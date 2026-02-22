Божанов: Трябва да спрат кранчетата за пари, с които се купуват изборите

“Първите действия на кабинета изглеждат в правилната посока за осигуряване на честни избори, но ще съдим по резултатите.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в интервю за “Неделя 150” по БНР.

Според него съставът на Министерския съвет изглежда експертно подбран, а политическите свързаности на отделни министри са с различни политически сили и в миналото. Но какъвто и да е бил съставът на правителството, заради Андрей Гюров, който е бил председател на парламентарната група на “Продължаваме Промяната”, въпросът дали то не е на ПП-ДБ е щял пак да се задава. “А за Димитър Главчев много бързо стана ясно, че дори не е на ГЕРБ, а на Пеевски. И целият му състав на служебния кабинет бе на Пеевски. А понеже протестът поиска изваждане на модела “Пеевски и Борисов” от властта, изборът на Гюров бе логичен”, каза Божидар Божанов.

Той приема позицията на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков, че е реабилитиран и проблемите му със закона са в миналото, както и акта му да подаде оставка, защото не може да си позволи да постави под съмнение честността на вота. А извадените данни за Цицелков “от пуделчетата на ГЕРБ - “Има такъв народ”, са поставили под съмнение мотивацията му за честни избори.

Очакването на съпредседателя на “Да, България е не просто МВР да не се държи като при Калин Стоянов и Атанас Илков, а да спрат кранчетата за пари, с които се купуват изборите и да престане натискът на всякакви институции върху бизнеса и гражданите с изборна цел. “Вчера бяхме в Кърджали на среща с хора от бизнеса и те питаха именно това - как ще се спре натискът от контролните органи. Един човек, участвал в организацията на протестите в Кърджали, каза, че на следващия ден са му дошли проверки отвсякъде. Обикалят органите и казват - твоите служители ще гласуват по определен начин, иначе ще си имаш проблеми. Целта сега е този натиск да спре, а не да се обърне в друга посока”, каза Божидар Божанов.

Той определи като позитивно и очаквано решението на правосъдния министър Андрей Янкулов да свика ВСС за отстраняването на Борислав Сарафов от поста и.ф. главен прокурор. “Като се усети, че вятърът духа в друга посока, дълго трупаното недоволство в системата излиза на повърхността. Бившият председател на Асоциацията на прокурорите излезе по телевизията и се обяви срещу Сарафов”, каза Божанов, напомняйки за интервюто на бившия окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов. И напомни, че за разлика от Янкулов, предходният правосъден министър не е поискал от ВСС освобождаването на Сарафов, въпреки че е бил призоваван дори с парламентарна декларация от ПП-ДБ за това.

Според Божанов в прокуратурата и в други институции има системен проблем, който е резултат от дългогодишното управление с телефонни обаждания. Институционално овластените не вземат решения по собствена съвест, а с обаждания и натиск чрез зависимости. “Това създава кадрови антиподбор и тези системи престават да функционират. Нашата цел е това да се промени, но то е дълъг процес”, каза съпредседателят на “Да, България”. И напомни, че сериозна промяна в съдебната система може да има само след избора на нов Висш съдебен съвет.

“Искахме да изберем ВСС още през 2024 г., след промените в конституцията и нов Закон за съдебната власт, подготвен от екипа на министър Атанас Славов. Нашето условие бе да няма квота на Пеевски във ВСС и затова ГЕРБ събориха правителството. Ако Пеевски, Борисов и който и друг след това спрат да притискат опоненти и да ги мачкат, ще може свободно да изберем ВСС”, каза Божанов.

Помолен да коментира появата на нова формация на Румен Радев, на която първите социологически изследвания отреждат категорично първо място с голяма преднина, Божанов каза: “Когато се появи нов играч на политическия терен, това бързо разбърква цялата картина и е нужно време това да се уталожи, да слегне, да се види накъде върви, затова виждаме разликите между две изследвания (на “Маркет линкс” и “Мяра”)”. И уточни, че на тези моментни снимки на обществените нагласи е по-важно партиите да гледат не като изборна прогноза, а да видят къде е техния потенциал.

За “Да, България” той е в борбата срещу корупцията и за правова държава - без злоупотреби с власт, чрез институционални гаранции и носене на политическа отговорност”, и европейското бъдеще на България. По думите му, България не може да си позволи да бъде Троянски кон в ЕС като Унгария - най-малкото това я доведе до обедняване, и трябва да участва активно в промяната на Европа, за да бъде тя по-малко бюрократична и да навакса изоставането в технологичните сектори.

“Стратегията ни за изборите може да се обедини в нещо, което колегата Ивайло Мирчев написа преди месец и цялата коалиция го казва - Силна България в силна Европа. Трябва да заздравим институциите си и да сме лоялен партньор в Европа, защото това е най-сигурния път за повишаването на благосъстоянието, а това е и съюз на ценности, който позволява развитие на обществото”, каза съпредседателят на “Да, България”.