Гренландия очаква реални резултати от диалога със САЩ

Гренландия очаква конкретни резултати от започналия диалог със Съединените щати, заяви премиерът на арктическия остров Йенс-Фредерик Нилсен по време на откриването на зимната сесия на местния парламент, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Тече диалог и гренландското правителство ще работи с решителност, за да гарантира, че това ще доведе до конкретни резултати“, посочи Нилсен. Той предупреди, че въпреки изключването на военна опция от страна на президента Доналд Тръмп, Вашингтон продължава да се стреми да засили влиянието си върху острова, отбелязва Ройтерс.

Първата среща на работната група за Гренландия се проведе на 28 януари във Вашингтон, с участие на високопоставени представители на САЩ, Дания и Гренландия. Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви на следващия ден, че разговорите са преминали „в много конструктивна атмосфера“.

Нилсен подчерта, че дискусиите със САЩ трябва да се водят паралелно с укрепването на отношенията със западните държави и Европейския съюз. „Не сме сами, ние сме защитени. Всички страни от ЕС ни подкрепят“, заяви той, припомняйки често повтаряното си становище, че „Гренландия не може да бъде купена или продадена“.

Дания и Гренландия категорично отказват каквото и да е прехвърляне на суверенитета на острова. Диалогът със САЩ започна след като Тръмп обмисляше възможността да наложи американски контрол над Гренландия, част от датската територия и член на НАТО.