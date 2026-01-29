Зеленски каза, че очаква от Русия да не атакува Киев след изявлението на Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че очаква от Русия да прилага споразумението да не се нанасят удари по Киев и други украински градове за една седмица заради зимните студове. Споразумението беше обявено по-рано днес от американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Едно важно изявление на президента Тръмп относно възможността за осигуряване на безопасност за Киев и други украински градове през този екстремен зимен период", отбеляза Зеленски, цитиран от агенция Укринформ.
Украинският президент подчерта значението на енергията за живота на украинците и благодари на партньорите за подкрепата им.
"Електроснабдяването е основа на живота. Ценим усилията на нашите партньори да ни помогнат да защитим живота на хората. Благодаря ви, президент Тръмп!", посочи Зеленски.
"Нашите екипи обсъдиха този въпрос в Обединените арабски емирства. Очакваме споразумението да бъде прилагано", написа Зеленски на английски в социалната мрежа "Екс".
"Стъпките за деескалация допринасят за реалния напредък към приключване на войната", добави той.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил по негова молба Русия да не нанася удари в Украйна по столицата Киев и други градове, предадоха Ройтерс и Франс прес.
Говорейки на заседание на своя кабинет, Тръмп поясни, че е поискал това от Путин заради "рекордните студове".
Температурата в Киев е под нулата, а другата седмица се очаква студена вълна, в резултат на която термометрите в украинската столица ще отчитат в продължение на няколко дни минимални стойности около минус 20 градуса по Целзий.
Президентът на САЩ съобщи за голям напредък в тристранните мирни преговори с участието на двете страни в конфликта и Съединените щати.
Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф междувременно обяви, че тези преговори ще продължат след около една седмица.
Първият кръг се състоя в Абу Даби в петък и събота.
Уиткоф каза, че въпросите за бъдещите гаранции за сигурността на Украйна и за просперитета до голяма степен са уредени. Страните продължават да преговарят за териториите, добави той.
Основният препъникамък в преговорите е искането на Москва украинската армия да се изтегли от частта от Донбас, която руската армия не е превзела.
До момента няма реакция от страна на Русия, нито е ясно кога ще започне тази пауза в ударите, отбелязва ДПА.
