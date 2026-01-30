Володимир Зеленски: Укрепваме противовъздушната отбрана с малък обсег, за да се защитим от руските дронове

Ръководителят на Главното управление за разузнаване към Министерството на отбраната на Украйна Олег Ивашченко е информирал президента Володимир Зеленски за текущите военни планове и подготовки на Русия, като Москва се готви да продължи настъпателните действия със сегашния интензитет, предаде Укринформ, позовавайки се на видеообръщение на президента, пише БТА.

"Днес доклад представи и ръководителят на военното разузнаване Олег Ивашченко – основно за най-новите военни планове и подготовки на Русия. В Русия не се подготвят за преход към мирно време. Те се готвят да продължат настъпателните действия на сегашното равнище – точно както се случва и в момента“, заяви той.

Зеленски добави, че Украйна споделя тази информация със своите партньори.

"Единственият фактор, който може да промени ситуацията, е икономическият натиск върху Русия. Икономиката и съответните загуби от войната са това, с което Русия ще трябва да се съобрази. Русия трябва да остане без средства за войната, за да започне тя да върви към своя край. Ще продължим да информираме партньорите си за случаи на сътрудничество между китайски субекти и Русия, както и за начините, по които Русия заобикаля глобалните санкции заради тази война“, каза Зеленски.

По-рано Зеленски проведе съвещание, посветено на укрепването на противовъздушната отбрана с малък обсег във военновъздушните сили на страната.

"Проведохме важно заседание за развитието на средствата на противовъздушната отбрана с малък обсег, която се използва срещу дронове. Значително засилваме този компонент във Военновъздушните сили на Украйна", добави той.

По думите му защитата срещу руски дронове трябва да бъде засилена в градове като Херсон и Никопол, както и в граничните райони на Сумска област.

Друга основна задача е разширяването на мерките за противодействие на дроновете "Шахед" и други руски ударни безпилотни апарати.

Зеленски добави, че е важно успешният опит на отделни подразделения във въоръжените сили да бъде споделян, така че решенията, които са дали резултат на едно място, да могат да бъдат прилагани и от други украински части.