Рекордно висока безработица в Германия – над 3,8 млн. души са на трудовата борса

Безработицата в Германия достигнаха най-високите си нива от 2014 г. насам. Данните за януари 2026 г. сочат, че 3,85 млн. души са на трудовата борса в страната.

Само за един месец това число се е увеличило със 177 000, което води до покачване на безработицата до рекордните за страната 6,6%, пресмята бТВ.

През 2025 г. средното ниво на безработица в Европейския съюз за декември месец е 5,9%.

Най-силно засегната страна е Испания с безработица от близо 10%. В съседна Франция нивото е около 7,7%.

По данни на Евростат през декември 2025 г. нивото на безработица в България е 3,3%, което е почти два пъти по-ниско от това в Германия.

Тази ситуация обаче не изненадва експертите в Германия. От две години страната е в рецесия и почти 6 години – в икономическа стагнация.

Компаниите не отварят нови позиции, а броят на свободните работни места, регистрирани в бюрата по труда, е с 34 000 по-малко спрямо същия месец на миналата година.

В Германия има над 3 млн. безработни, но в същото време липсват около 400 000 квалифицирани кадри. Според доклад на Организация за икономическо сътрудничество и развитие, причината е ясна – има разминаване между уменията на търсещите работа и изискванията на работодателите. Това води до ситуация, в която едновременно има и безработни, и незаети позиции. Особено в секторите здравеопазване, занаятчийство, логистика и други.

Държавата плаща висока цена за това. Само през 2025 г. обезщетенията за безработни, както и изплащането на т. нар. гражданска помощ, е струвало на германската икономика близо 77 млрд. евро.

Според икономическите експерти проблемът не е временен, а дълбоко структурен.

Една от основните причини е застаряващото население на Германия. Прогнозите показват, че в следващите 15 години страната може да загуби до 7 млн. работници. Паралелно с това се наблюдава и изтичане на млади и образовани кадри в чужбина, като сред най-често посочваните причини са високите данъци и тежката бюрокрация, които правят работата и развитието в Германия все по-малко привлекателни за младите професионалисти.

Има и още един фактор – изкуственият интелект (AI). Над 27% от компаниите очакват, че през следващите 5 години AI ще доведе до съкращения на още работни места. Затова много фирми стават по-предпазливи и замразяват наемането, дори когато имат нужда от хора.

Експертите са единодушни – нужни са реформи, инвестиции, по-малко бюрокрация и политика, която инвестира в хората, а не само в технологиите, защото без такива промени Германия рискува да остане с хора без работа и работа без хора.