Вигенин: Най-важната защита на демокрацията са информираните граждани

20 Февруари, 2026 17:15 695

Евродепутатът участва в дискусия, организирана от Парламентарната асамблея на ОССЕ във Виена, посветена на ролята на медиите в политическите процеси и защитата на демократичните стандарти

„Медиите винаги са били фактор в политиката, но днес влиянието им се разпространява с безпрецедентна скорост и често без достатъчна прозрачност. Това създава реални рискове от манипулация на общественото мнение. Затова нашата отговорност е да гарантираме ясни правила и прозрачност, които защитават демокрацията, без да се допуска злоупотреба със свободата на словото.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин в дискусия на високо равнище, организирана от Парламентарната асамблея на ОССЕ във Виена. Тя беше посветена на ролята на медиите в политическите процеси и защитата на демократичните стандарти.

Той се спря на четири аспекта - регулаторните подходи към политическата комуникация; защитата на честността на изборите; прозрачността в отношенията между медиите и политиката и бъдещите предизвикателства пред демократичното управление.

Вигенин отбеляза, че дигиталните платформи вече функционират като посредници в достъпа до политическа информация, а алгоритмите определят какво виждат гражданите. Според него традиционните регулаторни модели вече не са достатъчни. „Актът за цифровите услуги представлява важна стъпка напред. Той въвежда прозрачност в онлайн рекламата, достъп до данни за независими изследователи, оценка на рисковете за изборните процеси, мерки срещу дезинформацията и манипулацията. Важно е, че този акт не регулира мненията, а системните рискове и отговорностите на платформите. Липсата на регулация не означава неутралност – означава уязвимост към злоупотреби“, акцентира евродепутатът. Той допълни, че опасността е защитата срещу манипулация да не се превърне в инструмент за цензура.

Кристиан Вигенин обърна внимание, че изборите остават основата на демократичния процес, но тяхната честност зависи и от информационната среда. Очерта заплахите - координирани кампании за дезинформация; чуждестранна намеса; непрозрачно финансиране на политически послания; насочена политическа реклама; съдържание, генерирано от изкуствен интелект.

Евродепутатът изтъкна, че законодателството е важно, но не е достатъчно: „Необходими са независими изборни органи и международно сътрудничество. Трябва да осигурим прозрачност във финансирането и силна защита на личните данни. Честността на изборите е неразделно свързана с честността на информационната среда.“

Вигенин формулира работещата формула - свободни медии и политическа отчетност. Той отбеляза, че Европейският акт за свободата на медиите има за цел да защити редакционната независимост, да гарантира прозрачност на собствеността, да защити журналистите от политически натиск, както и да осигури справедливо разпределение на държавната реклама. „Необходимо е да си дадем сметка, че прозрачността трябва да обхваща публичното финансиране, конфликтите на интереси и международните финансови потоци. Медийната свобода изисква структурирани гаранции, а не само декларации“, коментира евродепутатът.

Вигенин открои съвременното предизвикателство в информационната среда – използването на изкуствения интелект, който може да създава фалшиви видеа, да автоматизира политическа пропаганда и да манипулира общественото мнение.

„В този контекст е още по-необходима прозрачност и защита на личните данни. Необходим е ясен алгоритъм за ограничаване на манипулативните практики и засилването на медийна грамотност. Най-важната защита на демокрацията са информираните граждани“, смята той.

„Нашата задача не е да предпазим политиката от влияние, а да гарантираме, че това влияние е прозрачно и демократично“, заключи Кристиан Вигенин.

Във форума участваха представителят на ОССЕ за свободата на медиите посланик Ян Браату, координаторът на икономическите и екологичните дейности на ОССЕ посланик Бакит Джусупов и бившият председател на Парламентарната асамблея на ОССЕ и председател на Работната група на Интерпарламентарния съюз (IPU) по наука и технологии Маргарета Седерфелт. Дискусията беше модерирана от вицепрезидента на ПА на ОССЕ и специален представител по борбата с корупцията Ирене Хараламбидес.

В рамките на Зимната сесия на Парламентарната асамблея на ОССЕ Кристиан Вигенин се срещна с президента на Асамблеята Пере Йоан Понс. Двамата обсъдиха бъдещето на организацията и необходимостта от изграждане на нова архитектура на сигурността в Европа, която да гарантира стабилност, диалог и предвидимост в условията на задълбочаващи се геополитически предизвикателства.

