Кая Калас отхвърли призивите за създаване на общоевропейска армия
Кая Калас отхвърли призивите за създаване на общоевропейска армия

3 Февруари, 2026 03:59, обновена 3 Февруари, 2026 04:02 465 7

Според върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността, "това би могло да бъде изключително опасно“

Кая Калас отхвърли призивите за създаване на общоевропейска армия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас отхвърли призивите за създаване на общоевропейска армия и предупреди, че това би могло да бъде „изключително опасно“.

Темата стана актуална на фона на напрежението в НАТО относно заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия.

„Ако вече сте част от НАТО, тогава не можете да създадете отделна армия“, каза Кая Калас на конференция по темата за сигурността в Норвегия. Калас посочи, че най-важният военен актив по време на криза „е йерархията на командването - кой на кого дава заповеди“.

И ако имате европейска армия и след това имате НАТО, тогава просто падате между два стола, добави върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността.

Призивите за създаване на общоевропейска армия бяха отхвърлени и от норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре.

