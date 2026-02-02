Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Кая Калас: ЕС трябва да изисква отговорност от Русия, не отстъпки от Украйна
  Тема: Украйна

Кая Калас: ЕС трябва да изисква отговорност от Русия, не отстъпки от Украйна

2 Февруари, 2026 19:19 1 243 94

  • кая калас-
  • русия-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • отстъпки-
  • отговорност

Върховният представител предупреждава, че фокусът върху компромиси рискува да замъгли истинската вина на Москва

Кая Калас: ЕС трябва да изисква отговорност от Русия, не отстъпки от Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кая Калас, върховен представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност, предупреди, че натискът върху Украйна да прави отстъпки може да размие отговорността на Русия за започването на агресията ѝ, съобщава The Guardian, предава News.bg.

„Украйна е подложена на огромен натиск да направи много трудни компромиси, което рискува да замъгли истинския проблем“, посочи Калас. Тя напомни, че през последните 100 години Русия е нападнала поне 19 държави, като някои са били атакувани по няколко пъти, без никоя от тях някога да е нападнала Русия.

Калас подчерта, че Европа трябва да настоява за отстъпки от Русия, включително ограничения върху военните ѝ сили и ядрените оръжия, както и за отговорност за извършените военни престъпления.

Тя допълни, че Русия се опитва да пренасочи вниманието към преговорите със Съединените щати, за да избегне трудни дискусии с Европа, защото разговорите с Вашингтон подкрепят „максималистките ѝ искания, които не са постигнати на бойното поле“.

Калас подчерта, че ЕС има ключова роля в прегледа на всяко потенциално бъдещо мирно споразумение и европейското участие е необходимо за стабилността на региона.

По-рано Financial Times съобщи, позовавайки се на източници, че американските гаранции за сигурност за Украйна може да зависят от съгласието на Киев да изтегли войските си от неокупираната част на Донбас, както настоява Русия. Белият дом бързо опроверга тези публикации, определяйки ги като неверни.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 63 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бай Кольо

    79 4 Отговор
    Тая недокл@тен@та да спре да ръси бисери,че и в Космоса и се смеят вече!

    Коментиран от #4, #29, #67

    19:22 02.02.2026

  • 3 111111111

    76 5 Отговор
    Нейният дядо, Алфред Калд, е основател и ръководител на тайната полиция на SS в Естония. А именно Калд е бил член на Омакайтсе - естонска паравоенна организация, създадена от нацистите през 1941 г., която участва в борбата срещу партизаните и евреите, както и в защитата на границите на Ленинградска област.
    Прадядото от друга страна, Едуард Алвер, е бил командир на „Естонската лига за отбрана“, която набира служители за германския Вермахт по време на Втората световна война.
    Калас е 100% ФАШИСТКО ИЗЧАДИЕ.

    Коментиран от #54

    19:22 02.02.2026

  • 4 """""""////

    67 3 Отговор

    До коментар #2 от "бай Кольо":

    Дядо и - SS
    Баша и - КПСС.
    Кая- ЕС

    Коментиран от #38

    19:24 02.02.2026

  • 5 604

    61 3 Отговор
    тия продължават с фантасмагориите, да оди да се надупи на къдироф може и да помисли за отстъпките...

    Коментиран от #37

    19:24 02.02.2026

  • 6 Kaлпазанин

    75 3 Отговор
    Абе къде сте расли ,и къде сте пасли не мога да разбера ,в коя вселена живеят тези патки

    19:24 02.02.2026

  • 7 Киро

    64 1 Отговор
    Айде скрй са ма ти пък коя беше.

    Коментиран от #18

    19:25 02.02.2026

  • 8 Квартал 95

    58 1 Отговор
    Кая е довиждане заедно със Зеленото, ако войната свърши. Затова трепери и изпада в разни странни състояния. Щом се е изпокарала и с Урсула, дето са заедно в лай...а

    19:26 02.02.2026

  • 9 Вашето мнение

    54 0 Отговор
    Ами изисквайте си, какво дремете. Колко дивизии има ес, впрочем. ОАко не броим розовите, май хич.

    19:26 02.02.2026

  • 10 Красимир Петров

    52 2 Отговор
    Меките китки от ЕС се опъват на Русия

    Коментиран от #34

    19:26 02.02.2026

  • 11 Гост

    55 2 Отговор
    Тая наистина е ненормална.

    19:26 02.02.2026

  • 12 Смърфиета

    45 0 Отговор
    Кая, бау бау бау бау баубау!!
    Джаф джаф джаф джав!!

    Коментиран от #93

    19:27 02.02.2026

  • 13 Моме проста

    50 2 Отговор
    Нищо не може да изисквате! Нито сте в позиция на победител, нито на силен! Наблюдатели на един процес между Русия и САЩ сте! Тръмп даже мнението не ви зачита камо ли Путин!

    19:27 02.02.2026

  • 14 Ахмак Слива

    4 42 Отговор
    Путлеровите претенции са такива, все едно зетмахта му е пред портите на Брюксел.

    Коментиран от #48

    19:27 02.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Чиба мастия

    43 2 Отговор
    Кога европа ще се вдигне на бунт да премахне хрантутниците ?

    19:28 02.02.2026

  • 17 Шопо

    36 2 Отговор
    Ако лидерите от ЕС имаха топкищяха да обявят война на Русия а не да се крият зад Зеленски.

    19:28 02.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ,,,,,,

    29 53 Отговор
    Кайче ма кака ,аман вече от ваште северни проблеми

    19:29 02.02.2026

  • 20 аятолаха

    27 48 Отговор
    тази и урсулата скоро ще подскачат под стрелата на крана

    19:30 02.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Реалист

    49 32 Отговор
    Историята е доказала многократно, че всички агресори, като Русия разбират само от езика на Силата...

    Коментиран от #26, #51

    19:31 02.02.2026

  • 23 Грън4

    27 37 Отговор
    И аз съм nрост, но kая е по nроста

    19:32 02.02.2026

  • 24 Пич

    37 57 Отговор
    Вече много ме е срам , че съм европеец , заради тези дебилни жени !!! Най срамно от всичко е , да се оставиш да те ръководят глупаци , защото това индиректно показва , че ръководените са още по големи глупаци!!! Нашият случай не е такъв , защото не сме избирали Урсула и Кая , но въпреки това е срамно да си от един съюз с такива малоумни същества !!!

    Коментиран от #33, #81

    19:32 02.02.2026

  • 25 Евродебил

    26 57 Отговор
    Как хубаво би било ко един "Орешник" с ядрена бойна глава да думне насред ЕСССР-сборището в Брюксел,точно когато всички безродници са сбрани на куп.

    19:33 02.02.2026

  • 26 ПЕСИМИСТ

    4 25 Отговор

    До коментар #22 от "Реалист":

    Опитваме но не се получава. Все ни е вътре

    19:33 02.02.2026

  • 27 Еврококошарник

    24 19 Отговор
    Па па патиците не стават за ръководителки! Глупави, некадърни същества знаещи само да крякат!

    19:33 02.02.2026

  • 28 защо

    5 25 Отговор
    И един друг все казва "трябва", а народа му мръзне, където пък, един друг пращаше руските деца.
    Та те така.

    19:34 02.02.2026

  • 29 да питам

    24 22 Отговор

    До коментар #2 от "бай Кольо":

    защо Пуся няма Първа дама, а Тръмп и Зеленски имат, и то доста хубави ?

    Коментиран от #42, #47, #59, #94

    19:34 02.02.2026

  • 30 Ъъъъъ

    25 10 Отговор
    "Калас подчерта, че Европа трябва да настоява за отстъпки от Русия, включително ограничения върху военните ѝ сили и ядрените оръжия, както и за отговорност за извършените военни престъпления."

    Тази верно е изпразнена, но от съдържание... 🤣

    19:34 02.02.2026

  • 31 604

    18 5 Отговор
    искате в ЕС, аз не искам в ЕС с такива корумпирани неадекватници на върхът!

    19:37 02.02.2026

  • 32 БАРС

    20 3 Отговор
    КАКВО ОЩЕ СЕ МОТАМЕ ДА МЕ ПРИСЪИДЕНИМ С УНГАРИЯ И СЛОВАКИЯ И АЛИСА МАЙСЕЛ НИКАКВА ПОМОЩ НА УКРАИНА И НИКАКЪВ ЕС.ДА СА СИ МИСЛИЛИ КОГАТО СКАЧАХА И КРЕЩЯХА МАСКАЛЯКУ НА МАГИЛЯКУ.НЯМА КАКВО ДА СЛУШАМЕ КАКВО ГОВОРИ КАЛАС ТА И УРСУЛАТА ТОВА СА ДВЕ ЕЛЕМЕНТАРНИ ЖЕНИ С НИСКО АЙКЮ.ДО СЕГА НИЩО НЕ СА НАПРАВИЛИ ЗА ЕС.САМО ХОДЯТ И ТРЬБЯТ ЗА ВОЙНА С РОСИЯ И САНКЦИИ .АКО ТЕ МИЛИОНИ ИМОГАТ ДА НЕ РАБОТЯТ ТО В ЕВРОПА ЗАРАДИ ТЯХ ПЪЛНШО С БЕЗРПБОТИЦА И ВСИЧКО СКЪПО СТАНА.

    19:37 02.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ДаКажеш

    5 12 Отговор

    До коментар #10 от "Красимир Петров":

    Абе, меки, твърди все едни такива приказки. Вие Пусин и Мидвидчко виждали ли сте кви корави исполини са?

    19:38 02.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Тая

    19 2 Отговор
    Доказа че супер тъпо медицинско недоразумение !

    19:38 02.02.2026

  • 37 Факт е

    16 2 Отговор

    До коментар #5 от "604":

    И не само това.
    Едно от изказванията й, че от напрежение има желание да се напие

    19:39 02.02.2026

  • 38 Хахаха

    17 0 Отговор

    До коментар #4 от """"""""////":

    Така е цял живот, някои фамилии са добре с нацисти, комунисти и с демократи. И така е в целия свят, обикновения човек или гласува или воюва или живее като роб. И докато не го разберем всичките обикновени граждани, ще си останем роби на такива фамилии.

    19:39 02.02.2026

  • 39 Иван

    13 3 Отговор
    Боклука Кая Калас: палестинците трябва да признаят палестински геноцид над евреите.

    19:40 02.02.2026

  • 40 Ненормална ли е

    17 3 Отговор
    Калас ......та да изисква отстъпки от ПОБЕДИТЕЛЯ РУСИЯ , които смачка целия алчен запад и даде урок на агресивния нато ???????

    19:40 02.02.2026

  • 41 Ами

    18 2 Отговор
    С четенето явно не се и се е получило.
    Явно е наблегнала на пиенето :)

    19:40 02.02.2026

  • 42 Естет

    14 3 Отговор

    До коментар #29 от "да питам":

    Защото има многоо мадами. Която си иска тази е негова. А нармомана е в ляво!

    Коментиран от #74

    19:40 02.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Марихуан Зеленоплодски

    18 3 Отговор
    Тъпотото си е тъпо...

    19:41 02.02.2026

  • 46 Хи хи хи . Голям майтап !

    19 3 Отговор
    Европейските лидери да отидат на психиатър .........може би ще им помогне !!!!

    Коментиран от #61

    19:42 02.02.2026

  • 47 бай Кольо

    5 4 Отговор

    До коментар #29 от "да питам":

    Има бе-ти кво си?

    19:42 02.02.2026

  • 48 Хахаха

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "Ахмак Слива":

    Путин няма работа там. Но и пред портите на Москва не виждам ЕС войски.

    19:42 02.02.2026

  • 49 боко

    13 2 Отговор
    и кои държави е нападнала че нещо не се сещам тая за сащ ли говори

    19:42 02.02.2026

  • 50 Ехааааааа

    9 2 Отговор
    Ей тая със урсулите ще погребът феса !!!!!

    19:43 02.02.2026

  • 51 Хахаха

    6 6 Отговор

    До коментар #22 от "Реалист":

    Я изброй агресорите, историко. Много ми е интересно какво и от кой са разбрали нещо

    19:44 02.02.2026

  • 52 Брендо

    11 5 Отговор
    На които давам белото брашно ей тъй говори !

    19:45 02.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Сталин

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "111111111":

    Да бяхте го казали, когато Мария Калас дойде да пее във София, да я задържим в хотела и да я разпитаме. Всичко щеше да си каже. Сега след дъжд – качулка.

    19:46 02.02.2026

  • 55 Германският министър

    0 1 Отговор
    на отбраната каза:
    „Щастлива пpьдня никога не излиза от мизерен 3адниk“ в 2:49 от видеото.

    19:46 02.02.2026

  • 56 Берлин

    13 4 Отговор
    Нацюгата кая, райхсминистър уСрула, мечтаят за фашизма и диктатура.

    Коментиран от #88

    19:46 02.02.2026

  • 57 Госあ

    12 3 Отговор
    С двете корумпирани кокошки, ЕС не може да води никакъв диалог с Русия ! Тая лелка като плюе Русия, мъжа и колко пари завърте с руснаците ? М ? От друга страна, това положение предоставя възможността всяка страна да се възползва от суверенитета си и лично да водят диалог.

    19:47 02.02.2026

  • 58 Неразбрал

    12 2 Отговор
    Абе някой да ми обясни как се избират лидерите които управляват европа все във грешната посока все едно карат кораб без компас ?????????????????

    19:48 02.02.2026

  • 59 Хохохо

    5 4 Отговор

    До коментар #29 от "да питам":

    Ти имаш ли? Или пак даваме пример с другите.

    19:48 02.02.2026

  • 60 1111

    10 5 Отговор
    Тая Кукумявка е Луда.

    19:48 02.02.2026

  • 61 Смърфиета

    9 4 Отговор

    До коментар #46 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    Напротив, да отидат в нашите салони за лазарна епилация, да видят какво е да си мега προзд.

    19:48 02.02.2026

  • 62 Време е

    4 9 Отговор
    ЕС трябва да нарита пияните примати.

    Коментиран от #73, #92

    19:50 02.02.2026

  • 63 Кая калас

    11 3 Отговор
    Победителите не ги съдят , ама какво друго да кажа ?

    19:50 02.02.2026

  • 64 Хипотетично

    4 2 Отговор
    Отговорндст от Русия иска Кая Калас вместо отстъпки от Украйна, както иска Тръмп.
    Явно не е ходила на яхтата на Епстейн и затова смело може да си позволи това.

    19:50 02.02.2026

  • 65 123456

    9 2 Отговор
    тия гнойни пъпки докога ще се надуват и изискват - трябва това , искаме онова ! ареееее

    19:51 02.02.2026

  • 66 Кремълска Шпакла

    3 10 Отговор
    Айдеее

    Шпаклите на Капейките продължават .


    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    19:52 02.02.2026

  • 67 Ама вие

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "бай Кольо":

    Урсула не харесвате, Калас не харесвате. Кой искате да е председател на ЕК ?:)

    19:52 02.02.2026

  • 68 Хахаха

    9 2 Отговор
    Абе тези евро лидери на какви наркотици са. Това да го кажеш трябва да си много ама много неадекватен

    19:53 02.02.2026

  • 69 Факти

    3 8 Отговор
    Тръмп спаси Русия. Украинците половин година бяха в Курска област и руснаците не можеха да направят нищо. Дойде Тръмп, спря помощта за Украйна и я натисна да се изнесе от Курск. Сега я натиска да се изнесе и от Донбас. Ако Камала беше спечелила изборите Русия щеше да яде голям бой и руснаците щяха да свалят Путин.

    Коментиран от #77

    19:53 02.02.2026

  • 70 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Какво представлява Европейският райх?

    450 милиона народонаселение в Цветущата градина на Борел искат помощ от 300 милионният Краварник да ги пази от 135 милионната Русия..
    Нищожни ЛГБТ шушумиги ,,които днес празнуват 2 февруари.

    19:54 02.02.2026

  • 71 Иван

    5 7 Отговор
    Путя гаЗ пикae като види Кая Калас )

    19:55 02.02.2026

  • 72 Факти

    3 7 Отговор
    Кая има по-големи топки от Тръмп, Орбан и другите смешници, които целуват заgнuka на Путин.

    Коментиран от #75

    19:55 02.02.2026

  • 73 Кубрат

    5 2 Отговор

    До коментар #62 от "Време е":

    И кой ще ги рита? Ако са такива като теб, може да ги наритат от смях.

    19:56 02.02.2026

  • 74 да питам

    1 7 Отговор

    До коментар #42 от "Естет":

    но защо тогава Пуся не е виждан с жена, повече от 20г., затова и попитах ?

    Коментиран от #78

    19:56 02.02.2026

  • 75 Така е

    7 1 Отговор

    До коментар #72 от "Факти":

    Има, но в главата и не топки а гюлета.

    Коментиран от #79

    19:57 02.02.2026

  • 76 Копейки

    2 5 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. Не губете надежда.

    Коментиран от #80

    19:58 02.02.2026

  • 77 Хахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #69 от "Факти":

    Пий си хаповете и се пребирам в психото.

    19:58 02.02.2026

  • 78 Наистина

    4 1 Отговор

    До коментар #74 от "да питам":

    Нали ти му ходиш на гости, за какво му е жена ти правиш страхотни .....!

    20:00 02.02.2026

  • 79 Даже и да е така

    2 4 Отговор

    До коментар #75 от "Така е":

    Безпристрастната експертиза базирана на реалността сочи че за да превземат само групата от трите големи града в Донбас ще им трябват четири години не за целия Донбас А САМО за фортифицираната мрежа от конгломерации. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #84

    20:01 02.02.2026

  • 80 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "Копейки":

    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    Коментиран от #83

    20:01 02.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 2 Отговор
    Кая с мъжът си са прали парите от помощите за Украйна и я чака затвор с конфискация на имущество.

    20:03 02.02.2026

  • 83 Сърдит капейко

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":

    Мече няма да меся погачи че с това евро много скъпо излиза вече🙄

    20:06 02.02.2026

  • 84 Така е

    2 3 Отговор

    До коментар #79 от "Даже и да е така":

    Но пак си грешка, те не превземат а освобождават, превземане ще видиш на едно друго място, родното място на тая наркоманка.

    Коментиран от #85

    20:07 02.02.2026

  • 85 Путлеристан 🤮🤮

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Така е":

    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    20:08 02.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Берлин":

    Фашизма е в русия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава! Не спори а ЧЕТИ !!!

    Коментиран от #90, #91

    20:13 02.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Вихър с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Лука":

    до 19-и коментар нещата си вървят нормално и след това рязко се активира фаб.рика.та за неи.с.тински пл.юсове и м.инус.и. М.одерато.ра няма ли да спрете тази ф.абрика ?

    20:14 02.02.2026

  • 92 Орк

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Време е":

    Май че ти си от страната на примати.

    20:14 02.02.2026

  • 93 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Смърфиета":

    До тук ли ти стига красноречието ?

    20:14 02.02.2026

  • 94 Дон Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "да питам":

    Путин не е женен от 2014 г. насам и няма официално призната съпруга в момента. Няма официални потвърждения, че е сключвал брак след развода си с Людмила. А относно съпругата на Зеля скоро ше е вдовица, свободна!

    20:16 02.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания