Axios: Саудитска Арабия неофициално подкрепила Тръмп да удари Иран

Министърът на отбраната на Саудитска Арабия принц Халид бин Салман по време на закрит брифинг във Вашингтон изрази подкрепата си за евентуален американски удар срещу Иран.

Той дори заявил, че ако президентът на САЩ Доналд Тръмп се откаже от заплахите си, иранският режим само ще се укрепи. Това разкри Axios. Медията цитира четири източника, присъствали на срещата.

Според изданието, позицията на саудитския министър по време на закритите преговори се различаваше значително от публичната реторика на Рияд. Официално Саудитска Арабия предупреди за ескалация и призова за дипломатическо разрешаване на конфликта, което, в частност, стана една от причините за отлагането на американския удар.

В четвъртък принц Халид бин Салман проведе серия от закрити срещи в Белия дом с ключови представители на администрацията на Тръмп, по-специално с държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пит Хегсет и председателя на Обединения комитет на началниците на щабовете Дан Кейн. Основната тема на преговорите беше възможността за военни действия на САЩ срещу Иран.