Проф. Огнян Минчев: Асен Василев не допусна Явор Божанков в листите, защото ни се води, ни се кара

18 Март, 2026 21:08 678 16

Листите са очаквани, чудеса не могат да се случат

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Листите са очаквани, чудеса не могат да се случат. Това каза в предаването "Денят на живо" по Нова нюз политологът проф. Огнян Минчев във връзка с обявяването на листите, с които партиите и коалициите ще се явят на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

С най-голямо нетърпение бяха чакани листите на новата партия на Румен Радев, където новината е, че в четири райони листите ще бъдат водени от водещи български спортисти, очевидно с цел да предизвикат интерес към тази пария. Във всички останали райони листите се водят от хора, които са водещи в своите области на дейност.Това е естествен резултат от селекцията, заяви проф. Минчев.

Процесът на редене на листите е много конкурентен, дори в определяните като лидерски партии. "Продължаваме промяната-Демократична България" доскоро беше изключение, но покрай сагата с недопускането на Явор Божанков в листите се видя, че Асен Василев вече се изживява като лидер на лидерска партия и лидерска коалиция. От една страна имаме доминация на лидерски партии и коалиции, а от друга страна имаме лобиране кой да попадне в листите, посочи политическият анализатор.

Трудно ми е да преценя какви са аргументите на Асен Василев, би могло да бъде и някаква лична антипатия, но най-вероятно има и други аргументи. Божанков беше човекът, който не допусна избора на кандидата на "Има такъв народ " за председател на парламента. Той беше човекът, който е допусна съдействие межди "Продължаваме промяната-Демократична България" и "Възраждане " за избор на председател на парламента. След изборите може да има много ситуации, в които представители на "Продължаваме промяната-Демократична България" могат да вземат решения за нестандартни ситуационни мнозинства и Явор Божанков, като човек, който, по българската поговорка, ни се води, ни се кара, не е подходящ да се окаже член на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" в такива ситуации, добави проф. Огнян Минчев.

Той коментира и очакванията бившият президент и настоящ лидер на "Прогресивна България" Румен Радев да стане премиер след изборите.

За да бъде Румен Радев следващият премиер, би следвало да очаквам на тези избори да получи гласовете, необходими поне за 90-100 депутати. Към днешна дата нямам сигурност, че това ще се случи. Но дори тази хипотеза да е реалистична, той трябва да тръгне на коалиционен компромис с някоя от другите формации, посочи проф. Минчев.

Ако той подходи към "Продължаваме промяната-Демократична България" като коалиционни партньори, той ще трябва да постигне с тях някакво договаряне за геополитическите измерения на българската позиция в света, където между него и лидерите на "Продължаваме промяната-Демократична България" има много сериозни разногласия Външната политика, енергетиката и всички решения, свързани с Русия ще бъдат препъникамък. Ако се обърне към Бойко Борисов и ГЕРБ, ще трябва да остави на заден план всички обещания, свързани с антикорупционната политика, което ще ерозира подкрепата към него.

Затова ми се струва, че ако Радев постигне един умерен резултат - нито много нисък, нито много висок, ще имаме трудност да сформираме редовно правителство в България. Не изключвам варианта служебно правителство да управлява до есента, докато Румен Радев и "Продължаваме промяната-Демократична България" бъдат обединени в парламента за промени в правосъдието, в системата на сигурността, където в последните години имеме инфилтрация на хора на Делян Пеевски и ГЕРБ. При този вариант смяната на тези хора с отдавна изтекъл мандат може да бъде приоритет, а вече към септември, когато ГЕРБ е изгубил позиции в администрацията, да бъде много по-послушен в сфомирането на правителство, в което да подкрепя Радев.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 0 Отговор
    Хахаха...... Е то...... геювити с това са ИЗВЕСНИ!!!

    Коментиран от #12

    21:10 18.03.2026

  • 2 Уточнение

    3 2 Отговор
    Балонът на Румен Радев ще се спука .

    Коментиран от #13

    21:12 18.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ТВА БОЙКО МНОГО Е УПЛАШЕН
    ЩОМ ОТ ВСИЧКИ МЕДИИ НИ ЗАЛИВАТ
    НЕГОВИТЕ КЮЧЕКЧИЙКИ :)

    21:13 18.03.2026

  • 5 4567

    3 0 Отговор
    "Ни се води, ни се кара." Черна овца обиколила доста стада... заради коча.

    21:15 18.03.2026

  • 6 Дзак

    1 0 Отговор
    Явор Божанов като злият демон в ППДБ. Интересно защо толкова се преекспонира неговата личност, сякаш други проблеми нямат.

    21:17 18.03.2026

  • 7 гейлорд кукорчу

    2 0 Отговор
    бясна съм на божана, заглежда ми особеният управител

    21:19 18.03.2026

  • 8 Иван

    2 0 Отговор
    Абе "професоре"гледам те на възраст що не си гледаш здравето и не оставиш тези политики откъде ги вадите тези нафталини докога

    21:19 18.03.2026

  • 9 Перо

    2 1 Отговор
    По какво е специалист тоя цървулко Божанков?

    21:21 18.03.2026

  • 10 Божанков беше

    0 1 Отговор
    единственият анти путинист в НС!
    Затова го махнаха!

    21:26 18.03.2026

  • 11 Да си

    1 0 Отговор
    ходи на село !

    21:26 18.03.2026

  • 12 иван костов

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Мотивацията сред педофилите е трудно разбираема за нормалните хора. Никой не може да каже , какво става в болните им мозъци. Прогониха Хепи Кити Божанков, на негово място ще издигнат по качествено нищожество!🤔

    21:32 18.03.2026

  • 13 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Уточнение":

    Умнокрасивите ще гласуват за Айлин Пехливанова, щерката на кметя. С нея ще борят корупцията и зависимостите на пеефски

    21:32 18.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Женски работи

    0 0 Отговор
    Божанката и Кокорча са се скарали за женски работи, а както знаем всички, враждата между две жени е жестока, там не се вземат пленници! Той Косорча за малко да насвие сърмине и на ЕугЛената, ама Кирташкия му се примоли да я остави намира

    21:34 18.03.2026

  • 16 питам

    1 0 Отговор
    Алоооооооо! Докога ще триете коментари?????????

    21:35 18.03.2026

