Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Полша »
Полша потвърди подкрепата си за членството на Украйна в ЕС
  Тема: Украйна

Полша потвърди подкрепата си за членството на Украйна в ЕС

24 Февруари, 2026 15:54 751 20

  • полша-
  • украйна-
  • подкрепа-
  • членство-
  • ес-
  • европейски съюз

Председателят на Сейма Влоджимеж Чажасти подписа декларация в Киев и обеща съдействие за европейската интеграция на страната

Полша потвърди подкрепата си за членството на Украйна в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на полския Сейм Влоджимеж Чажасти подписа декларация, с която Полша потвърждава подкрепата си за усилията на Украйна да се присъедини към Европейския съюз, предаде ПАП, цитирана от БТА.

Чажасти е на двудневно посещение в Киев, където се срещна с председателя на украинския парламент Руслан Стефанчук. Двамата подписаха документа, подчертаващ ангажимента на полския парламент да подкрепя европейската интеграция на Украйна.

Още новини от Украйна

„Ще ви помогнем да се присъедините към Европейския съюз“, заяви Чажасти. „Споделяме трудно минало, но трябва да извлечем поуки от него и да изградим бъдещето върху тези уроци“, добави той.

Полският председател благодари за възможността да се обърне към Върховна рада по време на заседанието ѝ, съвпадащо с четвъртата годишнина от пълномащабното руско нахлуване в Украйна.

Стефанчук изрази признателност за продължаващата подкрепа от Полша. „Обсъдихме редица въпроси, но преди всичко благодарих на председателя на парламента и на полския народ за военната, финансовата и хуманитарната помощ, оказана на Украйна“, посочи той.

По време на визитата е предвидено Чажасти да се срещне и с президента Володимир Зеленски и премиера Юлия Свириденко.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е да де

    21 4 Отговор
    Нацистите се подкрепят.

    Коментиран от #15

    15:55 24.02.2026

  • 2 Полша

    18 2 Отговор
    ще удари последния пирон в ковчега на Покрайна.

    15:56 24.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Майна

    10 1 Отговор
    Лондонсити се мести в Полша- ще я прави първа регионална сила

    Коментиран от #9

    15:57 24.02.2026

  • 5 Архимандрисандрит Бибиян

    2 3 Отговор
    Путилифонът бате Пунде изплака каде холерите са расисти шо мразат татароменгяните!

    15:59 24.02.2026

  • 6 Ще има паре от Урсула

    15 2 Отговор
    "Полша" питала ли е гражданите си?, които ще бъдат окрадени.

    16:00 24.02.2026

  • 7 Атина Палада

    14 4 Отговор
    От както е започнала СВО,Киев подписва с кого ли не всевъзможни декларации:) и накрая Украйна с намалена територия и население ,без икономика.!!ЕС - тъпче като пате в калчище и не знае как да излезе...САЩ се лутат по света като муха без глава и събират пари да платят лихвата по заема си....
    Просто Идилия...

    Коментиран от #10

    16:01 24.02.2026

  • 8 Интересно

    7 2 Отговор
    Интересно е Унгария, Словакия, Чехия и Германия какво ще кажат, за БГ е ясно, след 5мин и ние подкрепяме Зеленски за ясна дата! И датата е 2076!

    16:01 24.02.2026

  • 9 Мурка

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    А една армия ще спре пред Варшава за почивка като през 1944

    16:01 24.02.2026

  • 10 Колективен руски крепостен

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    16:02 24.02.2026

  • 11 усс.ран русофил

    1 6 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    16:02 24.02.2026

  • 12 Ако наполеон знаеше че има Украйна

    4 1 Отговор
    Нямаше да ходи през зимата до москва
    А щеше да освободи полша и украйна и щеше да завладее цяла европа

    16:10 24.02.2026

  • 13 със или без

    2 1 Отговор
    Украйна във сюза, няма да се промени плащането на репарациите, ще промени само оправданието. Целта е да ни убедят да плащаме а въпросната инфлация е косвен факт на постиженията им. Ако се чудите какво имам в предивд, ще отбележа, че тия двамата актьори както и много други публични личности, нямат думата.

    16:10 24.02.2026

  • 14 Бандерите пак ще ги трепят

    2 1 Отговор
    Шляхтата нали е най пияната нация нищо не помни от миналото. Интересно ще става.

    Коментиран от #16

    16:16 24.02.2026

  • 15 Ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Е да де":

    Е да де всички срещу Путлер и рашизма = нацизма в Рашистан.
    Само те вероломно нападат своите съседи Молдова, Грузия два пъти, Украйна три пъти плюс две кървави войни с Чечня.

    16:48 24.02.2026

  • 16 Грешиш

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Бандерите пак ще ги трепят":

    По пропаднал и вечно пиян е само руския крепостен холоп.Най проZZZтите в целия свят.С едни гърди даже са пред ганьовските копейки.

    16:50 24.02.2026

  • 17 Жалко

    0 0 Отговор
    И там политиците работят срещу собствения си народ.Поляците, вече не могат да ги търпят тези и има много инциденти, за които тук не се казва нищо.

    17:00 24.02.2026

  • 18 Реално

    0 0 Отговор
    Повечето украинци въобще не се виждат в него.И факт това са хора нежелаещи да спазват правила та е много интересно бюрократите на ес ,как ще се справят с това.Да не говорим,че там са още на принципи от 90 те години относно бизнес.

    17:04 24.02.2026

  • 19 ако съм поляк

    0 0 Отговор
    и аз ще искам Украйна бързо в Европейския съюз една бърза интеграция и влизането и в Шенген ще може практически да върнеш в западните украински земи към Полша тъй като те и така и така СА НАСЕЛЕНИ С ПОЛЯЦИ

    НЯМА ДРУГА ПРИЧИНА ДА ГИ ПОДКРЕПЯТ

    17:26 24.02.2026

  • 20 Змийска отрова

    0 1 Отговор
    Това е Украйна за ЕС.

    Прав е Орбан, че Украйна ще ликвидира ЕС ако ЕС я приеме за държава-членка (разрушена и свръх-корумпирана квази-държава в ЕС).

    Малобритания и САЩ са заинтересовани от ликвидацията на ЕС като световна сила.

    18:26 24.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания