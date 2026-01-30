Володимир Зеленски: Укрепваме противовъздушната отбрана с малък обсег, за да се защитим от руските дронове

Ръководителят на Главното управление за разузнаване към Министерството на отбраната на Украйна Олег Ивашченко е информирал президента Володимир Зеленски за текущите военни планове и подготовки на Русия, като Москва се готви да продължи настъпателните действия със сегашния интензитет, предаде Укринформ, позовавайки се на видеообръщение на президента, пише БТА.
"Днес доклад представи и ръководителят на военното разузнаване Олег Ивашченко – основно за най-новите военни планове и подготовки на Русия. В Русия не се подготвят за преход към мирно време. Те се готвят да продължат настъпателните действия на сегашното равнище – точно както се случва и в момента“, заяви той.
Зеленски добави, че Украйна споделя тази информация със своите партньори.
"Единственият фактор, който може да промени ситуацията, е икономическият натиск върху Русия. Икономиката и съответните загуби от войната са това, с което Русия ще трябва да се съобрази. Русия трябва да остане без средства за войната, за да започне тя да върви към своя край. Ще продължим да информираме партньорите си за случаи на сътрудничество между китайски субекти и Русия, както и за начините, по които Русия заобикаля глобалните санкции заради тази война“, каза Зеленски.
По-рано Зеленски проведе съвещание, посветено на укрепването на противовъздушната отбрана с малък обсег във военновъздушните сили на страната.
"Проведохме важно заседание за развитието на средствата на противовъздушната отбрана с малък обсег, която се използва срещу дронове. Значително засилваме този компонент във Военновъздушните сили на Украйна", добави той.
По думите му защитата срещу руски дронове трябва да бъде засилена в градове като Херсон и Никопол, както и в граничните райони на Сумска област.
Друга основна задача е разширяването на мерките за противодействие на дроновете "Шахед" и други руски ударни безпилотни апарати.
Зеленски добави, че е важно успешният опит на отделни подразделения във въоръжените сили да бъде споделян, така че решенията, които са дали резултат на едно място, да могат да бъдат прилагани и от други украински части.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Коментиран от #4, #12
22:11 30.01.2026
2 Българин
22:12 30.01.2026
3 По-добре!
Коментиран от #11
22:12 30.01.2026
4 Питам
До коментар #1 от "Гориил":Кога ще извлекат путин от бункера?
Коментиран от #7, #20
22:12 30.01.2026
5 От дроновете спасение няма
22:13 30.01.2026
6 зеления анцунг
Коментиран от #10
22:14 30.01.2026
7 Отговарям
До коментар #4 от "Питам":Има бая да чакаш!
22:15 30.01.2026
8 Вашингтон
Коментиран от #15
22:15 30.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бялото знаме
До коментар #3 от "По-добре!":трябваше да го развеят още февруари 2022. Късно е вече за бяло знаме. Това беше и огромната грешка на Путин, ако беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато беше целта на СВО, щеще да има полза за Русия, но не се получи. Сега нещата вече много по-трудни, да не кажа и невъзможни. На практика вече, шансът Украйна да е под политическото влияние на Москва е равен точно на 0.
22:17 30.01.2026
12 и не само ...
До коментар #1 от "Гориил":И правилно е да се каже госпожици европейки,ако имаш впредвид елита в кавички на европата
22:17 30.01.2026
13 Шопо
Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.
Коментиран от #18
22:17 30.01.2026
14 руската мечка
22:17 30.01.2026
15 А ве Ко стана с...
До коментар #8 от "Вашингтон":...теА прехвалените ,,Пейтриъти"...?!
Нещо напоследък,като Абрамсите и Ф-ките- никви ги нЕма...?!
22:19 30.01.2026
16 Много шмъркане
Коментиран от #19, #27
22:19 30.01.2026
17 Тиква
22:20 30.01.2026
18 Град Козлодуй
До коментар #13 от "Шопо":За какво са я правили тая бомба като не им стиска да я използват.
Смотаняци
22:21 30.01.2026
19 Просто
До коментар #16 от "Много шмъркане":наркозависими.
Коментиран от #33
22:21 30.01.2026
20 с два пръса чело от село
До коментар #4 от "Питам":чакай само да спечелим изборите да оправим съдебната реформа и взимам глишката да ходим да го изкараме от бункера му под кремля!
22:22 30.01.2026
21 Тити на Кака
22:23 30.01.2026
22 Зеленски
22:23 30.01.2026
23 Владимир Путин, президент
Абе прави мобилизация, прaти хайки по дискотеки и барове, тъпaк !!!!
22:26 30.01.2026
24 Енки
22:26 30.01.2026
25 Абе защо
22:27 30.01.2026
26 Фен
22:31 30.01.2026
27 хаха🤣
До коментар #16 от "Много шмъркане":+1 . Не го ли видя Медведев, миналия ден имаше някакви изказвания против Европа 🤣 от комбинацията на бело+одеколон за пиене съвсем му се е изпържил мозъка 🤣
22:33 30.01.2026
28 Колко трябва да си тъп и да не разбираш,
22:34 30.01.2026
29 Още един неграмотен русофил
22:35 30.01.2026
30 световните медии
22:35 30.01.2026
31 да питам
22:36 30.01.2026
32 стоян георгиев
22:37 30.01.2026
33 Абсолютно
До коментар #19 от "Просто":Станали са наркозависими всичките, защото кремълската идеология отнема целия интелект и способност за мислене. Като започнеш от пропагандисти по руските телевизии и стигнеш до Захарова, Медведев, Песков, всички са тотал щета, с празни овчи погледи и промити мозъци.
Коментиран от #34
22:42 30.01.2026
34 стоян георгиев
До коментар #33 от "Абсолютно":Няма как да си нормален и да си фен на путин.особено зле са хората в ес фенове на путин.да вярваш на лъжите на тоя милиционер е доказателство за психично заболяване.
22:44 30.01.2026
35 Пълни т пaци
Сега ще мога да спя спокойно.
22:53 30.01.2026