Борис Писториус: Няма никакви признаци, че Путин наистина иска мир
  Тема: Украйна

Борис Писториус: Няма никакви признаци, че Путин наистина иска мир

31 Януари, 2026 20:39 886 65

Германският министър на отбраната подчертава, че Русия продължава да бомбардира Украйна с безпрецедентна интензивност

Борис Писториус: Няма никакви признаци, че Путин наистина иска мир - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският министър на отбраната Борис Писториус в момента не вижда признаци, че Русия сериозно иска мир. Той заяви това в интервю за изданието RND, пише Фокус.

"Що се отнася до Украйна, трябва да се признае, че президентът на САЩ добави инерция към мирните преговори. Засега обаче не виждам никакви признаци, че Русия сериозно иска мир“, - отбелязва Писториус.

Той подчертава, че Русия продължава да бомбардира Украйна с безпрецедентна интензивност.

"По време на преговорите в Абу Даби Путин бомбардира Украйна, както почти никога не е правил в тази война. Това няма нищо общо с военна конфронтация. Това е терор, насочен изключително срещу цивилни - през зимата при минус 20 градуса“, ​​подчертава германският министър.

Според Писториус, когато става въпрос за същината на преговорите, руският президент Владимир Путин винаги се придържа към своите максималистични искания и никъде не показва готовност за компромис.

Относно споразумението за едноседмична пауза в атаките срещу Киев, Писториус изрази големи съмнения относно сериозността на Москва.

"Ако Путин беше сериозен за преговорите в Абу Даби, нямаше да се налага да бъде питан. Той не само щеше да спре атаките срещу Киев заради силния студ, но и в цялата страна. Имам големи съмнения, че Москва приема сериозно тази пауза в атаките“, заключва той.

Припомняме, че ден преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че лично е помолил руския президент Владимир Путин да не обстрелва Киев и други украински градове в продължение на седмица. Според Тръмп той се е съгласил.

Украинският президент Володимир Зеленски благодари по-късно на американския президент за ролята му на медиатор в отношенията между Киев и Москва

Още новини от Украйна


Германия
  • 1 Мдаа

    9 25 Отговор
    Няма признаци, затова и Пусина ще яде още много бой.

    20:40 31.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ...

    6 24 Отговор
    Путин върши перфектно работата на САЩ по разсипването на Русия.

    20:42 31.01.2026

  • 5 Факт

    7 20 Отговор
    "Путин не може да сложи край на войната с Украйна. И не защото не иска, а защото не може. Путин знае, че Русия няма как да постигне целта си в Украйна и всичко, различно от това е равносилно на загуба. Всеки път, когато Русия е губела война, е имало въстания и революции. Путин познава добре руската история. Истинската руска история, а не тази, която е измислена за учебниците на руските ученици. Путин е съвсем наясно с опасността за себе си. И точно затова не може да спре войната, преди да свалил правителството на Зеленски."

    20:43 31.01.2026

  • 6 Хахахахаха

    17 6 Отговор

    До коментар #2 от "Йосиф Кобзон":

    Еми то черните чували не стигат за укрите, толкова дълги опашки за бандера никога не е имало, пълен геноцид над украинските военни, всеки ден се губят територии, скоро Зеленски да се е похвалил за нещо на фронта,руските доброволци громят цялото Нато, колко е сладка победата

    20:44 31.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Данко Харсъзина

    15 4 Отговор
    Преди руснаците да забият знамето на купола на Райхстага, мир няма да има. Ще ви бухат заедно с американците.

    Коментиран от #58

    20:46 31.01.2026

  • 9 Зловещия подкаст

    10 13 Отговор
    Хакери влязоха в базата данни на Руския ген щаб- цифрите са потресаващи!

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 4 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 3 години! 💥

    Коментиран от #15, #21, #25, #27, #29, #34, #53

    20:47 31.01.2026

  • 10 Мишел

    5 11 Отговор
    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "

    20:48 31.01.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    4 11 Отговор
    Така е !!!
    Затова Европа в никакъв случай не трябва да спира доставките на оръжия за Украйна. Русия не и остава много време до фалита.

    20:48 31.01.2026

  • 12 Путин най много иска мир... то е ясно

    13 3 Отговор
    И той ще го постигне доброволно или доброзорно .... и то при неговите условия!!!

    20:48 31.01.2026

  • 13 Да,бе

    13 2 Отговор
    От стратегическо поражение на Русия отидоха на Путин не иска мир...Последният райх ще умре от глупост в адски мъки,но толкова му е капацитета.

    Коментиран от #17, #36

    20:49 31.01.2026

  • 14 Ами

    9 1 Отговор
    Лобиста трябва да обясни на подчинените си,
    да са пообрани с изказванията си към Русия.

    20:51 31.01.2026

  • 15 Хахахахаха

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Зловещия подкаст":

    Много тъжно маняк, от тъга да пускаш лъжливи новини, здраво си се сд.. хал, я дай източник на тази новина, мале колко тъжен живот имаш,не ти е лесно, нямаш деца, нямаш пари,девствен си и живееш в някаква гарсониера, нямаш пари за кола, нямаш приятели, предполагам си яко депресиран

    20:52 31.01.2026

  • 16 Абе жали ги Путин x0x0лите ...

    11 5 Отговор
    Ами представяте ли си АКО в CB0 вместо руснаци бяха американци, (а рycнаците имат средства, но не искат) тогава Оkрайна щеше за три дни да е лyнeн пейзаж както до сега тея миротворци нашите нови братя янkи, употребяваха... aT0Mни б0мби , Б0В , 0бeднeн ypан и колко ли други хуманитарни 0MП и способи по целият свят, където са плъзнали!!!!
    На тоя фон pycнаците пасти да ядат и са божи kравички ... и за това една от целите на pycнаците е да пазят населението, иначе щеха да правят като янkите лyнeн пeизаж!!!!

    Коментиран от #22, #24

    20:52 31.01.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    13 12 Отговор

    До коментар #13 от "Да,бе":

    "...Последният райх ще умре..."

    За сега умират единствено руснаците, докато германеца си пийва студена биричка с вурстче на скара и горчица 😁

    Коментиран от #19, #38

    20:53 31.01.2026

  • 18 Кухи немски еко тротинетки

    9 3 Отговор
    Путин ще спре когато си получи това което иска, не заради някви форуми за мир и обиколки из цял свят за преговори.Как правите преговори без шефа.Той ви е казал какво иска и ще дойде и спре когато сте готови със всички точки.Европа и Сащ станах за смях а в скоро и фалити ще има.

    20:54 31.01.2026

  • 19 Да,бе

    8 12 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    По-скоро германките лапат черен вурст с катък...Има неща по-лоши от смъртта,но не са по силите на центаджийчетата.

    Коментиран от #23

    20:55 31.01.2026

  • 20 Осведомен

    12 13 Отговор
    Шансовете на Русия да победи Украйна в тази война са равни на шансовете на крайцера Москва да изплува.

    Коментиран от #35

    20:56 31.01.2026

  • 21 иван костов

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Зловещия подкаст":

    Според американски източници, на загинал руснак се падат 36 украинци! Продължавай със сметките!

    20:59 31.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 пиночет

    4 9 Отговор

    До коментар #19 от "Да,бе":

    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай

    Коментиран от #31

    21:00 31.01.2026

  • 24 Владимир Путин, президент

    3 8 Отговор

    До коментар #16 от "Абе жали ги Путин x0x0лите ...":

     "...една от целите на pycнаците е да пазят населението..."


    Руснаците пазят xoxлитe за сметка на хилядите убити цивилни в Белгородска, Курска области и Суджа ? За сметка на 1млн собствени военни жертви ? Види ми се няква лудост ....😁

    21:01 31.01.2026

  • 25 Тъ сфетна.... 1:10 е резилтата

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Зловещия подкаст":

    Е кви са загубите... ами...
    1:10 .... х0х0ли

    Според полковник Дъглас Макгрегър днес има над 600 хил. убити украинци и близо един милион жертви, когато казва “жертви”, това са не толкова цивилни, защото има много малко убити украински цивилни, а всички войници, които са ранени на фронта от руснаците и не са в състояние да се върнат на него. Тоест 600 хил. убити украинци, 1 млн. тежко пострадали, а от руска страна, пак според Дъглас Макгрегър, са десет пъти по-малко, включително сред сепаратистките милиции на Донецк и Луганск и дори чеченците на Кадиров. Тоест около 65 хил. убити руснаци - той не говозри за ранени, а за 65 хиляди убити руснаци. Следователно 1:10, това е ужасяващо...

    21:01 31.01.2026

  • 26 Абе айде глупости

    10 2 Отговор
    Вие сте като кърлежи. Постоянно дразните, дразните мечката и ще видите, когато ви потгони.

    21:01 31.01.2026

  • 27 Ами

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Зловещия подкаст":

    Интересно!
    По официални данни в СВО от руска страна са участвали под 1 милион души.
    Само че по секретни данни от окраински хакери загиналите са 2 милиона.
    До сега си мислех, че само Исус е възкръснал. Но явно и руснаци го могат :)

    21:02 31.01.2026

  • 28 Тити

    2 8 Отговор
    На Путлер не може да се има доверие.

    21:02 31.01.2026

  • 29 Сатана Z

    2 8 Отговор

    До коментар #9 от "Зловещия подкаст":

    2,6 милиона ей такива клети руски крепостни жуже путя прати в един по добър свят. Като гледам хилядите могили на тези нещастници с преждевременно отнети животчета всеки би се разплакал. Но се кефя защото не ги уби никой в техните коптори в мизерна раша. А аз танцувам ли от радост танцувам ли и не моаааа се запраааа 🕺🕺🤯🥳

    Коментиран от #32, #39, #41

    21:02 31.01.2026

  • 30 Смърфиета

    10 2 Отговор
    Ама този Борис Пищолиус, изглежда си излива душата по няколко пъти на ден?

    21:03 31.01.2026

  • 31 Да,бе

    9 2 Отговор

    До коментар #23 от "пиночет":

    Накрая германски ще говорят тихо само в къщите си поданиците на Обединените баварски емирства ...

    21:04 31.01.2026

  • 32 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    5 7 Отговор

    До коментар #29 от "Сатана Z":

    Важното е, че аз съм добре,при мен са откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части

    21:05 31.01.2026

  • 33 Мишел

    3 6 Отговор
    "Русия продължава да крие демографските данни на държавата. Руснаците питат колко руски войници убиват всеки ден в Украйна. Руската федерална служба за държавна статистика (Росстат) премахна частта с демографските данни от сборника "Социално-икономическо положение на Русия". Росстат също така е спрял да публикува статистика за миграцията и общото население, както и статистика за раждаемостта и смъртността по региони."

    Коментиран от #48

    21:06 31.01.2026

  • 34 Точни данни

    5 7 Отговор

    До коментар #9 от "Зловещия подкаст":

    Според Юлиян Рьопке военен анализатор на БИЛД руските загуби са 1 към 17 тоест на 1 украинец се падат 17 руснаци а според бившия министър на отбраната от БСП Ангел Найденов завършил военна академия в Москва са 1 към 10 в ущърб на русия

    Коментиран от #49, #50, #54

    21:06 31.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 иван костов

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Да,бе":

    "Путин молил за енергийно примирие, защото войската му била много зле"- и това го имаше днес!😂😂😂😂😂😂😂

    21:07 31.01.2026

  • 37 Наритай Бг копейка

    4 8 Отговор
    Щом нашите копейки пак са наритани, всичко е наред

    21:08 31.01.2026

  • 38 Докато

    3 8 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    ние европейците и американците си живеем живота и обикаляме по СПА и ски, руснаците умират за едното нищо, почти 2 000 000 са вече под земята и може още толкова да ги последват.

    Коментиран от #46

    21:09 31.01.2026

  • 39 Пак аз бе

    3 5 Отговор

    До коментар #29 от "Сатана Z":

    Хиляди млади руснаци се родиха при Путин, живяха при Путин и умряха в Донбас за Путин.

    21:10 31.01.2026

  • 40 Абе

    3 6 Отговор
    Какъв Путин, какви Петко пейки, тия не разбраха ли. че Путин вече го няма, а Русия се управлява от някаква мафия, която използва негови двойници !

    21:10 31.01.2026

  • 41 лей да не вдигнеш

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Сатана Z":

    моного кръвното и да фукнеш...

    21:10 31.01.2026

  • 42 Ти да видиш ... а къде е пушечното месо

    6 1 Отговор
    200 000 дезертьори и около 2 милиона укриващи се от военна служба украинци са сред редицата предизвикателства, пред които са изправени украинските въоръжени сили, докато войната с Русия продължава след почти четири години боеве.
    Това заяви новият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров пред парламента на страната, съобщава АП.
    А иначе ....
    Е да де ама пушечното месо на х0х0лите где е??!! ....
    7 мобилизации направиха укрите, прибраха старци, младежи... сега мобилизират и жени и затворници, а и в момента казват, че са им нужни нови 500,000... Наемници от 72 държави служат в армията на Украйна в момента.
    къде отиде тоя народ????
    Никъде не прочетох и не чух, както правят рашките ... родолюбци укри да се събират доброволно в Бг и Европа в клетата чужбина, а и в самата Укрия и да отиват на фронта ей така за идеята да защитават родину...
    На всякъде се пише, че масово бягат от държавата, а и от фронта, по и над 10,000 еврака на каналджии броят... по границата ги стрелят кат зайци.... донаборници се събират насила по улици, гари, пазари, гори и паланки и се пращат на фронта от където пък бягат при руснаците или при такива опити са убити от спец отряди на Азов....

    Коментиран от #44

    21:11 31.01.2026

  • 43 Владо

    1 3 Отговор
    Сбърканяка няма полезен ход. Ще праща другите сбърканяци на смърт докато някой друг сбърканяк не му свети маслото.

    21:12 31.01.2026

  • 44 Руската пропаганда

    1 5 Отговор

    До коментар #42 от "Ти да видиш ... а къде е пушечното месо":

    Има за цел глупаците.

    21:13 31.01.2026

  • 45 Към нашите копейки

    3 5 Отговор
    Заповед от Кремъл: Всички Бг копейки да си приготвят задните части!

    Коментиран от #51, #65

    21:14 31.01.2026

  • 46 Обикновен човек

    3 5 Отговор

    До коментар #38 от "Докато":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.

    21:15 31.01.2026

  • 47 град София

    3 5 Отговор
    Русия хем не иска мир / защото мирът означава загуба за Русия/, хем е напълно безпомощна да се справи на бойното поле . Единствената надежда за Русия е да се моли на Тръмп да я спаси по някакъв начин от тази патова ситуация и пълна безизходица.

    Коментиран от #64

    21:16 31.01.2026

  • 48 Ами

    0 4 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Ето ги скритите данни :)

    Брояч на населението на Русия
    31-01-2026 21:13:51
    146 267 895
    Настоящо население
    67 747 445
    Мъжко население (46.3%)
    78 520 451
    Женско население (53.7%)
    157 300
    Раждания за тази година
    4 505
    Раждания за днес
    171 533
    Смъртност за тази година
    4 913
    Смъртност днес
    19 307
    Нетната миграция за тази година
    553
    Нетната миграция за днес
    5 074
    Ръст в популацията за тази година
    145
    Ръст в популацията днес

    Коментиран от #55

    21:16 31.01.2026

  • 49 Сатана Z

    3 5 Отговор

    До коментар #34 от "Точни данни":

    Според няколкото останали все още живи кАпеи Европа воювала с раша в Украйна. Предимно Англия ,Франция и Германия! Само че Англичаните са си живи и здрави ,забавляват се ,всяка събота и неделя по 70 хиляди на футболни срещи на Анфийлд ,Станфорд Бридж ,Олд Трафорд,пеят ,танцуват ,Французите на Парк Дьо Пренс , Немците по хъбове ,с ледена биричка,почивки а клетите раши умират в окопите. Та кой воюва и кой се наслаждава на живота? Наздаровья кАпеи 🥂🍾🍷

    21:17 31.01.2026

  • 50 Димитринчо

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "Точни данни":

    Повечко са.

    21:17 31.01.2026

  • 51 пиночет

    2 4 Отговор

    До коментар #45 от "Към нашите копейки":

    Какво ще ги правят,тия палячовци?

    Коментиран от #52

    21:17 31.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Факт

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Зловещия подкаст":

    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 2,3 милиона жертви, което е 9 пъти повече от украинските жертви. "

    21:20 31.01.2026

  • 54 варна

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "Точни данни":

    то само Покровското направление ако видиш какво става. там ги думкат като пъдпъдъци повече от 2г. ушанките се мъчат със зъби и нокти да превземат Покровск. малко градче като село е, колкото 1/2 асеновград да загинат над 300хил. ватенки и още не е превзето

    21:20 31.01.2026

  • 55 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "Ами":

    Нашите данни.
    1960 ход. се раждалипо150 х.души на година.
    1984 г.- х.год.
    2016- 62 г.год.
    2025 се родили 48х. , починали 120х.

    21:21 31.01.2026

  • 56 Борката писториус е същия като

    5 0 Отговор
    Борката Джонсън. И двамата тъпи и не разбират дълбочината на руската душа. Водка рускини и война ..... това се отдава на 100% на руската душа.
    Това е руският живот и не закачайте руският мечок ако искате да го промените дълбоко грешите

    Коментиран от #59, #63

    21:22 31.01.2026

  • 57 да питам

    1 4 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли вече, ако да може да го натоварят с руснаците, напускащи Сирия ?

    21:22 31.01.2026

  • 58 ру БЛАТА

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Първо сами щяха след победата над Украйна, не се случи ! Сега с американците уж щяло нещо да се случи ама накрая ще викат на помощ и марсианците 🤩🤡✌️

    21:25 31.01.2026

  • 59 Ти пък нищо

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Борката писториус е същия като":

    не каза. На кой му е притрябвало да променя руснаците или северно корейците, никой не се интересува от тях. Всеки ги вижда,че са бавноразвиващи се и си водят крепостен начин на живот и нека така да си продължават. От тях се иска да кротуват и да не се обаждат, когато не ги питат. Нищо повече.

    21:33 31.01.2026

  • 60 Абе Украйна и мераклиите да се съгласят

    0 0 Отговор
    на условията на Русия, пък тогава сами да видим, дали Писториус е прав или не!!!
    Всичко останало са празни дрънканици!

    А Русия тия условия не ги е променяла от десетилетие и дори до Истанбул не ставаше дума за територии, но и отказваха!

    Ама нека продължават да отказват и хитруват! И да не им пука за народите на Украйна и Европа, пък да видим!

    21:34 31.01.2026

  • 61 Къв мир бе шушляк.

    0 0 Отговор
    Путин като искаше мир вие подкокоросвахте зелето. Никакъв мир до зануляване на тази измислена държава.

    21:35 31.01.2026

  • 62 .....

    0 0 Отговор
    Предлагам дуел между Писториус и Путин, който спечели взима буферайната.

    21:36 31.01.2026

  • 63 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Борката писториус е същия като":

    Никой не може да разбере руската душа, щото там са сто народности.

    21:38 31.01.2026

  • 64 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "град София":

    Пак ли?

    21:39 31.01.2026

  • 65 касата

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Към нашите копейки":

    отдавна трябваше да пратим руските палячовци от В ъзраждане, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им Русия. 🤡📢💤

    21:45 31.01.2026

