Германският министър на отбраната Борис Писториус в момента не вижда признаци, че Русия сериозно иска мир. Той заяви това в интервю за изданието RND, пише Фокус.
"Що се отнася до Украйна, трябва да се признае, че президентът на САЩ добави инерция към мирните преговори. Засега обаче не виждам никакви признаци, че Русия сериозно иска мир“, - отбелязва Писториус.
Той подчертава, че Русия продължава да бомбардира Украйна с безпрецедентна интензивност.
"По време на преговорите в Абу Даби Путин бомбардира Украйна, както почти никога не е правил в тази война. Това няма нищо общо с военна конфронтация. Това е терор, насочен изключително срещу цивилни - през зимата при минус 20 градуса“, подчертава германският министър.
Според Писториус, когато става въпрос за същината на преговорите, руският президент Владимир Путин винаги се придържа към своите максималистични искания и никъде не показва готовност за компромис.
Относно споразумението за едноседмична пауза в атаките срещу Киев, Писториус изрази големи съмнения относно сериозността на Москва.
"Ако Путин беше сериозен за преговорите в Абу Даби, нямаше да се налага да бъде питан. Той не само щеше да спре атаките срещу Киев заради силния студ, но и в цялата страна. Имам големи съмнения, че Москва приема сериозно тази пауза в атаките“, заключва той.
Припомняме, че ден преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че лично е помолил руския президент Владимир Путин да не обстрелва Киев и други украински градове в продължение на седмица. Според Тръмп той се е съгласил.
Украинският президент Володимир Зеленски благодари по-късно на американския президент за ролята му на медиатор в отношенията между Киев и Москва
Борис Писториус: Няма никакви признаци, че Путин наистина иска мир
31 Януари, 2026 20:39 886 65
Германският министър на отбраната подчертава, че Русия продължава да бомбардира Украйна с безпрецедентна интензивност
Германският министър на отбраната Борис Писториус в момента не вижда признаци, че Русия сериозно иска мир. Той заяви това в интервю за изданието RND, пише Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаа
20:40 31.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ...
20:42 31.01.2026
5 Факт
20:43 31.01.2026
6 Хахахахаха
До коментар #2 от "Йосиф Кобзон":Еми то черните чували не стигат за укрите, толкова дълги опашки за бандера никога не е имало, пълен геноцид над украинските военни, всеки ден се губят територии, скоро Зеленски да се е похвалил за нещо на фронта,руските доброволци громят цялото Нато, колко е сладка победата
20:44 31.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Данко Харсъзина
Коментиран от #58
20:46 31.01.2026
9 Зловещия подкаст
Засекретени данни от руския ген.щаб-
ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢
🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+
💥 Русия загуби повече войници за 4 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 3 години! 💥
Коментиран от #15, #21, #25, #27, #29, #34, #53
20:47 31.01.2026
10 Мишел
20:48 31.01.2026
11 Владимир Путин, президент
Затова Европа в никакъв случай не трябва да спира доставките на оръжия за Украйна. Русия не и остава много време до фалита.
20:48 31.01.2026
12 Путин най много иска мир... то е ясно
20:48 31.01.2026
13 Да,бе
Коментиран от #17, #36
20:49 31.01.2026
14 Ами
да са пообрани с изказванията си към Русия.
20:51 31.01.2026
15 Хахахахаха
До коментар #9 от "Зловещия подкаст":Много тъжно маняк, от тъга да пускаш лъжливи новини, здраво си се сд.. хал, я дай източник на тази новина, мале колко тъжен живот имаш,не ти е лесно, нямаш деца, нямаш пари,девствен си и живееш в някаква гарсониера, нямаш пари за кола, нямаш приятели, предполагам си яко депресиран
20:52 31.01.2026
16 Абе жали ги Путин x0x0лите ...
На тоя фон pycнаците пасти да ядат и са божи kравички ... и за това една от целите на pycнаците е да пазят населението, иначе щеха да правят като янkите лyнeн пeизаж!!!!
Коментиран от #22, #24
20:52 31.01.2026
17 Владимир Путин, президент
До коментар #13 от "Да,бе":"...Последният райх ще умре..."
За сега умират единствено руснаците, докато германеца си пийва студена биричка с вурстче на скара и горчица 😁
Коментиран от #19, #38
20:53 31.01.2026
18 Кухи немски еко тротинетки
20:54 31.01.2026
19 Да,бе
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":По-скоро германките лапат черен вурст с катък...Има неща по-лоши от смъртта,но не са по силите на центаджийчетата.
Коментиран от #23
20:55 31.01.2026
20 Осведомен
Коментиран от #35
20:56 31.01.2026
21 иван костов
До коментар #9 от "Зловещия подкаст":Според американски източници, на загинал руснак се падат 36 украинци! Продължавай със сметките!
20:59 31.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 пиночет
До коментар #19 от "Да,бе":Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай
Коментиран от #31
21:00 31.01.2026
24 Владимир Путин, президент
До коментар #16 от "Абе жали ги Путин x0x0лите ...":"...една от целите на pycнаците е да пазят населението..."
Руснаците пазят xoxлитe за сметка на хилядите убити цивилни в Белгородска, Курска области и Суджа ? За сметка на 1млн собствени военни жертви ? Види ми се няква лудост ....😁
21:01 31.01.2026
25 Тъ сфетна.... 1:10 е резилтата
До коментар #9 от "Зловещия подкаст":Е кви са загубите... ами...
1:10 .... х0х0ли
Според полковник Дъглас Макгрегър днес има над 600 хил. убити украинци и близо един милион жертви, когато казва “жертви”, това са не толкова цивилни, защото има много малко убити украински цивилни, а всички войници, които са ранени на фронта от руснаците и не са в състояние да се върнат на него. Тоест 600 хил. убити украинци, 1 млн. тежко пострадали, а от руска страна, пак според Дъглас Макгрегър, са десет пъти по-малко, включително сред сепаратистките милиции на Донецк и Луганск и дори чеченците на Кадиров. Тоест около 65 хил. убити руснаци - той не говозри за ранени, а за 65 хиляди убити руснаци. Следователно 1:10, това е ужасяващо...
21:01 31.01.2026
26 Абе айде глупости
21:01 31.01.2026
27 Ами
До коментар #9 от "Зловещия подкаст":Интересно!
По официални данни в СВО от руска страна са участвали под 1 милион души.
Само че по секретни данни от окраински хакери загиналите са 2 милиона.
До сега си мислех, че само Исус е възкръснал. Но явно и руснаци го могат :)
21:02 31.01.2026
28 Тити
21:02 31.01.2026
29 Сатана Z
До коментар #9 от "Зловещия подкаст":2,6 милиона ей такива клети руски крепостни жуже путя прати в един по добър свят. Като гледам хилядите могили на тези нещастници с преждевременно отнети животчета всеки би се разплакал. Но се кефя защото не ги уби никой в техните коптори в мизерна раша. А аз танцувам ли от радост танцувам ли и не моаааа се запраааа 🕺🕺🤯🥳
Коментиран от #32, #39, #41
21:02 31.01.2026
30 Смърфиета
21:03 31.01.2026
31 Да,бе
До коментар #23 от "пиночет":Накрая германски ще говорят тихо само в къщите си поданиците на Обединените баварски емирства ...
21:04 31.01.2026
32 Пасивен Кремълски педофил с токчета
До коментар #29 от "Сатана Z":Важното е, че аз съм добре,при мен са откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части
21:05 31.01.2026
33 Мишел
Коментиран от #48
21:06 31.01.2026
34 Точни данни
До коментар #9 от "Зловещия подкаст":Според Юлиян Рьопке военен анализатор на БИЛД руските загуби са 1 към 17 тоест на 1 украинец се падат 17 руснаци а според бившия министър на отбраната от БСП Ангел Найденов завършил военна академия в Москва са 1 към 10 в ущърб на русия
Коментиран от #49, #50, #54
21:06 31.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 иван костов
До коментар #13 от "Да,бе":"Путин молил за енергийно примирие, защото войската му била много зле"- и това го имаше днес!😂😂😂😂😂😂😂
21:07 31.01.2026
37 Наритай Бг копейка
21:08 31.01.2026
38 Докато
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":ние европейците и американците си живеем живота и обикаляме по СПА и ски, руснаците умират за едното нищо, почти 2 000 000 са вече под земята и може още толкова да ги последват.
Коментиран от #46
21:09 31.01.2026
39 Пак аз бе
До коментар #29 от "Сатана Z":Хиляди млади руснаци се родиха при Путин, живяха при Путин и умряха в Донбас за Путин.
21:10 31.01.2026
40 Абе
21:10 31.01.2026
41 лей да не вдигнеш
До коментар #29 от "Сатана Z":моного кръвното и да фукнеш...
21:10 31.01.2026
42 Ти да видиш ... а къде е пушечното месо
Това заяви новият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров пред парламента на страната, съобщава АП.
А иначе ....
Е да де ама пушечното месо на х0х0лите где е??!! ....
7 мобилизации направиха укрите, прибраха старци, младежи... сега мобилизират и жени и затворници, а и в момента казват, че са им нужни нови 500,000... Наемници от 72 държави служат в армията на Украйна в момента.
къде отиде тоя народ????
Никъде не прочетох и не чух, както правят рашките ... родолюбци укри да се събират доброволно в Бг и Европа в клетата чужбина, а и в самата Укрия и да отиват на фронта ей така за идеята да защитават родину...
На всякъде се пише, че масово бягат от държавата, а и от фронта, по и над 10,000 еврака на каналджии броят... по границата ги стрелят кат зайци.... донаборници се събират насила по улици, гари, пазари, гори и паланки и се пращат на фронта от където пък бягат при руснаците или при такива опити са убити от спец отряди на Азов....
Коментиран от #44
21:11 31.01.2026
43 Владо
21:12 31.01.2026
44 Руската пропаганда
До коментар #42 от "Ти да видиш ... а къде е пушечното месо":Има за цел глупаците.
21:13 31.01.2026
45 Към нашите копейки
Коментиран от #51, #65
21:14 31.01.2026
46 Обикновен човек
До коментар #38 от "Докато":Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.
21:15 31.01.2026
47 град София
Коментиран от #64
21:16 31.01.2026
48 Ами
До коментар #33 от "Мишел":Ето ги скритите данни :)
Брояч на населението на Русия
31-01-2026 21:13:51
146 267 895
Настоящо население
67 747 445
Мъжко население (46.3%)
78 520 451
Женско население (53.7%)
157 300
Раждания за тази година
4 505
Раждания за днес
171 533
Смъртност за тази година
4 913
Смъртност днес
19 307
Нетната миграция за тази година
553
Нетната миграция за днес
5 074
Ръст в популацията за тази година
145
Ръст в популацията днес
Коментиран от #55
21:16 31.01.2026
49 Сатана Z
До коментар #34 от "Точни данни":Според няколкото останали все още живи кАпеи Европа воювала с раша в Украйна. Предимно Англия ,Франция и Германия! Само че Англичаните са си живи и здрави ,забавляват се ,всяка събота и неделя по 70 хиляди на футболни срещи на Анфийлд ,Станфорд Бридж ,Олд Трафорд,пеят ,танцуват ,Французите на Парк Дьо Пренс , Немците по хъбове ,с ледена биричка,почивки а клетите раши умират в окопите. Та кой воюва и кой се наслаждава на живота? Наздаровья кАпеи 🥂🍾🍷
21:17 31.01.2026
50 Димитринчо
До коментар #34 от "Точни данни":Повечко са.
21:17 31.01.2026
51 пиночет
До коментар #45 от "Към нашите копейки":Какво ще ги правят,тия палячовци?
Коментиран от #52
21:17 31.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Факт
До коментар #9 от "Зловещия подкаст":"На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 2,3 милиона жертви, което е 9 пъти повече от украинските жертви. "
21:20 31.01.2026
54 варна
До коментар #34 от "Точни данни":то само Покровското направление ако видиш какво става. там ги думкат като пъдпъдъци повече от 2г. ушанките се мъчат със зъби и нокти да превземат Покровск. малко градче като село е, колкото 1/2 асеновград да загинат над 300хил. ватенки и още не е превзето
21:20 31.01.2026
55 Ами
До коментар #48 от "Ами":Нашите данни.
1960 ход. се раждалипо150 х.души на година.
1984 г.- х.год.
2016- 62 г.год.
2025 се родили 48х. , починали 120х.
21:21 31.01.2026
56 Борката писториус е същия като
Това е руският живот и не закачайте руският мечок ако искате да го промените дълбоко грешите
Коментиран от #59, #63
21:22 31.01.2026
57 да питам
21:22 31.01.2026
58 ру БЛАТА
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Първо сами щяха след победата над Украйна, не се случи ! Сега с американците уж щяло нещо да се случи ама накрая ще викат на помощ и марсианците 🤩🤡✌️
21:25 31.01.2026
59 Ти пък нищо
До коментар #56 от "Борката писториус е същия като":не каза. На кой му е притрябвало да променя руснаците или северно корейците, никой не се интересува от тях. Всеки ги вижда,че са бавноразвиващи се и си водят крепостен начин на живот и нека така да си продължават. От тях се иска да кротуват и да не се обаждат, когато не ги питат. Нищо повече.
21:33 31.01.2026
60 Абе Украйна и мераклиите да се съгласят
Всичко останало са празни дрънканици!
А Русия тия условия не ги е променяла от десетилетие и дори до Истанбул не ставаше дума за територии, но и отказваха!
Ама нека продължават да отказват и хитруват! И да не им пука за народите на Украйна и Европа, пък да видим!
21:34 31.01.2026
61 Къв мир бе шушляк.
21:35 31.01.2026
62 .....
21:36 31.01.2026
63 Ха,ха
До коментар #56 от "Борката писториус е същия като":Никой не може да разбере руската душа, щото там са сто народности.
21:38 31.01.2026
64 .....
До коментар #47 от "град София":Пак ли?
21:39 31.01.2026
65 касата
До коментар #45 от "Към нашите копейки":отдавна трябваше да пратим руските палячовци от В ъзраждане, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им Русия. 🤡📢💤
21:45 31.01.2026