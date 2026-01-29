ЕС ще предостави на Украйна хуманитарна помощ в размер на 145 млн. евро

Европейският съюз планира да предостави на Украйна хуманитарна помощ в размер на 145 милиона евро, съобщи днес Европейската комисия, цитирана от ДПА, предаде БТА.

Средствата са предназначени за осигуряването на защита, подслон, храна и достъп до вода и здравни услуги. Предвидени са и допълнителни 8 млн. евро за приемането в Молдова на бежанци от войната в съседната страна.

Заради продължаващите руски атаки срещу енергийна инфраструктура ЕС е осигурил на Украйна още 500 аварийни електрогенератора, 447 от които бяха изпратени в петък.

След руската инвазия в Украйна преди близо четири години Брюксел е отпуснал над 1,4 млрд. евро за хуманитарни програми в страната и в съседна Молдова. Освен това са осигурени най-малко 3 млрд. евро за енергийна сигурност.

ЕС е подкрепил Украйна с общо 193,3 млрд. евро, посочиха от ЕК.