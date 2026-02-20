Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Говори Москва: Удължаването на американските санкции срещу Русия е автоматично
  Тема: Украйна

Говори Москва: Удължаването на американските санкции срещу Русия е автоматично

20 Февруари, 2026 16:11 1 920 68

Първите американски санкции срещу Москва обаче датират от 2014 г., след анексирането на Крим от Русия

Говори Москва: Удължаването на американските санкции срещу Русия е автоматично - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Кремъл определи като "автоматично" решението на Съединените щати да удължат санкциите срещу Русия, въведени заради войната в Украйна. Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков заяви, че продължаването на ограниченията е техническа процедура, цитира думите му Би Би Си.

В четвъртък стана известно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е подписал указ за удължаване на санкционния режим с още една година. Съответното уведомление е публикувано във федералния регистър на САЩ.

Мащабните санкции срещу Русия бяха въведени през февруари 2022 г., малко след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. Те бяха наложени по времето на тогавашния президент демократ Джо Байдън и включват ограничения в банковия, енергийния, технологичния и отбранителния сектор.

Първите американски санкции срещу Москва обаче датират от 2014 г., след анексирането на Крим от Русия. Тогава президент на САЩ беше Барак Обама, също представител на Демократическата партия.

Войната в Украйна продължава вече четвърта година, след като Русия започна пълномащабното си нахлуване на 24 февруари 2022 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    15 22 Отговор
    Всичко е по плана на Хаяско

    16:12 20.02.2026

  • 2 Атина Палада

    21 25 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма!!!

    Коментиран от #6, #8, #9, #28, #53, #65

    16:12 20.02.2026

  • 3 "Войната срина руската икономика.

    19 21 Отговор
    Руската икономика потъва в много дълбока промишлена рецесия. Катастрофален срив в приходите в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи - това съобщават Bloomberg и Reuters."

    Коментиран от #43

    16:12 20.02.2026

  • 4 Тръмп

    17 17 Отговор
    унищожи Русия.

    16:13 20.02.2026

  • 5 руската мечка

    19 21 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    16:14 20.02.2026

  • 6 Путин гол до кръста на пони

    11 15 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Кога? Когато е пиян или когато е трезен?

    Коментиран от #7

    16:19 20.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 О Диас

    11 9 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    То моуни тис манас СОУ, путана.

    16:20 20.02.2026

  • 9 Атина Паднала

    5 14 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Установи се че полицаите не ме пускат на магистралата и голям глад ме гони.

    Коментиран от #12

    16:21 20.02.2026

  • 10 матю хари

    14 18 Отговор
    Русия е пред финансов колапс, а руснаците в Украйна мрат в съотношение 16:1 след спирането на Старлинк.
    Русийката ще се разпадне по-лошо от СССР.

    16:21 20.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 боико българоубиеца

    8 6 Отговор

    До коментар #12 от "Маша":

    Не знаех че има окраинки с името Маша.

    Коментиран от #34

    16:26 20.02.2026

  • 15 САЩ са най голямото

    19 13 Отговор
    световно зло!

    16:31 20.02.2026

  • 16 Уса

    10 13 Отговор
    Сделката на века са тия санкции.Направиха Русия велика отново и ще получат 12 трилиона долара ресурси,което е прашинка от над 100те трилиона на руска територия

    Коментиран от #18, #20, #21, #50, #52

    16:33 20.02.2026

  • 17 Глас от бункера

    12 13 Отговор
    Дайте въздушен коридор на Захарова да ходи на направи един дудук на Тръмп!!!!

    Коментиран от #39

    16:33 20.02.2026

  • 18 Путин

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "Уса":

    Чекай да ги напечата,.

    Коментиран от #24

    16:34 20.02.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 13 Отговор
    По-npocто племе от украинското няма, само от думкане разбират укродебилскитеbokлуци.

    16:34 20.02.2026

  • 20 Абе вас копейките

    12 9 Отговор

    До коментар #16 от "Уса":

    От бунището ли ви събират?

    16:34 20.02.2026

  • 21 Санкциите са голяма бухалка

    12 13 Отговор

    До коментар #16 от "Уса":

    Тръмп и Европа си изиграха картите перфектно, Така здраво цапардосаха Русия, че Газпром е отдавна фалирал, а сега и Роснефт ще умре от глад.

    Коментиран от #35

    16:36 20.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами

    7 8 Отговор
    Руснаците да ходят при арменският поп.

    16:37 20.02.2026

  • 24 Уса

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Путин":

    Не е нужно да печатиш а само да копаеш имат си печатари

    Коментиран от #29

    16:37 20.02.2026

  • 25 Пора

    11 10 Отговор
    Путинова русия умира.

    Коментиран от #30

    16:38 20.02.2026

  • 26 ...

    11 9 Отговор
    Путин действа като агент на ЦРУ и върши перфектно работата врага, по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    16:38 20.02.2026

  • 27 Абе

    10 2 Отговор
    Тука много леворезбован трол. Нямате ли работа беващамайка некадърна?

    16:38 20.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Е па оди у Русиа

    11 9 Отговор

    До коментар #24 от "Уса":

    Да копаш.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #46

    16:39 20.02.2026

  • 30 Мухахаха

    8 8 Отговор

    До коментар #25 от "Пора":

    Ес умира и Бг

    16:40 20.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Дон Корлеоне

    9 6 Отговор
    Тръмп пази Хаяско,но всекидневно го унижава.

    16:42 20.02.2026

  • 33 Механик

    4 4 Отговор
    Имам акъл на половин кокошка.

    Коментиран от #42

    16:43 20.02.2026

  • 34 Маша

    2 8 Отговор

    До коментар #14 от "боико българоубиеца":

    Не знаеш, защото няма украинки с име Маша. Ние сме си руские!

    16:44 20.02.2026

  • 35 Уса

    7 4 Отговор

    До коментар #21 от "Санкциите са голяма бухалка":

    Щом вярваш ...Аз съм 100% тръмпист и гледам през очите на Тръмп и мисля,като него.Човека е човек докато се разбирате за пари.Опъне ли ти се и почне да ти прави сечено не е човек.В България и ЕС е пълно с такива пишман бизнесмени

    Коментиран от #58

    16:44 20.02.2026

  • 36 Атина Палада

    4 7 Отговор
    Пий самагонь да станеш ентелегентен..., че дрънчиш на цинкова кофа!

    16:46 20.02.2026

  • 37 Ти да мълчиш!

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "Путин":

    Бункера ще ти стане и мавзолей за вечни времена и руснаците ще ходят да се облекчават на него по голяма нужда.

    16:46 20.02.2026

  • 38 Уса

    7 6 Отговор
    За момента сделките с Русия са на по високи нива от всякога и САЩ ще спечелим а ЕС ще загуби

    Коментиран от #64

    16:46 20.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 "Огромни загуби за руската петролна

    7 7 Отговор
    и газова индустрия заради украинските дронове. Украинските въздушни атаки, най-вече с далекобойни дронове, са нанесли преки и косвени щети и поражения от около 1 трилион рубли на руския петролен и газов сектор само за няколко месеца. Поради нарастващия брой атаки с дронове и саботажни актове в Русия, застрахователните компании в страната не искат да правят застраховки "на тази тема", защото е нерентабилно, загубите за тях растат експоненциално."

    16:47 20.02.2026

  • 41 Преди 14 години зелените човечета

    4 6 Отговор
    Първите американски санкции срещу Москва обаче датират от 2014 г., след анексирането на Крим от Русия
    -;-
    Преди 14 години зелените човечета освободиха Крим!

    Колко пропаднали са рашистите!

    16:48 20.02.2026

  • 42 Путин гол до кръста на пони

    5 8 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    Ела в РуZZия! Тук ще бъдеш вундеркинд!

    16:48 20.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 "Русия ударно намалява сондирането

    8 6 Отговор
    на нефт, поради липса на средства. Руските производители на петрол намалиха добива на петрол до най-ниското ниво в историята. Сривът се дължи на строгите американски санкции, наложени от Доналд Тръмп, но също и на липса на средства. „Руските компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства и други икономии в дейността."

    16:49 20.02.2026

  • 45 САЩ затри Украйна

    8 7 Отговор
    за да унищожи Европа!

    Коментиран от #60

    16:52 20.02.2026

  • 46 Уса

    5 5 Отговор

    До коментар #29 от "Е па оди у Русиа":

    През вашия нсрн ЕС само минавам транзит и не се докосвам до нищо не ям и вода не пия докато не кацна в България моята красива родина в пъти по велика от тоя спн ЕС

    Коментиран от #49

    16:52 20.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Тръмп

    6 6 Отговор
    унищожи Русия.

    16:53 20.02.2026

  • 49 А еврата пипаш ли ги

    2 6 Отговор

    До коментар #46 от "Уса":

    Уса
    00ОТГОВОР
    До коментар 29 от "Е па оди у Русиа":

    През вашия нсрн ЕС само минавам транзит и не се докосвам до нищо не ям и вода не пия докато не кацна в България моята красива родина в пъти по велика от тоя спн ЕС
    -;-
    Значи пропадналине русофили ги има и на други континенти!

    А има ли спасение за русофилията и маркс-ленинизъма?

    16:54 20.02.2026

  • 50 Пръдльооо

    7 5 Отговор

    До коментар #16 от "Уса":

    И как ще се случи това,след като БВП на Русия е едва два трилиона??

    Коментиран от #55

    16:55 20.02.2026

  • 51 "Ефектът от санкциите на САЩ се оказа

    8 6 Отговор
    катастрофален за Русия. Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета."

    Коментиран от #54

    16:55 20.02.2026

  • 52 Селчо

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Уса":

    Забавачницата е малко по надолу

    16:57 20.02.2026

  • 53 Защо да обиждаме животните

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Атина Палада
    1117ОТГОВОР
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма!!!
    -;-
    Русофилията е патология!

    как пък все те били нападани, обиждани, неуважавани каквото там са си мислели!

    След като прибарлтиката им е видала сзрадтта и сега надали има шанс да приемат рашистите!
    А ако бандерите не бяха такива инати, досега Путлеристите да са освободили и Приднестровието!

    А нашите русофили тръпнат ли кога ще дойде Победата при Покровск?!?!?!

    16:57 20.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 !!!?

    9 2 Отговор

    До коментар #50 от "Пръдльооо":

    Дори не и толкова, защото руската икономика е практически във фалит. Този БВП, който излиза в статистиката е от производство на военна продукция, която веднага се унищожава или изразходва на фронта. Русия е в етап на бързо изчерпване на държавния резерв за критични ситуации.

    17:00 20.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Щом те удължават санкциите,

    3 5 Отговор
    прекратяване на всякакви мирни преговори по WC крайна и бой по интензивен по тях за по-бързо приключване,както и помощ по линия на БРИКС на Иран,Венецуела и Куба,за да си седнат на евания дир ник краварите и да не си вирят кухата кратуна,а при стъпването им на Гренландия една Булава и да се приключва,после да се забива руския флаг там.По нагличанския остров тоже една Булава и да оди при Атлантида,барабар с кардливското семейство и брата изрод от досиетат ебщшейн,Чак тогава ще възтаржествува дълготраен и многохиляден мир.

    Коментиран от #59

    17:03 20.02.2026

  • 58 А бе кух

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Уса":

    Защо се правиш на важен и блажен? За да си като Тръмп,трябва да имаш седем фалита.Твоите най вероятно са много по вече!

    17:03 20.02.2026

  • 59 Бат Котьо

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Щом те удължават санкциите,":

    Застани в партер и чакай другата булава

    Коментиран от #66

    17:05 20.02.2026

  • 60 Лелееее

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "САЩ затри Украйна":

    Колко много си пр@@@зд

    Коментиран от #63

    17:07 20.02.2026

  • 61 Абе

    2 2 Отговор
    Тука много леворезбован трол. Нямате ли работа беващамайка некадърна?

    17:08 20.02.2026

  • 62 Град Козлодуй

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Путин":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    17:08 20.02.2026

  • 63 Затова чети книги

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "Лелееее":

    за да не си. Има шанс и да не те ползват за евтин глупак, докато САЩ унищожи Украйна, за да унищожи Европа!

    17:09 20.02.2026

  • 64 Град Козлодуй

    5 4 Отговор

    До коментар #38 от "Уса":

    Грешиш приятел. В Русия няма сделки. Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    17:10 20.02.2026

  • 65 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Кой го установи, небинарните укрофили или някое украинско roведо?!

    17:13 20.02.2026

  • 66 Абе пробит

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Бат Котьо":

    сменяш ли редовно наколенките.

    17:16 20.02.2026

  • 67 ЗВЯР Е САЩ

    2 3 Отговор
    Тръмп и САЩ набиха канчето на всички. Щправите конкурс за самолети, не, на ви ф-16. Цветанов не прие СДС, хайде долу. БРИКС хайде в каналът Не искате долари, хайде в канала. Сирия, Венецуела, Иран, Русия, Китай..

    17:39 20.02.2026

  • 68 Звучи

    0 1 Отговор
    радостно!

    17:46 20.02.2026

