Русия: Путин не е канил Зеленски никъде и не му е предлагал никакви срещи
Русия: Путин не е канил Зеленски никъде и не му е предлагал никакви срещи

30 Януари, 2026 14:00 1 654 79

Кремъл оценява като погрешен извода на Антонио Гутериш, че Донбас, за разлика от Гренландия, няма право на самоопределение

Кремъл оценява като погрешен извода на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че Донбас, за разлика от Гренландия, няма право на самоопределение, заяви днес говорителят на руското президентство Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"Смятаме тези изводи за дълбоко погрешни от гледна точка на международното право. Не сме съгласни с подобни изводи и имаме своя, добре известна на всички, аргументирана позиция", подчерта Песков на пресконференция.

По-рано генералният секретар на ООН каза в отговор на въпрос на ТАСС, че е стигнал до извода, че правото на самоопределение, което народите имат, е неприемливо в ситуацията в Крим и Донбас. По думите на Гутериш секретариатът на световната организация смята, че при тези два случая "принципът на териториалната цялост надделява" над правото на самоопределение на народите".

Песков коментира и въпроса за евентуална среща между лидерите на Русия и Украйна – Владимир Путин и Володимир Зеленски. По-рано тази седмица съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков каза, че руският президент е отворен за идеята да се срещне със Зеленски.

"Бих искал да напомня, че Путин не е канил Зеленски никъде и не му е предлагал никакви срещи", заяви говорителят Кремъл. "А Зеленски е поискал срещата - Зеленски всъщност инициира срещата. И в отговор президентът Путин му отговори: "Ние сме готови, но само в Москва". "Много е важно да се помни това", подчерта Песков.

Говоритлят на Кремъл бе помолен да коментира и оповестената от американския президент Доналд Тръмп информация, че е поискал от руския си колега да се въздържа от удари по Киев от 1 февруари, "за да се създадат благоприятни условия за преговори".

"Президентът Тръмп действително се обърна с лична молба към президента Путин да се въздържи за една седмица, считано от 1 февруари, от нанасянето на удари по Киев с цел създаване на благоприятни условия за провеждането на преговори", отбеляза говорителят на Кремъл. Той не посочи какъв точно е бил отговорът на руската страна. "Нямам какво да добавя към вече казаното", каза Песков.

По-рано Тръмп заяви, че лично е помолил Путин да спре ударите на руската армия по Киев и други украински градове за една седмица заради рекордните студове. Според Тръмп руският лидер "се е съгласил да го направи".


  • 1 Путин не е

    36 2 Отговор
    Ама западната пропаганда чудеса от покани направи. 😂

    Коментиран от #7

    14:01 30.01.2026

  • 2 Путин кани

    8 21 Отговор
    Президент Зеленски в бункера.
    Що не го покани в Покровск? Нали пак го превзеха.

    Коментиран от #8

    14:03 30.01.2026

  • 3 Няма край

    7 26 Отговор
    руския СТРАХ, няма...

    14:03 30.01.2026

  • 4 Тома

    11 2 Отговор
    Това е като Путин обещал на Тръмп да не бомби Киев заради студа

    14:05 30.01.2026

  • 5 име

    23 1 Отговор
    А ай-важното е, че не му е обещавал да пусне тока, водата и парното в република Бандеристан!

    Коментиран от #13, #17

    14:05 30.01.2026

  • 6 хаха🤣

    4 21 Отговор
    Путин пак разби всички надежди на копейките🤣 а те така се радваха, че Зеленски ще ходи в Кремъл да предава властта на Путин 🤣🤣🤣

    14:05 30.01.2026

  • 7 западната преса

    6 22 Отговор

    До коментар #1 от "Путин не е":

    отдавна се подиграва открито с Путин.

    Коментиран от #11, #15

    14:06 30.01.2026

  • 8 име

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "Путин кани":

    Зельо да го покани в Покровск или Купянск, ноли още се държат бандерите там и всичко е под контрол!

    14:06 30.01.2026

  • 9 Механик

    23 1 Отговор
    Нямат край укро-фашисткото падение и лъжи. Нямааат!

    Коментиран от #22, #29

    14:07 30.01.2026

  • 10 Факти

    4 20 Отговор
    Путин го е страх и не може да погледне Зеленски в очите. Като излезе новината, че го е поканил в Москва, не можах да повярвам. Ето, че това се оказа поредният фейк.

    Коментиран от #28, #60

    14:07 30.01.2026

  • 11 фалшиви лекаства

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "западната преса":

    Пак ли си говориш сам?! Искай да ти дадат други хапчета.

    14:08 30.01.2026

  • 12 "По-голямата част мнения на депутати

    7 8 Отговор
    от Руската дума са, че е голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."

    Коментиран от #47

    14:08 30.01.2026

  • 13 Русия има опит

    4 17 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    в геноцида. През зимата на 1945-46 г. оставят нарочно без въглища Източен Берлин и умират хиляди деца.

    Коментиран от #34, #52

    14:09 30.01.2026

  • 14 Русия и "международното право"!

    3 19 Отговор
    Това майтап ли е , или фейк -инфо???
    Вероломно нападение над суверенна държава ,
    не може да бъде тълкувано, по друг начин,
    освен Брутален военен акт!!!!

    Коментиран от #18

    14:09 30.01.2026

  • 15 Ами да ти кажа

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "западната преса":

    стигането на такова дъно и все по евтина и глупава пропаганда срещу Русия, показва единствено падението на запада!

    Коментиран от #30

    14:10 30.01.2026

  • 16 Лука

    3 11 Отговор
    Няма никаква причина да вярваме на путин и орбан.

    14:10 30.01.2026

  • 17 хаха🤣

    4 11 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Пуся не знае как се прави военна операция🤣 Със спиране на ток и парно, нищо няма да стане, трябва да се учи от САЩ как се прави 🤣 🤣 🤣

    Коментиран от #33

    14:10 30.01.2026

  • 18 Край

    17 2 Отговор

    До коментар #14 от "Русия и "международното право"!":

    Да бе. Тия руснаци за какви се имат. 1877 г. така нападнали суверенната Османската империя и направили държава на някакви българи дето Англия и Франция предпочитали да ги няма.

    Коментиран от #26, #44

    14:12 30.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Соваж бейби

    11 3 Отговор
    И аз не го повярвах не е възможно най много Путин да покани в Сибир Зеления и бандата му в най мизерния затвор ако не ги добият от бой по пътя.При всички случаи падне ли в руска ръка клоуна е мъртав.

    Коментиран от #23

    14:13 30.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Смех с ватенки

    3 8 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Да се срещнат в Купянск 🤣🤣🤣

    14:16 30.01.2026

  • 23 Е че като искат толкова Зеления

    1 8 Отговор

    До коментар #20 от "Соваж бейби":

    в руски ръце защо не го арестуват в Киев както Тръмп арестува мъдурката?

    Коментиран от #27, #40

    14:17 30.01.2026

  • 24 ще ще

    9 0 Отговор
    Кая призна, че чете много книги и изрази надежда, че ще стане много умна. Тя направи това изявление на пресконференция, посветена на срещата на министрите на външните работи на ЕС в Брюксел. Видео от изказването е беше публикувано от Reuters в неговия YouTube канал, че и тук клакьорите ще заработят торби с центове

    14:17 30.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Не само са направили

    1 7 Отговор

    До коментар #18 от "Край":

    България.
    Още я стискат за гушата.

    14:17 30.01.2026

  • 27 Ами защото

    9 2 Отговор

    До коментар #23 от "Е че като искат толкова Зеления":

    Русия не е терорист като САЩ.

    Коментиран от #32, #45

    14:18 30.01.2026

  • 28 Ехеее

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Той Путин го е срам руснаците да погледне в очите, ти за Зеленски говориш

    14:18 30.01.2026

  • 29 Омазана ватенка

    6 7 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    След два дни хлебеца е само с центове.Ако извадиш левчета ще останеш гладен.Ако извадиш рубли може и да те набият.

    14:18 30.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Само на тази

    2 7 Отговор

    До коментар #25 от "Абе ти с кражбата на никове":

    Атина вярваме.
    Другата преписва разни смехории от руски източници.

    Коментиран от #36

    14:19 30.01.2026

  • 32 Руската пропаганда

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "Ами защото":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #37

    14:19 30.01.2026

  • 33 име

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "хаха🤣":

    И аз така мисля, а най-ефективно ще е да им стоплят бандераските мозъци със запалителни бомби. Особенно както нямат вода в момента, така ще се сгреят, че направо ще прегорят!

    14:19 30.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Абе ти с кражбата на никове

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Само на тази":

    показваш не само твоята трагедия, а и запада станал циганско сметище да краде и лъже. 😄

    14:22 30.01.2026

  • 37 Така е

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    14:23 30.01.2026

  • 38 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 3 Отговор
    Аз поканих малките украински момченца, проблема е, че още ме болят задните части

    14:24 30.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Е че като искат толкова Зеления":

    Всичко по реда си или Тръмп или ЕС ще го доставят на Путин ,предпочитам да е ЕС нали тук го крият разнасят го като заложник това ми дава надежда че ЕС са заедно с Русия ,след подписа на Америка за мините нещо се пропука .Кои кого готвят нямам точна идея но и в двата случая Украйна утече в канала тя е губещата зеленото е сготвен .Ще излезе някой ден от кутия като Хитлер в Кремъл вярвай ми ,може и вече да не е жив да е двойник зеленото но няма пуснат аванта на Америка договора с мините също ще излезе невалиден само гледай и помни какво съм ти казала.

    14:25 30.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 АБВ

    3 0 Отговор
    "Русия: Путин не е канил Зеленски никъде и не му е предлагал никакви срещи"

    Путин може да е всякакъв, но не и глупак. Най-малкото за това, че никой нормален човек не кани в дома си просяк, да не говорим за наркоманизиран такъв.

    14:25 30.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 1878

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Край":

    Явно сте учили по преиначената история на съветските комунисти и Тодор Живков. Това са техните измислици. Препоръчвам Ви да вярвате на нашите революционери и герои - Левски, Ботев, Бенковски, Вазов, Захари Стоянов, Раковски и още много други. Всички до един са мразели Русия.

    Коментиран от #46

    14:28 30.01.2026

  • 45 Учил ли си азбуката? ...там пише

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ами защото":

    на 25 февруари преди 4 години раша извърши въздушен десант на Киевското летище Гостомел в който участваха 800 парашутисти за да го превземат и установят плацдарм на десетки транспортни самолети които от Беларус да докарат 25 хиляди орки и влязат в Киев. Лично кмета на Киев Владимир Кличко който показа как с брат си Виталий са ликвидирали 6-7 орки приземили се на летището а всички бяха разчленени от териториалната отбрана на града - " За 72 часа ще арестуваме Зеленски и още 19 бандери от режима в Киев" -рамзан кадиров. Тези 72 часа станаха 4 години ухххахаха.

    Коментиран от #49

    14:29 30.01.2026

  • 46 Пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "1878":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #51

    14:29 30.01.2026

  • 47 Факти

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от ""По-голямата част мнения на депутати":

    Вероятността Украйна да капитулира и Путин да инсталира марионетен режим е 0%. Това стана ясно още през 2022 г. Западът няма да го позволи. Точка. Украйна никога повече няма да има про-руско правителство. НИКОГА! Каквото и да анексира Путин, войната е тотален провал. Европейският пазар е загубен, а зависимостта от Китай е пълна и необратима. Путин като го гледам как се пази ще управлява поне още 10 години. След 2030 г. се очаква спад в световното потребление на нефт, а след 2040 г. на газ. Това означава, че Русия ще продава все по-малко на все по-ниска цена. Путинова Русия влиза в новия свят гола и боса, без технологии и без диверсифицирана икономика. Най-лошото за нея тепърва предстои.

    14:29 30.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Там пишеше

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Учил ли си азбуката? ...там пише":

    Ами защото Русия не е терорист като САЩ.

    А иначе пропагандата винаги се цели в глупака! И никога не пропуша!

    Коментиран от #59

    14:31 30.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 1878

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Пропагандата":

    Съветската пропаганда винаги е предназначена за глупаци. Проблемът си остава за тях, защото вместо вярват на измислици, могат и сами да стигнат до истинските факти.

    Христо Ботев: "Русия таз мнима защитница на славянството", която употребява "още по-радикални средства, за да изтрие от лицето на земята българските колонии".
    Вестник "Знаме" от 4 април 1875 г.

    Коментиран от #53

    14:32 30.01.2026

  • 52 АБВ

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Русия има опит":

    "Русия има опит
    в геноцида. През зимата на 1945-46 г. оставят нарочно без въглища Източен Берлин и умират хиляди деца."

    Лъжец ! Берлин е бил разделен на четири зони. Руснаците са се разпореждали само в една. Движението между зоните през 1945 - 47 г. е било напълно свободно.
    А въглищата в Германия се намират в Рурска област под контрола на съюзниците. Ако е имало дефицит, то за това са виновни те. А и железопътната инфраструктура е била разрушена, особено в източните част на Германия, защото там се е водила истинската война.

    14:33 30.01.2026

  • 53 Пропагандата

    0 5 Отговор

    До коментар #51 от "1878":

    винаги се цели в глупака!

    Коментиран от #77

    14:34 30.01.2026

  • 54 Съветник

    8 3 Отговор
    Тръмп да изпрати Делта Форс в Москва и да извадят бункерния плъх от дупката му! Мадуро искал да има компания в килията.

    Коментиран от #61

    14:36 30.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 напротив

    1 0 Отговор
    Зеля е който кани Путин в Кийв. Да внимава какво си пожелава. Може и да се сбъдне. Не дърпай Мечо за опашката.

    14:39 30.01.2026

  • 57 Шиков

    2 0 Отговор
    Руснаците могат да бъдат убедени само със силин юмрук по главата. Бисмарк.

    Коментиран от #65

    14:40 30.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Учил ли си азбуката? ...там пише

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Там пишеше":

    на 25 февруари преди 4 години раша извърши въздушен десант на Киевското летище Гостомел в който участваха 800 парашутисти за да го превземат и установят плацдарм на десетки транспортни самолети които от Беларус да докарат 25 хиляди орки и влязат в Киев. Лично кмета на Киев Владимир Кличко който показа как с брат си Виталий са ликвидирали 6-7 орки приземили се на летището а всички бяха разчленени от териториалната отбрана на града - " За 72 часа ще арестуваме Зеленски и още 19 бандери от режима в Киев" -рамзан кадиров. Тези 72 часа станаха 4 години ухххахаха.

    Коментиран от #62

    14:41 30.01.2026

  • 60 до 10 тия

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Зеля е който кани Путин в Кийв. Да внимава какво си пожелава. Може и да се сбъдне. Не дърпай Мечо за опашката.

    14:41 30.01.2026

  • 61 съветник 2..

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Съветник":

    Прекомерното кльопане на..жълто,във weцето напеефтьски0-води до унищожаване на сивото вещество,дето без това си го немаш

    14:42 30.01.2026

  • 62 Ето какво пишеше

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Учил ли си азбуката? ...там пише":

    Ами защото Русия не е терорист като САЩ.

    А иначе пропагандата винаги се цели в глупака! И никога не пропуша!

    Коментиран от #66

    14:42 30.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Няма да се плашиш

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "явно не си учил да ти преведа чебурашка":

    Ти троли, аз ще ти поствам какво пише. Да се гледа падението на запада. Твоето е ясно. 😄

    Ами да ти кажа стигането на такова дъно и все по евтина и глупава пропаганда срещу Русия, показва единствено падението на запада!

    Четенето е по лесно от троленето. Троленето е за глупака. Затова пропадналият запад му се радва, че е евтин и глупав, а той ми се дразни. Чети! 😄

    Коментиран от #69

    14:43 30.01.2026

  • 65 само че

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Шиков":

    Въпросът е кой е толкова голям смелчага че да им го нанесе. Или по-точно - да се опита да им го нанесе. Със сигурност това не си ти.

    14:43 30.01.2026

  • 66 Учил ли си азбуката? ...там пише

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "Ето какво пишеше":

    на 25 февруари преди 4 години раша извърши въздушен десант на Киевското летище Гостомел в който участваха 800 парашутисти за да го превземат и установят плацдарм на десетки транспортни самолети които от Беларус да докарат 25 хиляди орки и влязат в Киев. Лично кмета на Киев Владимир Кличко който показа как с брат си Виталий са ликвидирали 6-7 орки приземили се на летището а всички бяха разчленени от териториалната отбрана на града - " За 72 часа ще арестуваме Зеленски и още 19 бандери от режима в Киев" -рамзан кадиров. Тези 72 часа станаха 4 години ухххахаха.

    Коментиран от #67, #68

    14:43 30.01.2026

  • 67 Ти троли

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Учил ли си азбуката? ...там пише":

    Падението на запада трябва да се вижда. Твоето е ясно 😄

    Ето какво пишеше!
    Ами защото Русия не е терорист като САЩ.

    А иначе пропагандата винаги се цели в глупака! И никога не пропуша!

    14:45 30.01.2026

  • 68 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Учил ли си азбуката? ...там пише":

    винаги се цели в глупака!

    14:45 30.01.2026

  • 69 Учил ли си да четеш чебурашка

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Няма да се плашиш":

    Чети мизерните раши как искаха световния лидер Зеленски -

    Десантът на летище „Антонов“ в Гостомел, край Киев, е ключова руска въздушнодесантна операция, стартирала на 24 февруари 2022 г.. Руски десантници установяват контрол над аеродрома, разположен само на 25 км от Киев, с цел осигуряване на плацдарм за настъпление, превръщайки обекта в символ на ранните етапи от конфликта.
    Основни факти за операцията:
    Дата и място: 24 февруари 2022 г., летище „Антонов“ (Гостомел),
    Действия: Руски десантници, поддържани от хеликоптери, се приземяват и обграждат летището, след което водят боеве
    Резултат: Руските сили поемат контрол над летището, RTVI.
    Последици: По време на боевете са унищожени 2 самолета Ан-225 „Мрия“ и ликвидирани всички руски десантчици и операцията претърпява пълен провал.

    Коментиран от #70, #71

    14:49 30.01.2026

  • 70 Няма да се плашиш

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Учил ли си да четеш чебурашка":

    Ти троли, аз ще ти поствам какво пише. Да се гледа падението на запада. Твоето е ясно. 😄

    Ами да ти кажа стигането на такова дъно и все по евтина и глупава пропаганда срещу Русия, показва единствено падението на запада!

    Четенето е по лесно от троленето. Троленето е за глупака. Затова пропадналият запад му се радва, че е евтин и глупав, а той ми се дразни. Чети! 😄

    Коментиран от #72

    14:50 30.01.2026

  • 71 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Учил ли си да четеш чебурашка":

    винаги има за цел глупака!

    14:51 30.01.2026

  • 72 чебурашка чети ще те направя още по

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Няма да се плашиш":

    известна тука - " 816 рашистки нещастни орки останаха завинаги на Киевското летище Гостомел. Ликвидирани до един от защитниците на Украинската столица. Кадрите в които Украински войници от териториалната отбрана на града с жълто- сини ленти разстрелваха окупаторите и брата на кмета на столицата Виталий забyчил двама от руските десантчици обиколиха световния видеообмен"....путя не е Тръмп и САЩ наистина които без една жертва арестуваха мъдурката и сега е малтретиран в затвора в Брукилин а само 10 дни преди това се обърна към Тръмп с думите - "Ела и ме арестувай"

    Коментиран от #73

    14:59 30.01.2026

  • 73 Няма да се плашиш

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "чебурашка чети ще те направя още по":

    Ти троли, аз ще ти поствам какво пише. Да се гледа падението на запада. Твоето е ясно. 😄

    Ами да ти кажа стигането на такова дъно и все по евтина и глупава пропаганда срещу Русия, показва единствено падението на запада!

    Четенето е по лесно от троленето. Троленето е за глупака. Затова пропадналият запад му се радва, че е евтин и глупав, а той ми се дразни. Чети! 😄

    Коментиран от #74

    15:01 30.01.2026

  • 74 чебурашка чети ще те направя още по

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Няма да се плашиш":

    известна тука. Световния лидер Володимир Зеленски -
    Това е все едно да се срещна с Путин в Киев. И аз мога да го поканя в Киев, нека да дойде. Публично го каня, ако посмее, разбира се“, каза Зеленски.

    Коментиран от #75

    15:02 30.01.2026

  • 75 Няма да се плашиш

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "чебурашка чети ще те направя още по":

    Ти троли, аз ще ти поствам какво пише. Да се гледа падението на запада. Твоето е ясно. 😄

    Ами да ти кажа стигането на такова дъно и все по евтина и глупава пропаганда срещу Русия, показва единствено падението на запада!

    Четенето е по лесно от троленето. Троленето е за глупака. Затова пропадналият запад му се радва, че е евтин и глупав, а той ми се дразни. Чети! 😄

    Коментиран от #76

    15:05 30.01.2026

  • 76 чебурашка можеш ли да четеш 😂🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Няма да се плашиш":

    Ша те напрая още по известна тука и изкъртя докрай😂🤣
    ......
    известна тука - " 816 рашистки нещастни орки останаха завинаги на Киевското летище Гостомел. Ликвидирани до един от защитниците на Украинската столица. Кадрите в които Украински войници от териториалната отбрана на града с жълто- сини ленти разстрелваха окупаторите и брата на кмета на столицата Виталий забyчил двама от руските десантчици обиколиха световния видеообмен"....путя не е Тръмп и САЩ наистина които без една жертва арестуваха мъдурката и сега е малтретиран в затвора в Бруклин а само 10 дни преди това се обърна към Тръмп с думите - "Ела и ме арестувай"

    Коментиран от #78

    15:12 30.01.2026

  • 77 Град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Пропагандата":

    Така е господине. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството, по своята същност е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #79

    15:16 30.01.2026

  • 78 Няма да се плашиш

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "чебурашка можеш ли да четеш 😂🤣":

    Ти троли, аз ще ти поствам какво пише. Да се гледа падението на запада. Твоето е ясно. 😄

    Ами да ти кажа стигането на такова дъно и все по евтина и глупава пропаганда срещу Русия, показва единствено падението на запада!

    Четенето е по лесно от троленето. Троленето е за глупака. Затова пропадналият запад му се радва, че е евтин и глупав, а той ми се дразни. Чети! 😄

    15:23 30.01.2026

  • 79 Пропаандата

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Град Козлодуй":

    винаги има за цел глупака!

    15:23 30.01.2026

