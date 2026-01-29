ЕС ще предостави на Украйна хуманитарна помощ в размер на 145 млн. евро

Европейският съюз планира да предостави на Украйна хуманитарна помощ в размер на 145 милиона евро, съобщи днес Европейската комисия, цитирана от ДПА, предаде БТА.
Средствата са предназначени за осигуряването на защита, подслон, храна и достъп до вода и здравни услуги. Предвидени са и допълнителни 8 млн. евро за приемането в Молдова на бежанци от войната в съседната страна.
Заради продължаващите руски атаки срещу енергийна инфраструктура ЕС е осигурил на Украйна още 500 аварийни електрогенератора, 447 от които бяха изпратени в петък.
След руската инвазия в Украйна преди близо четири години Брюксел е отпуснал над 1,4 млрд. евро за хуманитарни програми в страната и в съседна Молдова. Освен това са осигурени най-малко 3 млрд. евро за енергийна сигурност.
ЕС е подкрепил Украйна с общо 193,3 млрд. евро, посочиха от ЕК.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 приятелски огън
22:18 29.01.2026
3 хаха
22:18 29.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 име
22:21 29.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 НЯМА ДА ПЪХАТЕ
До коментар #1 от "РАЗБРАХ":РЕОТАНИ В БАНДЕРОВСКИТЕ ГА......ЗОВЕ
НЕ Е ДЕМОКРАТИЧНО
22:24 29.01.2026
12 това не е
Коментиран от #15, #17, #18
22:25 29.01.2026
13 Кен Ф
22:25 29.01.2026
14 касата
До коментар #9 от "хаха":тогава да пращаме руските палячовци от В ъзраждане, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им. 🤡📢💤
22:26 29.01.2026
15 мармот
До коментар #12 от "това не е":тази война не може да се разреши чрез преговори, м противен случай досега да е станало.
Коментиран от #19
22:28 29.01.2026
16 Гхъгг
22:28 29.01.2026
17 Отец Теофилий
До коментар #12 от "това не е":Ако те докопам..
.
22:30 29.01.2026
18 Българин
До коментар #12 от "това не е":Затова Азов и Десен сектор режат руски тикви.
22:33 29.01.2026
19 не е вярно
До коментар #15 от "мармот":Тази война можеше изобщо да не започне, ако Минските споразумения не бяха нарушавани от Украйна. Меркел в прав текст каза, че изобщо не са имали намерения да спазват условията, а са печелили време да се подготвят за война с Русия. Руснаците няколко пъти заявиха, че са готови да седнат на масата за преговори, но ЕС и Великобритания не позволяват на Украйна да го направи. Всяка война завършва или с пълно унищожение, или с мирен договор. Първото не следва да се случва в 21 века, а второто е напълно възможно, но само ако имаме нормални хора, а не войнолюбиви фоби.
22:33 29.01.2026