Гренландски парламентарист: Дания ни налага несправедливи тарифи, цените на острова растат

Дания налага тарифи на Гренландия, което покачва цените на острова, заяви пред РИА Новости заместник-председателят на гренландския парламент Бентиарак Оттосен.

„Ако вземем малко дървен материал за строителни материали, един метър в Дания струва около 125 датски крони, но тук, в Гренландия, е около 300 датски крони и това са тарифите, които Дания налага на Гренландия“, каза той.

Според политика подобни тарифи вече създават сериозна тежест за икономиката на острова, а въвеждането на допълнителни ограничения, включително от САЩ, само ще влоши ситуацията. Той отбеляза, че покачващите се цени на храните и строителните материали правят живота в Гренландия все по-скъп.

Заместник-председателят добави, че много жители на острова смятат подобни мита за несправедливи и се чудят защо Копенхаген не ги е отменил, въпреки съюза им.

От началото на втория си мандат Тръмп многократно е заявявал, че Гренландия трябва да стане част от Съединените щати, а след военната операция във Венецуела открито настоява за това. Той твърди, че руски и китайски подводници са разположени около автономния регион в рамките на Кралство Дания, докато отбраната на острова е просто „две кучешки впряга“.

В средата на януари президентът на САЩ обяви тарифи срещу скандинавските страни, след като те категорично се противопоставиха на предложението му за анексиране на Гренландия към САЩ. Митата трябваше да са 10% от 1 февруари и 25% от 1 юни.

Няколко дни по-късно обаче Белият дом обяви, че въпросът за митата е отстранен, тъй като Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте са се споразумели за рамка за сделка за Гренландия.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща приветства решението, но подчерта, че ЕС е готов да действа, за да защити интересите си, ако е необходимо.

Кметът на столицата на Гренландия Нук призова за отговорно поведение, след като германски комик се опита да издигне в центъра на града американското знаме, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Баварският хуморист Макси Шафрот се опитал да издигне американското знаме на пилона пред културния център на Нук. Минувачи му попречили. Пред тях той заявил, че е представител на американските власти, а после си тръгнал. Минувачите подали сигнал в полицията и комикът бил глобен.

Според Аваарак Олсен, кмет на общината Комунекарфик Сермерсук, в която влиза и Нук, проявата на германеца е била възмутителна.

"Да вдигнеш знаме пред нашия културен център, знамето на една военна свърхсила, която от седмици намеква, че може да прибегне до сила срещу нашата страна, не е шега. Това не е смешно. Това е изключително вредно", каза кметът и призова медиите и създателите на дигитално съдържание да мислят проактивно, преди да действа.

"Вие сте гости тук. Това носи със себе си и отговорности. Когато вие засилване страховете на хората, за да се сдобиете със съдържание, за да накарате повече хора да кликват върху това съдържание, за да породите смях, вие не сте нито смели, нито креативни. Вие само увеличавате мъката на един народ, който вече се чувства уязвим", допълни Олсен.

"Ето защо преди да снимате, спрете, помислете преди да инсценирате нещо, което ви се струва смешно. Запитайте се дали ще информирате света или ще разплачете някое дете и ще накарате някое семейство да се чувства по-малко сигурно в страната си", добави кметът.

Макси Шафрот е добре познат в Германия с участието си в сатиричното предаване, излъчвано по телевизия НДР и гледано от над един милион зрители. В изявление, изпратено до германски медии телевизионният канал изрази съжалението си във връзка с този инцидент.