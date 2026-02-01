Новини
Рекордно висока безработица в Германия – над 3,8 млн. души са на трудовата борса

1 Февруари, 2026 08:34 552 16

Най-силно засегната страна е Испания с безработица от близо 10%. В съседна Франция нивото е около 7,7%

Рекордно висока безработица в Германия – над 3,8 млн. души са на трудовата борса - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Безработицата в Германия достигнаха най-високите си нива от 2014 г. насам. Данните за януари 2026 г. сочат, че 3,85 млн. души са на трудовата борса в страната.

Само за един месец това число се е увеличило със 177 000, което води до покачване на безработицата до рекордните за страната 6,6%, пресмята бТВ.

През 2025 г. средното ниво на безработица в Европейския съюз за декември месец е 5,9%.

Най-силно засегната страна е Испания с безработица от близо 10%. В съседна Франция нивото е около 7,7%.

По данни на Евростат през декември 2025 г. нивото на безработица в България е 3,3%, което е почти два пъти по-ниско от това в Германия.

Тази ситуация обаче не изненадва експертите в Германия. От две години страната е в рецесия и почти 6 години – в икономическа стагнация.

Компаниите не отварят нови позиции, а броят на свободните работни места, регистрирани в бюрата по труда, е с 34 000 по-малко спрямо същия месец на миналата година.

В Германия има над 3 млн. безработни, но в същото време липсват около 400 000 квалифицирани кадри. Според доклад на Организация за икономическо сътрудничество и развитие, причината е ясна – има разминаване между уменията на търсещите работа и изискванията на работодателите. Това води до ситуация, в която едновременно има и безработни, и незаети позиции. Особено в секторите здравеопазване, занаятчийство, логистика и други.

Държавата плаща висока цена за това. Само през 2025 г. обезщетенията за безработни, както и изплащането на т. нар. гражданска помощ, е струвало на германската икономика близо 77 млрд. евро.

Според икономическите експерти проблемът не е временен, а дълбоко структурен.

Една от основните причини е застаряващото население на Германия. Прогнозите показват, че в следващите 15 години страната може да загуби до 7 млн. работници. Паралелно с това се наблюдава и изтичане на млади и образовани кадри в чужбина, като сред най-често посочваните причини са високите данъци и тежката бюрокрация, които правят работата и развитието в Германия все по-малко привлекателни за младите професионалисти.

Има и още един фактор – изкуственият интелект (AI). Над 27% от компаниите очакват, че през следващите 5 години AI ще доведе до съкращения на още работни места. Затова много фирми стават по-предпазливи и замразяват наемането, дори когато имат нужда от хора.

Експертите са единодушни – нужни са реформи, инвестиции, по-малко бюрокрация и политика, която инвестира в хората, а не само в технологиите, защото без такива промени Германия рискува да остане с хора без работа и работа без хора.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    авторите се изнасят в Унгария и Сърбия заради евтина работна ръка и руски суровини

    08:36 01.02.2026

  • 2 СЕВЕРНА АФРИКА

    13 1 Отговор
    Започва да приема емигранти от Германия. Само няма осигурено месечно плащане.

    08:36 01.02.2026

  • 3 БРАВО

    14 1 Отговор
    78% от жените на новодошлите инджинери и лекари не работят, а от самите инджинери и лекари 64% не работят, поне не и официално.

    08:38 01.02.2026

  • 4 Напредък

    7 2 Отговор
    Все повече чужденци избират България за работа и живот ????

    08:38 01.02.2026

  • 5 Еми

    20 2 Отговор
    Да продължават да подкрепят укра до край.
    До края на последния украинец.

    08:38 01.02.2026

  • 6 Боруна Лом

    17 0 Отговор
    ХАХА, ДАВАЙ ОЩЕ САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ! БОРСУЛООО,.....

    08:38 01.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А в БГ

    13 0 Отговор
    сутринта казаха по ТВ-то, че се родили 48хил. за 2025 г., умрели 120 хил. и влезли 49хил.мигранти.

    08:41 01.02.2026

  • 10 ЕСССР

    13 2 Отговор
    Ооо, само почайате Другарката Урсула да включи ЕСССР на три скорости и едно украинско ремарке!

    08:42 01.02.2026

  • 11 Ние хляпаме само зелена

    12 1 Отговор
    и демократична енергия. Руската газ и петрол присяда на гърлото на урси и розавинкавите. А икономиката глупаци замърсява околната среда.

    08:43 01.02.2026

  • 12 Иван

    13 0 Отговор
    Венцислав Михайлов, благодаря ви че днес не сте качвали снимка на гнусния хазарски коварен сатанински евреин Еленски!!!

    08:44 01.02.2026

  • 13 Ееееех, че хубаво!

    10 0 Отговор
    Поредната добра новина от Германия!

    08:44 01.02.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор
    Санкциите работят❗

    08:45 01.02.2026

  • 15 оФчара

    3 4 Отговор
    Тва с безработицата е пълна глупост.Работа има ама никой не ще да работи,по лесничко е на помощи.

    08:45 01.02.2026

  • 16 Санкциите работят

    1 0 Отговор
    Сбогом Газпром....-и сбогом немска индустрия...

    08:52 01.02.2026

Новини по държави:
