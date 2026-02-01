Новини
Нова зимна буря връхлетя САЩ

1 Февруари, 2026 09:05

От Северна Дакота до Флорида ще бъдат сковани от арктически студ, съчетан със силен вятър

Нова зимна буря връхлетя САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Нова зимна буря връхлетя САЩ броени дни след като страната беше парализирана от рекордни студове при предходна зимна буря, предадоха световните агенции.

Снеговалеж има сега и в курорти по югоизточното крайбрежие на страната, което рядкост. Те са съпътствани и от много силен арктически вятър. Според прогнозите студената вълна ще засегне и щата Флорида, изброи БНТ.

Снеговалежите ще продължат днес и утре по източното крайбрежие, особено в Северна и Южна Каролина. А от днес до понеделник в допълнение две трети от източната част на страната, от Северна Дакота до Флорида, ще бъдат сковани от арктически студ, съчетан със силен вятър.

Отрицателни температури се очакват дори в южните части на южния щат Флорида - нещо, което не е било наблюдавано от 1989 г.

В северните части на страната температурите тази сутрин местно време вече бяха от минус 16 градуса по Целзий в Минеаполис, където в последните седмици имаше протести срещу имиграционната политика на администрацията на Доналд Тръмп.

Предходната студена вълна остави стотици хиляди домакинства без ток. Все още десетки хиляди потребители са без електричество в Тенеси и в Мисисипи.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 3 Отговор
    Дано се оправят хората.

    09:07 01.02.2026

  • 2 ай стига

    16 0 Отговор
    дреме ми за тях точно толкова колто на тях за нас.

    Коментиран от #7

    09:08 01.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор
    Навънка студ и сняг вали❗
    Виновен Путин е нали❗

    Коментиран от #8

    09:09 01.02.2026

  • 4 Господ

    12 0 Отговор
    си знае работата.

    Коментиран от #16

    09:09 01.02.2026

  • 5 Боруна Лом

    13 0 Отговор
    ГОСПОД СИ ЗНАЕ РАБОТАТА

    09:09 01.02.2026

  • 6 Васил

    8 1 Отговор
    Явно на рижавото куку не му е сполучлива и тази година ще я пише празана!

    09:16 01.02.2026

  • 7 Карлсон Тък

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "ай стига":

    На мен дори още по малко. Че то и тук има студен фронт, да не би да го отразяват по американски медии?

    09:17 01.02.2026

  • 8 ЕминеМ

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И при вас дъжд вали , и направо ще ви потопи ! Нали , нали , нали …?

    Коментиран от #12, #13

    09:17 01.02.2026

  • 9 Пич

    12 0 Отговор
    Еий....... този Путин ги съсипа !!! Спира климатичното оръжие само колкото да кацне самолета за преговорите , но щом самолета отново излети за Москва , и и пак пуска студовете да морят американците !

    09:18 01.02.2026

  • 10 Новината на часъ

    5 0 Отговор
    Боли мъ К.

    09:25 01.02.2026

  • 11 Шопо

    8 0 Отговор
    Причината е глобалното затопляне

    09:28 01.02.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЕминеМ":

    Еми НЕтко,

    ще се изненадаш като ти кажа,
    че вчера дори бях на плажа❗
    Много хора разхождаха деца
    и даваха на лебедите храна❗

    09:30 01.02.2026

  • 13 Дилмано,дюлберо

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЕминеМ":

    Това да не е текст на песен от снощното "велико"събитие?

    09:34 01.02.2026

  • 14 Всичко лошо за $@ш

    5 0 Отговор
    Е добро за останалия свят...

    09:34 01.02.2026

  • 15 КОЛЬО ПАРЪМА

    4 0 Отговор
    Нищо им няма да ги замрази

    09:38 01.02.2026

  • 16 чакай да попитам бе

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Господ":

    Този Господ който го пишем с главна буква като одушевен предмет,защо е сам?Жена няма ли да себе си?За баба Госпудка ми е думата.

    Коментиран от #18

    09:41 01.02.2026

  • 17 безтрашните натовци

    2 0 Отговор
    Един сант сняг и всичко гипс.Иначе Русия щели да борят.

    09:50 01.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.