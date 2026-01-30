"Русия: Путин не е канил Зеленски никъде и не му е предлагал никакви срещи"

Кремъл оценява като погрешен извода на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че Донбас, за разлика от Гренландия, няма право на самоопределение, заяви днес говорителят на руското президентство Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.
"Смятаме тези изводи за дълбоко погрешни от гледна точка на международното право. Не сме съгласни с подобни изводи и имаме своя, добре известна на всички, аргументирана позиция", подчерта Песков на пресконференция.
По-рано генералният секретар на ООН каза в отговор на въпрос на ТАСС, че е стигнал до извода, че правото на самоопределение, което народите имат, е неприемливо в ситуацията в Крим и Донбас. По думите на Гутериш секретариатът на световната организация смята, че при тези два случая "принципът на териториалната цялост надделява" над правото на самоопределение на народите".
Песков коментира и въпроса за евентуална среща между лидерите на Русия и Украйна – Владимир Путин и Володимир Зеленски. По-рано тази седмица съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков каза, че руският президент е отворен за идеята да се срещне със Зеленски.
"Бих искал да напомня, че Путин не е канил Зеленски никъде и не му е предлагал никакви срещи", заяви говорителят Кремъл. "А Зеленски е поискал срещата - Зеленски всъщност инициира срещата. И в отговор президентът Путин му отговори: "Ние сме готови, но само в Москва". "Много е важно да се помни това", подчерта Песков.
Говоритлят на Кремъл бе помолен да коментира и оповестената от американския президент Доналд Тръмп информация, че е поискал от руския си колега да се въздържа от удари по Киев от 1 февруари, "за да се създадат благоприятни условия за преговори".
"Президентът Тръмп действително се обърна с лична молба към президента Путин да се въздържи за една седмица, считано от 1 февруари, от нанасянето на удари по Киев с цел създаване на благоприятни условия за провеждането на преговори", отбеляза говорителят на Кремъл. Той не посочи какъв точно е бил отговорът на руската страна. "Нямам какво да добавя към вече казаното", каза Песков.
По-рано Тръмп заяви, че лично е помолил Путин да спре ударите на руската армия по Киев и други украински градове за една седмица заради рекордните студове. Според Тръмп руският лидер "се е съгласил да го направи".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин не е
Коментиран от #7
14:01 30.01.2026
2 Путин кани
Що не го покани в Покровск? Нали пак го превзеха.
Коментиран от #8
14:03 30.01.2026
3 Няма край
14:03 30.01.2026
4 Тома
14:05 30.01.2026
5 име
Коментиран от #13, #17
14:05 30.01.2026
6 хаха🤣
14:05 30.01.2026
7 западната преса
До коментар #1 от "Путин не е":отдавна се подиграва открито с Путин.
Коментиран от #11, #15
14:06 30.01.2026
8 име
До коментар #2 от "Путин кани":Зельо да го покани в Покровск или Купянск, ноли още се държат бандерите там и всичко е под контрол!
14:06 30.01.2026
9 Механик
Коментиран от #22, #29
14:07 30.01.2026
10 Факти
Коментиран от #28, #60
14:07 30.01.2026
11 фалшиви лекаства
До коментар #7 от "западната преса":Пак ли си говориш сам?! Искай да ти дадат други хапчета.
14:08 30.01.2026
12 "По-голямата част мнения на депутати
Коментиран от #47
14:08 30.01.2026
13 Русия има опит
До коментар #5 от "име":в геноцида. През зимата на 1945-46 г. оставят нарочно без въглища Източен Берлин и умират хиляди деца.
Коментиран от #34, #52
14:09 30.01.2026
14 Русия и "международното право"!
Вероломно нападение над суверенна държава ,
не може да бъде тълкувано, по друг начин,
освен Брутален военен акт!!!!
Коментиран от #18
14:09 30.01.2026
15 Ами да ти кажа
До коментар #7 от "западната преса":стигането на такова дъно и все по евтина и глупава пропаганда срещу Русия, показва единствено падението на запада!
Коментиран от #30
14:10 30.01.2026
16 Лука
14:10 30.01.2026
17 хаха🤣
До коментар #5 от "име":Пуся не знае как се прави военна операция🤣 Със спиране на ток и парно, нищо няма да стане, трябва да се учи от САЩ как се прави 🤣 🤣 🤣
Коментиран от #33
14:10 30.01.2026
18 Край
До коментар #14 от "Русия и "международното право"!":Да бе. Тия руснаци за какви се имат. 1877 г. така нападнали суверенната Османската империя и направили държава на някакви българи дето Англия и Франция предпочитали да ги няма.
Коментиран от #26, #44
14:12 30.01.2026
20 Соваж бейби
Коментиран от #23
14:13 30.01.2026
22 Смех с ватенки
До коментар #9 от "Механик":Да се срещнат в Купянск 🤣🤣🤣
14:16 30.01.2026
23 Е че като искат толкова Зеления
До коментар #20 от "Соваж бейби":в руски ръце защо не го арестуват в Киев както Тръмп арестува мъдурката?
Коментиран от #27, #40
14:17 30.01.2026
24 ще ще
14:17 30.01.2026
26 Не само са направили
До коментар #18 от "Край":България.
Още я стискат за гушата.
14:17 30.01.2026
27 Ами защото
До коментар #23 от "Е че като искат толкова Зеления":Русия не е терорист като САЩ.
Коментиран от #32, #45
14:18 30.01.2026
28 Ехеее
До коментар #10 от "Факти":Той Путин го е срам руснаците да погледне в очите, ти за Зеленски говориш
14:18 30.01.2026
29 Омазана ватенка
До коментар #9 от "Механик":След два дни хлебеца е само с центове.Ако извадиш левчета ще останеш гладен.Ако извадиш рубли може и да те набият.
14:18 30.01.2026
31 Само на тази
До коментар #25 от "Абе ти с кражбата на никове":Атина вярваме.
Другата преписва разни смехории от руски източници.
Коментиран от #36
14:19 30.01.2026
32 Руската пропаганда
До коментар #27 от "Ами защото":Има за цел глупаците.
Коментиран от #37
14:19 30.01.2026
33 име
До коментар #17 от "хаха🤣":И аз така мисля, а най-ефективно ще е да им стоплят бандераските мозъци със запалителни бомби. Особенно както нямат вода в момента, така ще се сгреят, че направо ще прегорят!
14:19 30.01.2026
36 Абе ти с кражбата на никове
До коментар #31 от "Само на тази":показваш не само твоята трагедия, а и запада станал циганско сметище да краде и лъже. 😄
14:22 30.01.2026
37 Така е
До коментар #32 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
14:23 30.01.2026
38 Пасивен Кремълски педофил с токчета
14:24 30.01.2026
40 Соваж бейби
До коментар #23 от "Е че като искат толкова Зеления":Всичко по реда си или Тръмп или ЕС ще го доставят на Путин ,предпочитам да е ЕС нали тук го крият разнасят го като заложник това ми дава надежда че ЕС са заедно с Русия ,след подписа на Америка за мините нещо се пропука .Кои кого готвят нямам точна идея но и в двата случая Украйна утече в канала тя е губещата зеленото е сготвен .Ще излезе някой ден от кутия като Хитлер в Кремъл вярвай ми ,може и вече да не е жив да е двойник зеленото но няма пуснат аванта на Америка договора с мините също ще излезе невалиден само гледай и помни какво съм ти казала.
14:25 30.01.2026
42 АБВ
Путин може да е всякакъв, но не и глупак. Най-малкото за това, че никой нормален човек не кани в дома си просяк, да не говорим за наркоманизиран такъв.
14:25 30.01.2026
44 1878
До коментар #18 от "Край":Явно сте учили по преиначената история на съветските комунисти и Тодор Живков. Това са техните измислици. Препоръчвам Ви да вярвате на нашите революционери и герои - Левски, Ботев, Бенковски, Вазов, Захари Стоянов, Раковски и още много други. Всички до един са мразели Русия.
Коментиран от #46
14:28 30.01.2026
45 Учил ли си азбуката? ...там пише
До коментар #27 от "Ами защото":на 25 февруари преди 4 години раша извърши въздушен десант на Киевското летище Гостомел в който участваха 800 парашутисти за да го превземат и установят плацдарм на десетки транспортни самолети които от Беларус да докарат 25 хиляди орки и влязат в Киев. Лично кмета на Киев Владимир Кличко който показа как с брат си Виталий са ликвидирали 6-7 орки приземили се на летището а всички бяха разчленени от териториалната отбрана на града - " За 72 часа ще арестуваме Зеленски и още 19 бандери от режима в Киев" -рамзан кадиров. Тези 72 часа станаха 4 години ухххахаха.
Коментиран от #49
14:29 30.01.2026
46 Пропагандата
До коментар #44 от "1878":винаги има за цел глупака!
Коментиран от #51
14:29 30.01.2026
47 Факти
До коментар #12 от ""По-голямата част мнения на депутати":Вероятността Украйна да капитулира и Путин да инсталира марионетен режим е 0%. Това стана ясно още през 2022 г. Западът няма да го позволи. Точка. Украйна никога повече няма да има про-руско правителство. НИКОГА! Каквото и да анексира Путин, войната е тотален провал. Европейският пазар е загубен, а зависимостта от Китай е пълна и необратима. Путин като го гледам как се пази ще управлява поне още 10 години. След 2030 г. се очаква спад в световното потребление на нефт, а след 2040 г. на газ. Това означава, че Русия ще продава все по-малко на все по-ниска цена. Путинова Русия влиза в новия свят гола и боса, без технологии и без диверсифицирана икономика. Най-лошото за нея тепърва предстои.
14:29 30.01.2026
49 Там пишеше
До коментар #45 от "Учил ли си азбуката? ...там пише":Ами защото Русия не е терорист като САЩ.
А иначе пропагандата винаги се цели в глупака! И никога не пропуша!
Коментиран от #59
14:31 30.01.2026
51 1878
До коментар #46 от "Пропагандата":Съветската пропаганда винаги е предназначена за глупаци. Проблемът си остава за тях, защото вместо вярват на измислици, могат и сами да стигнат до истинските факти.
Христо Ботев: "Русия таз мнима защитница на славянството", която употребява "още по-радикални средства, за да изтрие от лицето на земята българските колонии".
Вестник "Знаме" от 4 април 1875 г.
Коментиран от #53
14:32 30.01.2026
52 АБВ
До коментар #13 от "Русия има опит":"Русия има опит
в геноцида. През зимата на 1945-46 г. оставят нарочно без въглища Източен Берлин и умират хиляди деца."
Лъжец ! Берлин е бил разделен на четири зони. Руснаците са се разпореждали само в една. Движението между зоните през 1945 - 47 г. е било напълно свободно.
А въглищата в Германия се намират в Рурска област под контрола на съюзниците. Ако е имало дефицит, то за това са виновни те. А и железопътната инфраструктура е била разрушена, особено в източните част на Германия, защото там се е водила истинската война.
14:33 30.01.2026
53 Пропагандата
До коментар #51 от "1878":винаги се цели в глупака!
Коментиран от #77
14:34 30.01.2026
54 Съветник
Коментиран от #61
14:36 30.01.2026
56 напротив
14:39 30.01.2026
57 Шиков
Коментиран от #65
14:40 30.01.2026
59 Учил ли си азбуката? ...там пише
До коментар #49 от "Там пишеше":на 25 февруари преди 4 години раша извърши въздушен десант на Киевското летище Гостомел в който участваха 800 парашутисти за да го превземат и установят плацдарм на десетки транспортни самолети които от Беларус да докарат 25 хиляди орки и влязат в Киев. Лично кмета на Киев Владимир Кличко който показа как с брат си Виталий са ликвидирали 6-7 орки приземили се на летището а всички бяха разчленени от териториалната отбрана на града - " За 72 часа ще арестуваме Зеленски и още 19 бандери от режима в Киев" -рамзан кадиров. Тези 72 часа станаха 4 години ухххахаха.
Коментиран от #62
14:41 30.01.2026
60 до 10 тия
До коментар #10 от "Факти":Зеля е който кани Путин в Кийв. Да внимава какво си пожелава. Може и да се сбъдне. Не дърпай Мечо за опашката.
14:41 30.01.2026
61 съветник 2..
До коментар #54 от "Съветник":Прекомерното кльопане на..жълто,във weцето напеефтьски0-води до унищожаване на сивото вещество,дето без това си го немаш
14:42 30.01.2026
62 Ето какво пишеше
До коментар #59 от "Учил ли си азбуката? ...там пише":Ами защото Русия не е терорист като САЩ.
А иначе пропагандата винаги се цели в глупака! И никога не пропуша!
Коментиран от #66
14:42 30.01.2026
64 Няма да се плашиш
До коментар #63 от "явно не си учил да ти преведа чебурашка":Ти троли, аз ще ти поствам какво пише. Да се гледа падението на запада. Твоето е ясно. 😄
Ами да ти кажа стигането на такова дъно и все по евтина и глупава пропаганда срещу Русия, показва единствено падението на запада!
Четенето е по лесно от троленето. Троленето е за глупака. Затова пропадналият запад му се радва, че е евтин и глупав, а той ми се дразни. Чети! 😄
Коментиран от #69
14:43 30.01.2026
65 само че
До коментар #57 от "Шиков":Въпросът е кой е толкова голям смелчага че да им го нанесе. Или по-точно - да се опита да им го нанесе. Със сигурност това не си ти.
14:43 30.01.2026
66 Учил ли си азбуката? ...там пише
До коментар #62 от "Ето какво пишеше":на 25 февруари преди 4 години раша извърши въздушен десант на Киевското летище Гостомел в който участваха 800 парашутисти за да го превземат и установят плацдарм на десетки транспортни самолети които от Беларус да докарат 25 хиляди орки и влязат в Киев. Лично кмета на Киев Владимир Кличко който показа как с брат си Виталий са ликвидирали 6-7 орки приземили се на летището а всички бяха разчленени от териториалната отбрана на града - " За 72 часа ще арестуваме Зеленски и още 19 бандери от режима в Киев" -рамзан кадиров. Тези 72 часа станаха 4 години ухххахаха.
Коментиран от #67, #68
14:43 30.01.2026
67 Ти троли
До коментар #66 от "Учил ли си азбуката? ...там пише":Падението на запада трябва да се вижда. Твоето е ясно 😄
Ето какво пишеше!
Ами защото Русия не е терорист като САЩ.
А иначе пропагандата винаги се цели в глупака! И никога не пропуша!
14:45 30.01.2026
68 Пропагандата
До коментар #66 от "Учил ли си азбуката? ...там пише":винаги се цели в глупака!
14:45 30.01.2026
69 Учил ли си да четеш чебурашка
До коментар #64 от "Няма да се плашиш":Чети мизерните раши как искаха световния лидер Зеленски -
Десантът на летище „Антонов“ в Гостомел, край Киев, е ключова руска въздушнодесантна операция, стартирала на 24 февруари 2022 г.. Руски десантници установяват контрол над аеродрома, разположен само на 25 км от Киев, с цел осигуряване на плацдарм за настъпление, превръщайки обекта в символ на ранните етапи от конфликта.
Основни факти за операцията:
Дата и място: 24 февруари 2022 г., летище „Антонов“ (Гостомел),
Действия: Руски десантници, поддържани от хеликоптери, се приземяват и обграждат летището, след което водят боеве
Резултат: Руските сили поемат контрол над летището, RTVI.
Последици: По време на боевете са унищожени 2 самолета Ан-225 „Мрия“ и ликвидирани всички руски десантчици и операцията претърпява пълен провал.
Коментиран от #70, #71
14:49 30.01.2026
70 Няма да се плашиш
До коментар #69 от "Учил ли си да четеш чебурашка":Ти троли, аз ще ти поствам какво пише. Да се гледа падението на запада. Твоето е ясно. 😄
Ами да ти кажа стигането на такова дъно и все по евтина и глупава пропаганда срещу Русия, показва единствено падението на запада!
Четенето е по лесно от троленето. Троленето е за глупака. Затова пропадналият запад му се радва, че е евтин и глупав, а той ми се дразни. Чети! 😄
Коментиран от #72
14:50 30.01.2026
71 Пропагандата
До коментар #69 от "Учил ли си да четеш чебурашка":винаги има за цел глупака!
14:51 30.01.2026
72 чебурашка чети ще те направя още по
До коментар #70 от "Няма да се плашиш":известна тука - " 816 рашистки нещастни орки останаха завинаги на Киевското летище Гостомел. Ликвидирани до един от защитниците на Украинската столица. Кадрите в които Украински войници от териториалната отбрана на града с жълто- сини ленти разстрелваха окупаторите и брата на кмета на столицата Виталий забyчил двама от руските десантчици обиколиха световния видеообмен"....путя не е Тръмп и САЩ наистина които без една жертва арестуваха мъдурката и сега е малтретиран в затвора в Брукилин а само 10 дни преди това се обърна към Тръмп с думите - "Ела и ме арестувай"
Коментиран от #73
14:59 30.01.2026
73 Няма да се плашиш
До коментар #72 от "чебурашка чети ще те направя още по":Ти троли, аз ще ти поствам какво пише. Да се гледа падението на запада. Твоето е ясно. 😄
Ами да ти кажа стигането на такова дъно и все по евтина и глупава пропаганда срещу Русия, показва единствено падението на запада!
Четенето е по лесно от троленето. Троленето е за глупака. Затова пропадналият запад му се радва, че е евтин и глупав, а той ми се дразни. Чети! 😄
Коментиран от #74
15:01 30.01.2026
74 чебурашка чети ще те направя още по
До коментар #73 от "Няма да се плашиш":известна тука. Световния лидер Володимир Зеленски -
Това е все едно да се срещна с Путин в Киев. И аз мога да го поканя в Киев, нека да дойде. Публично го каня, ако посмее, разбира се“, каза Зеленски.
Коментиран от #75
15:02 30.01.2026
75 Няма да се плашиш
До коментар #74 от "чебурашка чети ще те направя още по":Ти троли, аз ще ти поствам какво пише. Да се гледа падението на запада. Твоето е ясно. 😄
Ами да ти кажа стигането на такова дъно и все по евтина и глупава пропаганда срещу Русия, показва единствено падението на запада!
Четенето е по лесно от троленето. Троленето е за глупака. Затова пропадналият запад му се радва, че е евтин и глупав, а той ми се дразни. Чети! 😄
Коментиран от #76
15:05 30.01.2026
76 чебурашка можеш ли да четеш 😂🤣
До коментар #75 от "Няма да се плашиш":Ша те напрая още по известна тука и изкъртя докрай😂🤣
......
известна тука - " 816 рашистки нещастни орки останаха завинаги на Киевското летище Гостомел. Ликвидирани до един от защитниците на Украинската столица. Кадрите в които Украински войници от териториалната отбрана на града с жълто- сини ленти разстрелваха окупаторите и брата на кмета на столицата Виталий забyчил двама от руските десантчици обиколиха световния видеообмен"....путя не е Тръмп и САЩ наистина които без една жертва арестуваха мъдурката и сега е малтретиран в затвора в Бруклин а само 10 дни преди това се обърна към Тръмп с думите - "Ела и ме арестувай"
Коментиран от #78
15:12 30.01.2026
77 Град Козлодуй
До коментар #53 от "Пропагандата":Така е господине. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството, по своята същност е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #79
15:16 30.01.2026
78 Няма да се плашиш
До коментар #76 от "чебурашка можеш ли да четеш 😂🤣":Ти троли, аз ще ти поствам какво пише. Да се гледа падението на запада. Твоето е ясно. 😄
Ами да ти кажа стигането на такова дъно и все по евтина и глупава пропаганда срещу Русия, показва единствено падението на запада!
Четенето е по лесно от троленето. Троленето е за глупака. Затова пропадналият запад му се радва, че е евтин и глупав, а той ми се дразни. Чети! 😄
15:23 30.01.2026
79 Пропаандата
До коментар #77 от "Град Козлодуй":винаги има за цел глупака!
15:23 30.01.2026