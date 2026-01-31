Зеленски чака от САЩ подробности за по-нататъшните преговори за мир в Украйна

Украйна очаква американската страна да предостави подробности относно по-нататъшните преговори, а Киев се готви за срещи следващата седмица.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви това във видео обръщение.

„В постоянна комуникация сме с американската страна и очакваме подробности относно по-нататъшните срещи. Украйна е готова да работи във всички работни формати. Разчитаме на срещи следващата седмица и се подготвяме за тях“, каза президентът.

На 31 януари Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, проведе разговори с американската страна в Маями. Според специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, срещата е била конструктивна и е демонстрирала, че „Русия работи за осигуряване на мир в Украйна“.