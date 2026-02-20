Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Обмисля се създаването на европейска версия на разузнавателния съюз „Петте очи“
  Тема: Украйна

20 Февруари, 2026 16:18 772 5

Обмисля се създаването на европейска версия на разузнавателния съюз „Петте очи“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви днес, че се обмисля създаването на европейска версия на разузнавателния съюз „Петте очи“ на англоезичните страни, за да се отговори по-добре на заплахите, идващи от Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По време на среща в Краков на министрите на отбраната от алианса на Петте, в които участват Австралия, Канада, Нова Зеландия, Великобритания и САЩ, като на нея присъстваха и колегите на Писториус от Полша, Франция, Великобритания и Италия, той каза, че това е възможно и обсъжданията продължават.

Още новини от Украйна

„Какво можем да направим по-нататък? Един вариант би могъл да бъде да обмислим идеята за съвместна флота от танкери или многофункционална оперативна група, или дори европейска версия на „Петте очи“, заяви Писториус.

Миналата седмица канцлерът Фридрих Мерц заяви, че Берлин е започнал преговори с Франция за европейски потенциал за ядрено възпиране. Писториус изключи възможността страната му да придобие ядрени оръжия и заяви, че военната подкрепа за Франция ще бъде с конвенционални неядрени средства, дори и двете страни да започнат преговори за сътрудничество в областта.

Германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че Берлин е започнал да преговаря с Франция за европейски потенциал за ядрено възпиране, а президентът Еманюел Макрон каза, че Европа трябва да се превърне в геополитическа сила, тъй като руската заплаха няма да изчезне, предаде Ройтерс.

Мерц, който каза, че континентът трябва да стане по-силен, за да може да постигне презареждане в отношенията със САЩ, призова Вашингтон в реч на Мюнхенската конференция по сигурността към "възстановяване на доверието" в сегашната опасна ера на политика на съперничество между великите сили и предупреди американците, че не могат да се справят сами при рухването на стария световен ред.

След него послание отправи и Макрон, който отхвърли критиките към континента, но добави, че е време Европа да бъде по-настъпателна и да създаде по-стабилна архитектура на сигурност.

Тези речи извадиха на преден план все по-голямата устременост на европейските лидери към тръгване по самостоятелен път след година на безпрецедентни сътресения в транстлантическите връзки, но и желанието им въпреки всичко да запазят съюза с Вашингтон, отбелязва Ройтерс.

Европа е изправена пред многобройни заплахи, вариращи от войната на Русия в Украйна до катаклизмите в международната търговия.


Германия
