Зеленски чака от САЩ подробности за по-нататъшните преговори за мир в Украйна

Украйна очаква американската страна да предостави подробности относно по-нататъшните преговори, а Киев се готви за срещи следващата седмица.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви това във видео обръщение.
„В постоянна комуникация сме с американската страна и очакваме подробности относно по-нататъшните срещи. Украйна е готова да работи във всички работни формати. Разчитаме на срещи следващата седмица и се подготвяме за тях“, каза президентът.
На 31 януари Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, проведе разговори с американската страна в Маями. Според специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, срещата е била конструктивна и е демонстрирала, че „Русия работи за осигуряване на мир в Украйна“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Световният лидер Зеленски
Коментиран от #2, #3, #9, #12, #18, #19
21:24 31.01.2026
2 Факт
До коментар #1 от "Световният лидер Зеленски":Никой от 2-та световна война не е заровил толкова рашисти като Зеленски
Коментиран от #13, #22
21:25 31.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Киев чак
Там е вълчи студ и не се живее А и не се знае колко време още ще оцелее.
21:26 31.01.2026
5 Владимир Путин, президент
Президент който ангажира, очаква, получава.
Не се крие като мишка Четири Года в бункер.
Коментиран от #17
21:26 31.01.2026
6 Хихихи
Коментиран от #28
21:26 31.01.2026
7 Питам:
21:26 31.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Прав сте
До коментар #1 от "Световният лидер Зеленски":Разбрах че зеленски и украинската армия са пред Москва и чакат да им свалят белезниците и да ги натоварят на ешелона за Сибир. Имало малко дървен материал да обработват
21:28 31.01.2026
10 Питар
21:30 31.01.2026
11 ?????
Нормално.
21:31 31.01.2026
12 Мишел
До коментар #1 от "Световният лидер Зеленски":Според няколкото останали все още живи кАпеи Европа воювала с раша в Украйна. Предимно Англия ,Франция и Германия! Само че Англичаните са си живи и здрави ,забавляват се ,всяка събота и неделя по 70 хиляди на футболни срещи на Анфийлд ,Станфорд Бридж ,Олд Трафорд,пеят ,танцуват ,Французите на Парк Дьо Пренс , Немците по хъбове ,с ледена биричка,почивки а клетите раши умират в окопите. Та кой воюва и кой се наслаждава на живота? Наздаровья кАпеи 🥂🍾🍷
Коментиран от #15, #26, #41
21:31 31.01.2026
13 Това е
До коментар #2 от "Факт":Безспорен факт.
21:34 31.01.2026
14 Защо нр се одобри видеото от ком.8
Коментиран от #24
21:35 31.01.2026
15 ?????
До коментар #12 от "Мишел":Ъхъ.
Явно се наслаждават "умните" украинци.
21:35 31.01.2026
16 оня с питон.я
21:35 31.01.2026
17 Трите мишлета🐭
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":с розови нослета Пуся, Песко и Медвед са се скрили дълбоко в бункера. Чакат решението на котарака Рижо, който ще реши съдбата им. 🐱🐭😂
21:36 31.01.2026
18 Факт
До коментар #1 от "Световният лидер Зеленски":Хакери влязоха в базата данни на Руския ген щаб- цифрите са потресаващи!
Засекретени данни от руския ген.щаб-
ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢
🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+
💥 Русия загуби повече войници за 4 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 3 години! 💥
Коментиран от #25, #29, #37
21:36 31.01.2026
19 Ха,ха,ха
До коментар #1 от "Световният лидер Зеленски":САЩ и Русия в Маями решават, а клоуна чака какво са решили. Смешно.😂🤣😂🤣😂
Коментиран от #39
21:36 31.01.2026
20 Смях в залата
😂
21:37 31.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Перо
До коментар #2 от "Факт":От много факти има един от преди 2 седмици, когато при договорена размяна на убити Русия предаде 1000 тела, а Украйна 36, ФАКТ!
21:37 31.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мара Атанасова
До коментар #14 от "Защо нр се одобри видеото от ком.8":Защото се отнася за украинците
21:38 31.01.2026
25 Не знам къде и дали са влезли хакери, но
До коментар #18 от "Факт":ти от психиатричната клиника няма да излезеш скоро.
21:39 31.01.2026
26 Анонимен
До коментар #12 от "Мишел":Психически тормоз!
21:40 31.01.2026
27 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
21:40 31.01.2026
28 хаха🤣
До коментар #6 от "Хихихи":Ей, наркомана Медвед,вече не смее да коментира САЩ, че Тръм го беше наритал за някакви заплахи. 🤣сега е много кротък и послушен 🤣
21:41 31.01.2026
29 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #18 от "Факт":🔴 НЕ СИ ДОБРЕ С ГЛЪВЪТЪ❗😜
21:41 31.01.2026
30 Гост
Коментиран от #34, #42
21:42 31.01.2026
31 ТРЪМП:
21:43 31.01.2026
32 Пич
- Ий , тези па никаква информация не дават !!! И госпожата не ми дава , вика - Президент ли си , или лукова главА...
21:44 31.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Анонимен
До коментар #30 от "Гост":Ти не си добре с главата!
Коментиран от #35
21:46 31.01.2026
35 Факт
До коментар #34 от "Анонимен":Що хора зомбира и унищожи!
Коментиран от #44
21:47 31.01.2026
36 Владимир Путин, президент
Четири Года безспорни, неоспорими руски успехи на фронта и в Купянск. Икономиката ни е на Четвърто място, а руснака чака Четири Часа на опашки за хляб и чeбypeци 😁
21:47 31.01.2026
37 Малееее
До коментар #18 от "Факт":Що си праззз!
21:48 31.01.2026
38 Ами
А са готови и да работя във всякакви формати :)
Коментиран от #43
21:49 31.01.2026
39 САЩ вече са
До коментар #19 от "Ха,ха,ха":решили, просто ти не следиш събитията. Доналд Тръмп удари яко Русийката и върна 20г. назад в развитието й.
21:50 31.01.2026
40 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
21:51 31.01.2026
41 Тизе
До коментар #12 от "Мишел":Със женското име са ти изпръскали много бела млечка в очите и не видиш баш как требе!
21:51 31.01.2026
42 хаха🤣
До коментар #30 от "Гост":спокойно, тавариш 🤣 агресията и радикализацията са много вредни🤣 а и каквото ти пука Зеленски колко руснаци е убил, че го заплашваш така 🤣🤣🤣
21:53 31.01.2026
43 Всичко е
До коментар #38 от "Ами":театър и дъвка за обществото. Всички са наясно, че преговорите са чиста имитация на дейност и няма да доведат до нищо. Тръмп обаче, определено обърна курса и унижава Русия повече отколкото дори и демократите са очаквали.
Коментиран от #47
21:56 31.01.2026
44 Факт
До коментар #35 от "Факт":Маниакална депресия. Да се надява, и да си внушава, че човека когото мрази е престъпник и така ще го премахне от пътя си!
Коментиран от #45
21:57 31.01.2026
45 Факт
До коментар #44 от "Факт":Пет години измишльотини, събрани оттук оттам и трупани една върху друга.
Коментиран от #46
21:59 31.01.2026
46 Анонимен
До коментар #45 от "Факт":Измишльотини от игла до конец. И поради това анонимни! Само за доверени хора.
22:00 31.01.2026
47 Ами
До коментар #43 от "Всичко е":За това ли Тръмп и финансовият му министър
се срещат с треторазряден руски чиновник.
Да унижават Русия по този начин.
Айде малко по-сериозно.
22:03 31.01.2026
48 Механик
Укрите бяха много изразителни през 2014-та година на майдана, когато бяха налупили тенджери на главите си и викаха "москаляку на гиляку". И изобщо тогава не споменаваха, че все пак ще им трябвапомощтта на цялото целокупно нато. (то тогава натото бе целокупно, ама с ега е НАТО-на две скорости).
22:09 31.01.2026