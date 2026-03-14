Казахстан няма да открива избирателни секции в Близкия изток

14 Март, 2026 12:23 543 2

Това са 54 държави със 71 секции

Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

"Казахстан реши да не открива избирателни секции в Близкия изток за казахстанския референдум", каза Мухтар Йерман, председател на Централната избирателна комисия на Казахстан, пред чуждестранни журналисти.

„Това са 54 държави, 71 избирателни секции. Първоначално броят им беше по-голям. Но поради настоящата ситуация в Близкия изток беше взето решение да не се откриват избирателни секции, разположени директно в този регион. Всички избирателни секции се отварят в нашите дипломатически мисии. В страните, където ситуацията в момента не предизвиква безпокойство, тези избирателни секции ще бъдат отворени. И мисля, че утре ще отвори първата ни избирателна секция в Токио. И заедно със слънцето ще продължим“, каза ръководителят на Централната избирателна комисия.

По-рано Арман Исетов, заместник-министър на външните работи на Република Казахстан, заяви на брифинг за чуждестранни журналисти:

„Гражданите на нашата страна, живеещи във всички региони на света, знаят, че Република Казахстан стои зад тях и винаги е готова да им се притече на помощ. Това беше демонстрирано наскоро, когато нашите туристи, поклонници и предприемачи станаха неволни заложници на конфликта в Близкия изток.

В резултат на много сложни усилия, над 9000 души бяха бързо евакуирани от военната зона в Казахстан. Тази работа продължава.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Лорда

    1 0 Отговор
    Здраве да е.

    12:29 14.03.2026

  • 2 Гориил

    1 0 Отговор
    Сериозно, Казахстан не биваше да рекламира нещо, което няма и няма да има още дълго време. Клановата система е несъвместима с демокрацията.

    12:47 14.03.2026