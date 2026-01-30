Доналд Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за мир между Русия и Украйна

"Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна", заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Той направи изявлението пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.
В същото време американският президент потвърди, че Иран "иска да сключи сделка", но не даде подробности. "Ще видим какво ще стане", каза Тръмп.
Той посочи и че голяма американска флотилия от военни кораби е потеглила към Иран, като тя е дори по-голяма от армадата, която е била разположена във водите на Карибско море близо до Венецуела, добави Ройтерс.
"Голяма армада тръгна към Иран, дори по-голяма отколкото при Венецуела", обяви държавният глава.
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #21, #39
20:10 30.01.2026
2 Лопата Орешник
Коментиран от #16
20:12 30.01.2026
3 Истината
20:13 30.01.2026
4 Тръмп Тигърът на 7 те морета
20:14 30.01.2026
5 Ми то.....
Да се здрависва със призраци и да не става пират като тръмпясалия ?!?
20:15 30.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Цун Кайми Го
20:16 30.01.2026
8 Шопо
Лвов си е за Полша.
Гренландия за САЩ.
Коментиран от #12
20:16 30.01.2026
9 Соваж бейби
20:18 30.01.2026
10 Жорко
Коментиран от #18
20:19 30.01.2026
11 Кочо
Коментиран от #14
20:19 30.01.2026
12 Бай Ставри
До коментар #8 от "Шопо":А, за Мелания съм аз, ье помагам нали съм добряк
20:19 30.01.2026
13 НИЯ
Коментиран от #22
20:20 30.01.2026
14 Справедлив
До коментар #11 от "Кочо":Ще прати той Мелания
20:20 30.01.2026
15 Ами да, бай Дончо
20:20 30.01.2026
16 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов
До коментар #2 от "Лопата Орешник":Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар.
😆
20:21 30.01.2026
17 ха, ха, ха...
20:21 30.01.2026
18 Що бе Жоре
До коментар #10 от "Жорко":Боката не ви ли свикна на тия номера за последните 25 години?
20:21 30.01.2026
19 Владо
20:21 30.01.2026
20 Мдаа
Коментиран от #32
20:22 30.01.2026
21 Европеец
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Може и да съм съгласен с коментара ти, ама Одеса чия ще бъде... В Едно интервю от миналата година когато бай Дончо от оборат, говореше за войната в покрайна и агитираше зеленият просяк милионер да се договаря с Русия и да признае отстъпки, бегло спомена "за Одеса не ми се говори"-И според много международни анализатори с тия думи призна, че одеса трябва да бъде руска (вероятно в разговорите по телефона руският президент Владимир Путин е поменал и намекнал за Одеса)..... Мир няма да има скоро, защото публичните съобщения зеления не е склонен да признае реалностите.....
Коментиран от #24
20:22 30.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 стоян георгиев
Коментиран от #28
20:24 30.01.2026
24 Ха ХаХа
До коментар #21 от "Европеец":Кой па се интересува ти с какво си съгласен или несъгласен😄
20:24 30.01.2026
25 Ами
му поднасят задачите на части и на Тръмп му се налага
да импровизира, което от страни изглежда доста смешно.
Но такава е цената за спасението на САЩ.
Коментиран от #29
20:25 30.01.2026
26 Паааак ли,ве Тръмпи...?!
20:27 30.01.2026
27 Да те ,,успокоя"...!
До коментар #22 от "Вкадо":Има бая да чакаш...!
20:31 30.01.2026
28 Зевзек
До коментар #23 от "стоян георгиев":"Приближаваме се до руския колапс"
То от 2022 година все се приближавате и все по далече става - сега кога Русия ще фалира и ще се разпадне че го чакам още от 2022
Коментиран от #33, #34
20:31 30.01.2026
29 Айде бе,
До коментар #25 от "Ами":Тръмп и да импровизира? Чуваш ли се какво говориш? На него брадвата му два пъти на едно и също място не сече. Важно е само той да е на далавера, дори вкара САЩ в беля като отвлече президента на Венецуела само за да си изпроси парченце от Нобеловата награда, която толкова много си мечтаеше да получи.
20:34 30.01.2026
30 Тръмп си е
Коментиран от #35
20:34 30.01.2026
31 Зелената гадина
20:34 30.01.2026
32 Учуден
До коментар #20 от "Мдаа":"Доналд Тръмп удари Русия"
Струва ми се че не е улучил и е цапнал нашите козячета по главите - последно Гренландия ще я защитавате или ще я давате на Тръмп.
Коментиран от #40
20:34 30.01.2026
33 Димяща ушанка
До коментар #28 от "Зевзек":Утре влизам в Киев !!!
Коментиран от #46, #71
20:35 30.01.2026
34 ха, ха, ха...
До коментар #28 от "Зевзек":Абе не знам ти дали ще иаш търпение да го дочакаш, но аз съм съм инат и ще го дочакам! Ядец!
Коментиран от #41
20:36 30.01.2026
35 Зевзек
До коментар #30 от "Тръмп си е":"трите диктатури Иран, Русия и Венецуела - в миша дупка"
Е така де, той вече навря европуделите в миша дупка пък за другите ще видим дали ще му се получи.
20:36 30.01.2026
36 Е, да де
20:37 30.01.2026
37 Швейк
20:37 30.01.2026
38 Мега Мастер
20:38 30.01.2026
39 Владимир Путин, президент
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":".....Само Русия може да каже кога и как....."
Прав си !!!
Само Русия моге да каже колко мильона са реалните жертви и дали си струваше. Щот така като тегля чертата Русия е в полная жжoпа 😁
Коментиран от #44
20:38 30.01.2026
40 Ха ХаХа
До коментар #32 от "Учуден":На кой му пука за камънаците и ледовете на Гренландия копейки слабоумна?
Коментиран от #45
20:39 30.01.2026
41 Зевзек
До коментар #34 от "ха, ха, ха...":Абе търпение колкото искаш ама аз чакам Русия да фалира и да се разпадне пък то Европа фалира и НАТО се разпадна - нещо много ви криви кристалните кълба. Сега ще се бием с Америка за Гренландия а пък държава от БРИКС на която щяхте да налагате санкции вече ни е търговски партньор.
Та кога ще фалира и ще се разпадне Русия последно - 2022 обещавахте до 3 месеца а сега кога ще е.
Коментиран от #54
20:41 30.01.2026
42 Гост
20:42 30.01.2026
43 Гадно е
Да лющи дъщеря ти.....
Тази Фамилия ще тежи на Проззтата
КГБейска Тиква
Завинаги .
Коментиран от #49
20:42 30.01.2026
44 А мислиш ли,
До коментар #39 от "Владимир Путин, президент":Че Русия ще спре така без нищо,след толкова жертви? И без изпълнени цели?
Коментиран от #61
20:44 30.01.2026
45 Учуден
До коментар #40 от "Ха ХаХа":"На кой му пука за камънаците и ледовете на Гренландия"
Е така де, на кой му пука за камънаците и баирите на Родопите които Ердоган иска - нали така. Тя Гренландия изгуби всякакво стратегическо значение.
20:44 30.01.2026
46 Нафиркан Пацан
До коментар #33 от "Димяща ушанка":Аз отдавна съм в ПУТЯНСК
5 пъти го превземах
И пак ще опитам .
Това го чух от Герасимов.
20:44 30.01.2026
47 Интересно
Коментираме пламенно все едно ние сме царе да обръщаме войни и да ходим до Берлин.
Коментиран от #50, #59
20:44 30.01.2026
48 хаха
Рушляшката сган се е охвърляла до ушите в кафяво.
Коментиран от #52
20:47 30.01.2026
49 Зевзек
До коментар #43 от "Гадно е":"ще тежи"
Хайде още един който гледа в кристалното кълбо. Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата. Ти ще ми кажеш ли кога Русия ЩЕ фалира и ЩЕ се разпадне че още от 2022 година чакам а тогава обещавахте че ЩЕ станело до 3 месеца.
Коментиран от #65
20:48 30.01.2026
50 Швейк
До коментар #47 от "Интересно":Ние сме спасителите на света
20:49 30.01.2026
51 Не е наред!
20:49 30.01.2026
52 Зевзек
До коментар #48 от "хаха":"Русия е принудена да продава петрол на Индия на цена от 22 долара за барел"
Пък нашите козячета са принудени да лъжат за да има за баничка че иначе глад.
Коментиран от #56
20:49 30.01.2026
53 ВЕРНО БЕ !!!!!!
20:50 30.01.2026
54 Факти
До коментар #41 от "Зевзек":Никой не подозираше, че СССР ще фалира и ще се разпадне, ама се случи. Не подценявай слабостта на Русия. Там проблемите остават скрити, докато не лъснат изведнъж.
Коментиран от #57
20:52 30.01.2026
55 Близо , близо ....колко да е близо
20:53 30.01.2026
56 Факти
До коментар #52 от "Зевзек":Ама те сега козячета са копейките 🤣 Те се кланят на двама господари - Путин и Тръмп.
Коментиран от #64
20:53 30.01.2026
57 Зевзек
До коментар #54 от "Факти":Никой не подозираше, че ЕС ще фалира и НАТО ще се разпадне, ама се случи. Не подценявай слабостта на запада. Там проблемите остават скрити, докато не лъснат изведнъж.
Коментиран от #66
20:54 30.01.2026
58 Артилерист
Коментиран от #69, #76
20:54 30.01.2026
59 Оракул Ът
До коментар #47 от "Интересно":От древни времена българите даваме стимул на геополитиката и между другото убиваме времето до следващото хапване.
20:54 30.01.2026
60 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!
Коментиран от #78
20:54 30.01.2026
61 Владимир Путин, президент
До коментар #44 от "А мислиш ли,":"...Русия ще спре така без нищо,след толкова жертви?..."
С.А.Щ спряха във Виетнам след десет години и 80 000 жертви. Не виждам как Русия ще продължи полагайки в гроба стотици хиляди млади момчета, потенциални бащи и трудозаети. Това което Русия прави в момента е да унищожава себе си и бъдещето си.
Коментиран от #81
20:55 30.01.2026
62 Добър вечер!
Коментиран от #67, #70
20:55 30.01.2026
63 Ми то ......
20:56 30.01.2026
64 Зевзек
До коментар #56 от "Факти":Ама те сега козячета са просто на друга издръжка и сега се налага да лъжат още повече за една баничка - те се кланят на всеки който дава пари.
20:57 30.01.2026
65 хаха🤣
До коментар #49 от "Зевзек":Това е много старо лафче, но много вярно🤣 Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣
20:58 30.01.2026
66 Факти
До коментар #57 от "Зевзек":Да, ама ЕС не е фалирал и няма да фалира, защото е със само 82% дълг към БВП, който е нарастнал за последните 10 години със само 1%. В същото време САЩ са със 124%, нарастнал с 28% през последните 10 години, а Китай са с 96%, нарастнал с 55% през последните 10 години. Ще трябва да почакаш Китай и САЩ да фалират първи. А Китай като фалира нали знаеш какво става с китайска Русия?
Коментиран от #72, #73
20:58 30.01.2026
67 Господа козячета
До коментар #62 от "Добър вечер!":А где "силното и сплотено НАТО"
20:58 30.01.2026
68 Историк
20:58 30.01.2026
69 Така е
До коментар #58 от "Артилерист":1 милион руснака в окопите са с парно отопление.
Коментиран от #75
20:59 30.01.2026
70 Добра де е
До коментар #62 от "Добър вечер!":Там където е д. марката, и още куп безполезни артии.А каде е рублата, и колко струва?
20:59 30.01.2026
71 Димящ Кримски мост!
До коментар #33 от "Димяща ушанка":Утре ще си правим селфита,с него...
21:00 30.01.2026
72 Зевзек
До коментар #66 от "Факти":"а Китай са с 96%, нарастнал с 55% през последните 10 години"
Както казах на козячетата им се налага да лъжат много повече за една баничка. Дългът на Китай е 2.54 трилиона при БВП 20 трилиона - съжалявам няма баничка.
Коментиран от #77, #86
21:01 30.01.2026
73 Да те ,,успокоя"...!
До коментар #66 от "Факти":Няма да доживееш фалита на...Китай!
21:02 30.01.2026
74 стоян георгиев
21:04 30.01.2026
75 Зевзек
До коментар #69 от "Така е":"1 милион руснака в окопите са с парно отопление"
И 2 милиона бандери забрави
21:04 30.01.2026
76 Да де
До коментар #58 от "Артилерист":Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
Коментиран от #85
21:05 30.01.2026
77 Факти
До коментар #72 от "Зевзек":Ето разбивка на дълга на Китай в момента:
Общ Дълг (Макро Левъридж)
Общият дълг на Китай възлиза на над 300% от БВП. Това поставя страната сред най-задлъжнелите държави в света, въпреки че официалните китайски данни често отчитат по-ниски стойности. Този висок общ дълг е основен икономически риск.
Държавен Дълг (Правителствен)
Официалният държавен дълг е много по-ниска цифра и показва бързо нарастване:
2024 г.: 88.3% от БВП.
2025 г.: Около 96.3% от БВП.
2026 г. (прогноза): Очаква се да достигне 102.3% от БВП.
Коментиран от #80
21:05 30.01.2026
78 Град Козлодуй
До коментар #60 от "СЛАВА РУСИЯ !":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е култ към глупостта и робското мислене.
21:06 30.01.2026
79 Операциите на САЩ нанасят огромен
Коментиран от #84
21:08 30.01.2026
80 Зевзек
До коментар #77 от "Факти":"Общият дълг на Китай възлиза на над 300% от БВП"
Нали беше 96% - сега 300 ли стана докато пишехме. Както казах на козячетата им се налага да лъжат много повече за една баничка. Дългът на Китай е 2.54 трилиона при БВП 20 трилиона - хайде от мен да мине ще има баничка че току виж станал 500% на следващата лъжа.
21:10 30.01.2026
81 Именно,
До коментар #61 от "Владимир Путин, президент":защото това не е САЩ а Русия.От друга страна наистина жалко е за толкова млади хора от двете страни.
21:10 30.01.2026
82 Банан
21:12 30.01.2026
83 Шахиншах
21:13 30.01.2026
84 Зевзек
До коментар #79 от "Операциите на САЩ нанасят огромен":"Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент"
Като гледам какво помощ оказва НАТО-то на зеления че вече се моли за мир на всеки. Да се смееш ли да плачеш ли.
Моля кажете на Путин поне за малко да спре бомбенето че вече моите ще ме овесят на някой клон.
21:13 30.01.2026
85 А ти, щото
До коментар #76 от "Да де":не си кретен, затуй не виждаш какво е останало от украинския консуматив на запада, а със самия запад, за тез години, нали?
21:27 30.01.2026
86 !!!?
До коментар #72 от "Зевзек":Дългът не го гледай, гледай БВП там е истината, мощна и работеща икономика, висок стандарт на живот.
Само най-мизерните и изпадналите държави в света нямат големи дългове разни такива Африканските държави, Русия и Северна Корея, на тях няма и коя държава да им даде финансиране, защото се неплатежоспособни и бавноразвиващи се.
21:35 30.01.2026