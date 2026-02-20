Без руски петрол! ЕС няма да пришпорва Украйна с ремонта на нефтопровода "Дружба"

Европейският съюз не оказва натиск върху Украйна да ремонтира повредения нефтопровод "Дружба" и да възобнови преноса на руски петрол, съобщава "Украинска правда".
Говорителят на Европейската комисия Анна-Кайса Итконен заяви, че ЕС не определя крайни срокове за ремонта на нефтопровода и възобновяването на преноса на руски петрол към Европа.
"Така че, що се отнася до възстановяването на нефтопровода "Дружба" от страна на Украйна, искам да бъда много ясна, че сме в контакт с всички съответни органи, включително Украйна, за да търсим яснота относно графика за ремонт. Ние не натискаме; не оказваме натиск, нито даваме крайни срокове на Украйна да направи това", подчерта тя.
Итконен изтъкна, че в контекста на четиригодишната война Русия използва енергийната инфраструктура на Украйна, докато "стратегически и систематично" я унищожава.
"Украйна показа свръхчовешки усилия да продължи да ремонтира и да възстановява, до голяма степен с подкрепата на държавите членки на ЕС и Комисията, която мобилизирахме, за да гарантираме, че болниците и домакинствата ще останат отоплени, а индустрията ще може да работи.
В този случай ние не натискаме, не оказваме натиск и няма крайни срокове. Трябва да е много ясно. Но разбира се, предвид ситуацията, предвид контекста, ние сме във връзка с украинската страна относно всякакви срокове", коментира тя.
Унгария и Словакия обвиниха Украйна, че бави рестартирането на нефтопровода по политически причини и обявиха спиране на износа на дизелово гориво за Украйна.
1 Правилно
Коментиран от #13, #34, #51, #55
15:42 20.02.2026
2 По улсзуленски
Коментиран от #7
15:44 20.02.2026
3 Атина Палада
15:46 20.02.2026
4 Ъхъ!!!
Коментиран от #53
15:46 20.02.2026
5 Атина Палада
15:46 20.02.2026
6 Макс Глебов
Коментиран от #9
15:46 20.02.2026
7 Унищожава се
До коментар #2 от "По улсзуленски":не Европа, а този който продава продукти по нефтопровода. А това е Русия.
Коментиран от #10
15:47 20.02.2026
8 Бригаден генерал Дин
15:49 20.02.2026
9 при това.много строги. икономии 😁
До коментар #6 от "Макс Глебов":„Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга световна блокада, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, строги икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
😁
Коментиран от #15
15:49 20.02.2026
10 Макс Глебов
До коментар #7 от "Унищожава се":Нефтът, който не е продаден остава за бъдещите поколения.
Коментиран от #16
15:50 20.02.2026
11 Прокси
15:50 20.02.2026
12 Многоходовото
Коментиран от #21
15:51 20.02.2026
13 Махараминдри баба
До коментар #1 от "Правилно":Значи и коспийския тръбопровод на никого не му трябва защото България получава руски петрол от него. България не е важна и руснаците могат да го гръмнат, нали тъй ?
15:52 20.02.2026
14 Трол
15:52 20.02.2026
15 Макс Глебов
До коментар #9 от "при това.много строги. икономии 😁":Кога и къде го е заявил? По-икономични от софиянците няма. Спряха си парното без война преди 30 години и ги карат да плащат за тръбите.
Коментиран от #17
15:52 20.02.2026
16 Горките руснаци
До коментар #10 от "Макс Глебов":да му мислят, ще оставят на бъдещите поколения руснаци запечатани нефтени кладенци.
15:53 20.02.2026
17 Атина Палада
До коментар #15 от "Макс Глебов":Колега,и ти ли като мен си правен в задната дупка???
Коментиран от #18
15:54 20.02.2026
18 Макс Глебов
До коментар #17 от "Атина Палада":Я по-културно, колежка! Не си в Украйна!
15:55 20.02.2026
19 руската мечка
Коментиран от #28
15:58 20.02.2026
20 Макс Глебов
Коментиран от #22
15:58 20.02.2026
21 Българин
До коментар #12 от "Многоходовото":изрече Голиат , преди Давид да му отсече ненужната глава, та така и със Запада, главата му скоро ще бъде отсечена, а с нея и главите на слугите и.... твоята също няма да бъде забравена.
16:00 20.02.2026
22 Ами напишете тогава
До коментар #20 от "Макс Глебов":едно писмо на Путин и му се оплачете, дори му се скарайте защо е започнал войната.
Коментиран от #24
16:00 20.02.2026
23 Заради спирането на Telegram:
16:01 20.02.2026
24 Макс Глебов
До коментар #22 от "Ами напишете тогава":Що да пишем на Путин? България плаща украинските заплати и пенсии, а не руските.
Коментиран от #26
16:03 20.02.2026
25 Орбан се
16:04 20.02.2026
26 За да му
До коментар #24 от "Макс Глебов":му се оплачете и да му се скарате защо е започнал войната.
16:05 20.02.2026
27 "Русия ударно намалява сондирането на
16:06 20.02.2026
28 Бригаден генерал Дин
До коментар #19 от "руската мечка":Много си курнас, ама видиш ли мечка, директно ще напълниш потурите. Ако изреве, ще напълниш и цървулите.
16:06 20.02.2026
29 "Паника сред руските Z-блогъри:
16:09 20.02.2026
30 лама Щирлиц
16:10 20.02.2026
31 Следващия ход на
Те вече направиха това с дизела който е жизнено важен за украинската армия. Да има е честито на украинците
16:28 20.02.2026
32 Пора
Коментиран от #46
16:30 20.02.2026
33 Пенчо
16:32 20.02.2026
34 Мнение
До коментар #1 от "Правилно":Само дето петролът през посредниците ПАК е руски, НО с надценка за т.погловия ЕС слугинаж!
Рано или късно надупената поза на продаденото европейско ръководство ще излиза през ауспусите на европейците дето го търпят!!!
Коментиран от #35
16:35 20.02.2026
36 ДДр
Айде ватенките да си го оправят !
Коментиран от #45
16:37 20.02.2026
37 Гръм и мълнии
16:45 20.02.2026
38 Копейка
16:48 20.02.2026
42 Тервел
Коментиран от #44
16:58 20.02.2026
43 хахаха
17:00 20.02.2026
44 Ха ХаХа
До коментар #42 от "Тервел":И ти го отпра
17:02 20.02.2026
45 Ще го оправят
До коментар #36 от "ДДр":Когато Кийиф стане на пепел
17:03 20.02.2026
47 Да бе
17:08 20.02.2026
48 Мишел
Коментиран от #50
17:11 20.02.2026
49 Ако април 2026 падне Орбан
какъв руZZки петрол и какъв путлеров метан!
Коментиран от #54
17:26 20.02.2026
51 От чужбина
До коментар #1 от "Правилно":Да те светна! Схемата е следната.По тръбата минава руски петрол и отива в Унгария и Словакия. Те от своя страна произвеждат горива и част от тези горива отиват в Украйна. Ей за това сега са спрели да внасят дизелно гориво в Украйна. Голяма част от електричеството в Украйна се внася пак от Унгария. Това елвктричество се произвежда в голяма степен от газ и АЕЦ. Газта идва от Русия, през България и Сърбия. АЕЦ-а работи с рекатори от съветско време,ползващи руско гориво. Тези реактори са същите каквито ние в България затворихме. Не разбрахте ли, че Украйна от години е на системи. Ако системите се изключат пациента умира.
17:32 20.02.2026
52 И колко ток подават маджарите на бандери
105ОТГОВОР
Унгария и Словакия е да спрат тока за Украйна.
Те вече направиха това с дизела който е жизнено важен за украинската армия. Да има е честито на украинците
16:28 20.02.2
-;-
И колко ток подават маджарите на бандерите!
Нали се говори за коридор Север -Юг за преноса на тока, защото има евтин ток от Севера?!
Ама ние с един АЕЦ -Белене се мотаеме и така и ще си изгорим с милиардите от БМБ Платени!
Колко пропаднали са комунистите!
17:33 20.02.2026
53 И като стане мерака Киев- 3дни
До коментар #4 от "Ъхъ!!!":Ъхъ!!!
1638ОТГОВОР
Еми те, руснаците, сами си го думнаха. Нека сега те да си го оправят!
.;-
Ама те рашистите като освободят И Киев за 3дни и ще си ремонтират нефгопхровода Дружлба.
Ама да не пратят бандерите да им ремонтират Нефтопреработвателните заводи!
Лелее- колко пропаднали ра товарищите.
Едно време учеха че Според Хрушчов 1980 година СССР-то щело да почне да строи Комунизъма!
Абе как може Природата да е така благосклонна на пропадналите рашисти!
17:37 20.02.2026
54 От чужбина
До коментар #49 от "Ако април 2026 падне Орбан":Малко вероятно е Орбан да падне. Ще трябва големи напъни от страна на европейските соросни изпълнители. Освен това Орбан е приятел на Тръмп и европейските соросни изпълнители едва ли ще посмеят да го избутат.
17:37 20.02.2026
55 как така на Никой
До коментар #1 от "Правилно":Правилно
2064ОТГОВОР
на никой не му е притрябвал този нефтопровод. Само на Унгария и Словакия, но те не са важни.
-;-
Орбан и Фицо Никой ли са???????
А Фюрера на Четвъртия райх пак ли е никой!
17:38 20.02.2026
56 хахаха
17:47 20.02.2026