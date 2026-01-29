Тръмп: Путин се съгласи Русия да не нанася удари в Украйна една седмица

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил по негова молба Русия да не нанася удари в Украйна по столицата Киев и други градове, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

Говорейки на заседание на своя кабинет, Тръмп поясни, че е поискал това от Путин заради "рекордните студове".

Още новини от Украйна

Температурата в Киев е под нулата, а другата седмица се очаква студена вълна, в резултат на която термометрите в украинската столица ще отчитат в продължение на няколко дни минимални стойности около минус 20 градуса по Целзий.

Президентът на САЩ съобщи за голям напредък в тристранните мирни преговори с участието на двете страни в конфликта и Съединените щати.

Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф междувременно обяви, че тези преговори ще продължат след около една седмица.

Първият кръг се състоя в Абу Даби в петък и събота.

Уиткоф каза, че въпросите за бъдещите гаранции за сигурността на Украйна и за просперитета до голяма степен са уредени. Страните продължават да преговарят за териториите, добави той.

Основният препъникамък в преговорите е искането на Москва украинската армия да се изтегли от частта от Донбас, която руската армия не е превзела.

До момента няма реакция от страна на Русия, нито е ясно кога ще започне тази пауза в ударите, отбелязва ДПА.

Помощникът на Путин Юрий Ушаков обаче отхвърли твърдението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че що се отнася до Украйна, е договорено всичко с изключение на териториалния въпрос, съобщи ТАСС.

"Мисля, че не", отговори лаконично Ушаков след съответно питане в интервю за държавната телевизия "Русия-1". Той призна, че териториалният въпрос е най-належащият, но добави, че в преговорите остават още много теми.

На този фон най-малко шестима души бяха убити при руски удари днес в Югоизточна Украйна - трима в Запорожка област, двама в Херсонска и един в Днепропетровска, по-конкретно в родния град на украинския президент Володимир Зеленски Кривой Рог, съобщи Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на очаквания в неделя нов кръг тристранни мирни преговори.

Русия често взима на прицел родния град на Зеленски от началото на войната, избухнала преди почти четири години.