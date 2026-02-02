Новини
Гренландия очаква реални резултати от диалога със САЩ

2 Февруари, 2026 17:28 731 21

Премиерът Йенс-Фредерик Нилсен подчерта независимостта на острова и подкрепата на ЕС

Гренландия очаква реални резултати от диалога със САЩ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гренландия очаква конкретни резултати от започналия диалог със Съединените щати, заяви премиерът на арктическия остров Йенс-Фредерик Нилсен по време на откриването на зимната сесия на местния парламент, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Тече диалог и гренландското правителство ще работи с решителност, за да гарантира, че това ще доведе до конкретни резултати“, посочи Нилсен. Той предупреди, че въпреки изключването на военна опция от страна на президента Доналд Тръмп, Вашингтон продължава да се стреми да засили влиянието си върху острова, отбелязва Ройтерс.

Първата среща на работната група за Гренландия се проведе на 28 януари във Вашингтон, с участие на високопоставени представители на САЩ, Дания и Гренландия. Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви на следващия ден, че разговорите са преминали „в много конструктивна атмосфера“.

Нилсен подчерта, че дискусиите със САЩ трябва да се водят паралелно с укрепването на отношенията със западните държави и Европейския съюз. „Не сме сами, ние сме защитени. Всички страни от ЕС ни подкрепят“, заяви той, припомняйки често повтаряното си становище, че „Гренландия не може да бъде купена или продадена“.

Дания и Гренландия категорично отказват каквото и да е прехвърляне на суверенитета на острова. Диалогът със САЩ започна след като Тръмп обмисляше възможността да наложи американски контрол над Гренландия, част от датската територия и член на НАТО.


  • 1 Шопо

    7 0 Отговор
    Направете Референдум, колко по скоро толкова по добре

    Коментиран от #16

    17:31 02.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Резултата е окупация.

    17:31 02.02.2026

  • 3 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Бай Дончо вече е посочил Гренландия с палец надолу и нищо не може да му счупи хатъра на миротвореца освен поредното завоевание

    17:32 02.02.2026

  • 4 Искайте от лудия 20 000 тона злато

    4 1 Отговор
    И тогава ше получи гренландия

    Коментиран от #5, #11

    17:33 02.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Искайте от лудия 20 000 тона злато":

    Тръмп има да плаща на Гренландия за наем на американската база много милиарди за 75 години.И на България също.

    Коментиран от #7

    17:35 02.02.2026

  • 6 Ха,ха

    3 0 Отговор
    Лос Конкистадорес вече почват да се самопревземат

    17:37 02.02.2026

  • 7 Шопо

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    България също има стратегическо значение за САЩ, да направим Референдум за присъединяване

    Коментиран от #12

    17:38 02.02.2026

  • 8 китайски балон

    1 0 Отговор
    Ще получи само надути фрази и лъжи от Крал Дончо Великолепния😅

    17:40 02.02.2026

  • 9 Доналд Тръмп офишъл

    2 0 Отговор
    Резултатът?...🖕ще усетите топъл дъх във врата и остра болка в г@3а

    17:47 02.02.2026

  • 10 Гръм и мълнии

    2 0 Отговор
    ЕС да въоръжи Дания, както Украйна, за война със САЩ.

    Коментиран от #15

    17:50 02.02.2026

  • 11 Тръмп

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Искайте от лудия 20 000 тона злато":

    се отказа от покупката. Това беше театрална постановка :)

    17:51 02.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Безмер е третата по значение база на САЩ от 900 бази.

    Коментиран от #14

    17:51 02.02.2026

  • 13 Ледник Пимпирев

    3 1 Отговор
    Щат номер 51 вече трябва да се подчинява на президентът на САЩ.

    17:52 02.02.2026

  • 14 Добре е да правиш разлика

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    между Военна база и Военно-учебен полигон.
    Не е трудно.

    17:54 02.02.2026

  • 15 Да се оправим първо с

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Гръм и мълнии":

    матушката. Тяе заплахата за цивилизования свят.

    17:55 02.02.2026

  • 16 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    ти от къде идваш? Референдума е враг на демокрацията.

    17:56 02.02.2026

  • 17 Георги

    2 0 Отговор
    абе, центаджийчета пробити, чия е Гренландия?

    17:57 02.02.2026

  • 18 Смърфиета

    0 0 Отговор
    Даже губернатора не е местен. Но не е и точно датчанин. Само прилича. Кой датчанин доброволно ще ти отиде там бе. Хората от зор са стигнали до там и отвъд.

    17:58 02.02.2026

  • 19 Ами

    1 0 Отговор
    Нещата които се продават, може и да се купуват.
    Нещата които не се продават ... обикновено се взимат.
    Така, че не разчитайте много на партньорите :)

    18:11 02.02.2026

  • 20 Конкретни

    0 0 Отговор
    и реални ще са резултатите.

    18:27 02.02.2026

  • 21 Реално

    0 1 Отговор
    51 щат на Съединените Американски щати

    18:28 02.02.2026