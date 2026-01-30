Новини
Доналд Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за мир между Русия и Украйна
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за мир между Русия и Украйна

30 Януари, 2026 20:09

Американският президент направи изявлението пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом

Доналд Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за мир между Русия и Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

"Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна", заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Той направи изявлението пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.

В същото време американският президент потвърди, че Иран "иска да сключи сделка", но не даде подробности. "Ще видим какво ще стане", каза Тръмп.

Той посочи и че голяма американска флотилия от военни кораби е потеглила към Иран, като тя е дори по-голяма от армадата, която е била разположена във водите на Карибско море близо до Венецуела, добави Ройтерс.

"Голяма армада тръгна към Иран, дори по-голяма отколкото при Венецуела", обяви държавният глава.


САЩ
  • 1 БОЛШЕВИК

    19 8 Отговор
    Дано! Само Русия може да каже кога и как.

    Коментиран от #21, #39

    20:10 30.01.2026

  • 2 Лопата Орешник

    20 6 Отговор
    Те едно време са мислили,че земята е плоска!! Няма никакво значение какво мислиш, Краснов! До последния нацист!!! Казах!!!

    Коментиран от #16

    20:12 30.01.2026

  • 3 Истината

    14 5 Отговор
    Може би за 24 часа ще спреш войната !

    20:13 30.01.2026

  • 4 Тръмп Тигърът на 7 те морета

    19 3 Отговор
    Голяма флотилия пирати тероризира океаните

    20:14 30.01.2026

  • 5 Ми то.....

    11 3 Отговор
    Не беше ли по добре да е деменцията на власт ?????
    Да се здрависва със призраци и да не става пират като тръмпясалия ?!?

    20:15 30.01.2026

  • 7 Цун Кайми Го

    10 3 Отговор
    Дони, междувременно куевляни ходят по малка и голяма нужда в котешки тоалетни, ахахахаха........

    20:16 30.01.2026

  • 8 Шопо

    13 4 Отговор
    Само за Одеса остана да се договорят и готово.
    Лвов си е за Полша.
    Гренландия за САЩ.

    Коментиран от #12

    20:16 30.01.2026

  • 9 Соваж бейби

    7 3 Отговор
    На рижия не му пука за Украйна ,разбрали са се с Путин.Зелката може само да гризе нокти и плаче американската цел е вече Иран ,там са и другите кораби и Израел са в готовност излъчват днес цял ден .Новини от Украйна няма !

    20:18 30.01.2026

  • 10 Жорко

    4 1 Отговор
    Хайде стига вече бе. Сутринта мисля така вечерта обратното. Аман вече.

    Коментиран от #18

    20:19 30.01.2026

  • 11 Кочо

    5 4 Отговор
    Прати Делта Форд на гости на ботокса за 30 минути.

    Коментиран от #14

    20:19 30.01.2026

  • 12 Бай Ставри

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    А, за Мелания съм аз, ье помагам нали съм добряк

    20:19 30.01.2026

  • 13 НИЯ

    3 5 Отговор
    Да ,ще настане мир но когато Путин пожелае,и при неговите условия.Всичко друго е кьор фишек.

    Коментиран от #22

    20:20 30.01.2026

  • 14 Справедлив

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Кочо":

    Ще прати той Мелания

    20:20 30.01.2026

  • 15 Ами да, бай Дончо

    2 5 Отговор
    Ти така изплющя Русийката, много ясно че ще стане каквото ти искаш :)

    20:20 30.01.2026

  • 16 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар.
    😆

    20:21 30.01.2026

  • 17 ха, ха, ха...

    7 6 Отговор
    Тоя бил мислел?!? А каква е разликата между Тръмп и Путин? Единия обяви превземане на Киев за три дни и продължава да го превзема четвърта година, но колкото повече го превзема, толкова повече се отдалечава от упобедата. Другия обяви, че до 24 часа след встъпването си в длъжност на президент ще прекрати войната, а измина повече от година откакто встъпи и продължава още да мисли. А света продължава да лансира такива като тези двамата, надявайки се да го предвижат към по добро.

    20:21 30.01.2026

  • 18 Що бе Жоре

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Жорко":

    Боката не ви ли свикна на тия номера за последните 25 години?

    20:21 30.01.2026

  • 19 Владо

    6 4 Отговор
    Краварите отвлякоха десетина танкери на сбърканяка Путин, оня мълчи като ().

    20:21 30.01.2026

  • 20 Мдаа

    4 5 Отговор
    Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета.

    Коментиран от #32

    20:22 30.01.2026

  • 21 Европеец

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Може и да съм съгласен с коментара ти, ама Одеса чия ще бъде... В Едно интервю от миналата година когато бай Дончо от оборат, говореше за войната в покрайна и агитираше зеленият просяк милионер да се договаря с Русия и да признае отстъпки, бегло спомена "за Одеса не ми се говори"-И според много международни анализатори с тия думи призна, че одеса трябва да бъде руска (вероятно в разговорите по телефона руският президент Владимир Путин е поменал и намекнал за Одеса)..... Мир няма да има скоро, защото публичните съобщения зеления не е склонен да признае реалностите.....

    Коментиран от #24

    20:22 30.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 стоян георгиев

    6 7 Отговор
    Приближаваме се до руския колапс и смяната на властта в белия дом наистина!

    Коментиран от #28

    20:24 30.01.2026

  • 24 Ха ХаХа

    2 6 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец":

    Кой па се интересува ти с какво си съгласен или несъгласен😄

    20:24 30.01.2026

  • 25 Ами

    3 1 Отговор
    Проблемът на Тръмп е, че пратениците му при Путин
    му поднасят задачите на части и на Тръмп му се налага
    да импровизира, което от страни изглежда доста смешно.
    Но такава е цената за спасението на САЩ.

    Коментиран от #29

    20:25 30.01.2026

  • 26 Паааак ли,ве Тръмпи...?!

    4 1 Отговор
    Че ние това го слушаме,от както заяви гордо,че ще спреш войната за...24 часа...😝!

    20:27 30.01.2026

  • 27 Да те ,,успокоя"...!

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Вкадо":

    Има бая да чакаш...!

    20:31 30.01.2026

  • 28 Зевзек

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    "Приближаваме се до руския колапс"

    То от 2022 година все се приближавате и все по далече става - сега кога Русия ще фалира и ще се разпадне че го чакам още от 2022

    Коментиран от #33, #34

    20:31 30.01.2026

  • 29 Айде бе,

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Тръмп и да импровизира? Чуваш ли се какво говориш? На него брадвата му два пъти на едно и също място не сече. Важно е само той да е на далавера, дори вкара САЩ в беля като отвлече президента на Венецуела само за да си изпроси парченце от Нобеловата награда, която толкова много си мечтаеше да получи.

    20:34 30.01.2026

  • 30 Тръмп си е

    3 3 Отговор
    поставил за цел до края на мандата да навре и трите диктатури Иран, Русия и Венецуела - в миша дупка 😆

    Коментиран от #35

    20:34 30.01.2026

  • 31 Зелената гадина

    2 3 Отговор
    Омекна като и спряха тока.

    20:34 30.01.2026

  • 32 Учуден

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Мдаа":

    "Доналд Тръмп удари Русия"

    Струва ми се че не е улучил и е цапнал нашите козячета по главите - последно Гренландия ще я защитавате или ще я давате на Тръмп.

    Коментиран от #40

    20:34 30.01.2026

  • 33 Димяща ушанка

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Зевзек":

    Утре влизам в Киев !!!

    Коментиран от #46, #71

    20:35 30.01.2026

  • 34 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Зевзек":

    Абе не знам ти дали ще иаш търпение да го дочакаш, но аз съм съм инат и ще го дочакам! Ядец!

    Коментиран от #41

    20:36 30.01.2026

  • 35 Зевзек

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Тръмп си е":

    "трите диктатури Иран, Русия и Венецуела - в миша дупка"

    Е така де, той вече навря европуделите в миша дупка пък за другите ще видим дали ще му се получи.

    20:36 30.01.2026

  • 36 Е, да де

    1 1 Отговор
    Обаче Боката както го наричаш не го слушаха 25 години в Хамериката .

    20:37 30.01.2026

  • 37 Швейк

    2 1 Отговор
    Доналд Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за мир между Русия и Украйна , доколкото изобщо мога да мисля.

    20:37 30.01.2026

  • 38 Мега Мастер

    3 2 Отговор
    Така е, русийката е слаба ракия вече, не е силна защото липсват бившите републики.Вече четвърта година, и Русия е на път да победи още един път Хитлер, с четиригодишната си световна война.А Путин вече една петилетка и два милиона жертви за едно село!Е, видно че Евроазиатците от Русия нямат мозък!

    20:38 30.01.2026

  • 39 Владимир Путин, президент

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    ".....Само Русия може да каже кога и как....."

    Прав си !!!
    Само Русия моге да каже колко мильона са реалните жертви и дали си струваше. Щот така като тегля чертата Русия е в полная жжoпа 😁

    Коментиран от #44

    20:38 30.01.2026

  • 40 Ха ХаХа

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Учуден":

    На кой му пука за камънаците и ледовете на Гренландия копейки слабоумна?

    Коментиран от #45

    20:39 30.01.2026

  • 41 Зевзек

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "ха, ха, ха...":

    Абе търпение колкото искаш ама аз чакам Русия да фалира и да се разпадне пък то Европа фалира и НАТО се разпадна - нещо много ви криви кристалните кълба. Сега ще се бием с Америка за Гренландия а пък държава от БРИКС на която щяхте да налагате санкции вече ни е търговски партньор.

    Та кога ще фалира и ще се разпадне Русия последно - 2022 обещавахте до 3 месеца а сега кога ще е.

    Коментиран от #54

    20:41 30.01.2026

  • 42 Гост

    0 0 Отговор
    Когато Великият Линкълн забрани робството, беше застрелян от американец, като куче, ей това, непрекъснато извиращо от най- великата държава, не мога да разбера, откъде започва и къде е свършило, защото е свършило доста отдавна...😉

    20:42 30.01.2026

  • 43 Гадно е

    3 2 Отговор
    Някой със Фамилията Зеленски

    Да лющи дъщеря ти.....

    Тази Фамилия ще тежи на Проззтата
    КГБейска Тиква

    Завинаги .

    Коментиран от #49

    20:42 30.01.2026

  • 44 А мислиш ли,

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Владимир Путин, президент":

    Че Русия ще спре така без нищо,след толкова жертви? И без изпълнени цели?

    Коментиран от #61

    20:44 30.01.2026

  • 45 Учуден

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Ха ХаХа":

    "На кой му пука за камънаците и ледовете на Гренландия"

    Е така де, на кой му пука за камънаците и баирите на Родопите които Ердоган иска - нали така. Тя Гренландия изгуби всякакво стратегическо значение.

    20:44 30.01.2026

  • 46 Нафиркан Пацан

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Димяща ушанка":

    Аз отдавна съм в ПУТЯНСК

    5 пъти го превземах

    И пак ще опитам .

    Това го чух от Герасимов.

    20:44 30.01.2026

  • 47 Интересно

    1 1 Отговор
    Интересно е че българи коментират всяка Геополитическа новина , а то България е мижава като външни успехи. Имаме комплекс за малоценност.

    Коментираме пламенно все едно ние сме царе да обръщаме войни и да ходим до Берлин.

    Коментиран от #50, #59

    20:44 30.01.2026

  • 48 хаха

    4 2 Отговор
    Русия е принудена да продава петрол на Индия на цена от 22 долара за барел, тъй като купувачите се противопоставят на санкциите. Русия рязко увеличи отстъпките за петрола, продаван на Индия, като някои товари наскоро бяха на цени от 22 до 25 долара за барел.


    Рушляшката сган се е охвърляла до ушите в кафяво.

    Коментиран от #52

    20:47 30.01.2026

  • 49 Зевзек

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Гадно е":

    "ще тежи"

    Хайде още един който гледа в кристалното кълбо. Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата. Ти ще ми кажеш ли кога Русия ЩЕ фалира и ЩЕ се разпадне че още от 2022 година чакам а тогава обещавахте че ЩЕ станело до 3 месеца.

    Коментиран от #65

    20:48 30.01.2026

  • 50 Швейк

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Интересно":

    Ние сме спасителите на света

    20:49 30.01.2026

  • 51 Не е наред!

    1 3 Отговор
    Сащ не случват на президенти!Какво споразумение,какви пет лева!Само капитулация на укра може да спре войната!

    20:49 30.01.2026

  • 52 Зевзек

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "хаха":

    "Русия е принудена да продава петрол на Индия на цена от 22 долара за барел"

    Пък нашите козячета са принудени да лъжат за да има за баничка че иначе глад.

    Коментиран от #56

    20:49 30.01.2026

  • 53 ВЕРНО БЕ !!!!!!

    3 2 Отговор
    Наркомана скоро ще вдигне бялото знаме на победата и войнолюбците от ес ще се удремят !!!!!!!

    20:50 30.01.2026

  • 54 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Зевзек":

    Никой не подозираше, че СССР ще фалира и ще се разпадне, ама се случи. Не подценявай слабостта на Русия. Там проблемите остават скрити, докато не лъснат изведнъж.

    Коментиран от #57

    20:52 30.01.2026

  • 55 Близо , близо ....колко да е близо

    1 0 Отговор
    С ли ед седмица Руснаците отново ще бомбят бандерите и тогава ще има голяма скръб за тях ....а между другото къде са патриотите на краварите ???!

    20:53 30.01.2026

  • 56 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Зевзек":

    Ама те сега козячета са копейките 🤣 Те се кланят на двама господари - Путин и Тръмп.

    Коментиран от #64

    20:53 30.01.2026

  • 57 Зевзек

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Факти":

    Никой не подозираше, че ЕС ще фалира и НАТО ще се разпадне, ама се случи. Не подценявай слабостта на запада. Там проблемите остават скрити, докато не лъснат изведнъж.

    Коментиран от #66

    20:54 30.01.2026

  • 58 Артилерист

    1 2 Отговор
    Налице са признаци за приключване на украинската авантюра на запада. Един от тях е, че в Берлин било студено колкото в Киев. Друг е, че шеф на руските преговарящи в Абу Даби е началника на руското разузнаване. Според анализаторите това показвало, че се върви към уточняване на последни тънки детайли. На трето място за отбелязване е, че Русия спазва примирието за ненанасяне на удари по енергийни обекти, но това не значи, че тя спира с поразяването на цели в дълбочина. Сега усилията са насочени към пътищата за снабдяване и блокиране на цялата логистика към фронта. Военните хора могат да си представят какво е да си премръзнал в минусовия мраз, но да си и гладен, а началниците, пардон противника, постоянно да те тормозят с дудненето/бомбенето си...

    Коментиран от #69, #76

    20:54 30.01.2026

  • 59 Оракул Ът

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Интересно":

    От древни времена българите даваме стимул на геополитиката и между другото убиваме времето до следващото хапване.

    20:54 30.01.2026

  • 60 СЛАВА РУСИЯ !

    1 1 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!!
    СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!

    Коментиран от #78

    20:54 30.01.2026

  • 61 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "А мислиш ли,":

    "...Русия ще спре така без нищо,след толкова жертви?..."

    С.А.Щ спряха във Виетнам след десет години и 80 000 жертви. Не виждам как Русия ще продължи полагайки в гроба стотици хиляди млади момчета, потенциални бащи и трудозаети. Това което Русия прави в момента е да унищожава себе си и бъдещето си.

    Коментиран от #81

    20:55 30.01.2026

  • 62 Добър вечер!

    2 0 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни, где ЛЕВА?

    Коментиран от #67, #70

    20:55 30.01.2026

  • 63 Ми то ......

    1 0 Отговор
    Ако европейските БУДАЛИ бяха се помолили на ПУТИН , щеше да имат евтин газ , петрол , горива ......сега пак ще купуват техния , но много по скъп !!!!!!! Де е киро на кирия ???????

    20:56 30.01.2026

  • 64 Зевзек

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Факти":

    Ама те сега козячета са просто на друга издръжка и сега се налага да лъжат още повече за една баничка - те се кланят на всеки който дава пари.

    20:57 30.01.2026

  • 65 хаха🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Зевзек":

    Това е много старо лафче, но много вярно🤣 Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣

    20:58 30.01.2026

  • 66 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Зевзек":

    Да, ама ЕС не е фалирал и няма да фалира, защото е със само 82% дълг към БВП, който е нарастнал за последните 10 години със само 1%. В същото време САЩ са със 124%, нарастнал с 28% през последните 10 години, а Китай са с 96%, нарастнал с 55% през последните 10 години. Ще трябва да почакаш Китай и САЩ да фалират първи. А Китай като фалира нали знаеш какво става с китайска Русия?

    Коментиран от #72, #73

    20:58 30.01.2026

  • 67 Господа козячета

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Добър вечер!":

    А где "силното и сплотено НАТО"

    20:58 30.01.2026

  • 68 Историк

    2 2 Отговор
    Това слуша света цяла година, празни приказки без резултат за Украйна, а в полза на неговия приятел терориста Путин и засилване на атаките срещу Украйна и геноцида. Ясно е,че Тръмп няма да каже истината, че Путин е терорист и е нападнал Украйна и ще го хвали като честен лъжец,на когото вярва, но не вярва на американците и съюзниците на САЩ. Това е тръмп, трагедия за света.

    20:58 30.01.2026

  • 69 Така е

    0 3 Отговор

    До коментар #58 от "Артилерист":

    1 милион руснака в окопите са с парно отопление.

    Коментиран от #75

    20:59 30.01.2026

  • 70 Добра де е

    0 2 Отговор

    До коментар #62 от "Добър вечер!":

    Там където е д. марката, и още куп безполезни артии.А каде е рублата, и колко струва?

    20:59 30.01.2026

  • 71 Димящ Кримски мост!

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Димяща ушанка":

    Утре ще си правим селфита,с него...

    21:00 30.01.2026

  • 72 Зевзек

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Факти":

    "а Китай са с 96%, нарастнал с 55% през последните 10 години"

    Както казах на козячетата им се налага да лъжат много повече за една баничка. Дългът на Китай е 2.54 трилиона при БВП 20 трилиона - съжалявам няма баничка.

    Коментиран от #77, #86

    21:01 30.01.2026

  • 73 Да те ,,успокоя"...!

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Факти":

    Няма да доживееш фалита на...Китай!

    21:02 30.01.2026

  • 74 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Тук са се събрали много евтини центове с празен живот. Самотни неудачници които никой не е наел на работа.

    21:04 30.01.2026

  • 75 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Така е":

    "1 милион руснака в окопите са с парно отопление"

    И 2 милиона бандери забрави

    21:04 30.01.2026

  • 76 Да де

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Артилерист":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.

    Коментиран от #85

    21:05 30.01.2026

  • 77 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Зевзек":

    Ето разбивка на дълга на Китай в момента:
    Общ Дълг (Макро Левъридж)
    Общият дълг на Китай възлиза на над 300% от БВП. Това поставя страната сред най-задлъжнелите държави в света, въпреки че официалните китайски данни често отчитат по-ниски стойности. Този висок общ дълг е основен икономически риск.
    Държавен Дълг (Правителствен)
    Официалният държавен дълг е много по-ниска цифра и показва бързо нарастване:
    2024 г.: 88.3% от БВП.
    2025 г.: Около 96.3% от БВП.
    2026 г. (прогноза): Очаква се да достигне 102.3% от БВП.

    Коментиран от #80

    21:05 30.01.2026

  • 78 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "СЛАВА РУСИЯ !":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е култ към глупостта и робското мислене.

    21:06 30.01.2026

  • 79 Операциите на САЩ нанасят огромен

    1 0 Отговор
    и унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех

    Коментиран от #84

    21:08 30.01.2026

  • 80 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Факти":

    "Общият дълг на Китай възлиза на над 300% от БВП"

    Нали беше 96% - сега 300 ли стана докато пишехме. Както казах на козячетата им се налага да лъжат много повече за една баничка. Дългът на Китай е 2.54 трилиона при БВП 20 трилиона - хайде от мен да мине ще има баничка че току виж станал 500% на следващата лъжа.

    21:10 30.01.2026

  • 81 Именно,

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Владимир Путин, президент":

    защото това не е САЩ а Русия.От друга страна наистина жалко е за толкова млади хора от двете страни.

    21:10 30.01.2026

  • 82 Банан

    0 0 Отговор
    Говори се че е Ку-ку

    21:12 30.01.2026

  • 83 Шахиншах

    0 1 Отговор
    Той мислел. Стига бе.

    21:13 30.01.2026

  • 84 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Операциите на САЩ нанасят огромен":

    "Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент"

    Като гледам какво помощ оказва НАТО-то на зеления че вече се моли за мир на всеки. Да се смееш ли да плачеш ли.

    Моля кажете на Путин поне за малко да спре бомбенето че вече моите ще ме овесят на някой клон.

    21:13 30.01.2026

  • 85 А ти, щото

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Да де":

    не си кретен, затуй не виждаш какво е останало от украинския консуматив на запада, а със самия запад, за тез години, нали?

    21:27 30.01.2026

  • 86 !!!?

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Зевзек":

    Дългът не го гледай, гледай БВП там е истината, мощна и работеща икономика, висок стандарт на живот.
    Само най-мизерните и изпадналите държави в света нямат големи дългове разни такива Африканските държави, Русия и Северна Корея, на тях няма и коя държава да им даде финансиране, защото се неплатежоспособни и бавноразвиващи се.

    21:35 30.01.2026