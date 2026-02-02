Гренландия очаква реални резултати от диалога със САЩ

Гренландия очаква конкретни резултати от започналия диалог със Съединените щати, заяви премиерът на арктическия остров Йенс-Фредерик Нилсен по време на откриването на зимната сесия на местния парламент, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Тече диалог и гренландското правителство ще работи с решителност, за да гарантира, че това ще доведе до конкретни резултати“, посочи Нилсен. Той предупреди, че въпреки изключването на военна опция от страна на президента Доналд Тръмп, Вашингтон продължава да се стреми да засили влиянието си върху острова, отбелязва Ройтерс.
Първата среща на работната група за Гренландия се проведе на 28 януари във Вашингтон, с участие на високопоставени представители на САЩ, Дания и Гренландия. Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви на следващия ден, че разговорите са преминали „в много конструктивна атмосфера“.
Нилсен подчерта, че дискусиите със САЩ трябва да се водят паралелно с укрепването на отношенията със западните държави и Европейския съюз. „Не сме сами, ние сме защитени. Всички страни от ЕС ни подкрепят“, заяви той, припомняйки често повтаряното си становище, че „Гренландия не може да бъде купена или продадена“.
Дания и Гренландия категорично отказват каквото и да е прехвърляне на суверенитета на острова. Диалогът със САЩ започна след като Тръмп обмисляше възможността да наложи американски контрол над Гренландия, част от датската територия и член на НАТО.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #16
17:31 02.02.2026
2 Последния Софиянец
17:31 02.02.2026
3 Сатана Z
17:32 02.02.2026
4 Искайте от лудия 20 000 тона злато
Коментиран от #5, #11
17:33 02.02.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Искайте от лудия 20 000 тона злато":Тръмп има да плаща на Гренландия за наем на американската база много милиарди за 75 години.И на България също.
Коментиран от #7
17:35 02.02.2026
6 Ха,ха
17:37 02.02.2026
7 Шопо
До коментар #5 от "Последния Софиянец":България също има стратегическо значение за САЩ, да направим Референдум за присъединяване
Коментиран от #12
17:38 02.02.2026
8 китайски балон
17:40 02.02.2026
9 Доналд Тръмп офишъл
17:47 02.02.2026
10 Гръм и мълнии
Коментиран от #15
17:50 02.02.2026
11 Тръмп
До коментар #4 от "Искайте от лудия 20 000 тона злато":се отказа от покупката. Това беше театрална постановка :)
17:51 02.02.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Шопо":Безмер е третата по значение база на САЩ от 900 бази.
Коментиран от #14
17:51 02.02.2026
13 Ледник Пимпирев
17:52 02.02.2026
14 Добре е да правиш разлика
До коментар #12 от "Последния Софиянец":между Военна база и Военно-учебен полигон.
Не е трудно.
17:54 02.02.2026
15 Да се оправим първо с
До коментар #10 от "Гръм и мълнии":матушката. Тяе заплахата за цивилизования свят.
17:55 02.02.2026
16 Георги
До коментар #1 от "Шопо":ти от къде идваш? Референдума е враг на демокрацията.
17:56 02.02.2026
17 Георги
17:57 02.02.2026
18 Смърфиета
17:58 02.02.2026
19 Ами
Нещата които не се продават ... обикновено се взимат.
Така, че не разчитайте много на партньорите :)
18:11 02.02.2026
20 Конкретни
18:27 02.02.2026
21 Реално
18:28 02.02.2026