Taipei Times: САЩ може да доставят 28 танка Abrams на Тайван до началото на март
  Тема: Тайван

2 Февруари, 2026 05:53, обновена 2 Февруари, 2026 05:59 428 5

  • танкове-
  • сащ-
  • тайван

Министерството на отбраната на острова „активно организира доставката с товарни кораби възможно най-скоро", пише изданието

Taipei Times: САЩ може да доставят 28 танка Abrams на Тайван до началото на март - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пратка от 28 произведени в САЩ танка M1A2T Abrams може да бъде доставена в Тайван през следващите седмици, пише „Taipei Times“, позовавайки се на свой източник.

Доставката може да се осъществи до март.

Източникът, цитиран от ТАСС, отбеляза, че министерството на отбраната на острова „активно организира доставката на танковете до Тайван с товарни кораби възможно най-скоро“. Очакваното време за пристигане е между края на февруари и началото на март.

M1A2T е нов вариант на американския танк M1 Abrams. Вашингтон одобри продажбата на 108 от тези машини на Тайпе през 2019 г. Общата стойност на сделката беше приблизително 40,5 милиарда тайвански долара (приблизително 1,45 милиарда долара към момента на споразумението). Островът вече е получил 80 танка: 38 през декември 2024 г. и 42 през юли 2025 г.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато остатъците от силите на Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975), се изтеглят там след загубата на гражданската война с Китай. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, това е един от регионите на Китай. Вашингтон прекъсна дипломатическите отношения с Тайпе през 1979 г. и установи такива с Китай. Признавайки политиката на „единен Китай“, Съединените щати продължават да поддържат контакти с администрацията на Тайпе и да снабдяват острова с оръжия, които според оценките на Китай са надхвърлили 70 милиарда долара през последните няколко години.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 спокойно

    0 0 Отговор
    те горят отлично

    06:04 02.02.2026

  • 2 Я не се

    0 0 Отговор
    излагайте, който и каквото да достави на Тайван когато срещу него се изправя Китай няма никакво значение, капка в морето. Срещу най високотехнологичната държава с мега производство и 1.5 милиарда народ за какво говорим. Стане ли нещо сериозно Китай сигурно на час ще бълват по един танк от заводите им...

    06:06 02.02.2026

  • 3 Амфибия

    0 0 Отговор
    За чий са им танкове на остров?

    06:09 02.02.2026

  • 4 хехе

    0 0 Отговор
    важното е бизнеса да върви нищо, че 28 консерви няма да решат нищо.

    06:10 02.02.2026

  • 5 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакви американци не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    06:17 02.02.2026