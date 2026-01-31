Борис Писториус: Няма никакви признаци, че Путин наистина иска мир

Германският министър на отбраната Борис Писториус в момента не вижда признаци, че Русия сериозно иска мир. Той заяви това в интервю за изданието RND, пише Фокус.



"Що се отнася до Украйна, трябва да се признае, че президентът на САЩ добави инерция към мирните преговори. Засега обаче не виждам никакви признаци, че Русия сериозно иска мир“, - отбелязва Писториус.



Той подчертава, че Русия продължава да бомбардира Украйна с безпрецедентна интензивност.



"По време на преговорите в Абу Даби Путин бомбардира Украйна, както почти никога не е правил в тази война. Това няма нищо общо с военна конфронтация. Това е терор, насочен изключително срещу цивилни - през зимата при минус 20 градуса“, ​​подчертава германският министър.



Според Писториус, когато става въпрос за същината на преговорите, руският президент Владимир Путин винаги се придържа към своите максималистични искания и никъде не показва готовност за компромис.



Относно споразумението за едноседмична пауза в атаките срещу Киев, Писториус изрази големи съмнения относно сериозността на Москва.



"Ако Путин беше сериозен за преговорите в Абу Даби, нямаше да се налага да бъде питан. Той не само щеше да спре атаките срещу Киев заради силния студ, но и в цялата страна. Имам големи съмнения, че Москва приема сериозно тази пауза в атаките“, заключва той.



Припомняме, че ден преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че лично е помолил руския президент Владимир Путин да не обстрелва Киев и други украински градове в продължение на седмица. Според Тръмп той се е съгласил.



Украинският президент Володимир Зеленски благодари по-късно на американския президент за ролята му на медиатор в отношенията между Киев и Москва

