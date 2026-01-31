Новини
Зеленски чака от САЩ подробности за по-нататъшните преговори за мир в Украйна
31 Януари, 2026 21:18

Киев се готви за среща следващата седмица

Зеленски чака от САЩ подробности за по-нататъшните преговори за мир в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна очаква американската страна да предостави подробности относно по-нататъшните преговори, а Киев се готви за срещи следващата седмица.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви това във видео обръщение.

„В постоянна комуникация сме с американската страна и очакваме подробности относно по-нататъшните срещи. Украйна е готова да работи във всички работни формати. Разчитаме на срещи следващата седмица и се подготвяме за тях“, каза президентът.

На 31 януари Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, проведе разговори с американската страна в Маями. Според специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, срещата е била конструктивна и е демонстрирала, че „Русия работи за осигуряване на мир в Украйна“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Световният лидер Зеленски

    8 21 Отговор
    Унищожил и разбил и унижил раша пред цял свят

    Коментиран от #2, #3, #9, #12, #18, #19

    21:24 31.01.2026

  • 2 Факт

    9 21 Отговор

    До коментар #1 от "Световният лидер Зеленски":

    Никой от 2-та световна война не е заровил толкова рашисти като Зеленски

    Коментиран от #13, #22

    21:25 31.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Киев чак

    18 5 Отговор
    Зеленски е готов на всичко само да го поканят в Маями и да е по-далеч от покрайнината и Киев.
    Там е вълчи студ и не се живее А и не се знае колко време още ще оцелее.

    21:26 31.01.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    6 18 Отговор
    Това е Призидент !!!
    Президент който ангажира, очаква, получава.
    Не се крие като мишка Четири Года в бункер.

    Коментиран от #17

    21:26 31.01.2026

  • 6 Хихихи

    19 5 Отговор
    "Независимия" наркоман чака господаря да го нарита.

    Коментиран от #28

    21:26 31.01.2026

  • 7 Питам:

    18 5 Отговор
    Този укрогений никой не го бръсне за слива за това чака да чуе какво са се договорили големите за да им се опълчи като магаре на мост. Но САЩ и Русия му готвят горещия картоф за под опашката!

    21:26 31.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Прав сте

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Световният лидер Зеленски":

    Разбрах че зеленски и украинската армия са пред Москва и чакат да им свалят белезниците и да ги натоварят на ешелона за Сибир. Имало малко дървен материал да обработват

    21:28 31.01.2026

  • 10 Питар

    16 4 Отговор
    Комедианта е в изчакване.

    21:30 31.01.2026

  • 11 ?????

    11 4 Отговор
    С една дума не знае кво е, но чака нареждания.
    Нормално.

    21:31 31.01.2026

  • 12 Мишел

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "Световният лидер Зеленски":

    Според няколкото останали все още живи кАпеи Европа воювала с раша в Украйна. Предимно Англия ,Франция и Германия! Само че Англичаните са си живи и здрави ,забавляват се ,всяка събота и неделя по 70 хиляди на футболни срещи на Анфийлд ,Станфорд Бридж ,Олд Трафорд,пеят ,танцуват ,Французите на Парк Дьо Пренс , Немците по хъбове ,с ледена биричка,почивки а клетите раши умират в окопите. Та кой воюва и кой се наслаждава на живота? Наздаровья кАпеи 🥂🍾🍷

    Коментиран от #15, #26, #41

    21:31 31.01.2026

  • 13 Това е

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Безспорен факт.

    21:34 31.01.2026

  • 14 Защо нр се одобри видеото от ком.8

    3 10 Отговор
    В който в РАША влачат хора по улиците в камионетките и директно в месомелачката в Украйна

    Коментиран от #24

    21:35 31.01.2026

  • 15 ?????

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Ъхъ.
    Явно се наслаждават "умните" украинци.

    21:35 31.01.2026

  • 16 оня с питон.я

    10 1 Отговор
    Още няколко поколения ще работят за мир, а Украйна ще става все по-малка.

    21:35 31.01.2026

  • 17 Трите мишлета🐭

    4 9 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    с розови нослета Пуся, Песко и Медвед са се скрили дълбоко в бункера. Чакат решението на котарака Рижо, който ще реши съдбата им. 🐱🐭😂

    21:36 31.01.2026

  • 18 Факт

    2 12 Отговор

    До коментар #1 от "Световният лидер Зеленски":

    Хакери влязоха в базата данни на Руския ген щаб- цифрите са потресаващи!

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 4 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 3 години! 💥

    Коментиран от #25, #29, #37

    21:36 31.01.2026

  • 19 Ха,ха,ха

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Световният лидер Зеленски":

    САЩ и Русия в Маями решават, а клоуна чака какво са решили. Смешно.😂🤣😂🤣😂

    Коментиран от #39

    21:36 31.01.2026

  • 20 Смях в залата

    2 9 Отговор
    Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.
    😂

    21:37 31.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Перо

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    От много факти има един от преди 2 седмици, когато при договорена размяна на убити Русия предаде 1000 тела, а Украйна 36, ФАКТ!

    21:37 31.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мара Атанасова

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Защо нр се одобри видеото от ком.8":

    Защото се отнася за украинците

    21:38 31.01.2026

  • 25 Не знам къде и дали са влезли хакери, но

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    ти от психиатричната клиника няма да излезеш скоро.

    21:39 31.01.2026

  • 26 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Психически тормоз!

    21:40 31.01.2026

  • 27 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    6 3 Отговор
    С плана за поведа на брадатото джудже какво стана.

    21:40 31.01.2026

  • 28 хаха🤣

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Хихихи":

    Ей, наркомана Медвед,вече не смее да коментира САЩ, че Тръм го беше наритал за някакви заплахи. 🤣сега е много кротък и послушен 🤣

    21:41 31.01.2026

  • 29 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    🔴 НЕ СИ ДОБРЕ С ГЛЪВЪТЪ❗😜

    21:41 31.01.2026

  • 30 Гост

    7 3 Отговор
    Никога няма да бъде простено, Зеленски ще умре толкова пъти, колкото живота унищожи, за да се чувства комфортно..., няма кой да му помогне!🤮

    Коментиран от #34, #42

    21:42 31.01.2026

  • 31 ТРЪМП:

    3 7 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    21:43 31.01.2026

  • 32 Пич

    7 1 Отговор
    Зелю:
    - Ий , тези па никаква информация не дават !!! И госпожата не ми дава , вика - Президент ли си , или лукова главА...

    21:44 31.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Гост":

    Ти не си добре с главата!

    Коментиран от #35

    21:46 31.01.2026

  • 35 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Анонимен":

    Що хора зомбира и унищожи!

    Коментиран от #44

    21:47 31.01.2026

  • 36 Владимир Путин, президент

    3 6 Отговор
    Четири Года.....
    Четири Года безспорни, неоспорими руски успехи на фронта и в Купянск. Икономиката ни е на Четвърто място, а руснака чака Четири Часа на опашки за хляб и чeбypeци 😁

    21:47 31.01.2026

  • 37 Малееее

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Що си праззз!

    21:48 31.01.2026

  • 38 Ами

    4 0 Отговор
    Хем са в постоянна комуникация, хем очакват подробности !?
    А са готови и да работя във всякакви формати :)

    Коментиран от #43

    21:49 31.01.2026

  • 39 САЩ вече са

    2 6 Отговор

    До коментар #19 от "Ха,ха,ха":

    решили, просто ти не следиш събитията. Доналд Тръмп удари яко Русийката и върна 20г. назад в развитието й.

    21:50 31.01.2026

  • 40 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Умните и красивите направиха Майдан в Киев, биеха, палеха, убиваха. Лумпени прости. Сега ривът.

    21:51 31.01.2026

  • 41 Тизе

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Със женското име са ти изпръскали много бела млечка в очите и не видиш баш как требе!

    21:51 31.01.2026

  • 42 хаха🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Гост":

    спокойно, тавариш 🤣 агресията и радикализацията са много вредни🤣 а и каквото ти пука Зеленски колко руснаци е убил, че го заплашваш така 🤣🤣🤣

    21:53 31.01.2026

  • 43 Всичко е

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ами":

    театър и дъвка за обществото. Всички са наясно, че преговорите са чиста имитация на дейност и няма да доведат до нищо. Тръмп обаче, определено обърна курса и унижава Русия повече отколкото дори и демократите са очаквали.

    Коментиран от #47

    21:56 31.01.2026

  • 44 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Факт":

    Маниакална депресия. Да се надява, и да си внушава, че човека когото мрази е престъпник и така ще го премахне от пътя си!

    Коментиран от #45

    21:57 31.01.2026

  • 45 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Факт":

    Пет години измишльотини, събрани оттук оттам и трупани една върху друга.

    Коментиран от #46

    21:59 31.01.2026

  • 46 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Факт":

    Измишльотини от игла до конец. И поради това анонимни! Само за доверени хора.

    22:00 31.01.2026

  • 47 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #43 от "Всичко е":

    За това ли Тръмп и финансовият му министър
    се срещат с треторазряден руски чиновник.
    Да унижават Русия по този начин.
    Айде малко по-сериозно.

    22:03 31.01.2026

  • 48 Механик

    0 0 Отговор
    Aма що така Зели чака американците да му разрешават проблемите?
    Укрите бяха много изразителни през 2014-та година на майдана, когато бяха налупили тенджери на главите си и викаха "москаляку на гиляку". И изобщо тогава не споменаваха, че все пак ще им трябвапомощтта на цялото целокупно нато. (то тогава натото бе целокупно, ама с ега е НАТО-на две скорости).

    22:09 31.01.2026

