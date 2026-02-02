Кая Калас: ЕС трябва да изисква отговорност от Русия, не отстъпки от Украйна

Кая Калас, върховен представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност, предупреди, че натискът върху Украйна да прави отстъпки може да размие отговорността на Русия за започването на агресията ѝ, съобщава The Guardian, предава News.bg.
„Украйна е подложена на огромен натиск да направи много трудни компромиси, което рискува да замъгли истинския проблем“, посочи Калас. Тя напомни, че през последните 100 години Русия е нападнала поне 19 държави, като някои са били атакувани по няколко пъти, без никоя от тях някога да е нападнала Русия.
Калас подчерта, че Европа трябва да настоява за отстъпки от Русия, включително ограничения върху военните ѝ сили и ядрените оръжия, както и за отговорност за извършените военни престъпления.
Тя допълни, че Русия се опитва да пренасочи вниманието към преговорите със Съединените щати, за да избегне трудни дискусии с Европа, защото разговорите с Вашингтон подкрепят „максималистките ѝ искания, които не са постигнати на бойното поле“.
Калас подчерта, че ЕС има ключова роля в прегледа на всяко потенциално бъдещо мирно споразумение и европейското участие е необходимо за стабилността на региона.
По-рано Financial Times съобщи, позовавайки се на източници, че американските гаранции за сигурност за Украйна може да зависят от съгласието на Киев да изтегли войските си от неокупираната част на Донбас, както настоява Русия. Белият дом бързо опроверга тези публикации, определяйки ги като неверни.
