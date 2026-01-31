Axios: Саудитска Арабия неофициално подкрепила Тръмп да удари Иран

Министърът на отбраната на Саудитска Арабия принц Халид бин Салман по време на закрит брифинг във Вашингтон изрази подкрепата си за евентуален американски удар срещу Иран.
Той дори заявил, че ако президентът на САЩ Доналд Тръмп се откаже от заплахите си, иранският режим само ще се укрепи. Това разкри Axios. Медията цитира четири източника, присъствали на срещата.
Според изданието, позицията на саудитския министър по време на закритите преговори се различаваше значително от публичната реторика на Рияд. Официално Саудитска Арабия предупреди за ескалация и призова за дипломатическо разрешаване на конфликта, което, в частност, стана една от причините за отлагането на американския удар.
В четвъртък принц Халид бин Салман проведе серия от закрити срещи в Белия дом с ключови представители на администрацията на Тръмп, по-специално с държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пит Хегсет и председателя на Обединения комитет на началниците на щабовете Дан Кейн. Основната тема на преговорите беше възможността за военни действия на САЩ срещу Иран.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #20
10:43 31.01.2026
3 Дориана
10:43 31.01.2026
4 Бесен - Язовец
10:43 31.01.2026
5 Данко Харсъзина
10:44 31.01.2026
6 хъхъ
10:45 31.01.2026
7 бен Ходжа
10:45 31.01.2026
8 Пич
Коментиран от #9, #10
10:46 31.01.2026
9 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "Пич":САЩ произвеждат повече петрол от Саудитска Арабия и Русия. Преди няколко дни го четох тук, в този сайт. А вече имат и петрола на Венецуела.
Коментиран от #16
10:50 31.01.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "Пич":мхм...само че май протока го блокират 2 авионосни САЩ групировки/ шанса е да вземете ,,Дръзки,, от музея , да се натварите копеите , и да го разблокирате
Коментиран от #18
10:50 31.01.2026
11 Гнусна работа
10:54 31.01.2026
12 Ха Ха
Коментиран от #15
10:55 31.01.2026
13 Ташаков
10:57 31.01.2026
14 Саудитска Арабия -
10:58 31.01.2026
15 Русофил
До коментар #12 от "Ха Ха":На твоя Бащица ще се молят
10:59 31.01.2026
16 Пич
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Петрола на Венецуела дори не могат да го преработят! Бизнеса на САЩ отказа да направи такива огромни инвестиции! САЩ преработва повече петрол от всички, защото преработва и петрола, който внася от арабите и Русия. Както и газ, който втечнява и придава като американски.
11:00 31.01.2026
17 Запада просто
11:01 31.01.2026
18 Пич
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ами Мацо, изчакай да загърмят брадатите! Ще предположа, че САЩ ще берат големи ядове, защото все още никой не е гърмял по американците с хиперзвукови ракети! Колко броя според тебе, биха потопили самолетоносач?
Коментиран от #21
11:03 31.01.2026
19 Малоумното премиерче в оставка дЖилезку
11:06 31.01.2026
20 плевен
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Ами нека първо започне да ги думка, пък сетне и ти ела да думкаш в сайта. Щото иначе излиза, че плачеш за нероден Петко. Нали се сещаш ,че когато се рещи на нападение, поне 600 израелски агента и "протестиращи" ще увиснат на въжето. Само защото са имали Старлинк в джоба си.
11:06 31.01.2026
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #18 от "Пич":николко! сериозно ли си мислиш , че няма да ударят първо силозите на тия ракети , ако изобщо има такива ,,хиперзвукови,, / като им гледам шахедите с двутактов двигател , май нямат! виж , японците са се захванали с такава технология-на тях вярвам
11:08 31.01.2026
22 койдазнай
11:15 31.01.2026