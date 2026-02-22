Мъж загина при пожар в апартамента си

Мъж на 65 години е загинал при пожар в апартамента си на втория етаж в жилищен блок на бул. "Панония" във Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е постъпил тази нощ в 3:05 часа. Пристигналите на адреса два екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Видин са потушили пламъците. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието, като е образувано досъдебно производство.

През изминалото денонощие в страната са потушени 43 пожара, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си. Вчера звената за ПБЗН са реагирали на 125 сигнала за произшествия.