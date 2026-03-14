Казахстан няма да открива избирателни секции в Близкия изток

"Казахстан реши да не открива избирателни секции в Близкия изток за казахстанския референдум", каза Мухтар Йерман, председател на Централната избирателна комисия на Казахстан, пред чуждестранни журналисти.

„Това са 54 държави, 71 избирателни секции. Първоначално броят им беше по-голям. Но поради настоящата ситуация в Близкия изток беше взето решение да не се откриват избирателни секции, разположени директно в този регион. Всички избирателни секции се отварят в нашите дипломатически мисии. В страните, където ситуацията в момента не предизвиква безпокойство, тези избирателни секции ще бъдат отворени. И мисля, че утре ще отвори първата ни избирателна секция в Токио. И заедно със слънцето ще продължим“, каза ръководителят на Централната избирателна комисия.

По-рано Арман Исетов, заместник-министър на външните работи на Република Казахстан, заяви на брифинг за чуждестранни журналисти:

„Гражданите на нашата страна, живеещи във всички региони на света, знаят, че Република Казахстан стои зад тях и винаги е готова да им се притече на помощ. Това беше демонстрирано наскоро, когато нашите туристи, поклонници и предприемачи станаха неволни заложници на конфликта в Близкия изток.

В резултат на много сложни усилия, над 9000 души бяха бързо евакуирани от военната зона в Казахстан. Тази работа продължава.“