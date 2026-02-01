Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Стив Уиткоф и Кирил Дмитриев обсъдиха "конструктивно" украинския въпрос в Маями
Стив Уиткоф и Кирил Дмитриев обсъдиха "конструктивно" украинския въпрос в Маями

1 Февруари, 2026 06:21, обновена 1 Февруари, 2026 05:27 377 3

Двамата бяха начело на американската и руската делегации на срещата в събота

Стив Уиткоф и Кирил Дмитриев обсъдиха "конструктивно" украинския въпрос в Маями - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Делегации на американски и руски представители са провели конструктивни разговори относно Украйна в Маями в САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на специалния пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, предадоха световните агенции.

От руска страна делегацията е била оглавена от Кирил Дмитриев, който е емисар на президента Владимир Путин в преговорите. Дмитриев е и емисар на Кремъл за инвестициите и за икономическото развитие, припомня Франс прес.

От американска страна в делегацията освен Уиткоф са били и американският финансов министър Скот Бесънт, зетят на Тръмп - Джаред Къшнър и съветникът от Белия дом Джош Грюненбаум, поясни Уиткоф.

"Окуражени сме от тази среща, която показва, че Русия работи за мира в Украйна", заяви в "Екс" Уиткоф, цитиран от Франс прес.

„Конструктивна среща с американската делегация, отговаряща за мирния процес. Също така продуктивна дискусия относно американо-руската работна група по икономически въпроси“, заяви от своя страна в "Екс" Дмитриев.

Нито една от двете делегации не предостави повече подробности относно срещата.

По-рано този месец в кулоарите на Световния икономически форум в Давос Дмитриев вече проведе среща с американските представители Уиткоф и Къшнър, припомня Франс прес. В края на декември той посети отново Маями за дискусии относно Украйна, проведени с американски представители.

Новата среща във Флорида е в навечерието на евентуален втори кръг на преговори в Абу Даби между делегации на Русия, САЩ и Украйна. Тази среща би трябвало да се състои утре, въпреки че президентът на Украйна Володимир Зеленски намекна по-рано през седмицата за възможност тя да бъде отложена заради напреженията между Вашингтон и Техеран, които съществуват сега.

Първите известни преки преговори между украинците, руснаците и американците относно американския план за прекратяване на войната в Украйна бяха преди седмица в Абу Даби.

Вчера Кремъл заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поискал от руския си колега Владимир Путин да престане до 1 февруари с ударите по Киев, където енергийната система пострада сериозно от предходни руски бомбардировки.

Според говорителя на руското президентство Дмитрий Песков това преустановяване на руските удари цели да създаде благоприятни условия относно провеждането на нов кръг от преговори за Украйна.

Преговорите под американско посредничество напредват много трудно, като по въпроса за териториалните отстъпки Русия изисква от Киев да ѝ отстъпи Донбас, нещо, което Украйна категорично отхвърля.


