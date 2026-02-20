Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Без руски петрол! ЕС няма да пришпорва Украйна с ремонта на нефтопровода "Дружба"
  Тема: Украйна

Без руски петрол! ЕС няма да пришпорва Украйна с ремонта на нефтопровода "Дружба"

20 Февруари, 2026 15:41 1 931 56

  • русия-
  • украйна-
  • петрол-
  • нефт-
  • петролопровод дружба-
  • турски поток-
  • унгария-
  • виктор орбан

Говорителят на Европейската комисия Анна-Кайса Итконен заяви, че ЕС не определя крайни срокове за ремонта на нефтопровода и възобновяването на преноса на руски петрол към Европа

Без руски петрол! ЕС няма да пришпорва Украйна с ремонта на нефтопровода "Дружба" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Европейският съюз не оказва натиск върху Украйна да ремонтира повредения нефтопровод "Дружба" и да възобнови преноса на руски петрол, съобщава "Украинска правда".

Говорителят на Европейската комисия Анна-Кайса Итконен заяви, че ЕС не определя крайни срокове за ремонта на нефтопровода и възобновяването на преноса на руски петрол към Европа.

Още новини от Украйна

"Така че, що се отнася до възстановяването на нефтопровода "Дружба" от страна на Украйна, искам да бъда много ясна, че сме в контакт с всички съответни органи, включително Украйна, за да търсим яснота относно графика за ремонт. Ние не натискаме; не оказваме натиск, нито даваме крайни срокове на Украйна да направи това", подчерта тя.

Итконен изтъкна, че в контекста на четиригодишната война Русия използва енергийната инфраструктура на Украйна, докато "стратегически и систематично" я унищожава.

"Украйна показа свръхчовешки усилия да продължи да ремонтира и да възстановява, до голяма степен с подкрепата на държавите членки на ЕС и Комисията, която мобилизирахме, за да гарантираме, че болниците и домакинствата ще останат отоплени, а индустрията ще може да работи.

В този случай ние не натискаме, не оказваме натиск и няма крайни срокове. Трябва да е много ясно. Но разбира се, предвид ситуацията, предвид контекста, ние сме във връзка с украинската страна относно всякакви срокове", коментира тя.

Унгария и Словакия обвиниха Украйна, че бави рестартирането на нефтопровода по политически причини и обявиха спиране на износа на дизелово гориво за Украйна.


  • 1 Правилно

    21 68 Отговор
    на никой не му е притрябвал този нефтопровод. Само на Унгария и Словакия, но те не са важни.

    Коментиран от #13, #34, #51, #55

    15:42 20.02.2026

  • 2 По улсзуленски

    59 19 Отговор
    ЕС се самоунищожава.

    Коментиран от #7

    15:44 20.02.2026

  • 3 Атина Палада

    18 48 Отговор
    Русия е агресор и не заслужава нищо !

    15:46 20.02.2026

  • 4 Ъхъ!!!

    17 42 Отговор
    Еми те, руснаците, сами си го думнаха. Нека сега те да си го оправят!

    Коментиран от #53

    15:46 20.02.2026

  • 5 Атина Палада

    16 35 Отговор
    Братушките пак се хванаха за средния.....

    15:46 20.02.2026

  • 6 Макс Глебов

    34 13 Отговор
    Още три месеца и ще се стопли времето. Който оживее ще се препича на слънце. Търпение и икономии. Да има за сланина и златни тоалетни. Украинската сланина е натурална. Еко. Не е от лой и хлебарки, като европейската. Сланината и свинската мас са национална храна за урките.

    Коментиран от #9

    15:46 20.02.2026

  • 7 Унищожава се

    18 33 Отговор

    До коментар #2 от "По улсзуленски":

    не Европа, а този който продава продукти по нефтопровода. А това е Русия.

    Коментиран от #10

    15:47 20.02.2026

  • 8 Бригаден генерал Дин

    28 13 Отговор
    Рано е за ремонт на нефтопровода. След капитулацията на бандерланд.

    15:49 20.02.2026

  • 9 при това.много строги. икономии 😁

    9 14 Отговор

    До коментар #6 от "Макс Глебов":

    „Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга световна блокада, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, строги икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
    😁

    Коментиран от #15

    15:49 20.02.2026

  • 10 Макс Глебов

    9 9 Отговор

    До коментар #7 от "Унищожава се":

    Нефтът, който не е продаден остава за бъдещите поколения.

    Коментиран от #16

    15:50 20.02.2026

  • 11 Прокси

    22 12 Отговор
    Време е Унгария да нападне Украйна,че да видим НАТО за кого е.За съюзниците си или за Фашистите.....

    15:50 20.02.2026

  • 12 Многоходовото

    15 24 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #21

    15:51 20.02.2026

  • 13 Махараминдри баба

    21 10 Отговор

    До коментар #1 от "Правилно":

    Значи и коспийския тръбопровод на никого не му трябва защото България получава руски петрол от него. България не е важна и руснаците могат да го гръмнат, нали тъй ?

    15:52 20.02.2026

  • 14 Трол

    9 18 Отговор
    Който не участва в 90-те милиарда заем за Украйна, така му се пада.

    15:52 20.02.2026

  • 15 Макс Глебов

    19 10 Отговор

    До коментар #9 от "при това.много строги. икономии 😁":

    Кога и къде го е заявил? По-икономични от софиянците няма. Спряха си парното без война преди 30 години и ги карат да плащат за тръбите.

    Коментиран от #17

    15:52 20.02.2026

  • 16 Горките руснаци

    13 6 Отговор

    До коментар #10 от "Макс Глебов":

    да му мислят, ще оставят на бъдещите поколения руснаци запечатани нефтени кладенци.

    15:53 20.02.2026

  • 17 Атина Палада

    17 6 Отговор

    До коментар #15 от "Макс Глебов":

    Колега,и ти ли като мен си правен в задната дупка???

    Коментиран от #18

    15:54 20.02.2026

  • 18 Макс Глебов

    15 12 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Я по-културно, колежка! Не си в Украйна!

    15:55 20.02.2026

  • 19 руската мечка

    13 17 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #28

    15:58 20.02.2026

  • 20 Макс Глебов

    23 12 Отговор
    Не съм против Украйна, но откакто ЕС започна да им плаща заплатите и пенсиите, цените скочиха тройно.

    Коментиран от #22

    15:58 20.02.2026

  • 21 Българин

    12 10 Отговор

    До коментар #12 от "Многоходовото":

    изрече Голиат , преди Давид да му отсече ненужната глава, та така и със Запада, главата му скоро ще бъде отсечена, а с нея и главите на слугите и.... твоята също няма да бъде забравена.

    16:00 20.02.2026

  • 22 Ами напишете тогава

    18 3 Отговор

    До коментар #20 от "Макс Глебов":

    едно писмо на Путин и му се оплачете, дори му се скарайте защо е започнал войната.

    Коментиран от #24

    16:00 20.02.2026

  • 23 Заради спирането на Telegram:

    10 14 Отговор
    Редица руски градове се готвят за протести. От кметствата не им дават разрешения за протест и ги заплашват с подвеждане под отговорност „за екстремизъм. На 10 февруари Роскомнадзор обяви, че ще ограничени и Telegram. Срещу блокирането се обявиха не само отделни граждански движения и активисти, но и Z-общността и руските военни.

    16:01 20.02.2026

  • 24 Макс Глебов

    21 8 Отговор

    До коментар #22 от "Ами напишете тогава":

    Що да пишем на Путин? България плаща украинските заплати и пенсии, а не руските.

    Коментиран от #26

    16:03 20.02.2026

  • 25 Орбан се

    10 10 Отговор
    фана за палцте. Май така се казваше.

    16:04 20.02.2026

  • 26 За да му

    10 5 Отговор

    До коментар #24 от "Макс Глебов":

    му се оплачете и да му се скарате защо е започнал войната.

    16:05 20.02.2026

  • 27 "Русия ударно намалява сондирането на

    10 12 Отговор
    нефт, поради липса на средства. Руските производители на петрол намалиха добива на петрол до най-ниското ниво в историята. Сривът се дължи на строгите американски санкции, наложени от Доналд Тръмп, но също и на липса на средства. „Руските компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства и други икономии в дейността."

    16:06 20.02.2026

  • 28 Бригаден генерал Дин

    9 7 Отговор

    До коментар #19 от "руската мечка":

    Много си курнас, ама видиш ли мечка, директно ще напълниш потурите. Ако изреве, ще напълниш и цървулите.

    16:06 20.02.2026

  • 29 "Паника сред руските Z-блогъри:

    8 8 Отговор
    Спират ни Телеграм, готви се сделка да отстъпим в Украйна: Z-канал алармира. Готвят тайни споразумения, за да спрат войната, без Русия да е постигнала целта си."

    16:09 20.02.2026

  • 30 лама Щирлиц

    7 3 Отговор
    ето как еС - Ана Кайсия се намесва в изборите в Унгария

    16:10 20.02.2026

  • 31 Следващия ход на

    13 5 Отговор
    Унгария и Словакия е да спрат тока за Украйна.
    Те вече направиха това с дизела който е жизнено важен за украинската армия. Да има е честито на украинците

    16:28 20.02.2026

  • 32 Пора

    5 7 Отговор
    Путинова русия умира.Нефтопровод няма да има.

    Коментиран от #46

    16:30 20.02.2026

  • 33 Пенчо

    6 4 Отговор
    есъто няма зор! Ще го купува руския петрол на тройна цена от когото трябва!

    16:32 20.02.2026

  • 34 Мнение

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "Правилно":

    Само дето петролът през посредниците ПАК е руски, НО с надценка за т.погловия ЕС слугинаж!
    Рано или късно надупената поза на продаденото европейско ръководство ще излиза през ауспусите на европейците дето го търпят!!!

    Коментиран от #35

    16:35 20.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ДДр

    5 4 Отговор
    Който чупи- купи, нали !?

    Айде ватенките да си го оправят !

    Коментиран от #45

    16:37 20.02.2026

  • 37 Гръм и мълнии

    3 0 Отговор
    Агонията ще продължи.

    16:45 20.02.2026

  • 38 Копейка

    2 1 Отговор
    А на нас тук какъв ни е кяра?

    16:48 20.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Тервел

    2 1 Отговор
    Орбан му се приср@

    Коментиран от #44

    16:58 20.02.2026

  • 43 хахаха

    3 1 Отговор
    важното е европа да купува руски петрол от сащ

    17:00 20.02.2026

  • 44 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Тервел":

    И ти го отпра

    17:02 20.02.2026

  • 45 Ще го оправят

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "ДДр":

    Когато Кийиф стане на пепел

    17:03 20.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Да бе

    0 2 Отговор
    руснаците ще го чупят,украинците ремонтират!За сините очи на Фицо и Орбан!

    17:08 20.02.2026

  • 48 Мишел

    1 0 Отговор
    Цената на нефта в света се повишава заради напрежението около Иран. Руският нефт, като по евтин, няма да остане непродаден, а ще получи по-висока цена.

    Коментиран от #50

    17:11 20.02.2026

  • 49 Ако април 2026 падне Орбан

    0 1 Отговор
    Фицо ще остане сам

    какъв руZZки петрол и какъв путлеров метан!

    Коментиран от #54

    17:26 20.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 От чужбина

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Правилно":

    Да те светна! Схемата е следната.По тръбата минава руски петрол и отива в Унгария и Словакия. Те от своя страна произвеждат горива и част от тези горива отиват в Украйна. Ей за това сега са спрели да внасят дизелно гориво в Украйна. Голяма част от електричеството в Украйна се внася пак от Унгария. Това елвктричество се произвежда в голяма степен от газ и АЕЦ. Газта идва от Русия, през България и Сърбия. АЕЦ-а работи с рекатори от съветско време,ползващи руско гориво. Тези реактори са същите каквито ние в България затворихме. Не разбрахте ли, че Украйна от години е на системи. Ако системите се изключат пациента умира.

    17:32 20.02.2026

  • 52 И колко ток подават маджарите на бандери

    0 0 Отговор
    Следващия ход на
    105ОТГОВОР
    Унгария и Словакия е да спрат тока за Украйна.
    Те вече направиха това с дизела който е жизнено важен за украинската армия. Да има е честито на украинците
    16:28 20.02.2
    -;-
    И колко ток подават маджарите на бандерите!

    Нали се говори за коридор Север -Юг за преноса на тока, защото има евтин ток от Севера?!

    Ама ние с един АЕЦ -Белене се мотаеме и така и ще си изгорим с милиардите от БМБ Платени!
    Колко пропаднали са комунистите!

    17:33 20.02.2026

  • 53 И като стане мерака Киев- 3дни

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъ!!!":

    Ъхъ!!!
    1638ОТГОВОР
    Еми те, руснаците, сами си го думнаха. Нека сега те да си го оправят!
    .;-
    Ама те рашистите като освободят И Киев за 3дни и ще си ремонтират нефгопхровода Дружлба.

    Ама да не пратят бандерите да им ремонтират Нефтопреработвателните заводи!

    Лелее- колко пропаднали ра товарищите.
    Едно време учеха че Според Хрушчов 1980 година СССР-то щело да почне да строи Комунизъма!

    Абе как може Природата да е така благосклонна на пропадналите рашисти!

    17:37 20.02.2026

  • 54 От чужбина

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ако април 2026 падне Орбан":

    Малко вероятно е Орбан да падне. Ще трябва големи напъни от страна на европейските соросни изпълнители. Освен това Орбан е приятел на Тръмп и европейските соросни изпълнители едва ли ще посмеят да го избутат.

    17:37 20.02.2026

  • 55 как така на Никой

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Правилно":

    Правилно
    2064ОТГОВОР
    на никой не му е притрябвал този нефтопровод. Само на Унгария и Словакия, но те не са важни.
    -;-
    Орбан и Фицо Никой ли са???????
    А Фюрера на Четвъртия райх пак ли е никой!

    17:38 20.02.2026

  • 56 хахаха

    0 0 Отговор
    ама как не ги е срам украинците да купуват дизел произведен от руски нефт

    17:47 20.02.2026

