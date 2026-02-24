Полша потвърди подкрепата си за членството на Украйна в ЕС

Председателят на полския Сейм Влоджимеж Чажасти подписа декларация, с която Полша потвърждава подкрепата си за усилията на Украйна да се присъедини към Европейския съюз, предаде ПАП, цитирана от БТА.

Чажасти е на двудневно посещение в Киев, където се срещна с председателя на украинския парламент Руслан Стефанчук. Двамата подписаха документа, подчертаващ ангажимента на полския парламент да подкрепя европейската интеграция на Украйна.

„Ще ви помогнем да се присъедините към Европейския съюз“, заяви Чажасти. „Споделяме трудно минало, но трябва да извлечем поуки от него и да изградим бъдещето върху тези уроци“, добави той.

Полският председател благодари за възможността да се обърне към Върховна рада по време на заседанието ѝ, съвпадащо с четвъртата годишнина от пълномащабното руско нахлуване в Украйна.

Стефанчук изрази признателност за продължаващата подкрепа от Полша. „Обсъдихме редица въпроси, но преди всичко благодарих на председателя на парламента и на полския народ за военната, финансовата и хуманитарната помощ, оказана на Украйна“, посочи той.

По време на визитата е предвидено Чажасти да се срещне и с президента Володимир Зеленски и премиера Юлия Свириденко.