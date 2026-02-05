Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тръмп иска сътрудничество с Румъния за критичните минерали

5 Февруари, 2026 16:26 1 078 16

  • редкоземни елементи-
  • румъния-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • минерали

Президентът Тръмп е твърдо ангажиран да работи с нашите международни партньори, включително Румъния, обяви посолството на САЩ

Посолството на САЩ в Букурещ публикува днес съобщение на платформата Екс, в което подчертава твърдия ангажимент на американския президент Доналд Тръмп да работи с Румъния по сигурни доставки на основни минерали, предаде БТА.

"Президентът Тръмп е твърдо ангажиран да работи с нашите международни партньори, включително Румъния, за да осигури надеждни доставки на основни минерали, необходими за подкрепа на нашите сектори на отбраната, енергетиката и технологиите", гласи съобщението.

В друга публикация, качена на официалната страница на посолството в социалната мрежа Фейсбук, се посочва:

„Съединените щати и страните, участвали в Министерската среща за критично важни минерали, включително Румъния, подчертават, че безопасните и надеждни вериги за доставки са от съществено значение за споделената икономическа и национална сигурност и потвърждават ангажимента си да си сътрудничат за укрепване на този стратегически сектор“.

Посланието идва в контекста, в който САЩ свикаха десетки външни министри, включително румънския външен министър Оана Цою, и висши служители от съюзнически страни, за да сключат споразумения, насочени към намаляване на зависимостта от критични минерали от Китай.

Срещата във Вашингтон цели да засили международното сътрудничество в гарантирането на сигурни и диверсифицирани вериги за снабдяване на двустранно равнище, както и на равнище ЕС-САЩ, посочиха в навечерието на събитието от румънското МВнР. Търси се стратегически подход към тази сфера, като в течение на годината ще бъдат обсъдени предложения за търговски партньорства за улесняване на стратегическите инвестиции в сферата на редките минерали.

Въпросът е основен приоритет за Вашингтон, след като Пекин наложи ограничения върху износа на така наречените редкоземни елементи миналата година, коментират румънските медии. Ограниченията бяха отложени през октомври като част от споразумение между Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, но американските власти сега са решени да постигнат бърз напредък по въпроса.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Облещен

    13 1 Отговор
    Тръмп иска може вече да не се пише. Само ако Тръмп дава, но това едва ли ще е в този мандат.

    16:28 05.02.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор
    А в посолствоТО в София вече година няма посланик🤔

    Коментиран от #6

    16:29 05.02.2026

  • 3 Не че нещо

    10 1 Отговор
    И Румъния иска сътрудничество за минералите в Америка

    16:30 05.02.2026

  • 4 Пич

    16 2 Отговор
    Даа.....а при нас какви кражби падат на редкоземни метали и минерали покрай кражбата на златото...!!!

    16:32 05.02.2026

  • 5 Шопо

    12 1 Отговор
    Добре би било да знаем за какви минерали става въпрос, Уран, литий или минерална вода.

    Коментиран от #8

    16:32 05.02.2026

  • 6 Град Козлодуй

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Е как така без Губернатор ?
    Кой ще казва на наште пионки какво да правят

    Коментиран от #10

    16:34 05.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Хазарите искат големите находища графен

    16:37 05.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Графен.Любимата отрова на Хазарите

    16:38 05.02.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 3 Отговор
    Хайде, и мамалигарите ще го отнесат.
    Дано в България да няма такива минерали, че не ги щем тези СВЕТОВНИ КРАДЦИ...

    Коментиран от #16

    16:54 05.02.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй":

    Командват ги по телефона❗
    А те звънят всеки път за разрешение когато искат да отидат до WC❗

    17:25 05.02.2026

  • 11 чичо Джеф

    2 3 Отговор
    Тръмпоча май ще бъде принуден да сдава поста, след като изтече във файловете на Епстейн, въпреки че специално някои документи, уличаващи лично него в пeдo-филия, бяха премахнати часове след публикуването им на сайта на министерството на правосъдието.

    17:34 05.02.2026

  • 12 Грифон

    4 2 Отговор
    Забелязвате ли?Тръмп се натиска.А не румънците да се навеждат.Ако сме ние ще му подарим цялата Менделеева таблица безплатно.В Черно море Румъния и Турция откриха огромни количества газ.Само ние-нищо.

    17:39 05.02.2026

  • 13 Кую

    2 1 Отговор
    Смуче както смуче кърлежа.

    18:32 05.02.2026

  • 14 Деций

    2 1 Отговор
    Какво реално стои за думата "сътрудничество"? Всичко това показва как една отдавна провалена и банкрутирала държава за да оцелее се занимава с изнудване и мародерство.Все едно вие имате фирма която работи добре и има перспектива за развитие,и в даден момент някакви паразити искат да ви станат съдружници и да участват само разделяне на печалбата.

    18:59 05.02.2026

  • 15 Айдеее

    2 0 Отговор
    Дойде ред и на румънците! И тях ще ги ,,цицат" демократично- атлантически! Честито! Няма само нас, де!

    23:14 05.02.2026

  • 16 Има, има ...

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Всички златни находища от десетилетия са американски. Ние получаваме от тях - евроатлантически ценности!

    23:16 05.02.2026

