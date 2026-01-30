Тръмп настанява новия Съвет за мир в сградата на аналитичния център във Вашингтон

Администрацията на Доналд Тръмп обмисля да настани новия Съвет за мир в сградата във Вашингтон, в която по-рано се помещаваше Институтът за мир на САЩ, предаде Асошиейтед прес, като се позова на четирима официални представители на администрацията.



Сградата е обект на съдебни дела, заведени от бивши служители и ръководители на неправителствения аналитичен център, след като републиканската администрация пое контрола над него миналата година и уволни почти целия персонал на института. Оттогава сградата е преименувана на „Американски институт за мир „Доналд Тръмп“, но нейното име и статут остават в правна неопределеност.



Федерален съдия постанови, че Институтът за мир на САЩ, като независима неправителствена организация, създадена от Конгреса, не подлежи на контрол от изпълнителната власт и че поемането на контрол върху сградата от страна на администрацията на Тръмп е било незаконно. Правителството обаче обжалва това съдебно решение.



Слуховете, че Тръмп планира да използва сградата за Съвета за мир, започнаха да се разпространяват, след като администрацията използва логото на Съвета върху изображение на сградата на Института за мир и върху нейния отличителен купол.



Това бе показано, когато Тръмп представи Съвета за мир миналата седмица на Световния икономически форум в Давос. В момента Съветът има 27 „основатели“, съставени от световни лидери, чиято първоначална задача е да наблюдават плана на Тръмп за примирие в Газа. Но изглежда, че Тръмп има по-големи амбиции за Съвета, а в устава му е записано, че той ще се стреми да поема и разрешава и други глобални конфликти. Много от най-близките съюзници на САЩ в Европа и други региони отказаха да се присъединят, тъй като подозират, че това може да е опит за съперничество със Съвета за сигурност на ООН, отбелязва Асошиейтед прес.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще обяви по-късно днес избора си за бъдещ ръководител на Управлението за федерален резерв, предаде Франс прес. Това решение е очаквано с нетърпение от пазарите.

При пристигането си за предпремиерната прожекция във Вашингтон на документалния филм "Мелания", посветен на първата дама на САЩ, Тръмп поясни, че е избрал "някой много добър", за да оглави УФР.

Мандатът на действащия президент на УФР Джером Пауъл изтича през май тази година. Той бе назначен на поста по време на първия президентски мандат на Тръмп през 2018 г. Републиканският президент обаче често критикува настоящия шеф на УФР заради отказа му да понижи водещите лихви с желания от него темп.

Централната банка на САЩ в сряда остави лихвите си без промяна в диапазона 3,5 - 3,75 на сто, с което даде нов повод за критики от страна на Тръмп.