Серина Уилямс получи правото да се състезава отново в турнирите от Големия шлем

Бившата номер 1 в тениса Серина Уилямс, която в момента е на 44 година, получи правото да се състезава отново в турнирите за Големия шлем на УТА, но засега не разкри какви са близките ѝ планове, съобщи АФП, предаде БТА.

За да може да се върне на корта, носителката на 23 титли от турнирите от Големия шлем трябваше да бъде на разположение в продължение на шест месеца на неочаквани допинг проверки. Този период изтече днес и американката има право да участва в професионални турнири по неин избор.

"Освен ако не се контузи, няма съмнения, че тя отново ще играе", каза през януари бившият номер 1 в мъжкия тенис Джиъм Къриър.

Серина Уилямс първо опроверга новината за връщането си на корта, но след завръщането на сестра си Винъс тя вече не е толкова категорична. "Нито не, нито да. Не знам, ще видим какво ще се случи", заяви тя през януари в телевизионната емисия "Today". Запитана защо се е върнала в програмата за антидопинг, тя даде общо отговор: "Дали съм се върнала? Не знам дали съм излизала. Вижте, няма какво повече да кажа", каза майката на две деца.

Американката Алиша Паркс, която е номер 77 в ранглистата на УТА, разкри в началото на февруари, че е тренирала няколко дни със Серина Уилямс. "Тя е в супер форма. Мисля, че ще направи фурор на корта", каза тогава тя.

По време на последния си турнир - Откритото първенство на САЩ по тенис през 2022, Серина не си взе сбогом с публиката. Тя вече не е в ранглистата от септември 2022 и зависи от поканите на организаторите на турнири. Това обаче не е проблем, при положение, че е сред най-големите тенисистки в историята, а сестра ѝ Винъс бе поканена на турнира УТА 1000 в Синсинати и на Откритото първенство на Австралия.

След турнира в Остин (23 февруари - 1 март), ще има още два големи турнира в САЩ през март - УТА 1000 в Индиана Уелс и в Маями, които биха поканили без проблем Серина.

"Всичко е възможно с нея. Ако има някой, който е способен на такова завръщане, това е именно тя", заяви наскоро и бившият ѝ треньор Патрик Муратоглу пред вестник "Екип".