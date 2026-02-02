Пратка от 28 произведени в САЩ танка M1A2T Abrams може да бъде доставена в Тайван през следващите седмици, пише „Taipei Times“, позовавайки се на свой източник.

Доставката може да се осъществи до март.

Източникът, цитиран от ТАСС, отбеляза, че министерството на отбраната на острова „активно организира доставката на танковете до Тайван с товарни кораби възможно най-скоро“. Очакваното време за пристигане е между края на февруари и началото на март.

M1A2T е нов вариант на американския танк M1 Abrams. Вашингтон одобри продажбата на 108 от тези машини на Тайпе през 2019 г. Общата стойност на сделката беше приблизително 40,5 милиарда тайвански долара (приблизително 1,45 милиарда долара към момента на споразумението). Островът вече е получил 80 танка: 38 през декември 2024 г. и 42 през юли 2025 г.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато остатъците от силите на Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975), се изтеглят там след загубата на гражданската война с Китай. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, това е един от регионите на Китай. Вашингтон прекъсна дипломатическите отношения с Тайпе през 1979 г. и установи такива с Китай. Признавайки политиката на „единен Китай“, Съединените щати продължават да поддържат контакти с администрацията на Тайпе и да снабдяват острова с оръжия, които според оценките на Китай са надхвърлили 70 милиарда долара през последните няколко години.