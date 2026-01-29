Новини
ЕС ще предостави на Украйна хуманитарна помощ в размер на 145 млн. евро
  Тема: Украйна

ЕС ще предостави на Украйна хуманитарна помощ в размер на 145 млн. евро

29 Януари, 2026 22:14 428 19

Заради продължаващите руски атаки ЕС е осигурил на Украйна още 500 аварийни електрогенератора

ЕС ще предостави на Украйна хуманитарна помощ в размер на 145 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз планира да предостави на Украйна хуманитарна помощ в размер на 145 милиона евро, съобщи днес Европейската комисия, цитирана от ДПА, предаде БТА.

Средствата са предназначени за осигуряването на защита, подслон, храна и достъп до вода и здравни услуги. Предвидени са и допълнителни 8 млн. евро за приемането в Молдова на бежанци от войната в съседната страна.

Заради продължаващите руски атаки срещу енергийна инфраструктура ЕС е осигурил на Украйна още 500 аварийни електрогенератора, 447 от които бяха изпратени в петък.

След руската инвазия в Украйна преди близо четири години Брюксел е отпуснал над 1,4 млрд. евро за хуманитарни програми в страната и в съседна Молдова. Освен това са осигурени най-малко 3 млрд. евро за енергийна сигурност.

ЕС е подкрепил Украйна с общо 193,3 млрд. евро, посочиха от ЕК.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 приятелски огън

    3 7 Отговор
    Повредена руска ПВО система изстреля ракети, които поразиха два жилищни блока в комплекс Виноград. Руските държавни телевизии съобщиха, че причината за трагедията е атака от украински дрон.

    22:18 29.01.2026

  • 3 хаха

    2 4 Отговор
    Браво! А на кухоглавите завистливи и алчни кроманьонци - среден пръст.

    22:18 29.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 име

    4 5 Отговор
    А РФ ще предотстави на Украйна средства за сгряване под формата на запалителни бомби. Умните бaндepacки мозъци могат да стоплят само със запалителни бомби!

    22:21 29.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 НЯМА ДА ПЪХАТЕ

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "РАЗБРАХ":

    РЕОТАНИ В БАНДЕРОВСКИТЕ ГА......ЗОВЕ
    НЕ Е ДЕМОКРАТИЧНО

    22:24 29.01.2026

  • 12 това не е

    3 2 Отговор
    хуманитарна, а антихуманитарна помощ. Колкото повече пари и помощи се дават на киевския режим, толкова по-дълго продължава войната и толкова повече хора умират или биват осакатявани на фронта. Как нито веднъж загриженият ЕС не поиска да се проведат преговори за мир? Как нито веднъж не се ангажира с ролята на медиатор, който разумно да спре това кръвопролитие? ЕС изсипа милиарди в Украйна, съсипа собствената си икономика, наказа с бедност и безработица собствените си граждани, непрекъснато говори за война с Русия и отделя милиарди за въоръжаване... Какъв ще е резултатът от всичко това е ясно дори за децата, само не и за Урсулите. България час по-скоро трябва да излезе от този безумен и войнолюбив ЕС и да направи постъпки за добри отношения със САЩ, Русия и Китай. Не вярвам да има българи, които да са готови да гладуват, студуват и отиват на фронта заради безумията на урсулите. А, ако все пак има такива, никой няма да ги спре да отидат на фронта в Украйна или да си гладуват и студуват по къщите. По-голямата част от българите са здравомислещи хора и съм твърдо убеден в това.

    Коментиран от #15, #17, #18

    22:25 29.01.2026

  • 13 Кен Ф

    1 3 Отговор
    Да разбирам ли полярни тоалетни? На два блока една, стискай!

    22:25 29.01.2026

  • 14 касата

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    тогава да пращаме руските палячовци от В ъзраждане, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им. 🤡📢💤

    22:26 29.01.2026

  • 15 мармот

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "това не е":

    тази война не може да се разреши чрез преговори, м противен случай досега да е станало.

    Коментиран от #19

    22:28 29.01.2026

  • 16 Гхъгг

    3 1 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ! За доброто на България.

    22:28 29.01.2026

  • 17 Отец Теофилий

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "това не е":

    Ако те докопам..
    .

    22:30 29.01.2026

  • 18 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "това не е":

    Затова Азов и Десен сектор режат руски тикви.

    22:33 29.01.2026

  • 19 не е вярно

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "мармот":

    Тази война можеше изобщо да не започне, ако Минските споразумения не бяха нарушавани от Украйна. Меркел в прав текст каза, че изобщо не са имали намерения да спазват условията, а са печелили време да се подготвят за война с Русия. Руснаците няколко пъти заявиха, че са готови да седнат на масата за преговори, но ЕС и Великобритания не позволяват на Украйна да го направи. Всяка война завършва или с пълно унищожение, или с мирен договор. Първото не следва да се случва в 21 века, а второто е напълно възможно, но само ако имаме нормални хора, а не войнолюбиви фоби.

    22:33 29.01.2026

