Полша потвърди подкрепата си за членството на Украйна в ЕС

Председателят на полския Сейм Влоджимеж Чажасти подписа декларация, с която Полша потвърждава подкрепата си за усилията на Украйна да се присъедини към Европейския съюз, предаде ПАП, цитирана от БТА.
Чажасти е на двудневно посещение в Киев, където се срещна с председателя на украинския парламент Руслан Стефанчук. Двамата подписаха документа, подчертаващ ангажимента на полския парламент да подкрепя европейската интеграция на Украйна.
„Ще ви помогнем да се присъедините към Европейския съюз“, заяви Чажасти. „Споделяме трудно минало, но трябва да извлечем поуки от него и да изградим бъдещето върху тези уроци“, добави той.
Полският председател благодари за възможността да се обърне към Върховна рада по време на заседанието ѝ, съвпадащо с четвъртата годишнина от пълномащабното руско нахлуване в Украйна.
Стефанчук изрази признателност за продължаващата подкрепа от Полша. „Обсъдихме редица въпроси, но преди всичко благодарих на председателя на парламента и на полския народ за военната, финансовата и хуманитарната помощ, оказана на Украйна“, посочи той.
По време на визитата е предвидено Чажасти да се срещне и с президента Володимир Зеленски и премиера Юлия Свириденко.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е да де
Коментиран от #15
15:55 24.02.2026
2 Полша
15:56 24.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Майна
Коментиран от #9
15:57 24.02.2026
5 Архимандрисандрит Бибиян
15:59 24.02.2026
6 Ще има паре от Урсула
16:00 24.02.2026
7 Атина Палада
Просто Идилия...
Коментиран от #10
16:01 24.02.2026
8 Интересно
16:01 24.02.2026
9 Мурка
До коментар #4 от "Майна":А една армия ще спре пред Варшава за почивка като през 1944
16:01 24.02.2026
10 Колективен руски крепостен
До коментар #7 от "Атина Палада":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
16:02 24.02.2026
11 усс.ран русофил
16:02 24.02.2026
12 Ако наполеон знаеше че има Украйна
А щеше да освободи полша и украйна и щеше да завладее цяла европа
16:10 24.02.2026
13 със или без
16:10 24.02.2026
14 Бандерите пак ще ги трепят
Коментиран от #16
16:16 24.02.2026
15 Ха ха
До коментар #1 от "Е да де":Е да де всички срещу Путлер и рашизма = нацизма в Рашистан.
Само те вероломно нападат своите съседи Молдова, Грузия два пъти, Украйна три пъти плюс две кървави войни с Чечня.
16:48 24.02.2026
16 Грешиш
До коментар #14 от "Бандерите пак ще ги трепят":По пропаднал и вечно пиян е само руския крепостен холоп.Най проZZZтите в целия свят.С едни гърди даже са пред ганьовските копейки.
16:50 24.02.2026
17 Жалко
17:00 24.02.2026
18 Реално
17:04 24.02.2026
19 ако съм поляк
НЯМА ДРУГА ПРИЧИНА ДА ГИ ПОДКРЕПЯТ
17:26 24.02.2026
20 Змийска отрова
Прав е Орбан, че Украйна ще ликвидира ЕС ако ЕС я приеме за държава-членка (разрушена и свръх-корумпирана квази-държава в ЕС).
Малобритания и САЩ са заинтересовани от ликвидацията на ЕС като световна сила.
18:26 24.02.2026