Тръмп: Путин се съгласи Русия да не нанася удари в Украйна една седмица

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил по негова молба Русия да не нанася удари в Украйна по столицата Киев и други градове, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.
Говорейки на заседание на своя кабинет, Тръмп поясни, че е поискал това от Путин заради "рекордните студове".
Температурата в Киев е под нулата, а другата седмица се очаква студена вълна, в резултат на която термометрите в украинската столица ще отчитат в продължение на няколко дни минимални стойности около минус 20 градуса по Целзий.
Президентът на САЩ съобщи за голям напредък в тристранните мирни преговори с участието на двете страни в конфликта и Съединените щати.
Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф междувременно обяви, че тези преговори ще продължат след около една седмица.
Първият кръг се състоя в Абу Даби в петък и събота.
Уиткоф каза, че въпросите за бъдещите гаранции за сигурността на Украйна и за просперитета до голяма степен са уредени. Страните продължават да преговарят за териториите, добави той.
Основният препъникамък в преговорите е искането на Москва украинската армия да се изтегли от частта от Донбас, която руската армия не е превзела.
До момента няма реакция от страна на Русия, нито е ясно кога ще започне тази пауза в ударите, отбелязва ДПА.
Помощникът на Путин Юрий Ушаков обаче отхвърли твърдението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че що се отнася до Украйна, е договорено всичко с изключение на териториалния въпрос, съобщи ТАСС.
"Мисля, че не", отговори лаконично Ушаков след съответно питане в интервю за държавната телевизия "Русия-1". Той призна, че териториалният въпрос е най-належащият, но добави, че в преговорите остават още много теми.
На този фон най-малко шестима души бяха убити при руски удари днес в Югоизточна Украйна - трима в Запорожка област, двама в Херсонска и един в Днепропетровска, по-конкретно в родния град на украинския президент Володимир Зеленски Кривой Рог, съобщи Франс прес.
Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на очаквания в неделя нов кръг тристранни мирни преговори.
Русия често взима на прицел родния град на Зеленски от началото на войната, избухнала преди почти четири години.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Програмист
Коментиран от #4, #6, #8, #15, #24, #37, #40, #44
20:20 29.01.2026
2 Иво
Коментиран от #77
20:20 29.01.2026
3 все е нещо
20:22 29.01.2026
4 БОЛШЕВИК
До коментар #1 от "Програмист":Сега бандерите и чуждите наемници ще се измъкнат от капаните и после пак ще стрелят по руснаците! Наистина голяма грешка, ако е истина!
20:22 29.01.2026
5 да ве да
20:23 29.01.2026
6 1444 дни
До коментар #1 от "Програмист":рускитеСвине са избивани като кучета.
Коментиран от #71
20:23 29.01.2026
7 Шопо
20:24 29.01.2026
8 Геро
До коментар #1 от "Програмист":Мнението на от-падъци като теб е без значение.
20:24 29.01.2026
9 Пич
Коментиран от #32
20:25 29.01.2026
10 Кузя
20:25 29.01.2026
11 Соваж бейби
20:25 29.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Механик
Когато САЩ унищожаваха Сърбия, студовете бяха -24 градуса. Зимата почна още ноември със големи снегове. Цялата зима снеговете не се се стопиха. Дърветата бяха обледенени по стволовете. Ледът по тях на места стигаше до 5 см.
На сърбите дали не им бе студено тогава? САЩ им унищожиха енергетиката още първите дни на инвазията/ А ООН, и другите човеколюбиви инстанции, мълчаха като...... ауспуси.
Коментиран от #21, #25, #46, #74
20:26 29.01.2026
14 Руснакът е мръсно противно животно
Коментиран от #27, #75
20:26 29.01.2026
15 Малкия холандец
До коментар #1 от "Програмист":Първо това си помислих👍
20:26 29.01.2026
16 Спецназ
Президента Рузвелт през зимата на 1942- ра
да позвъни на Хитлер да спре за
малко атаките на Сталинград, защото на руснаците им било студено!
Къде мислиш би го заврял Хитлер тоя??
20:26 29.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Плешива първопричина
20:28 29.01.2026
19 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣🤣
20:30 29.01.2026
20 Сталин
Падение. Рокосовски се обръща в гроба
Коментиран от #28
20:30 29.01.2026
21 Впрочем на сърбите малко им беше.
До коментар #13 от "Механик":Но бързо мирясаха. Ха ха
Коментиран от #80
20:31 29.01.2026
22 Стенли
Коментиран от #30, #59
20:31 29.01.2026
23 руската мечка
20:31 29.01.2026
24 пиночет
До коментар #1 от "Програмист":много го е страх от Сащ
и правилно трябва да се страхува
20:33 29.01.2026
25 Тома Томов
До коментар #13 от "Механик":Тръбач,Сърбите ги бомбиха лятото.Вие руските подложки не знаете и да лъжете.
Коментиран от #36
20:33 29.01.2026
26 Пич
20:33 29.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 az СВО Победа 80
До коментар #20 от "Сталин":Путин, сам би коалиция от 52 държави, в състава на която е и цялото НАТО....
Факт!
Ама за теб гроздето е кисело.... 🤣
Коментиран от #31, #39, #42
20:33 29.01.2026
29 Уса
20:33 29.01.2026
30 Руската пропаганда
До коментар #22 от "Стенли":Има за цел глупака.
20:34 29.01.2026
31 Питам
До коментар #28 от "az СВО Победа 80":Кога ще извлекат путин от бункера?
20:35 29.01.2026
32 хаха🤣
До коментар #9 от "Пич":Това е много старо лафче, но много вярно🤣 Русия: Ще, ще, ще.....и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣🤣🤣
Коментиран от #45
20:35 29.01.2026
33 Ще мръзнат само селяните
20:36 29.01.2026
34 ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ
20:37 29.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Тръбач т. п
До коментар #25 от "Тома Томов":Бяха март месец. Толкова си прооооЗЗЗДо кравешко....л....
20:37 29.01.2026
37 Айфоня
До коментар #1 от "Програмист":Пудел, защо не идеш да се биеш, а акъл раздаваш?
Затова на село се казва "Тъп като програмист".
20:37 29.01.2026
38 Краят на ерата на Путин
20:38 29.01.2026
39 Омазана ватенка
До коментар #28 от "az СВО Победа 80":Да не забравиш, след два дни хлебеца е с центове. Ако извадиш левче ще си останеш гладен.Ако извадиш рубли може и да те набият😂😅🤣
20:38 29.01.2026
40 Европеец
До коментар #1 от "Програмист":Путин за пореден път показа, че мекошав, А така Победа не се печели.... Украинската хунта не трябва да бъде жалена..... Украинският народ заслужава съдбата си, защото чавка му изпи акъла-тръгна срещу братята си и досега търпи незгоди заради зеления малък индивид, който е просяк милионер и един посредствен актьор... Наистина голяма грешка прави Путин-все едно Мусолини да се обади на Сталин и да го моли да не нанася удари по Хитлериската армия заради студа край Сталинград.... Днес гледах много украинска телевизия и за пореден път се убедих ,че нямат стигане по наглост и нахалство..... Това е мое мнение и вероятно се различава от мнението на автора на статията....
Коментиран от #58
20:39 29.01.2026
41 Миче много ша та люшкам отзад
Коментиран от #68
20:39 29.01.2026
42 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #28 от "az СВО Победа 80":Свиквай.От тези в Кремъл само Конят ще умре от естествена смърт.По чисто биологични причини.
20:40 29.01.2026
43 МАРО .....марооооо
20:41 29.01.2026
44 българин
До коментар #1 от "Програмист":Цялата СВО беше грешка, някаква пародия на нещо и накрая едно голямо нищо. русия се набълбука здраво.
20:41 29.01.2026
45 Пич
До коментар #32 от "хаха🤣":Виж сега , ако четеш , учиш и се образоваш , ще станеш като мен като пораснеш !!! Това Ще Ще Ще го измислих и пуснах аз , както и сглобка , жълтопаветник и т.н. като промених цялата ви лексика на междуличностно и държавно ниво!!! Вие все по неусетно използвате моите фрази и изрази !!! Папкай , слушай , и учи !!!
20:42 29.01.2026
46 И да не лъжеш не можеш
До коментар #13 от "Механик":Март месец -25 градуса има само на Антарктида. Случайно минах през Сърбия - нищо й нямаше. Малко ги бомбиха даже. София изглеждаше по-зле от Белград след бомбардировките.
Коментиран от #62
20:42 29.01.2026
47 ?????
Но май пак ще има те ни излъгаха.
Суровикин(генерал Армагедон) тва го почна още зимата 2022/2023 г. но му дръпнаха шалтера по някаква причина.
Сега пак, останаха милиметри да ги ликвидират и все пак им дават някаква отсрочка.
Да дават шанс на военните да ги приключат без никакви политически кадрили.
20:42 29.01.2026
48 а зелкофците ще продължават ли да
докато трае това спиране на огъня
20:42 29.01.2026
49 С две думи
Коментиран от #57, #60
20:42 29.01.2026
50 Да,бе
20:42 29.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Генерал от НАТО
оранжевия зеления и всички останали са му се молили вчера цял ден
иначе са големи войници
добре че другаря Путин ги жали иначе ще ги приключи много бързо
20:44 29.01.2026
53 Архимандрисандрит Бибиян
20:44 29.01.2026
54 ,,,,,,,
20:44 29.01.2026
55 Инфаркти самозакриите се
Коментиран от #65, #66
20:45 29.01.2026
56 Стратег
20:45 29.01.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #40 от "Европеец":Клепар,от руснак войник става!
Благодаря за отговора!
Коментиран от #69
20:47 29.01.2026
59 Право в десетката.
До коментар #22 от "Стенли":Всичко върви точно според плана на Путин. Тръмп, Зеленски и всички Европейски президенти ще отидат в Кремъл, за да му поклонят, защото Русия е държавата с най-развитата и мощна икономика в света. Руската армия е най-силната и високо технологична и може да превземе всяка една държава в света само за броени часове. Такава военна сила и мощ, света никога не е виждал до момента. Никой не смее да се подиграва с Русия и нейните съюзници. 😂.
20:47 29.01.2026
60 С две думи русофобобъре
До коментар #49 от "С две думи":твоето Пуся ти клекна да обгрижваш
20:47 29.01.2026
61 Джефри Епстийн
Вяра да нямаш .
20:47 29.01.2026
62 Механик
До коментар #46 от "И да не лъжеш не можеш":Дори няма с мисъл да ти отговарям. Ти сам си знаеш какво си.
Коментиран от #76
20:47 29.01.2026
63 Факти
20:48 29.01.2026
64 Да статията е вярна
20:48 29.01.2026
65 Лапай Руското Бахурче
До коментар #55 от "Инфаркти самозакриите се":Бре Соловьовче Объркано.
20:48 29.01.2026
66 Запада умре ....
До коментар #55 от "Инфаркти самозакриите се":Да живее изтока .....!!!! Тръмп го разбра .....ама европейските будали - НЕ !!!!!
20:48 29.01.2026
67 ГДЕ ЛУКОЙЛ
ТАВАРИШИ и ТАВАРАШУТКИ?
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
20:49 29.01.2026
68 Ша плашиш кучето със
До коментар #41 от "Миче много ша та люшкам отзад":салам пък ти!
20:50 29.01.2026
69 до козлунадуй менте
До коментар #58 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Клепар,от козлонадуп войник става ли!
20:50 29.01.2026
70 путлер
20:50 29.01.2026
71 Движуха
До коментар #6 от "1444 дни":Движуха
Бункерния го НАДУХА
20:51 29.01.2026
72 Всичко е възможно
20:53 29.01.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Изкустен интелект
До коментар #13 от "Механик":На 24 март 1999 г., денят, в който започват бомбардировките на НАТО, времето в Белград е типично за ранна пролет – предимно облачно и хладно.
Конкретните температурни стойности за деня са били:
Максимална дневна температура: около 13°C.
Минимална нощна температура: около 6°C.
Вечерта на 24 март, когато са нанесени първите удари (около 20:00 ч. местно време), температурите са били в диапазона 7°C – 9°C, придружени от значителна облачност.
20:55 29.01.2026
75 Дядо ви
До коментар #14 от "Руснакът е мръсно противно животно":Това което е сигурно е че ти си болен от мръсен противен расизъм, а що се отнася до тоалетните чинии - видяхме ги по телевизията - златни нужници на крадливи кръвопийци платени с твоите данъци. Потърси помощ. Докато не е станало късно.
Коментиран от #78, #79
20:56 29.01.2026
76 Захарова
До коментар #62 от "Механик":Брау бе гуведо! Как само ги измисля тези - 25 градуса през март, април в Сърбия!
Коментиран от #81
20:58 29.01.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 А ти
До коментар #75 от "Дядо ви":горбич
20:59 29.01.2026
79 Руската пропаганда
До коментар #75 от "Дядо ви":Има за цел глупака.
20:59 29.01.2026
80 Дядо ви
До коментар #21 от "Впрочем на сърбите малко им беше.":Само болен душевно човек може да се радва на убийство на хора, при това масово убийство. Ти човече си съучастник на тези зверства.
21:01 29.01.2026
81 Факти
До коментар #76 от "Захарова":Механикът е един от най-слабите руски тролове. Лъжите му са винаги крещящи и имат обратен ефект.
21:02 29.01.2026