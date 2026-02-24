Агенция на ЕС: Украинските бежанки са изложени на високи нива на насилие в съюза

Украинските бежанки се сблъскват с високи нива на физическо, сексуално и психологическо насилие в страните от Европейския съюз. Това заяви Агенция на ЕС за основните права, цитирана от Франс прес, предава БТА.
Около 2,5 милиона жени и момичета са напуснали Украйна след руската инвазия преди четири години и са потърсили убежище в ЕС.
Въпреки предоставената от съюза закрила, значителна част от тях са станали жертва на тежки форми на насилие, а други споделят, че не се чувстват в безопасност.
От ръководството на агенцията призоваха държавите членки да гарантират защита, подкрепа и достъп до правосъдие за пострадалите, за да могат да възстановят живота си.
Данните показват, че една от всеки четири украински бежанки е преживяла психическо или сексуално насилие след началото на войната. Според изследването 62% от тези случаи са регистрирани в рамките на ЕС, а 9% са се случили по време на бягството към съюза.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Атина Палада
Коментиран от #14, #26
14:54 24.02.2026
3 Гошо
14:55 24.02.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #13
14:57 24.02.2026
5 честен ционист
14:57 24.02.2026
6 ИМА НАДЕЖДА
Коментиран от #9
14:58 24.02.2026
7 колю надървения
15:01 24.02.2026
8 Механик
15:03 24.02.2026
9 факуса
До коментар #6 от "ИМА НАДЕЖДА":щом сега излиза,ясно кои са мъжете,от гостите
15:05 24.02.2026
10 Перо
15:05 24.02.2026
11 Е,и?
15:06 24.02.2026
12 някой
Или малко доброволно...и много нахално и нагло поведение!
15:08 24.02.2026
13 Перо
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Обади се на твойте хора от ПП, бързо ще те уредят!
15:11 24.02.2026
14 Перо
До коментар #2 от "Атина Палада":Ти вече разпространяваш арабския генофон!
15:13 24.02.2026
15 Ассссссс
15:15 24.02.2026
16 Куцото Сийче
Хи хи хи
- подбиват пазара на местните
15:17 24.02.2026
17 горките
15:19 24.02.2026
19 Трол
15:37 24.02.2026
20 Марко Доколянков
15:40 24.02.2026
21 Анонимен
Излезе ли някой да признае за тормоза и насилието, да се извини, да поеме отговорност? Не, направиха всичко възможно да се заговори, че това са теории на конспирациите. Също както с биолабораториите.
А ние не отмъстихме, дори приехме бежанците им, пращахме им военна и хуманитарна помощ, даже още пращаме. За какво още искат да ги жалим? Те някого пожалиха ли? Сега оревават света, че са бежанци и бежанки. Държавата им щеше още да съществува и щяха да си живеят в нея, ако се бяха държали по-човешки.
15:42 24.02.2026
22 Украйнките
15:42 24.02.2026
23 Хмм
15:46 24.02.2026
24 пълни смешки
ама не стана ясно че при добрия запад белите германици и скандинавци масово си ги разменят ли
или някакви мургави извънземни ги омагьосват
много сте кратки
Въпреки предоставената от съюза закрила, значителна част от тях са станали жертва на тежки форми на насилие
15:52 24.02.2026
25 !!!?
15:52 24.02.2026
26 важното е че
До коментар #2 от "Атина Палада":е оправен твоя генофонд
та на всяка манджа мерудия ръсиш
да се намериш на приказка
15:54 24.02.2026
27 как да не им повярва човек на хитрушите
16:02 24.02.2026
28 !!!?
16:09 24.02.2026
29 Ивелин Михайлов
16:30 24.02.2026
30 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #32
16:45 24.02.2026
31 Само преди
16:46 24.02.2026
32 !!!
До коментар #30 от "Тракиец 🇺🇦":Вземи си украинка за жена и българките ще ти се сторят песен!
17:14 24.02.2026
33 Аааааа
В Евро съюза такива неща не правят!
Това е руска пропаганда :) :) :)
18:11 24.02.2026