Говори Москва: Удължаването на американските санкции срещу Русия е автоматично

Кремъл определи като "автоматично" решението на Съединените щати да удължат санкциите срещу Русия, въведени заради войната в Украйна. Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков заяви, че продължаването на ограниченията е техническа процедура, цитира думите му Би Би Си.
В четвъртък стана известно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е подписал указ за удължаване на санкционния режим с още една година. Съответното уведомление е публикувано във федералния регистър на САЩ.
Мащабните санкции срещу Русия бяха въведени през февруари 2022 г., малко след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. Те бяха наложени по времето на тогавашния президент демократ Джо Байдън и включват ограничения в банковия, енергийния, технологичния и отбранителния сектор.
Първите американски санкции срещу Москва обаче датират от 2014 г., след анексирането на Крим от Русия. Тогава президент на САЩ беше Барак Обама, също представител на Демократическата партия.
Войната в Украйна продължава вече четвърта година, след като Русия започна пълномащабното си нахлуване на 24 февруари 2022 г.
1 Атина Палада
16:12 20.02.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #6, #8, #9, #28, #53, #65
16:12 20.02.2026
3 "Войната срина руската икономика.
Коментиран от #43
16:12 20.02.2026
4 Тръмп
16:13 20.02.2026
5 руската мечка
16:14 20.02.2026
6 Путин гол до кръста на пони
До коментар #2 от "Атина Палада":Кога? Когато е пиян или когато е трезен?
Коментиран от #7
16:19 20.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 О Диас
До коментар #2 от "Атина Палада":То моуни тис манас СОУ, путана.
16:20 20.02.2026
9 Атина Паднала
До коментар #2 от "Атина Палада":Установи се че полицаите не ме пускат на магистралата и голям глад ме гони.
Коментиран от #12
16:21 20.02.2026
10 матю хари
Русийката ще се разпадне по-лошо от СССР.
16:21 20.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 боико българоубиеца
До коментар #12 от "Маша":Не знаех че има окраинки с името Маша.
Коментиран от #34
16:26 20.02.2026
15 САЩ са най голямото
16:31 20.02.2026
16 Уса
Коментиран от #18, #20, #21, #50, #52
16:33 20.02.2026
17 Глас от бункера
Коментиран от #39
16:33 20.02.2026
18 Путин
До коментар #16 от "Уса":Чекай да ги напечата,.
Коментиран от #24
16:34 20.02.2026
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:34 20.02.2026
20 Абе вас копейките
До коментар #16 от "Уса":От бунището ли ви събират?
16:34 20.02.2026
21 Санкциите са голяма бухалка
До коментар #16 от "Уса":Тръмп и Европа си изиграха картите перфектно, Така здраво цапардосаха Русия, че Газпром е отдавна фалирал, а сега и Роснефт ще умре от глад.
Коментиран от #35
16:36 20.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ами
16:37 20.02.2026
24 Уса
До коментар #18 от "Путин":Не е нужно да печатиш а само да копаеш имат си печатари
Коментиран от #29
16:37 20.02.2026
25 Пора
Коментиран от #30
16:38 20.02.2026
26 ...
16:38 20.02.2026
27 Абе
16:38 20.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Е па оди у Русиа
До коментар #24 от "Уса":Да копаш.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
Коментиран от #46
16:39 20.02.2026
30 Мухахаха
До коментар #25 от "Пора":Ес умира и Бг
16:40 20.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Дон Корлеоне
16:42 20.02.2026
33 Механик
Коментиран от #42
16:43 20.02.2026
34 Маша
До коментар #14 от "боико българоубиеца":Не знаеш, защото няма украинки с име Маша. Ние сме си руские!
16:44 20.02.2026
35 Уса
До коментар #21 от "Санкциите са голяма бухалка":Щом вярваш ...Аз съм 100% тръмпист и гледам през очите на Тръмп и мисля,като него.Човека е човек докато се разбирате за пари.Опъне ли ти се и почне да ти прави сечено не е човек.В България и ЕС е пълно с такива пишман бизнесмени
Коментиран от #58
16:44 20.02.2026
36 Атина Палада
16:46 20.02.2026
37 Ти да мълчиш!
До коментар #13 от "Путин":Бункера ще ти стане и мавзолей за вечни времена и руснаците ще ходят да се облекчават на него по голяма нужда.
16:46 20.02.2026
38 Уса
Коментиран от #64
16:46 20.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 "Огромни загуби за руската петролна
16:47 20.02.2026
41 Преди 14 години зелените човечета
-;-
Преди 14 години зелените човечета освободиха Крим!
Колко пропаднали са рашистите!
16:48 20.02.2026
42 Путин гол до кръста на пони
До коментар #33 от "Механик":Ела в РуZZия! Тук ще бъдеш вундеркинд!
16:48 20.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 "Русия ударно намалява сондирането
16:49 20.02.2026
45 САЩ затри Украйна
Коментиран от #60
16:52 20.02.2026
46 Уса
До коментар #29 от "Е па оди у Русиа":През вашия нсрн ЕС само минавам транзит и не се докосвам до нищо не ям и вода не пия докато не кацна в България моята красива родина в пъти по велика от тоя спн ЕС
Коментиран от #49
16:52 20.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Тръмп
16:53 20.02.2026
49 А еврата пипаш ли ги
До коментар #46 от "Уса":Уса
00ОТГОВОР
До коментар 29 от "Е па оди у Русиа":
През вашия нсрн ЕС само минавам транзит и не се докосвам до нищо не ям и вода не пия докато не кацна в България моята красива родина в пъти по велика от тоя спн ЕС
-;-
Значи пропадналине русофили ги има и на други континенти!
А има ли спасение за русофилията и маркс-ленинизъма?
16:54 20.02.2026
50 Пръдльооо
До коментар #16 от "Уса":И как ще се случи това,след като БВП на Русия е едва два трилиона??
Коментиран от #55
16:55 20.02.2026
51 "Ефектът от санкциите на САЩ се оказа
Коментиран от #54
16:55 20.02.2026
52 Селчо
До коментар #16 от "Уса":Забавачницата е малко по надолу
16:57 20.02.2026
53 Защо да обиждаме животните
До коментар #2 от "Атина Палада":Атина Палада
1117ОТГОВОР
Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма!!!
-;-
Русофилията е патология!
как пък все те били нападани, обиждани, неуважавани каквото там са си мислели!
След като прибарлтиката им е видала сзрадтта и сега надали има шанс да приемат рашистите!
А ако бандерите не бяха такива инати, досега Путлеристите да са освободили и Приднестровието!
А нашите русофили тръпнат ли кога ще дойде Победата при Покровск?!?!?!
16:57 20.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 !!!?
До коментар #50 от "Пръдльооо":Дори не и толкова, защото руската икономика е практически във фалит. Този БВП, който излиза в статистиката е от производство на военна продукция, която веднага се унищожава или изразходва на фронта. Русия е в етап на бързо изчерпване на държавния резерв за критични ситуации.
17:00 20.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Щом те удължават санкциите,
Коментиран от #59
17:03 20.02.2026
58 А бе кух
До коментар #35 от "Уса":Защо се правиш на важен и блажен? За да си като Тръмп,трябва да имаш седем фалита.Твоите най вероятно са много по вече!
17:03 20.02.2026
59 Бат Котьо
До коментар #57 от "Щом те удължават санкциите,":Застани в партер и чакай другата булава
Коментиран от #66
17:05 20.02.2026
60 Лелееее
До коментар #45 от "САЩ затри Украйна":Колко много си пр@@@зд
Коментиран от #63
17:07 20.02.2026
61 Абе
17:08 20.02.2026
62 Град Козлодуй
До коментар #13 от "Путин":Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
17:08 20.02.2026
63 Затова чети книги
До коментар #60 от "Лелееее":за да не си. Има шанс и да не те ползват за евтин глупак, докато САЩ унищожи Украйна, за да унищожи Европа!
17:09 20.02.2026
64 Град Козлодуй
До коментар #38 от "Уса":Грешиш приятел. В Русия няма сделки. Русия е един полумъртъв васал на Китай.
17:10 20.02.2026
65 стоян георгиев
До коментар #2 от "Атина Палада":Кой го установи, небинарните укрофили или някое украинско roведо?!
17:13 20.02.2026
66 Абе пробит
До коментар #59 от "Бат Котьо":сменяш ли редовно наколенките.
17:16 20.02.2026
67 ЗВЯР Е САЩ
17:39 20.02.2026
68 Звучи
17:46 20.02.2026