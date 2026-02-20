Говори Москва: Удължаването на американските санкции срещу Русия е автоматично

Кремъл определи като "автоматично" решението на Съединените щати да удължат санкциите срещу Русия, въведени заради войната в Украйна. Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков заяви, че продължаването на ограниченията е техническа процедура, цитира думите му Би Би Си.

В четвъртък стана известно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е подписал указ за удължаване на санкционния режим с още една година. Съответното уведомление е публикувано във федералния регистър на САЩ.

Още новини от Украйна

Мащабните санкции срещу Русия бяха въведени през февруари 2022 г., малко след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. Те бяха наложени по времето на тогавашния президент демократ Джо Байдън и включват ограничения в банковия, енергийния, технологичния и отбранителния сектор.

Първите американски санкции срещу Москва обаче датират от 2014 г., след анексирането на Крим от Русия. Тогава президент на САЩ беше Барак Обама, също представител на Демократическата партия.

Войната в Украйна продължава вече четвърта година, след като Русия започна пълномащабното си нахлуване на 24 февруари 2022 г.