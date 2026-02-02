Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Япония е открила редкоземни елементи по време на дълбоководна проучвателна мисия

2 Февруари, 2026 08:32 724 10

  • редкоземни елементи-
  • япония-
  • минами торишима

Пекин блокира износа за Япония на продукти „с двойна употреба“, които могат да имат потенциални военни приложения

Япония е открила редкоземни елементи по време на дълбоководна проучвателна мисия - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Япония обяви днес, че по време на проучвания в морето са били извлечени седименти, съдържащи редкоземни елементи, от дълбочина 6000 метра, предаде АФП, съобщи БТА.

Според Токио това е първият в света опит за добив на редкоземни елементи във води на такава дълбочина.

„Подробностите ще бъдат анализирани, включително точните количества редкоземни елементи, съдържащи се“ в пробата, заяви Кей Сато, говорител на правителството. Той определи откритието като „значимо постижение както от гледна точка на икономическата сигурност, така и на развитието на морската дейност“.

Пробата е била извлечена от японския изследователски кораб „Чикю“, който в средата на януари е поел към изолирания японски остров Минами Торишима в Тихия океан. Околните води се смятат за потенциално богати на ценни полезни изкопаеми.

Съобщението идва на фона на това, че Китай – най-големият доставчик на редкоземни елементи в света – засилва натиска върху Токио, след като японската министър-председателка Санае Такаичи през ноември допусна, че Токио може да реагира с военни средства при нападение срещу Тайван – остров, за който Пекин претендира.

Пекин блокира износа за Япония на продукти „с двойна употреба“, които могат да имат потенциални военни приложения, което засили тревогите в Япония за евентуално прекъсване на доставките на редкоземни елементи, част от които са включени в китайския списък на стоки с двойна употреба.

„Редкоземните елементи“ – 17 вида метали, които не са особено редки, но са трудни и скъпи за извличане – са от съществено значение за цели сектори на икономиката (автомобилостроене, възобновяеми енергийни източници, цифрови технологии, отбрана и др.), като се използват за производството на мощни магнити, катализатори и електронни компоненти.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 3 гласа.
  • 1 тънка разлика

    4 0 Отговор
    Да ги откриеш е едно, но второ, трето и четвърто е да ги извлечеш от 6000м дълбочина.

    Коментиран от #5

    08:35 02.02.2026

  • 2 Говори Тромб:

    2 0 Отговор
    Япония, тази прекрасна земя с тези прекрасни хора ще бъде един страхотен 54-ти щат на САЩ!

    08:37 02.02.2026

  • 3 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Тия джапанки не знаят ли че това море е стратегически важно за националната сигурност на обора

    08:42 02.02.2026

  • 4 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    И ЯПОНИЯ УТЕЧЕ КЪМ ОБОРА!

    08:42 02.02.2026

  • 5 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "тънка разлика":

    Създаването на технологиите и предприятията за производство на чисти редкоземни метали ще отнеме на държава като Япония минимум 10-15 години.

    08:54 02.02.2026

  • 6 Госあ

    0 0 Отговор
    Добре 😄 ше ги копат от дъното на океана. Въпреки че японците имат технология за добив на газ от океански газови хидрати…ама Сахалинʼа си е много по-добра оферта

    08:55 02.02.2026

  • 7 Госあ

    0 0 Отговор
    Преди време, освен че двете тръби от Русия към Япония беха на макс, Шиндзо Абе водеше преговори с Путин да пуснат японските риболовни кораби около Курилите да си ловят риба, както и да направят Курилите икономическа зона между двете страни…отделно, като всички останали и руснаците (като изключим олигарсите) харесват японски автомобили…

    09:00 02.02.2026

  • 8 Супер

    0 0 Отговор
    На 100 км под земята сигурно изобилието ще е невероятно

    Коментиран от #9

    09:06 02.02.2026

  • 9 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Супер":

    Грешиш. Редкоземните елементи се съдържат в големи количества в някои метеорити. Най големите залежи засега са в пустинята на Вътрешна Монголия - над 50 пъти повече от тези в находището на САЩ и на дъното на океаните.

    09:16 02.02.2026

  • 10 селяк

    0 0 Отговор
    Еее тиа са не научиа :Д такива неща не се казват, че чичо Сам ще ги посети както Венецуела и Гренландия

    09:25 02.02.2026

