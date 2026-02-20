Без руски петрол! ЕС няма да пришпорва Украйна с ремонта на нефтопровода "Дружба"

Европейският съюз не оказва натиск върху Украйна да ремонтира повредения нефтопровод "Дружба" и да възобнови преноса на руски петрол, съобщава "Украинска правда".

Говорителят на Европейската комисия Анна-Кайса Итконен заяви, че ЕС не определя крайни срокове за ремонта на нефтопровода и възобновяването на преноса на руски петрол към Европа.

"Така че, що се отнася до възстановяването на нефтопровода "Дружба" от страна на Украйна, искам да бъда много ясна, че сме в контакт с всички съответни органи, включително Украйна, за да търсим яснота относно графика за ремонт. Ние не натискаме; не оказваме натиск, нито даваме крайни срокове на Украйна да направи това", подчерта тя.

Итконен изтъкна, че в контекста на четиригодишната война Русия използва енергийната инфраструктура на Украйна, докато "стратегически и систематично" я унищожава.

"Украйна показа свръхчовешки усилия да продължи да ремонтира и да възстановява, до голяма степен с подкрепата на държавите членки на ЕС и Комисията, която мобилизирахме, за да гарантираме, че болниците и домакинствата ще останат отоплени, а индустрията ще може да работи.

В този случай ние не натискаме, не оказваме натиск и няма крайни срокове. Трябва да е много ясно. Но разбира се, предвид ситуацията, предвид контекста, ние сме във връзка с украинската страна относно всякакви срокове", коментира тя.

Унгария и Словакия обвиниха Украйна, че бави рестартирането на нефтопровода по политически причини и обявиха спиране на износа на дизелово гориво за Украйна.