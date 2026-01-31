Новини
Axios: Саудитска Арабия неофициално подкрепила Тръмп да удари Иран

31 Януари, 2026 10:40

Това е станало по време на визитата на принц Халид бин Салман в САЩ

Axios: Саудитска Арабия неофициално подкрепила Тръмп да удари Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на Саудитска Арабия принц Халид бин Салман по време на закрит брифинг във Вашингтон изрази подкрепата си за евентуален американски удар срещу Иран.

Той дори заявил, че ако президентът на САЩ Доналд Тръмп се откаже от заплахите си, иранският режим само ще се укрепи. Това разкри Axios. Медията цитира четири източника, присъствали на срещата.

Според изданието, позицията на саудитския министър по време на закритите преговори се различаваше значително от публичната реторика на Рияд. Официално Саудитска Арабия предупреди за ескалация и призова за дипломатическо разрешаване на конфликта, което, в частност, стана една от причините за отлагането на американския удар.

В четвъртък принц Халид бин Салман проведе серия от закрити срещи в Белия дом с ключови представители на администрацията на Тръмп, по-специално с държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пит Хегсет и председателя на Обединения комитет на началниците на щабовете Дан Кейн. Основната тема на преговорите беше възможността за военни действия на САЩ срещу Иран.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Данко Харсъзина

    6 7 Отговор
    Бай Дончо ще думка аятоласите, както се думка тупан от духова музика на селска сватба.

    Коментиран от #20

    10:43 31.01.2026

  • 3 Дориана

    11 1 Отговор
    На принципа- "Разделяй и владей" ще предизвикат нова Трета Световна война , която се превръща в етническа. Всички замесени политици трябва да понесат отговорността.

    10:43 31.01.2026

  • 4 Бесен - Язовец

    6 2 Отговор
    Шепнали са си според чичо соросвата пропаганда. Салдитците иска иранската армия да затвори,, Ормузикия проток "и петрола на Салдитците да не може да пътува за Европа

    10:43 31.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    АЕЦ Бушер ще даде фира.

    10:44 31.01.2026

  • 6 хъхъ

    10 0 Отговор
    Саудите играят за Израел. Само не се усещат, че ще ги употребят, а в някой момент и те ще бъдат ударени.

    10:45 31.01.2026

  • 7 бен Ходжа

    7 1 Отговор
    Ще летят ирански ракети не само по Израел, а и по Сауционистка Арабия

    10:45 31.01.2026

  • 8 Пич

    7 3 Отговор
    Тръмп може да удари Иран, но няма да го прекърши. И когато Иран блокира Ормузкия проток , Тръмп не ще говори с Путин по телефона , а ще трябва да спи на килимчето пред кабинета му. Защото арабския пеърол няма да върви на никъде !!! Европа и САЩ няма да имат дори и за себе си, а Русия ще бъде единственият , който ще може да доставя!!! Затова не вярвам на такава подкрепа от СА!!!

    Коментиран от #9, #10

    10:46 31.01.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    САЩ произвеждат повече петрол от Саудитска Арабия и Русия. Преди няколко дни го четох тук, в този сайт. А вече имат и петрола на Венецуела.

    Коментиран от #16

    10:50 31.01.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 8 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    мхм...само че май протока го блокират 2 авионосни САЩ групировки/ шанса е да вземете ,,Дръзки,, от музея , да се натварите копеите , и да го разблокирате

    Коментиран от #18

    10:50 31.01.2026

  • 11 Гнусна работа

    10 0 Отговор
    Същите империалистически сили, които осъждат Иран за репресиите му, са съюзници на Саудитска Арабия, която обезглавява политически дисиденти, и Израел, който извърши геноцид в Гааза. Лицемерието е очевидно и гнусно.

    10:54 31.01.2026

  • 12 Ха Ха

    6 0 Отговор
    И на саудите един ден ционите ще им грабнат гренландията, да видим тогава на кой ще се молят за помощ

    Коментиран от #15

    10:55 31.01.2026

  • 13 Ташаков

    1 4 Отговор
    Копеи почвайте да лаете

    10:57 31.01.2026

  • 14 Саудитска Арабия -

    5 0 Отговор
    Монархия и брутална кървава диктатура. Иран - републлика, избори и парламент. Кой е съюзника на Запада ? С казуса Мароко или Алжир ситуацията е същата. Гнусна работа....

    10:58 31.01.2026

  • 15 Русофил

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ха Ха":

    На твоя Бащица ще се молят

    10:59 31.01.2026

  • 16 Пич

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Петрола на Венецуела дори не могат да го преработят! Бизнеса на САЩ отказа да направи такива огромни инвестиции! САЩ преработва повече петрол от всички, защото преработва и петрола, който внася от арабите и Русия. Както и газ, който втечнява и придава като американски.

    11:00 31.01.2026

  • 17 Запада просто

    7 0 Отговор
    За пореден път доказа че е един нацистки коптор. Позор...

    11:01 31.01.2026

  • 18 Пич

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ами Мацо, изчакай да загърмят брадатите! Ще предположа, че САЩ ще берат големи ядове, защото все още никой не е гърмял по американците с хиперзвукови ракети! Колко броя според тебе, биха потопили самолетоносач?

    Коментиран от #21

    11:03 31.01.2026

  • 19 Малоумното премиерче в оставка дЖилезку

    5 0 Отговор
    и ционистчето проклето ГЕИргиев само да не пропуснат и подкрепа на Тръмп за удари срещу Иран да дадат ... И там онова ОПГ наречено МС моля спешно заседание да обявят ...и БСП-ОЛ и ИТН с две ръце да гласуват декларация ...

    11:06 31.01.2026

  • 20 плевен

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Ами нека първо започне да ги думка, пък сетне и ти ела да думкаш в сайта. Щото иначе излиза, че плачеш за нероден Петко. Нали се сещаш ,че когато се рещи на нападение, поне 600 израелски агента и "протестиращи" ще увиснат на въжето. Само защото са имали Старлинк в джоба си.

    11:06 31.01.2026

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    николко! сериозно ли си мислиш , че няма да ударят първо силозите на тия ракети , ако изобщо има такива ,,хиперзвукови,, / като им гледам шахедите с двутактов двигател , май нямат! виж , японците са се захванали с такава технология-на тях вярвам

    11:08 31.01.2026

  • 22 койдазнай

    0 0 Отговор
    Най-голямата подкрепа за удари по Иран идва от епщайн и неговите досиета. Така че не само Гренландия и Венецуела ще заминат.

    11:15 31.01.2026