Божанов: Трябва да спрат кранчетата за пари, с които се купуват изборите

22 Февруари, 2026 14:17 1 536 54

  • божидар божанов-
  • избори-
  • служебен кабинет

Божанов: Трябва да спрат кранчетата за пари, с които се купуват изборите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

“Първите действия на кабинета изглеждат в правилната посока за осигуряване на честни избори, но ще съдим по резултатите.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в интервю за “Неделя 150” по БНР.

Според него съставът на Министерския съвет изглежда експертно подбран, а политическите свързаности на отделни министри са с различни политически сили и в миналото. Но какъвто и да е бил съставът на правителството, заради Андрей Гюров, който е бил председател на парламентарната група на “Продължаваме Промяната”, въпросът дали то не е на ПП-ДБ е щял пак да се задава. “А за Димитър Главчев много бързо стана ясно, че дори не е на ГЕРБ, а на Пеевски. И целият му състав на служебния кабинет бе на Пеевски. А понеже протестът поиска изваждане на модела “Пеевски и Борисов” от властта, изборът на Гюров бе логичен”, каза Божидар Божанов.

Той приема позицията на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков, че е реабилитиран и проблемите му със закона са в миналото, както и акта му да подаде оставка, защото не може да си позволи да постави под съмнение честността на вота. А извадените данни за Цицелков “от пуделчетата на ГЕРБ - “Има такъв народ”, са поставили под съмнение мотивацията му за честни избори.

Очакването на съпредседателя на “Да, България е не просто МВР да не се държи като при Калин Стоянов и Атанас Илков, а да спрат кранчетата за пари, с които се купуват изборите и да престане натискът на всякакви институции върху бизнеса и гражданите с изборна цел. “Вчера бяхме в Кърджали на среща с хора от бизнеса и те питаха именно това - как ще се спре натискът от контролните органи. Един човек, участвал в организацията на протестите в Кърджали, каза, че на следващия ден са му дошли проверки отвсякъде. Обикалят органите и казват - твоите служители ще гласуват по определен начин, иначе ще си имаш проблеми. Целта сега е този натиск да спре, а не да се обърне в друга посока”, каза Божидар Божанов.

Той определи като позитивно и очаквано решението на правосъдния министър Андрей Янкулов да свика ВСС за отстраняването на Борислав Сарафов от поста и.ф. главен прокурор. “Като се усети, че вятърът духа в друга посока, дълго трупаното недоволство в системата излиза на повърхността. Бившият председател на Асоциацията на прокурорите излезе по телевизията и се обяви срещу Сарафов”, каза Божанов, напомняйки за интервюто на бившия окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов. И напомни, че за разлика от Янкулов, предходният правосъден министър не е поискал от ВСС освобождаването на Сарафов, въпреки че е бил призоваван дори с парламентарна декларация от ПП-ДБ за това.

Според Божанов в прокуратурата и в други институции има системен проблем, който е резултат от дългогодишното управление с телефонни обаждания. Институционално овластените не вземат решения по собствена съвест, а с обаждания и натиск чрез зависимости. “Това създава кадрови антиподбор и тези системи престават да функционират. Нашата цел е това да се промени, но то е дълъг процес”, каза съпредседателят на “Да, България”. И напомни, че сериозна промяна в съдебната система може да има само след избора на нов Висш съдебен съвет.

“Искахме да изберем ВСС още през 2024 г., след промените в конституцията и нов Закон за съдебната власт, подготвен от екипа на министър Атанас Славов. Нашето условие бе да няма квота на Пеевски във ВСС и затова ГЕРБ събориха правителството. Ако Пеевски, Борисов и който и друг след това спрат да притискат опоненти и да ги мачкат, ще може свободно да изберем ВСС”, каза Божанов.

Помолен да коментира появата на нова формация на Румен Радев, на която първите социологически изследвания отреждат категорично първо място с голяма преднина, Божанов каза: “Когато се появи нов играч на политическия терен, това бързо разбърква цялата картина и е нужно време това да се уталожи, да слегне, да се види накъде върви, затова виждаме разликите между две изследвания (на “Маркет линкс” и “Мяра”)”. И уточни, че на тези моментни снимки на обществените нагласи е по-важно партиите да гледат не като изборна прогноза, а да видят къде е техния потенциал.

За “Да, България” той е в борбата срещу корупцията и за правова държава - без злоупотреби с власт, чрез институционални гаранции и носене на политическа отговорност”, и европейското бъдеще на България. По думите му, България не може да си позволи да бъде Троянски кон в ЕС като Унгария - най-малкото това я доведе до обедняване, и трябва да участва активно в промяната на Европа, за да бъде тя по-малко бюрократична и да навакса изоставането в технологичните сектори.

“Стратегията ни за изборите може да се обедини в нещо, което колегата Ивайло Мирчев написа преди месец и цялата коалиция го казва - Силна България в силна Европа. Трябва да заздравим институциите си и да сме лоялен партньор в Европа, защото това е най-сигурния път за повишаването на благосъстоянието, а това е и съюз на ценности, който позволява развитие на обществото”, каза съпредседателят на “Да, България”.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хджбффж

    28 5 Отговор
    Народа така обедня зареди вас , че незнам вероятно ще има много продали се.

    Коментиран от #37

    14:19 22.02.2026

  • 2 Лама Мадуро

    37 10 Отговор
    Да си купиш избори през компютрите не трябват много пари. Достатъчно е да държиш сорс кода на софтуера и няколко прoдажни ай-ти-лекeта.

    14:21 22.02.2026

  • 3 Алоууу съдебната система!!!!

    39 6 Отговор
    Докога ще се точи делото срещу обвиняемият Божанов!

    Коментиран от #29

    14:22 22.02.2026

  • 4 папагал

    44 3 Отговор
    Ако не е тайна, какви конкретни действия е предприело правителството за осигуряване на честни избори? Или този с идиoтcката прическа само си прави проветрение на устата?

    14:24 22.02.2026

  • 5 Зззззз

    35 7 Отговор
    Спряха петроханското ви кранче, затова квичите. Продажници.

    14:29 22.02.2026

  • 6 Дедо

    15 7 Отговор
    Достатъчно е службите да респектират главните купувачи на гласове Данчо Пръча, Митко Галата, Методи от Буквлък , Ицо Широката и Дидо Дънката ,за да се блокират 500 хиляди купени ромски гласа.

    Коментиран от #18

    14:32 22.02.2026

  • 7 Нехиs

    30 5 Отговор
    А машинното гласуване, при което се прехвърлят дигитални бюлетини от чуждия кандидат към нашия, ще спрат ли?

    14:32 22.02.2026

  • 8 Мазен, Мазен Божо

    35 4 Отговор
    И тоя мисли, че ще излъже някой. Той мърляк от всякъде, тръгнал ум да дава ,държава да управлява. Всяка дума лъжа и замазване, липсва Всякаква мисъл за почтеност, липсва елементарно уважение към другия. Само да излъже, да преметне, да прибере парата и вече е велик. Миризлив прошляк шарлатан.

    14:33 22.02.2026

  • 9 Мазната коса

    32 7 Отговор
    Под 4 процента сте ППДБ

    Коментиран от #40

    14:33 22.02.2026

  • 10 Нонсенс

    27 2 Отговор
    Кои кранчета бе Божане? Тези 6%- товите с които пълнехте торбите с нерегламентирен кеш за мucupки, или тези от Пламен Шефчето-пекар на търкацета? Как върви следствието за рекет на електронното управление?

    14:36 22.02.2026

  • 11 Живата мърша се появи

    23 6 Отговор
    За ала бала с машинките на теб пари не ти трябват.

    14:37 22.02.2026

  • 12 Тренч0

    27 5 Отговор
    Първите действия на кабинета изглеждат в правилната посока за осигуряване на честни избори???? Защо зализан другарю не коментираш еднодневния престой в това служебно правителство на вицето Стоил Цицелков и неговата оставка?! А нещо за Петрохан, държавното НПО, арценала от оръжия в хижата, педофилията и т.н.

    Коментиран от #38

    14:39 22.02.2026

  • 13 Кви пари бре

    11 5 Отговор
    Ние с дърва ги купуваме

    14:40 22.02.2026

  • 14 гххддцб

    19 2 Отговор
    Няма как да са честни без министър на честните избори хах Джордж Оруел ряпа да яде

    14:40 22.02.2026

  • 15 Дядо дони

    22 4 Отговор
    А кранчето на мръсника Сорос да не се пипа ,нали Киряк Стефчо грантояден

    14:42 22.02.2026

  • 16 Комунистииии

    11 2 Отговор
    В САЩ спират ли кранчетата за пари, с които се купуват изборите ? Мъск кво казва там?

    Коментиран от #22

    14:46 22.02.2026

  • 17 Промяна

    18 7 Отговор
    ГНУСЕН ПЕТРОХАНСКИ ШАРЛАТАНИН С НАШЕ МВР ИЗБОРИ ПРАВИТЕ ВИЕ СТЕ КУПУВАЧИТЕ НА ГЛАСОВЕ ЛЪЖЦИ И И ИЗМАМНИЦИ

    14:48 22.02.2026

  • 18 Промяна

    14 5 Отговор

    До коментар #6 от "Дедо":

    6 ТОВА СА КОКОШКАРСКИТЕ ЛЪЖИ НА ПЕТРОХАНЦИ АЛАБАЛАТА В ТЪМНАТА СТАИЧКА ОТ ТЕХНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЕТО ТОВА Е СЛУЖЕБНИТЕ СА ТЕХНИ ЗАКОНИТЕ НЕ ГИ ЛОВЯТ ТЕЗИ СА БЕЗКРУПУЛНИ

    14:50 22.02.2026

  • 19 Няма такива работи

    10 3 Отговор
    Не трябва да се спират кранчетата за пари, с които се купуват изборите а на против, да е с наддаване

    14:51 22.02.2026

  • 20 Гъбарко

    22 5 Отговор
    Тая шушумига с мазна косичка и невинно мигащи очички е вълк в овча кожа. Рекет за 600млн. и манипулирани обществени поръчки е в портфолиото му. Главен изпълнител на 100% ала-бала с мъдуровките. И тоя криминал се прави на 100% ударен с мокър пешкир по фонтанелата.

    14:52 22.02.2026

  • 21 Всичко на тоя свят е с пари

    15 4 Отговор
    Само вота му бил безплатен на роба а? Абе я у лево

    Коментиран от #35

    14:53 22.02.2026

  • 22 Мъск кво казва там?

    11 3 Отговор

    До коментар #16 от "Комунистииии":

    Казва 250 долара на глас казва ....и то директно с безконтактно плащане

    14:54 22.02.2026

  • 23 Петър

    15 6 Отговор
    Първите действия на кабинета изглеждат в правилната посока за осигуряване на честни избори???? Защо зализан другарю не коментираш еднодневния престой в това служебно правителство на вицето отговарящ за честни избори Цицелков и неговата оставка?! А нещо за Петрохан, държавното НПО, арсеналът с оръжията, педофилията, спонсорството и т.н.

    14:55 22.02.2026

  • 24 Явор

    8 2 Отговор
    Всички политици замесени с фирми за ел.енергия вън от парламента. Както и тези със застрахователи и банки . Връщане на енергетиката като елемент от Нациолната сигурност в ръцете на държавата с премахване на ЕРД частници . Всички олигархи от всички партии сте вредни за държавата и изтребихте по всички възможни начини народа си. Свършихте го ,негодници продажни.

    14:57 22.02.2026

  • 25 Даката

    8 5 Отговор
    Е как да спрат парите, като не наказвате адекватно провинилите се... Какво се случи на предишните избори и какви са ефективните наказания за провинилите се...никакви, нали... ами как тогава да спрат парите, като не ги вкарвате в затвора или поне да ги лишите от право да гласуват, такива хора трябва да бъдат заклеймявани вовреме.

    Коментиран от #31

    15:01 22.02.2026

  • 26 Макробиолог

    9 2 Отговор
    Оздравяване на институциите и изземване на функциите им от нпо-та,еле пък будофилски са две големи разлики

    15:02 22.02.2026

  • 27 Доктор по навътре

    8 12 Отговор
    Докато Пеевски невлезе в затвора ще продължава да плаща за гласове с крадените пари от КТБ, а тия дето му се продават за жълти стотинки изобщо да не си въобразяват, че на него му пука за тях.

    Коментиран от #33

    15:03 22.02.2026

  • 28 Кошарник

    1 10 Отговор
    Без купуване няма гласуване, 1. ГЕРБ 2.ПП-ДБ 3.НОВО НАЧАЛО.......

    15:06 22.02.2026

  • 29 Мнение

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Алоууу съдебната система!!!!":

    Абсолютно точно!
    Продажниците от ппдб критикуват коалиционните си партньори от герб и дпс в корупция?!

    Всички тия евроатлантици масово да бъдат тикани у кауша!
    Крайно време е за справедливост за българите!
    Нов народен съд е крайно необходим!

    15:12 22.02.2026

  • 30 Файърфлай

    10 3 Отговор
    Кранче,което капе не може да се спре.То се изхвърля.А ПП ДБ е кранче от известната китайска сплав ЦАМ. С такава сплав управляващите заповядаха да се ремонтира дефектиралия сепаратор на единия ПГ на 6- блок на АЕЦ-а.ЕА мер зав ци !

    15:13 22.02.2026

  • 31 Промяна

    13 4 Отговор

    До коментар #25 от "Даката":

    КС ВКАРА ИЗМАМНИЦИТЕ ДА РУШАТ И СЕ СПРАВИХА ТОВА СИ Е ИЗВРАЩЕНИЕ С ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ И БЕЗЗАКОНИЕ ПОСЛЕ ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ И СЕГА ЛЮБЕЗНОТО ПРЕЗИДЕНСТВО НАЗНАЧИ ПЕТРОХАНЦИТЕ Е ТОВА Е ОВЛАДАВАНЕ НА ЦЯЛАТА ВЛАСТ

    Коментиран от #34

    15:13 22.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Промяна

    9 3 Отговор

    До коментар #27 от "Доктор по навътре":

    27 БОЖАНОВ 27 Е КУПУВАЧ НА ГЛАСОВЕ ЗА ВАС ЕТО ЕЛА ТУК СПРИ ТОВА КРАНЧЕ БОЖАНКЖВ КЪДЕ СИ ИЛИ ТЕЗИ ЗА ТЕБ ПЕТРОХАНЦИ НАЗНАЧЕНИ БЕЗ НИКАКВИ ИЗБОРИ ВИЛНЕЯТ

    15:15 22.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ойлер

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "Всичко на тоя свят е с пари":

    ...."Само вота му бил безплатен на роба а? Абе я у лево"…....Я малко сметки. 150млн евро за избори при 5,2млн. справо на глас прави -30 евро на калпак от джоба на глсоподавателя. Като сложим 15 евро субсидия на мандат на тези за които сме гласували излиза че всеки гласуващ е вътре с 45 евро. Нал тъй? Излиза че вота на всеки не само е безплатен но и вади от джоба си 45 евро. Еми що да не взема 50 евро за гласа си?

    15:20 22.02.2026

  • 36 Макробиолог

    9 2 Отговор
    Тия що са вирнали гребена?,Щот надушват коалиция с Радев. Нека да е ясно,на Радев жена му е дружка с тая на прокопиев от много години,другото е ала бала.

    15:24 22.02.2026

  • 37 Бай Хой

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "хджбффж":

    Целта на ,,демократите,,беше повече неук народ по лесно се манипулира,не си знае правата ,не си намира доходна работа и за целта стотинки филийка с маргарин и бутилка минерална вода цял ден ще подскача и крещи за чужди интереси .....сега пак ще си продаде гласа и после ще псува че нищо не става в рая държава .....а тия които са избягали в чужбина ще ми градят ,коочинката ,,и те ще плюят после да живее демокрацията

    15:24 22.02.2026

  • 38 Свилен

    2 9 Отговор

    До коментар #12 от "Тренч0":

    Пак ли опорката на Шиши Петрохан ? Колко ти плаща ?

    Коментиран от #42, #49

    15:26 22.02.2026

  • 39 И КАК ДА СПРЕ

    8 1 Отговор
    ТОВА КРАНЧЕ. ТА ТЕ ПАРИТЕ ДЕСЕТКИ МИЛИАРДИ СА У ВАС. КРАДЕНЕ ГОЛЯМО БЕШЕ И СЕГА МОЖЕ ДА СИ ТЕГЛИТЕ ОТ ВАШИТЕ БАНКИ КОЛКО ЩЕТЕ. КРАНЧЕ ТАМ НЕМА.

    15:29 22.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 хмммм

    10 0 Отговор
    До колко ще я дъвчете тая мантра с купуването на избори?

    15:33 22.02.2026

  • 42 Промяна

    8 1 Отговор

    До коментар #38 от "Свилен":

    А НА ТЕБ ПЕТРОХАНСКИТЕ ДОБРЕ ЛИ ТИ ПЛАЩАТ БОЖОНКОВ ЕТО ТОЗИ ЛЪЖЕ МАЖЕ ТУК ПЛАТЕН Е Я РАЗПОРЕДИ БОЖАНКОВ АМА ТИ КОГА СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ ЧЕ ВЗЕ ДА СА РАЗПОРЕЖДАШ ПЕТРОХАНСКИИЗМАМНИК С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ И С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНСТВОТО ГЮРО Е НАЗНОЧЕН ТОВА Е КОРУПЦИЯ ТОВА Е БЕЗНАКАЗОСТ

    15:34 22.02.2026

  • 43 Промяна

    6 3 Отговор

    До коментар #40 от "Заинтригуван":

    40 А ТИ ЗАЕДНО С ТОЗИ ЛИ СПИШ КЪПЕГЕ СЕ ЗАЕДНО ЯВНО ХАХАХАХА ПЕТРОХАНСКИ ЗАБАВРЕНИЯ ВЕЧЕ ИМА ТУК НАГЛОСТ НЕВИЖДАНА Е

    Коментиран от #46

    15:36 22.02.2026

  • 44 Забелязъл

    2 5 Отговор
    По големи педофили от мюсюлманите няма, тя религията им е такава педофилска "пророкът на Алах Мохамед взел за жена 10 годишно момиченце".

    15:36 22.02.2026

  • 45 Промяна

    10 2 Отговор
    Я КАЖИКОЛКО МИЛИОНА ПРИБИРА ВАШАТА ФИРМА С МАДУРОВКИТЕ НА ВСЕКИ ИЗБОРИ ДОСЕГА ЯКА СМЕТКА СТЕ ПРЕПЪЛНИЛИ НАЛИ ИЗМАМНИЦИ ПЕТРОХАНЦИ

    15:38 22.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Майора

    11 0 Отговор
    Ало Божо , много си далеч от истината!Да ми говориш за корупция след като станахте Партия на кеша и пудела с пачките е срамота! Кабинет на Гюров е теснопартиен от вас , НПО на Сорос Инай яркият представител на НПО и ваш гуру Прокопиев!Срам и позор да подкрепяте кабинет с участието на НПО на Сорос в суверенна държава! Няма да стане вашата да овладеете цялата власт в страната , със свое МВР , свои началник служби и свой главен прокурор и да спечелите изборите! Случаят “Петрохан” ви приключи шарлатани и мошеници, България не е на соросоиди като вас!

    15:44 22.02.2026

  • 48 Промяна

    8 2 Отговор

    До коментар #46 от "Заинтригуван":

    Хахахаха не се усещате нали Сорос НПО машините фирмите на пепейците а този е разследван всичко това е огромна Корупция от пепейците незнайно защо безнаказани 5 години грабят .рушат държавата ни Петроханци чадър извращения изнудване

    15:54 22.02.2026

  • 49 Анонимни

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "Свилен":

    Опорки пепейски тук само нали

    15:56 22.02.2026

  • 50 теляк

    9 1 Отговор
    Божанов: Трябва да спрат кранчетата за пари, с които се купуват изборите

    Спрете го, бре! Виждам днес си се изкъпал! При кой колега ходи?

    Коментиран от #51

    15:57 22.02.2026

  • 51 Спарджата

    7 1 Отговор

    До коментар #50 от "теляк":

    .....С Цицела са ривали за Калуша и честни избори. Търкали са си гръбчетата да вадят петроханска кир.

    16:15 22.02.2026

  • 52 Мда

    5 0 Отговор
    Хаха ми какво да правим с пуделите и пачките? А Петрохан , там какво е имало, педофили за разнообразие и нещо друго за прикритие, откъдето са се пълнили касите на Партията на позора и покварата! Гуглена и Василев какво казваха по записите? Я ни припомни и иди се изкъпи!

    16:24 22.02.2026

  • 53 кое ли кранче да е по-напред

    3 0 Отговор
    Чета какви пари ще вземат в комисиите по време на изборите и си мисля, че това е някакво безумие. Но защо се чудя. Всички искат и искат. Сетих се например за хонорарите на общинските съветници. И само те ли ? Знайни и незнайни длъжности тук и там, паричките стигат да небесата, а работа и резултати - никакви.

    17:16 22.02.2026

  • 54 дядо дръмпи ,пита.....

    0 0 Отговор
    американските самолети цистерни ги пълните с керосин от Нефтохима........парите от нефтохима отиват в просия ,нали........Американците с тезисамолети карат и зареждат самолети и транспортни и карат оръжие да кажем за украйна.И какви са тези илюзии ,които ни правите ,че бойкотирате икономиката на просия???Та всички сте заинтересовани този работен режим да продължи докато намалите маймунките ,които вече не ви трябват за работа.........

    20:06 22.02.2026

