5 1 Отговор
    Владимир Висоцки

    19:11 29.01.2026

  • 11 Световният лидер Зеленски

    2 0 Отговор
    Ще си помисли за поканата-
    Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че Русия е "потвърдила поканата си към украинския президент Володимир Зеленски да дойде в Москва за мирни преговори, но все още не е получила отговор"

    19:12 29.01.2026

  • 12 Володимир Зеленски, президент

    7 6 Отговор
    Разбира се Зеленски трябва да дойде в Москва придружен от Буданов и да даде на Путин да подпише руската капитулация !!!

    Коментиран от #16

    19:12 29.01.2026

  • 13 Зеленски е нелигитимен президент

    4 4 Отговор
    Ако отиде в Москва ще го засилят за Сибир

    Коментиран от #17

    19:13 29.01.2026

  • 14 И нека продължи

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Путин Опозори Русия и унищожи":

    До Последният скапан Руснак

    Коментиран от #30

    19:13 29.01.2026

  • 15 Сатана Z

    5 4 Отговор
    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 2,3 милиона жертви, което е 9 пъти повече от украинските жертви. "

    19:13 29.01.2026

  • 16 ще дойде

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Володимир Зеленски, президент":

    скоро

    19:13 29.01.2026

  • 17 Путин

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Зеленски е нелигитимен президент":

    Щом го каня, значи го признавам за легитимен.

    Коментиран от #40

    19:14 29.01.2026

  • 18 Руската пропаганда

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Има за цел глупака.

    19:14 29.01.2026

  • 19 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Ти защо не отидеш в Белене в търбусите на прасетата? Едно време братовчед ми беше там осъден на 20 години, но добрият Тодор Живков го пусна. Беше превъзпитан но си говореше сам.

    19:15 29.01.2026

  • 20 Европеец

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Моето мнение е, че няма да иде...
    Отиването ще бъде след време когато трябва да подпише капитулацията на фашистката украинска хунта..... А пък може и Путин да се разходи до Киев да приеме парада, ама ще си я темпове ,кой знае кога ще бъде.... Коалицията на желаещите И за малките деца е ясно, че е коалиция на импотентните мераклии..... Така смятам аз, автора на статията вероятно е на друго мнение... Хайде иначе зеленият просяк милионера и посредствен актьор няма смелостта да пътува до Москва, при това че руснаците гарантират неговата безопасност.... Хайде тръгнал за Москва охраняващите го малък британци ще му видят сметката....

    Коментиран от #26

    19:15 29.01.2026

  • 21 Няма край руският позор

    4 2 Отговор
    Няма.

    19:15 29.01.2026

  • 22 Путин да заповяда в Киев

    3 2 Отговор
    Зеленски ще му организира посрещане с военен парад и тридневни игри.

    19:16 29.01.2026

  • 23 Спецназ

    3 3 Отговор
    ТрЕбва, Баце да е на максимална доза да иде в Москва!

    ТОО оттам нЕма си тръгне на 2 крАка, заклевм се!

    ЗНАЕ го гущера, нека си пълзи по бункера и шмърка,
    докато украинците мръзнат и без ток и вода!

    Ако проточи войната докрай като Хитлер на унищожение на Държавата,
    още милион млади мъже ще загинат!
    ФАКТ!

    ГНИДА!

    19:16 29.01.2026

  • 24 Хихо

    1 0 Отговор
    Чакам още грамади около близкия изток с помощта на Ники Младенов и съвета за мирът и наградата

    19:16 29.01.2026

  • 25 Буха ха

    2 1 Отговор
    Винаги по-низшият отива на крака при по-висшестоящия. Същото се отнася за този, който проси и се моли

    19:17 29.01.2026

  • 26 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Европеец":

    Кой па се интересува от твоето мнение 😂

    19:18 29.01.2026

  • 27 Гошо

    1 0 Отговор
    А къде ще го настанят Зеленски? В Бутирка или Матроская Тишина ?

    19:18 29.01.2026

  • 28 украинец

    3 0 Отговор
    Чакаме Путин в Киев .

    Коментиран от #34

    19:18 29.01.2026

  • 29 Българин

    0 0 Отговор
    Зеленски трябва да отиде. А Путин да прати свете си дъщери с внуците, да погостуват в Киев.

    19:19 29.01.2026

  • 30 Демократ

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "И нека продължи":

    Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    19:19 29.01.2026

  • 31 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    1 1 Отговор
    Путин обеща на Израел, че няма да убиват маленкий зеля, но за имунитет от затвор не е обещавал. Килията на Навални се освободи.

    19:20 29.01.2026

  • 32 Я пък тоя

    4 1 Отговор
    Интересно, преди месец Русия владееше 90% от донецка, а Украйна 10. Преди седмица прочетох , че Русия владее 85%, а Украйна 15.
    Тук пише, че Украйна владее 20%!
    Как стават тия работи, като Украйна отстъпва!
    Това е някаква магия, колкото повече те бият, толкова повече печелиш.
    За Макрон не се отнася, него го бият по друга линия.

    19:20 29.01.2026

  • 33 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 34 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "украинец":

    В Киев няма ток и тоалетните са дупки в земята около блоковете.

    19:21 29.01.2026

  • 35 ?????

    4 1 Отговор
    Ха ха.
    Добре го тролят руснаците.
    Зеленски на Коледа си пожела Путин да умре, но той даже не осъзнава кво си пожелава.
    Путин е цвете в сравнение с евентуалните си наследници, които най-вероятно просто ще го ликвидират.
    И не само него.

    Коментиран от #36

    19:22 29.01.2026

  • 36 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "?????":

    Митя Медведев веднага ще удари с няколко милиона тона тротилов еквивалент.

    19:24 29.01.2026

  • 37 Няма край

    1 1 Отговор
    руския СТРАХ, няма.

    Коментиран от #43

    19:25 29.01.2026

  • 38 Копейки,

    1 1 Отговор
    Тома Томов каза да отивате в Русия.

    19:25 29.01.2026

  • 39 Смях в залата

    1 1 Отговор
    Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.
    😂

    Коментиран от #44

    19:26 29.01.2026

  • 40 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Путин":

    Кани го за да го направи легитимен в Сибир

    19:26 29.01.2026

  • 41 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Просто човек":

    Ама виж къде немците подписаха капитулацията......

    19:27 29.01.2026

  • 42 Глюпости ,

    0 0 Отговор
    Ше иде. , ама друг път... Новичока е много силно , руско лекарство ..

    19:27 29.01.2026

  • 43 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Няма край":

    От кого ги е страх, робе? Марширували са от Берлин до Владивосток и не са били роби 900 години.

    19:27 29.01.2026

  • 44 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Смях в залата":

    Боклука наркоман и трапанираният мозък Будалков

    19:28 29.01.2026

  • 45 Смях в залата

    1 1 Отговор
    " Руски свещеник: Църковните камбани пазят Русия от дронове. "Богослужението и при нас, и в цяла Русия, ще завърши със специален звън на камбани, който ще заглуши всички дронове. Срещу фиброоптични дронове - само църковния камбанен звън помага."
    😂

    19:28 29.01.2026

