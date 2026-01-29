Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Зеленски каза, че очаква от Русия да не атакува Киев след изявлението на Тръмп
  Тема: Украйна

Зеленски каза, че очаква от Русия да не атакува Киев след изявлението на Тръмп

29 Януари, 2026 22:43 1 476 55

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • война-
  • доналд тръмп-
  • киев

Тръмп обяви днес, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил по негова молба Русия да не нанася удари в Украйна по столицата Киев и други градове

Зеленски каза, че очаква от Русия да не атакува Киев след изявлението на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че очаква от Русия да прилага споразумението да не се нанасят удари по Киев и други украински градове за една седмица заради зимните студове. Споразумението беше обявено по-рано днес от американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Едно важно изявление на президента Тръмп относно възможността за осигуряване на безопасност за Киев и други украински градове през този екстремен зимен период", отбеляза Зеленски, цитиран от агенция Укринформ.

Украинският президент подчерта значението на енергията за живота на украинците и благодари на партньорите за подкрепата им.

"Електроснабдяването е основа на живота. Ценим усилията на нашите партньори да ни помогнат да защитим живота на хората. Благодаря ви, президент Тръмп!", посочи Зеленски.

"Нашите екипи обсъдиха този въпрос в Обединените арабски емирства. Очакваме споразумението да бъде прилагано", написа Зеленски на английски в социалната мрежа "Екс".

"Стъпките за деескалация допринасят за реалния напредък към приключване на войната", добави той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил по негова молба Русия да не нанася удари в Украйна по столицата Киев и други градове, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Говорейки на заседание на своя кабинет, Тръмп поясни, че е поискал това от Путин заради "рекордните студове".

Температурата в Киев е под нулата, а другата седмица се очаква студена вълна, в резултат на която термометрите в украинската столица ще отчитат в продължение на няколко дни минимални стойности около минус 20 градуса по Целзий.

Президентът на САЩ съобщи за голям напредък в тристранните мирни преговори с участието на двете страни в конфликта и Съединените щати.

Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф междувременно обяви, че тези преговори ще продължат след около една седмица.

Първият кръг се състоя в Абу Даби в петък и събота.

Уиткоф каза, че въпросите за бъдещите гаранции за сигурността на Украйна и за просперитета до голяма степен са уредени. Страните продължават да преговарят за териториите, добави той.

Основният препъникамък в преговорите е искането на Москва украинската армия да се изтегли от частта от Донбас, която руската армия не е превзела.

До момента няма реакция от страна на Русия, нито е ясно кога ще започне тази пауза в ударите, отбелязва ДПА.


  • 1 Карго 200

    5 15 Отговор
    Всички са гангстери докато Буданов не започне да записва имена в тефтера си.

    Коментиран от #5, #8

    22:45 29.01.2026

  • 2 Гробар

    35 6 Отговор
    Дигай белия байрак и не се обаждай от бункера в Полша.

    Коментиран от #18, #23

    22:45 29.01.2026

  • 3 Гориил

    41 4 Отговор
    Възможно е Русия да пощади Киев, но никога Бандера.

    Коментиран от #21, #38

    22:45 29.01.2026

  • 4 В бункера е топло

    27 4 Отговор
    Това какво ще промени? Разрушенията гарантират години ремонти, а мъждукащите генератори скоро ще спрат.

    22:48 29.01.2026

  • 5 Гробар

    28 10 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    Украинците не усещат студа. Те са щастливи и благодарят на Бог, че им е дал възможността да се опитват да унищожат Русия. Колко малко му трябва на човек. Така че спирането на огъня е безпредметно.

    22:49 29.01.2026

  • 6 Кравария убер алесссс

    15 3 Отговор
    А Замунда и арена бяха свалени.... По искане на нашите тарикати....

    22:50 29.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Жожоба

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    Кой беше буданов?

    Коментиран от #10, #24

    22:51 29.01.2026

  • 9 А50

    17 4 Отговор
    Обаче укрите пак атакуваха така че ...

    22:52 29.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сульо

    14 3 Отговор
    то и аз чакам печалба от тотото ама...

    22:53 29.01.2026

  • 12 Карго 200

    8 15 Отговор
    Горица Радева - българка,военен кореспондент на корпус " Азов "

    " Студ,дронове,ракети,а украинците музика,песни,танци,това влудява руснаците. "

    22:53 29.01.2026

  • 13 Цвете

    12 3 Отговор
    НЕ МУ ВЯРВАЙ НА ТОЗИ ДОЛЕН ЛЪЖЕЦ.СРЕЩИ,ДЕБАТИ, КОНСУЛТАЦИИ ,РАЗХОДКИ ОТ ДЪРЖАВА НА ДЪРЖАВА И КАКВО ПОСТИГНАХА ДВАМАТА " ГОЛЕМИ " ? ДЕЛБА НА СВЕТА, ДАЛАВЕРИ ,ТИ НА МЕН ,АЗ НА ТЕБ.КОМБИНАЦИИ И МЪРТВИ ДУШИ. КОМУ Е НУЖНО ВСИЧКО ТОВА, КАКВО ЦЕЛЯТ НА ТЕЗИ ГОДИНИ? ПЪЛНА ДЕВАЛВАЦИЯ.

    22:54 29.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 604

    6 7 Отговор
    заминавай за масква, бастунТчоу така ще е по-доброто.....

    22:55 29.01.2026

  • 16 Мазню

    12 4 Отговор
    А украинците дали и те ще спрат да атакуват ?

    22:55 29.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Белия байрак

    12 8 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    трябваше да го развеят още февруари 2022. Късно е вече. Това беше и огромната грешка на Путин, ако беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато беше и идеята на СВО, щеще да има смисъл и полза за Русия. Сега нещата вече много по-трудни, да не кажа и невъзможни. На практика, шансът Украйна да е под политическото влияние на Москва е равен точно на 0.

    22:56 29.01.2026

  • 19 Цвете

    9 2 Отговор
    НЕ МУ ВЯРВАЙ НА ТОЗИ ДОЛЕН ЛЪЖЕЦ.СРЕЩИ,ДЕБАТИ, КОНСУЛТАЦИИ ,РАЗХОДКИ ОТ ДЪРЖАВА НА ДЪРЖАВА И КАКВО ПОСТИГНАХА ДВАМАТА " ГОЛЕМИ " ? ДЕЛБА НА СВЕТА, ДАЛАВЕРИ ,ТИ НА МЕН ,АЗ НА ТЕБ.КОМБИНАЦИИ И МЪРТВИ ДУШИ. КОМУ Е НУЖНО ВСИЧКО ТОВА, КАКВО ЦЕЛЯТ НА ТЕЗИ ГОДИНИ? ПЪЛНА ДЕВАЛВАЦИЯ.

    22:56 29.01.2026

  • 20 Лост

    12 2 Отговор
    Вече ми изтриват автоматично два коментара.Не знам какво лошо има в думите ще ги напиша сега грешно.
    Когато имаше уманитарен проблем в Гаазаа, Тръмп защо не се намеси?

    Коментиран от #22

    22:58 29.01.2026

  • 21 ще си събираш

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    кар ан тийте

    Коментиран от #26

    22:59 29.01.2026

  • 22 Намеси се

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Лост":

    нали направи Съвет за мир, сега ще ги възстановява.

    22:59 29.01.2026

  • 23 Европеец

    16 4 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    Белия байрак рано или късно, зеления малък диктатор, просяк милионера и посредствен актьор ще го вдигне..... Жалко, че не го направи досега, ще ше много хора да бъдат живи... Путин даде дума на евреина Бенет да пощади живота на зеления просяк милионер и вече четири години държи на думата си.... Ако Путин е дал дума на бай Дончо от оборот, че няма да закача украинските градове във връзка с миносовите температури ще устои на думата си, дори и украинската хунта да извърши някои провокации.... Дали е грешка на Путин това -един Господ знае-според мен е грешка..... Българска поговорка направи добро и после яж, еди какво си.... Украинците са нагли и неблагодарни хора и не заслужават милосърдието от страна на Путин-мое мнение, което вероятно се различава от мнението на автора... Не си струва да пиша и да коментирам повече зеления просяк милионер..... Ще гледаме сега Какво предстои да стане в Иран.... Бай Дончо от обора определено ще удари скоро, да видим отговора на и какви ще бъдат разрушенията Израел...

    Коментиран от #25

    23:01 29.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тото 2

    3 13 Отговор

    До коментар #23 от "Европеец":

    1,2 милиона избити и осакатени руснаци ее добро число.

    Коментиран от #30

    23:03 29.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ами

    10 3 Отговор
    Сигурен съм, че ако окраина и компания не атакува руски енергийни обекти
    то обещанието на Путин може да продължи и по-дъго от обещаното.
    Така, че ... Изборът е Ваш.

    23:06 29.01.2026

  • 28 Механик

    11 4 Отговор
    Чакайте малко! Нали Зеленски не преговаряше с Русия и щеше да и нанася стратегическо поражение и да си пие кафето в Крим???
    Къде са Абрамсите и Леопардите? Щяха да газят Червения площад...
    п.п.
    Абе, кога ша почва пролетната перемога от 23-та година? Кво се бавят? Баш сега е времето когато руснаците нямат ракети и Путин е на смъртно легло.

    Коментиран от #31, #32, #42, #44

    23:06 29.01.2026

  • 29 Офчи, колко метра останаха до Киев? М?

    5 5 Отговор
    Премери ли ги? М?

    23:08 29.01.2026

  • 30 Европеец

    10 3 Отговор

    До коментар #25 от "Тото 2":

    Вчерашния обмен на чували беше 1000 срещу 38.... Може и да има вярно милион и 200 хиляди, Много си объркал държавите....

    23:08 29.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пора

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Кой да те чака бе? Купи с два метра въже.

    Коментиран от #34, #35

    23:13 29.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "име":

    Ааа, нямааа! Не си прав. макар да не мисля да го беся, все пак ми трябва въже. Защото смятам да го вържа на теглича на джипа и да влача из България. Дето се вика, "опознай родината, че да я обикнеш". Инак все ще си остане с ник Българин, а ще милее за Украина.

    23:22 29.01.2026

  • 38 АХАХАХАХ

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Егати "Президента" дето е Хаяско. Всеки ден враговете му звънят и му нареждат и он се навежда буахахаха

    23:23 29.01.2026

  • 39 Русофил

    3 4 Отговор
    Искрено се надавахме кретена Путлер да не потапя двата братски народа в кръв

    23:29 29.01.2026

  • 40 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    Миналата седмица се направи енергийно примирие което обхваща интересите на украйна и Русия .като е по изгодно за руснаците защото те разчитат на пристанищата от където изнасят суровините си.

    23:31 29.01.2026

  • 41 Всяка вечер милиарди хора по света

    3 6 Отговор
    Си лягат щастливи,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #48

    23:33 29.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ООрана държава

    2 2 Отговор
    А зелко ще спре ли да стреля по москва

    23:35 29.01.2026

  • 44 Русофил...

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    А нали щяхте за три дни да вземете Украйна,кво стана бе !? Само милионите черни човали и забрадки не мож преброи

    23:36 29.01.2026

  • 45 нннн

    1 1 Отговор
    Е щом сте се разбрали тримата колеги всичко е ок

    23:39 29.01.2026

  • 46 Уса

    1 0 Отговор
    Няма бе...шмъркай спокойно,че времето минава

    23:42 29.01.2026

  • 47 Дас Хаген

    2 0 Отговор
    А дали Украйна ще спре?

    23:44 29.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Никой

    0 0 Отговор
    Русия не е агресивна. Въпреки явното като глупост - ни освободи - като не щем - добре. Плюев над нея. Втори път от фашизма ни освободиха.

    Сега - какво да кажем.

    23:47 29.01.2026

  • 50 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 0 Отговор
    -20⁰ звучи добре. На бандеровците ще им замръзнат сополите. В апартаментите ще бъде -10. Бяла смърт. Който избяга от Киев ще се спаси.

    23:48 29.01.2026

  • 51 Моряка

    2 0 Отговор
    Милото просяче се надява,благодари,пак благодари.Но не вдига белия байряк.А папата от кога му каза.......

    23:49 29.01.2026

  • 52 Горски

    3 0 Отговор
    Голяма грешка, ако е истина. Все едно Мусолини да се обади на Сталин и да го моли да не нанася удари по Хитлериската армия заради студа край Сталинград. Когато САЩ унищожаваха Сърбия, студовете бяха -24 градуса. Зимата почна още ноември с големи снеговалежи. На сърбите дали не им бе студено тогава? Какво стана атлантиците, къде е натуту, къде е великата американЗка армия, къде е великия пейтриът дето щеше да пази Киев? В Кремъл може да са обещали да не удрят по Киев една седмица, но енергийна инфраструктура има и в полето. Няма толкова пр.....ста нация, като Укробандера. Или са абсолютни мазохисти или съвсем съзнателно продължават да дразнят мечката, докато не ги цуне Орешника.
    Зеленчука нареди ДА УБИВАТ па 50 000 руснаци на МЕСЕЦ, за да си обезпечи ПОБЕДАТА: Зеленски потвърди целта на украинските въоръжени сили да убиват 50 000 руснаци на месец. Той направи това изявление пред събралите се командири на украински подразделения за безпилотни летателни системи, на които представи нова система за плащане за цели, ударени от дронове, не с пари в брой, а с „е-точки“, които след това ще бъдат разменяни за оборудване.

    23:51 29.01.2026

  • 53 Механик

    2 0 Отговор
    Зели, ти кво очакваш си е твоя работа.
    То и аз очаквам да да спечеля 6-тица от тотото, ама пусто нали не си пускам фиш....
    И ти така. Чакаш, надяваше се, ама после те бъхтят като чуждо магаре.
    Ша ва спукат руските! Па ти си се надявай на марсианците.

    23:52 29.01.2026

  • 54 защо

    0 0 Отговор
    Между "се е съгласил по негова молба " и " да прилага споразумението да не се нанасят удари по Киев " има малка разлика, нали?

    23:59 29.01.2026

  • 55 az СВО Победа 80

    1 0 Отговор
    Тоя пък наред ли е????

    Той не е ли чувал, че украинското ПВО сваля всички руски дронове и ракети???

    00:00 30.01.2026

