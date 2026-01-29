Италиански град е изложен на сериозен риск от срутване

Италианският град Нишеми на остров Сицилия, засегнат от свлачище, остава изложен на сериозен риск от срутване, съобщиха днес местните власти, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Ръководителят на италианската Агенция за гражданска защита Фабио Чичилиано каза, че зоната за безопасност е разширена до центъра на Нишеми, тъй като свлачището продължава да напредва, в резултат на което къщи буквално са надвиснали над скала.

Всички къщи в радиус от 150 метра от ръба на свлачището са евакуирани, а районът е обявен за червена зона. Това означава, че дори бившите жители и пожарникарите нямат право да влизат в района.

Повече от 1500 души са евакуирани, като по-голяма част от тях вероятно няма да могат да се върнат по домовете си, съобщиха властите. Земята в града, който се намира близо до южния бряг на средиземноморския остров, се свлича от уикенда.

Свлачището се образува, след като циклонът "Хари" премина през района, оставяйки след себе си опустошение след проливни дъждове и силни ветрове. Властите смятат ситуацията на терен за критична.

"Ще ви дам само едно число, за да илюстрирам мащаба на проблема", каза Чичилиано по телевизията. "В момента става дума за свлачище с обем около 350 милиона кубически метра", допълни той.

В следващите дни се очакват още дъждове, което може да влоши още повече ситуацията.

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони посети вчера Нишеми. Тя прелетя с хеликоптер над района на бедствието, преди да се срещне с Ренато Скифани, областният управител на Сицилия, и служители на пожарната, гражданската защита и други общински служби.