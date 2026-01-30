"Русия: Путин не е канил Зеленски никъде и не му е предлагал никакви срещи"

Кремъл оценява като погрешен извода на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че Донбас, за разлика от Гренландия, няма право на самоопределение, заяви днес говорителят на руското президентство Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"Смятаме тези изводи за дълбоко погрешни от гледна точка на международното право. Не сме съгласни с подобни изводи и имаме своя, добре известна на всички, аргументирана позиция", подчерта Песков на пресконференция.

По-рано генералният секретар на ООН каза в отговор на въпрос на ТАСС, че е стигнал до извода, че правото на самоопределение, което народите имат, е неприемливо в ситуацията в Крим и Донбас. По думите на Гутериш секретариатът на световната организация смята, че при тези два случая "принципът на териториалната цялост надделява" над правото на самоопределение на народите".

Песков коментира и въпроса за евентуална среща между лидерите на Русия и Украйна – Владимир Путин и Володимир Зеленски. По-рано тази седмица съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков каза, че руският президент е отворен за идеята да се срещне със Зеленски.

"Бих искал да напомня, че Путин не е канил Зеленски никъде и не му е предлагал никакви срещи", заяви говорителят Кремъл. "А Зеленски е поискал срещата - Зеленски всъщност инициира срещата. И в отговор президентът Путин му отговори: "Ние сме готови, но само в Москва". "Много е важно да се помни това", подчерта Песков.

Говоритлят на Кремъл бе помолен да коментира и оповестената от американския президент Доналд Тръмп информация, че е поискал от руския си колега да се въздържа от удари по Киев от 1 февруари, "за да се създадат благоприятни условия за преговори".

"Президентът Тръмп действително се обърна с лична молба към президента Путин да се въздържи за една седмица, считано от 1 февруари, от нанасянето на удари по Киев с цел създаване на благоприятни условия за провеждането на преговори", отбеляза говорителят на Кремъл. Той не посочи какъв точно е бил отговорът на руската страна. "Нямам какво да добавя към вече казаното", каза Песков.

По-рано Тръмп заяви, че лично е помолил Путин да спре ударите на руската армия по Киев и други украински градове за една седмица заради рекордните студове. Според Тръмп руският лидер "се е съгласил да го направи".