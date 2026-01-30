Новини
Володимир Зеленски: Укрепваме противовъздушната отбрана с малък обсег, за да се защитим от руските дронове
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Укрепваме противовъздушната отбрана с малък обсег, за да се защитим от руските дронове

30 Януари, 2026 22:09, обновена 30 Януари, 2026 23:00 631 35

  • русия-
  • украйна-
  • пво-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • запорожка аец

Володимир Зеленски: Укрепваме противовъздушната отбрана с малък обсег, за да се защитим от руските дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ръководителят на Главното управление за разузнаване към Министерството на отбраната на Украйна Олег Ивашченко е информирал президента Володимир Зеленски за текущите военни планове и подготовки на Русия, като Москва се готви да продължи настъпателните действия със сегашния интензитет, предаде Укринформ, позовавайки се на видеообръщение на президента, пише БТА.

"Днес доклад представи и ръководителят на военното разузнаване Олег Ивашченко – основно за най-новите военни планове и подготовки на Русия. В Русия не се подготвят за преход към мирно време. Те се готвят да продължат настъпателните действия на сегашното равнище – точно както се случва и в момента“, заяви той.

Зеленски добави, че Украйна споделя тази информация със своите партньори.

"Единственият фактор, който може да промени ситуацията, е икономическият натиск върху Русия. Икономиката и съответните загуби от войната са това, с което Русия ще трябва да се съобрази. Русия трябва да остане без средства за войната, за да започне тя да върви към своя край. Ще продължим да информираме партньорите си за случаи на сътрудничество между китайски субекти и Русия, както и за начините, по които Русия заобикаля глобалните санкции заради тази война“, каза Зеленски.

По-рано Зеленски проведе съвещание, посветено на укрепването на противовъздушната отбрана с малък обсег във военновъздушните сили на страната.

"Проведохме важно заседание за развитието на средствата на противовъздушната отбрана с малък обсег, която се използва срещу дронове. Значително засилваме този компонент във Военновъздушните сили на Украйна", добави той.

По думите му защитата срещу руски дронове трябва да бъде засилена в градове като Херсон и Никопол, както и в граничните райони на Сумска област.

Друга основна задача е разширяването на мерките за противодействие на дроновете "Шахед" и други руски ударни безпилотни апарати.

Зеленски добави, че е важно успешният опит на отделни подразделения във въоръжените сили да бъде споделян, така че решенията, които са дали резултат на едно място, да могат да бъдат прилагани и от други украински части.


Украйна
Оценка 2.4 от 14 гласа.
Оценка 2.4 от 14 гласа.
  • 1 Гориил

    19 2 Отговор
    Господа европейци, вашата смелост предизвиква смях в Москва и Вашингтон.

    Коментиран от #4, #12

    22:11 30.01.2026

  • 2 Българин

    4 9 Отговор
    Пускай Фламингото!

    22:12 30.01.2026

  • 3 По-добре!

    16 2 Отговор
    Укрепвайте пилона на ...Бялото знаме...!

    Коментиран от #11

    22:12 30.01.2026

  • 4 Питам

    5 14 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #7, #20

    22:12 30.01.2026

  • 5 От дроновете спасение няма

    10 4 Отговор
    особено тези които използват Старлинк.

    22:13 30.01.2026

  • 6 зеления анцунг

    13 2 Отговор
    бил укрепвал нещо си...Те утре ша го бесят,най -късно в други ден,той щял да укрепва,не прочетох точно какво...🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #10

    22:14 30.01.2026

  • 7 Отговарям

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Питам":

    Има бая да чакаш!

    22:15 30.01.2026

  • 8 Вашингтон

    3 9 Отговор
    нашамари Русия, за да даде време на ВСУ да увеличат ПВО тата.

    Коментиран от #15

    22:15 30.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бялото знаме

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "По-добре!":

    трябваше да го развеят още февруари 2022. Късно е вече за бяло знаме. Това беше и огромната грешка на Путин, ако беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато беше целта на СВО, щеще да има полза за Русия, но не се получи. Сега нещата вече много по-трудни, да не кажа и невъзможни. На практика вече, шансът Украйна да е под политическото влияние на Москва е равен точно на 0.

    22:17 30.01.2026

  • 12 и не само ...

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    И правилно е да се каже госпожици европейки,ако имаш впредвид елита в кавички на европата

    22:17 30.01.2026

  • 13 Шопо

    10 1 Отговор
    Руските законодатели искат Москва да използва по-мощни удари за постигането на целите си в Украйна
    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    Коментиран от #18

    22:17 30.01.2026

  • 14 руската мечка

    5 8 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    22:17 30.01.2026

  • 15 А ве Ко стана с...

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Вашингтон":

    ...теА прехвалените ,,Пейтриъти"...?!
    Нещо напоследък,като Абрамсите и Ф-ките- никви ги нЕма...?!

    22:19 30.01.2026

  • 16 Много шмъркане

    8 0 Отговор
    се полудява. Започваш да халюцинираш и си мислиш че си велик А всъщност вече си никой.

    Коментиран от #19, #27

    22:19 30.01.2026

  • 17 Тиква

    8 0 Отговор
    Зелената въшка лъже, като обикновен бандеровец,окраинец.

    22:20 30.01.2026

  • 18 Град Козлодуй

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Шопо":

    За какво са я правили тая бомба като не им стиска да я използват.
    Смотаняци

    22:21 30.01.2026

  • 19 Просто

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Много шмъркане":

    наркозависими.

    Коментиран от #33

    22:21 30.01.2026

  • 20 с два пръса чело от село

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Питам":

    чакай само да спечелим изборите да оправим съдебната реформа и взимам глишката да ходим да го изкараме от бункера му под кремля!

    22:22 30.01.2026

  • 21 Тити на Кака

    8 0 Отговор
    Укрепвайте, но не забравяйте за бусовете, има още много украински мъже които трябва да изпратите на фронта!

    22:23 30.01.2026

  • 22 Зеленски

    7 0 Отговор
    Аз бачкам плащайте !

    22:23 30.01.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    4 0 Отговор
    Тъпотиите на Зеленото .....
    Абе прави мобилизация, прaти хайки по дискотеки и барове, тъпaк !!!!

    22:26 30.01.2026

  • 24 Енки

    4 0 Отговор
    Русия вече направи обръщение към Зеленски, че винаги са готови да го приемат в Москва за преговори и обещават да подсигурят безопасност за него и близките му. Какво повече от това? В Киев казвах на хората да се евакуират, защото не знаят кога ще има електричество, но киевчаните отговарят, че няма да напуснат жилищата си и че чакат руснаците.

    22:26 30.01.2026

  • 25 Абе защо

    1 1 Отговор
    няма копейки тук ?

    22:27 30.01.2026

  • 26 Фен

    1 0 Отговор
    Бе ти укрепваш, ама ако не беше Дони, да се помоли на Путин, се си беше останал без ток....

    22:31 30.01.2026

  • 27 хаха🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Много шмъркане":

    +1 . Не го ли видя Медведев, миналия ден имаше някакви изказвания против Европа 🤣 от комбинацията на бело+одеколон за пиене съвсем му се е изпържил мозъка 🤣

    22:33 30.01.2026

  • 28 Колко трябва да си тъп и да не разбираш,

    1 1 Отговор
    че Маскалия утича у каналя?

    22:34 30.01.2026

  • 29 Още един неграмотен русофил

    1 1 Отговор
    Руски РОБОВЕ, как правилно се пише,"роби" или "робове"

    22:35 30.01.2026

  • 30 световните медии

    1 0 Отговор
    Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета.

    22:35 30.01.2026

  • 31 да питам

    2 0 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена ?

    22:36 30.01.2026

  • 32 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Това е реално найнголемия проблем на украйна в момента.руските дронове с оптичен кабел които атакуват украинската логистика.ако украйна се справи с това войната ще се обърне предвид огромните руски загуби и липса на напредък.

    22:37 30.01.2026

  • 33 Абсолютно

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Просто":

    Станали са наркозависими всичките, защото кремълската идеология отнема целия интелект и способност за мислене. Като започнеш от пропагандисти по руските телевизии и стигнеш до Захарова, Медведев, Песков, всички са тотал щета, с празни овчи погледи и промити мозъци.

    Коментиран от #34

    22:42 30.01.2026

  • 34 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Абсолютно":

    Няма как да си нормален и да си фен на путин.особено зле са хората в ес фенове на путин.да вярваш на лъжите на тоя милиционер е доказателство за психично заболяване.

    22:44 30.01.2026

  • 35 Пълни т пaци

    1 0 Отговор
    Липсваше ми вечерната статия за думите изречени от световния мъдрец Зеленски.
    Сега ще мога да спя спокойно.

    22:53 30.01.2026

