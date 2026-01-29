Новини
Тръмп: Путин се съгласи Русия да не нанася удари в Украйна една седмица
  Тема: Украйна

Тръмп: Путин се съгласи Русия да не нанася удари в Украйна една седмица

29 Януари, 2026 20:18 1 568 81

  • украйна-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Говорейки на заседание на своя кабинет, Тръмп поясни, че е поискал това от Путин заради рекордните студове

Тръмп: Путин се съгласи Русия да не нанася удари в Украйна една седмица - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил по негова молба Русия да не нанася удари в Украйна по столицата Киев и други градове, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

Говорейки на заседание на своя кабинет, Тръмп поясни, че е поискал това от Путин заради "рекордните студове".

Още новини от Украйна

Температурата в Киев е под нулата, а другата седмица се очаква студена вълна, в резултат на която термометрите в украинската столица ще отчитат в продължение на няколко дни минимални стойности около минус 20 градуса по Целзий.

Президентът на САЩ съобщи за голям напредък в тристранните мирни преговори с участието на двете страни в конфликта и Съединените щати.

Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф междувременно обяви, че тези преговори ще продължат след около една седмица.

Първият кръг се състоя в Абу Даби в петък и събота.

Уиткоф каза, че въпросите за бъдещите гаранции за сигурността на Украйна и за просперитета до голяма степен са уредени. Страните продължават да преговарят за териториите, добави той.

Основният препъникамък в преговорите е искането на Москва украинската армия да се изтегли от частта от Донбас, която руската армия не е превзела.

До момента няма реакция от страна на Русия, нито е ясно кога ще започне тази пауза в ударите, отбелязва ДПА.

Помощникът на Путин Юрий Ушаков обаче отхвърли твърдението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че що се отнася до Украйна, е договорено всичко с изключение на териториалния въпрос, съобщи ТАСС.

"Мисля, че не", отговори лаконично Ушаков след съответно питане в интервю за държавната телевизия "Русия-1". Той призна, че териториалният въпрос е най-належащият, но добави, че в преговорите остават още много теми.

На този фон най-малко шестима души бяха убити при руски удари днес в Югоизточна Украйна - трима в Запорожка област, двама в Херсонска и един в Днепропетровска, по-конкретно в родния град на украинския президент Володимир Зеленски Кривой Рог, съобщи Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на очаквания в неделя нов кръг тристранни мирни преговори.

Русия често взима на прицел родния град на Зеленски от началото на войната, избухнала преди почти четири години.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Програмист

    27 5 Отговор
    ГОЛЯМА ГРЕШКА!

    Коментиран от #4, #6, #8, #15, #24, #37, #40, #44

    20:20 29.01.2026

  • 2 Иво

    15 28 Отговор
    Путио е като пудел на каишка. Слуша господаря САЩ.

    Коментиран от #77

    20:20 29.01.2026

  • 3 все е нещо

    7 23 Отговор
    Как се препират военните престъпления спрямо граждански обекти.

    20:22 29.01.2026

  • 4 БОЛШЕВИК

    31 9 Отговор

    До коментар #1 от "Програмист":

    Сега бандерите и чуждите наемници ще се измъкнат от капаните и после пак ще стрелят по руснаците! Наистина голяма грешка, ако е истина!

    20:22 29.01.2026

  • 5 да ве да

    25 1 Отговор
    Съмнява ме, Дончо е лъжец, като Борисов илиза и изплисква нещо, което няма нищо общо с действителността!

    20:23 29.01.2026

  • 6 1444 дни

    9 26 Отговор

    До коментар #1 от "Програмист":

    рускитеСвине са избивани като кучета.

    Коментиран от #71

    20:23 29.01.2026

  • 7 Шопо

    8 18 Отговор
    Русия свърши ракетите, вижда се края на СВО.

    20:24 29.01.2026

  • 8 Геро

    5 19 Отговор

    До коментар #1 от "Програмист":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    20:24 29.01.2026

  • 9 Пич

    23 3 Отговор
    Ще видим !!! Ако укрите мируват, може и да подишат! Но ако Урсулианците се направят на хитри, Путин ще ги удари, а Тръмп ще им е много сърдит!!!

    Коментиран от #32

    20:25 29.01.2026

  • 10 Кузя

    9 20 Отговор
    Путя, Путя, Сталин за 4 години до Берлин стигна, а уж беше неук болшевика. А ти затъна в Донбас

    20:25 29.01.2026

  • 11 Соваж бейби

    16 1 Отговор
    Да не е решил Тръмп да си изнася войниците и Европа от там после да стрелят само по украинци с масирана атака Русия и да идва най после края?

    20:25 29.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Механик

    32 3 Отговор
    Руснаците имат един проблем - прощават.
    Когато САЩ унищожаваха Сърбия, студовете бяха -24 градуса. Зимата почна още ноември със големи снегове. Цялата зима снеговете не се се стопиха. Дърветата бяха обледенени по стволовете. Ледът по тях на места стигаше до 5 см.
    На сърбите дали не им бе студено тогава? САЩ им унищожиха енергетиката още първите дни на инвазията/ А ООН, и другите човеколюбиви инстанции, мълчаха като...... ауспуси.

    Коментиран от #21, #25, #46, #74

    20:26 29.01.2026

  • 14 Руснакът е мръсно противно животно

    4 22 Отговор
    Краде от перални, тоалетни чинии и тостери до деца!Трепе се!

    Коментиран от #27, #75

    20:26 29.01.2026

  • 15 Малкия холандец

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Програмист":

    Първо това си помислих👍

    20:26 29.01.2026

  • 16 Спецназ

    23 0 Отговор
    Все едно на мястото на сегашния Президент Тръмп е

    Президента Рузвелт през зимата на 1942- ра
    да позвъни на Хитлер да спре за
    малко атаките на Сталинград, защото на руснаците им било студено!

    Къде мислиш би го заврял Хитлер тоя??

    20:26 29.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Плешива първопричина

    1 16 Отговор
    Фатките пазят пътлеран и крадев и трият коментари.

    20:28 29.01.2026

  • 19 az СВО Победа 80

    21 2 Отговор
    Е , на Киев трябва да му е все тая, нали ВСУ сваля всичките руски дронове и ракети?

    🤣🤣🤣🤣

    20:30 29.01.2026

  • 20 Сталин

    3 18 Отговор
    Сталин е правил състезание между армиите коя ще влезне първа в Берлин а дори не е отишъл и веднъж на фронта, а Путя сто пъти в униформа се разкарва и никва не я свърши.

    Падение. Рокосовски се обръща в гроба

    Коментиран от #28

    20:30 29.01.2026

  • 21 Впрочем на сърбите малко им беше.

    2 16 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Но бързо мирясаха. Ха ха

    Коментиран от #80

    20:31 29.01.2026

  • 22 Стенли

    19 3 Отговор
    Като цяло Русия или по точно Руската федерация е като валяк или по точно като влак бавно и трудно тръгва но тръгне ли трудно спира не че не са се препълвали по ранни години във Финландия след това в Афганистан но като цяло Русия или по точно Руската федерация е могъща военна сила и бай Дончо го знае много добре

    Коментиран от #30, #59

    20:31 29.01.2026

  • 23 руската мечка

    3 15 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    20:31 29.01.2026

  • 24 пиночет

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Програмист":

    много го е страх от Сащ
    и правилно трябва да се страхува

    20:33 29.01.2026

  • 25 Тома Томов

    3 13 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Тръбач,Сърбите ги бомбиха лятото.Вие руските подложки не знаете и да лъжете.

    Коментиран от #36

    20:33 29.01.2026

  • 26 Пич

    16 1 Отговор
    Не се учудвайте, Путин не се е подвел! Мисля, че скоро на Зелю ще му извият врата да подписва!!! Във Вашингтон ще му го извият, за да не допуснат Урсулианците да налеят големи пари в Украйна. Защото ако ЕС налее пари, ще има претенции за печалба от Украйна. А САЩ предвиждат такова нещо да не се случи!!!

    20:33 29.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 az СВО Победа 80

    17 2 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    Путин, сам би коалиция от 52 държави, в състава на която е и цялото НАТО....
    Факт!

    Ама за теб гроздето е кисело.... 🤣

    Коментиран от #31, #39, #42

    20:33 29.01.2026

  • 29 Уса

    14 1 Отговор
    Това се отнася само за големите градове и по конкретно Киев,където хората едва оцеляват заради зеления простак.Фронта остава непроменен и зачистването на бандери продължава

    20:33 29.01.2026

  • 30 Руската пропаганда

    3 11 Отговор

    До коментар #22 от "Стенли":

    Има за цел глупака.

    20:34 29.01.2026

  • 31 Питам

    3 10 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа 80":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    20:35 29.01.2026

  • 32 хаха🤣

    2 10 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Това е много старо лафче, но много вярно🤣 Русия: Ще, ще, ще.....и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣🤣🤣

    Коментиран от #45

    20:35 29.01.2026

  • 33 Ще мръзнат само селяните

    9 3 Отговор
    В столицата ще празнуват!

    20:36 29.01.2026

  • 34 ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ

    5 11 Отговор
    РУСИЯ КЛЕКНА

    20:37 29.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Тръбач т. п

    8 3 Отговор

    До коментар #25 от "Тома Томов":

    Бяха март месец. Толкова си прооооЗЗЗДо кравешко....л....

    20:37 29.01.2026

  • 37 Айфоня

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "Програмист":

    Пудел, защо не идеш да се биеш, а акъл раздаваш?

    Затова на село се казва "Тъп като програмист".

    20:37 29.01.2026

  • 38 Краят на ерата на Путин

    4 10 Отговор
    "Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ.

    20:38 29.01.2026

  • 39 Омазана ватенка

    4 10 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа 80":

    Да не забравиш, след два дни хлебеца е с центове. Ако извадиш левче ще си останеш гладен.Ако извадиш рубли може и да те набият😂😅🤣

    20:38 29.01.2026

  • 40 Европеец

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Програмист":

    Путин за пореден път показа, че мекошав, А така Победа не се печели.... Украинската хунта не трябва да бъде жалена..... Украинският народ заслужава съдбата си, защото чавка му изпи акъла-тръгна срещу братята си и досега търпи незгоди заради зеления малък индивид, който е просяк милионер и един посредствен актьор... Наистина голяма грешка прави Путин-все едно Мусолини да се обади на Сталин и да го моли да не нанася удари по Хитлериската армия заради студа край Сталинград.... Днес гледах много украинска телевизия и за пореден път се убедих ,че нямат стигане по наглост и нахалство..... Това е мое мнение и вероятно се различава от мнението на автора на статията....

    Коментиран от #58

    20:39 29.01.2026

  • 41 Миче много ша та люшкам отзад

    9 2 Отговор
    Докато не пропишеш истината ......толкова ли е трудно ????? Или искаш тази поза да продължи ?????

    Коментиран от #68

    20:39 29.01.2026

  • 42 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 10 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа 80":

    Свиквай.От тези в Кремъл само Конят ще умре от естествена смърт.По чисто биологични причини.

    20:40 29.01.2026

  • 43 МАРО .....марооооо

    8 2 Отговор
    Мисирко оскубана патко " красива" утре ще напишеш точно обратното .......РУСИЯ НАНЕСЕ УДАРИ ПО УКРОФАШИСТИТЕ и покрайна мига като в дискотека !!!

    20:41 29.01.2026

  • 44 българин

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Програмист":

    Цялата СВО беше грешка, някаква пародия на нещо и накрая едно голямо нищо. русия се набълбука здраво.

    20:41 29.01.2026

  • 45 Пич

    7 2 Отговор

    До коментар #32 от "хаха🤣":

    Виж сега , ако четеш , учиш и се образоваш , ще станеш като мен като пораснеш !!! Това Ще Ще Ще го измислих и пуснах аз , както и сглобка , жълтопаветник и т.н. като промених цялата ви лексика на междуличностно и държавно ниво!!! Вие все по неусетно използвате моите фрази и изрази !!! Папкай , слушай , и учи !!!

    20:42 29.01.2026

  • 46 И да не лъжеш не можеш

    2 9 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Март месец -25 градуса има само на Антарктида. Случайно минах през Сърбия - нищо й нямаше. Малко ги бомбиха даже. София изглеждаше по-зле от Белград след бомбардировките.

    Коментиран от #62

    20:42 29.01.2026

  • 47 ?????

    7 3 Отговор
    Както вече писах в другата одая Путин е цвете в сравнение с евентуалните си наследници.
    Но май пак ще има те ни излъгаха.
    Суровикин(генерал Армагедон) тва го почна още зимата 2022/2023 г. но му дръпнаха шалтера по някаква причина.
    Сега пак, останаха милиметри да ги ликвидират и все пак им дават някаква отсрочка.
    Да дават шанс на военните да ги приключат без никакви политически кадрили.

    20:42 29.01.2026

  • 48 а зелкофците ще продължават ли да

    7 3 Отговор
    пускат дрончетата за скрап
    докато трае това спиране на огъня

    20:42 29.01.2026

  • 49 С две думи

    3 8 Отговор
    Пуся клекна.

    Коментиран от #57, #60

    20:42 29.01.2026

  • 50 Да,бе

    5 2 Отговор
    Ами вече цели не останаха...Ще ги изчакат да изпълзят до казаните и ще ги бият на хранилката.

    20:42 29.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Генерал от НАТО

    9 2 Отговор
    Путин обича да му се молят
    оранжевия зеления и всички останали са му се молили вчера цял ден
    иначе са големи войници
    добре че другаря Путин ги жали иначе ще ги приключи много бързо

    20:44 29.01.2026

  • 53 Архимандрисандрит Бибиян

    1 7 Отговор
    Путилифона баце Пунгю каза каде Русия не ма Ромсiа че!

    20:44 29.01.2026

  • 54 ,,,,,,,

    2 7 Отговор
    Да си русофил или си платен,или си мало,//умен.

    20:44 29.01.2026

  • 55 Инфаркти самозакриите се

    6 2 Отговор
    За да ви олекне на душата от тия езици с които лижете г@зъъ на запада. !!!!

    Коментиран от #65, #66

    20:45 29.01.2026

  • 56 Стратег

    1 3 Отговор
    Единствената причина Путин да не нанася удари е, че не му стигат ракетите и му трябва време да натрупа за нова атака.

    20:45 29.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 4 Отговор

    До коментар #40 от "Европеец":

    Клепар,от руснак войник става!



    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #69

    20:47 29.01.2026

  • 59 Право в десетката.

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Стенли":

    Всичко върви точно според плана на Путин. Тръмп, Зеленски и всички Европейски президенти ще отидат в Кремъл, за да му поклонят, защото Русия е държавата с най-развитата и мощна икономика в света. Руската армия е най-силната и високо технологична и може да превземе всяка една държава в света само за броени часове. Такава военна сила и мощ, света никога не е виждал до момента. Никой не смее да се подиграва с Русия и нейните съюзници. 😂.

    20:47 29.01.2026

  • 60 С две думи русофобобъре

    3 4 Отговор

    До коментар #49 от "С две думи":

    твоето Пуся ти клекна да обгрижваш

    20:47 29.01.2026

  • 61 Джефри Епстийн

    3 3 Отговор
    На Дърти Педофили
    Вяра да нямаш .

    20:47 29.01.2026

  • 62 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "И да не лъжеш не можеш":

    Дори няма с мисъл да ти отговарям. Ти сам си знаеш какво си.

    Коментиран от #76

    20:47 29.01.2026

  • 63 Факти

    2 3 Отговор
    "Той призна, че териториалният въпрос е най-належащият" - Признаха си най-накрая, че нападнаха Украйна за да й вземат територията. Хич не им дреме нито за руснаците, нито за НАТО. Изтрепаха милион руснаци, а Финладния и Швеция влязоха в НАТО и те не казаха нищо. Всичко е за украинската земя, богата на нефт, газ и редкоземни елементи. И преди да кажете, че "Русия си има достатъчно" - ЗА АЛЧНИЯ НИКОГА НЕ Е ДОСТАТЪЧНО.

    20:48 29.01.2026

  • 64 Да статията е вярна

    4 3 Отговор
    и по Руските форуми хората негодуват, че Путин се е съгласил и, че пак нещо искат да ги излъжат. Между другото Украйна струпва нови Елитни бригади свежи войски още не участвали в битките до Болград.

    20:48 29.01.2026

  • 65 Лапай Руското Бахурче

    3 5 Отговор

    До коментар #55 от "Инфаркти самозакриите се":

    Бре Соловьовче Объркано.

    20:48 29.01.2026

  • 66 Запада умре ....

    3 4 Отговор

    До коментар #55 от "Инфаркти самозакриите се":

    Да живее изтока .....!!!! Тръмп го разбра .....ама европейските будали - НЕ !!!!!

    20:48 29.01.2026

  • 67 ГДЕ ЛУКОЙЛ

    5 4 Отговор
    Бре

    ТАВАРИШИ и ТАВАРАШУТКИ?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    20:49 29.01.2026

  • 68 Ша плашиш кучето със

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Миче много ша та люшкам отзад":

    салам пък ти!

    20:50 29.01.2026

  • 69 до козлунадуй менте

    4 2 Отговор

    До коментар #58 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Клепар,от козлонадуп войник става ли!

    20:50 29.01.2026

  • 70 путлер

    4 0 Отговор
    мой "приятел" тръмпи забыл вспоминание о дясно ухо!

    20:50 29.01.2026

  • 71 Движуха

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "1444 дни":

    Движуха

    Бункерния го НАДУХА

    20:51 29.01.2026

  • 72 Всичко е възможно

    2 0 Отговор
    Или Тръмп нещо блъфира, или Путин сдаде багажа, уплаши се като видя какво чака Иран. Нищо добро не чака Русия, винаги е било така и така и ще бъде.

    20:53 29.01.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Изкустен интелект

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    На 24 март 1999 г., денят, в който започват бомбардировките на НАТО, времето в Белград е типично за ранна пролет – предимно облачно и хладно.
    Конкретните температурни стойности за деня са били:
    Максимална дневна температура: около 13°C.
    Минимална нощна температура: около 6°C.
    Вечерта на 24 март, когато са нанесени първите удари (около 20:00 ч. местно време), температурите са били в диапазона 7°C – 9°C, придружени от значителна облачност.

    20:55 29.01.2026

  • 75 Дядо ви

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    Това което е сигурно е че ти си болен от мръсен противен расизъм, а що се отнася до тоалетните чинии - видяхме ги по телевизията - златни нужници на крадливи кръвопийци платени с твоите данъци. Потърси помощ. Докато не е станало късно.

    Коментиран от #78, #79

    20:56 29.01.2026

  • 76 Захарова

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "Механик":

    Брау бе гуведо! Как само ги измисля тези - 25 градуса през март, април в Сърбия!

    Коментиран от #81

    20:58 29.01.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 А ти

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Дядо ви":

    горбич

    20:59 29.01.2026

  • 79 Руската пропаганда

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Дядо ви":

    Има за цел глупака.

    20:59 29.01.2026

  • 80 Дядо ви

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Впрочем на сърбите малко им беше.":

    Само болен душевно човек може да се радва на убийство на хора, при това масово убийство. Ти човече си съучастник на тези зверства.

    21:01 29.01.2026

  • 81 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Захарова":

    Механикът е един от най-слабите руски тролове. Лъжите му са винаги крещящи и имат обратен ефект.

    21:02 29.01.2026