Нова зимна буря връхлетя САЩ броени дни след като страната беше парализирана от рекордни студове при предходна зимна буря, предадоха световните агенции.
Снеговалеж има сега и в курорти по югоизточното крайбрежие на страната, което рядкост. Те са съпътствани и от много силен арктически вятър. Според прогнозите студената вълна ще засегне и щата Флорида, изброи БНТ.
Снеговалежите ще продължат днес и утре по източното крайбрежие, особено в Северна и Южна Каролина. А от днес до понеделник в допълнение две трети от източната част на страната, от Северна Дакота до Флорида, ще бъдат сковани от арктически студ, съчетан със силен вятър.
Отрицателни температури се очакват дори в южните части на южния щат Флорида - нещо, което не е било наблюдавано от 1989 г.
В северните части на страната температурите тази сутрин местно време вече бяха от минус 16 градуса по Целзий в Минеаполис, където в последните седмици имаше протести срещу имиграционната политика на администрацията на Доналд Тръмп.
Предходната студена вълна остави стотици хиляди домакинства без ток. Все още десетки хиляди потребители са без електричество в Тенеси и в Мисисипи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
09:07 01.02.2026
2 ай стига
Коментиран от #7
09:08 01.02.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Виновен Путин е нали❗
Коментиран от #8
09:09 01.02.2026
4 Господ
Коментиран от #16
09:09 01.02.2026
5 Боруна Лом
09:09 01.02.2026
6 Васил
09:16 01.02.2026
7 Карлсон Тък
До коментар #2 от "ай стига":На мен дори още по малко. Че то и тук има студен фронт, да не би да го отразяват по американски медии?
09:17 01.02.2026
8 ЕминеМ
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И при вас дъжд вали , и направо ще ви потопи ! Нали , нали , нали …?
Коментиран от #12, #13
09:17 01.02.2026
9 Пич
09:18 01.02.2026
10 Новината на часъ
09:25 01.02.2026
11 Шопо
09:28 01.02.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "ЕминеМ":Еми НЕтко,
ще се изненадаш като ти кажа,
че вчера дори бях на плажа❗
Много хора разхождаха деца
и даваха на лебедите храна❗
09:30 01.02.2026
13 Дилмано,дюлберо
До коментар #8 от "ЕминеМ":Това да не е текст на песен от снощното "велико"събитие?
09:34 01.02.2026
14 Всичко лошо за $@ш
09:34 01.02.2026
15 КОЛЬО ПАРЪМА
09:38 01.02.2026
16 чакай да попитам бе
До коментар #4 от "Господ":Този Господ който го пишем с главна буква като одушевен предмет,защо е сам?Жена няма ли да себе си?За баба Госпудка ми е думата.
Коментиран от #18
09:41 01.02.2026
17 безтрашните натовци
09:50 01.02.2026
