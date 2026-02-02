Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Лаура Фернандес спечели президентските избори в Коста Рика

2 Февруари, 2026 07:13 563 6

За тези избори се регистрираха 20 кандидати за президент и 1207 кандидати за 57 места в парламента

Лаура Фернандес спечели президентските избори в Коста Рика - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кандидатката на дясната партия „Независим народ“ Лаура Фернандес победи на вчерашните президентски избори в Коста Рика още на първия тур, след като получи 49,61% подкрепа при преброени 69,4% от гласовете в секциите, съобщи ЕФЕ, предаде БТА.

„Бяхме внимателни към всеки детайл, за да ви гарантираме още веднъж чистотата на вота […] Благодарим за тези избори за пример – свободни и автентични, които отново отдават почит на най-благородната костариканска традиция“, заяви председателката на Върховния избирателен съд Еухения Самора.

Нека „да се уважим присъдата на урните, без да се отказваме от демократичната критика и надзора над управляващите“, каза Самора и отправи апел за „отговорност, за да се спре ескалацията на обидите“, която не помага на страната в търсенето на решения в борбата срещу „бедността, невежеството и престъпността“.

Фернандес, която беше министърка в правителство на досегашния президент Родриго Чавес, се обяви за негова наследница и за човек, който да осигури продължаване на инициативите му.

За победа на първия тур кандидат трябва да получи най-малко 40% от валидните гласове. Ако никой не достигне този праг, е необходим втори тур на 5 април. За тези избори се регистрираха 20 кандидати за президент и 1207 кандидати за 57 места в парламента.


Коста Рика
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Смърфиета

    2 0 Отговор
    Ще танцуват три дни Мандуро САЧИ, САЧИ с мачета и ще го полеят с много ром.

    07:33 02.02.2026

  • 3 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бат Петьо Парчето":

    Самора, Самораново.....

    07:36 02.02.2026

  • 4 бай Дон

    1 1 Отговор
    Тази от нашите ли е или ще правим нови избори?

    07:41 02.02.2026

  • 5 Трол

    0 0 Отговор
    Хубава жена, трябва и тука да изберем такава за министър-председател на служебния кабинет.

    07:43 02.02.2026

  • 6 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    И тези са пълномащабна и с нищо не предизвикана краварска колония. Коста са ама хич не са рика, господарят им се грижи да са в мизерия

    07:57 02.02.2026