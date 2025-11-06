Новини
САЩ и Япония ще добиват редкоземни метали от океанското дъно

6 Ноември, 2025 07:34

Още през януари 2026 г. се планира да се проведат демонстрационни тестове за извличане на редкоземни метали на дълбочина 6000 метра

САЩ и Япония ще добиват редкоземни метали от океанското дъно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Япония и САЩ възнамеряват да си сътрудничат в областта на добива на редкоземни метали от океанското дъно край брега на остров Минамиторишима, заяви японската министър-председателка Санае Такаичи, предаде ТАСС, съобщи БТА.

"Осигуряването на различни начини за добив на редкоземни метали е важно както за Япония, така и за САЩ. Ще продължим да разглеждаме конкретни начини за сътрудничество между Япония и САЩ в разработването на находища на редкоземни метали във водите в близост до остров Минамиторишима", заяви тя по време на изказване в парламента. Минамиторишима се намира на около 1900 км от основната територия на Япония.

Според Такаичи научни изследвания са показали, че на дъното на океана в близост до острова има различни полезни изкопаеми, включително редкоземни метали. "В момента провеждаме по-нататъшни изследвания, както и проучваме методи за добив", добави тя.

Премиерът отбеляза, че още през януари 2026 г. се планира да се проведат демонстрационни тестове за извличане на редкоземни метали от дъното на дълбочина 6000 метра.

Както по-рано съобщиха японските медии, находището е разположено в района на остров Минамиторишима на дълбочина 5,5 хиляди метра и се простира на 10 хиляди квадратни километра. Там са открити залежи от сферични минерални образувания, съдържащи редки метали. Общият обем се оценява на 210 млн. тона, в които се съдържат около 610 000 тона кобалт и 740 000 тона никел.


  • 1 Хирошима

    4 1 Отговор
    Нагазаки

    07:36 06.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мишел

    3 1 Отговор
    При японски и американски заплати в производството и извличане на руда от океаните на 6000 м. продукцията ще е хиляди пъти по скъпа от тази на Китай.

    07:42 06.11.2025

  • 4 Да се отвързват

    2 1 Отговор
    Джапанките вързани за Обора, най-накрая удариха дъното

    07:42 06.11.2025

  • 5 Хи их хи

    2 0 Отговор
    На снимката главния водолаз на Щатите с япанска гмуркачка на бисери ама!

    Коментиран от #6

    07:43 06.11.2025

  • 6 Нито

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хи их хи":

    Този може да се гмурка , нито тази има вода на дъното !

    07:51 06.11.2025

  • 7 А какво стана с редкоземните на Украйна

    0 0 Отговор
    САЩ дори договор подписаха! Че и дандания вдигнаха за огромното количество редкоземни! Линдзито орева орталъка за тия богатства!

    Пък сега щели да далдисват за да търсят!????

    07:56 06.11.2025

