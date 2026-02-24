Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Агенция на ЕС: Украинските бежанки са изложени на високи нива на насилие в съюза
  Тема: Украйна

Агенция на ЕС: Украинските бежанки са изложени на високи нива на насилие в съюза

24 Февруари, 2026 14:52, обновена 24 Февруари, 2026 14:52 1 715 33

Една от всеки четири жени е преживяла психическо или сексуално посегателство след началото на войната, сочат данни на европейската институция

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските бежанки се сблъскват с високи нива на физическо, сексуално и психологическо насилие в страните от Европейския съюз. Това заяви Агенция на ЕС за основните права, цитирана от Франс прес, предава БТА.

Около 2,5 милиона жени и момичета са напуснали Украйна след руската инвазия преди четири години и са потърсили убежище в ЕС.

Въпреки предоставената от съюза закрила, значителна част от тях са станали жертва на тежки форми на насилие, а други споделят, че не се чувстват в безопасност.

От ръководството на агенцията призоваха държавите членки да гарантират защита, подкрепа и достъп до правосъдие за пострадалите, за да могат да възстановят живота си.

Данните показват, че една от всеки четири украински бежанки е преживяла психическо или сексуално насилие след началото на войната. Според изследването 62% от тези случаи са регистрирани в рамките на ЕС, а 9% са се случили по време на бягството към съюза.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Атина Палада

    14 23 Отговор
    Добре,че дойдоха в България да ни оправят генофонда .

    Коментиран от #14, #26

    14:54 24.02.2026

  • 3 Гошо

    30 5 Отговор
    Я им осигурете по един бодигард или най добре увеличете им финансовата помощ

    14:55 24.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    13 12 Отговор
    Аз бях насилен от трима украинци в района на Централна Ж. П. Гара....Сега всяка вечер след полунощ обикалям с тиха надежда мястото...

    Коментиран от #13

    14:57 24.02.2026

  • 5 честен ционист

    35 6 Отговор
    Сексуалното насилие в Украйна се води за национален спорт.

    14:57 24.02.2026

  • 6 ИМА НАДЕЖДА

    27 3 Отговор
    ЩОМ НАСИЛИЕТО НЕ Е ВЪРХУ МЪЖЕТЕ , ЗНАЧИ ИМА ВСЕ ОЩЕ ДОСТАТЪЧНО ОСТАНАЛИ ХЕТЕРОСЕКСУАЛНИ В ЕВРОСЪЮЗА

    Коментиран от #9

    14:58 24.02.2026

  • 7 колю надървения

    20 6 Отговор
    за 60-70 евро правят чудеса

    15:01 24.02.2026

  • 8 Механик

    40 3 Отговор
    А бежанците? Мъжете? Те изложени ли са на риск? Ако да, на какъв риск са изложени, щото тия дето са в БГ са изложени на риск от препиване, слънчево изгаряне и автомобилни катастрофи в нетрезво състояние.

    15:03 24.02.2026

  • 9 факуса

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "ИМА НАДЕЖДА":

    щом сега излиза,ясно кои са мъжете,от гостите

    15:05 24.02.2026

  • 10 Перо

    29 9 Отговор
    Каква защита на проститутки? На запад си имат синдикат

    15:05 24.02.2026

  • 11 Е,и?

    27 0 Отговор
    Какво прави ЕС по въпроса? Търси ли насилниците? Намерил ли е корена на проблема? Сервират ни се просто някакви констатации без особено много детайли. Къде е профилът по страни? Има ли динамика? Пълнеж е тази статия.

    15:06 24.02.2026

  • 12 някой

    20 6 Отговор
    Наистина ли са насилени?
    Или малко доброволно...и много нахално и нагло поведение!

    15:08 24.02.2026

  • 13 Перо

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Обади се на твойте хора от ПП, бързо ще те уредят!

    15:11 24.02.2026

  • 14 Перо

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Ти вече разпространяваш арабския генофон!

    15:13 24.02.2026

  • 15 Ассссссс

    23 3 Отговор
    Като им гледам кожените палтенца и лъскави обувки - много работят милите.

    15:15 24.02.2026

  • 16 Куцото Сийче

    18 4 Отговор
    От тулбухинските села, ама "работех" във Варна
    Хи хи хи
    - подбиват пазара на местните

    15:17 24.02.2026

  • 17 горките

    25 4 Отговор
    насила ги настаниха безплатно в хотери по морето и ги хранеха безплатно

    15:19 24.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Трол

    8 4 Отговор
    Спешно трябва да интегрираме украинките в евросъюза.

    15:37 24.02.2026

  • 20 Марко Доколянков

    26 1 Отговор
    Абе я си ма та, живеят на хотели, по €800 на месец на човек взимат, а на места далеч повече. Рядко някоя работи. Попитайте 70% от българите а и в други държави дали имат такива екстри и привилегии.

    15:40 24.02.2026

  • 21 Анонимен

    25 2 Отговор
    Съжалявам жените, на които се е случило, и им съчувствам, но искам да попитам някой от украинците жалеше ли малцинствата (без значение българско, руско и т.н.), когато Украйна още беше държава?

    Излезе ли някой да признае за тормоза и насилието, да се извини, да поеме отговорност? Не, направиха всичко възможно да се заговори, че това са теории на конспирациите. Също както с биолабораториите.

    А ние не отмъстихме, дори приехме бежанците им, пращахме им военна и хуманитарна помощ, даже още пращаме. За какво още искат да ги жалим? Те някого пожалиха ли? Сега оревават света, че са бежанци и бежанки. Държавата им щеше още да съществува и щяха да си живеят в нея, ако се бяха държали по-човешки.

    15:42 24.02.2026

  • 22 Украйнките

    15 1 Отговор
    Гледаш ги начервени и прочие, и после разбрах, че това са подбрани прости тутки 😂

    15:42 24.02.2026

  • 23 Хмм

    17 0 Отговор
    значи става въпрос само за украински бежанки, па другите не са важни. Интересно ми е въпросната агенция(на ЕС), получава ли финансиране за специализирана констатация по въпроса. или фактите специално подбират и режат

    15:46 24.02.2026

  • 24 пълни смешки

    10 0 Отговор
    първо останахме с впечатление че искате да втълпите че пак Руснаците са ги изнасилвали
    ама не стана ясно че при добрия запад белите германици и скандинавци масово си ги разменят ли
    или някакви мургави извънземни ги омагьосват
    много сте кратки


    Въпреки предоставената от съюза закрила, значителна част от тях са станали жертва на тежки форми на насилие

    15:52 24.02.2026

  • 25 !!!?

    3 2 Отговор
    Агенция на ТАСС: Украинските бежанки са изложени на насилие в ес....!???

    15:52 24.02.2026

  • 26 важното е че

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    е оправен твоя генофонд
    та на всяка манджа мерудия ръсиш
    да се намериш на приказка

    15:54 24.02.2026

  • 27 как да не им повярва човек на хитрушите

    8 1 Отговор
    Според изследването 62% от тези случаи са регистрирани в рамките на ЕС, а 9% са се случили по време на бягството към съюза

    16:02 24.02.2026

  • 28 !!!?

    5 1 Отговор
    Ама много конспиративна тази "Агенция на ЕС"...че чак с подпис: Украйна !!!?

    16:09 24.02.2026

  • 29 Ивелин Михайлов

    3 2 Отговор
    А тези под 18 направо на острова на епщайн

    16:30 24.02.2026

  • 30 Тракиец 🇺🇦

    1 5 Отговор
    Украинки са нужни тук в България да ни оправят генофонда и да ни раждат на нас българите деца националсоциалисти да може нацизма да просъществува и такива като Путин из.мекяри болшевики да бъдат унищожени....Слава на красивите украински жени които се съвокупляват с българи и раждат от българи бъдещи Хитлеристи ...дай Боже и аз да имам няколко бебета от украинка и да да бъдещи лидери на АЗОВ и ДЕСЕН СЕКТОР

    Коментиран от #32

    16:45 24.02.2026

  • 31 Само преди

    5 1 Отговор
    пет години в страните от ЕС украинците бяха квалифицирани като високорисков контингент, занимаващ се основно с организирана престъпна дейност.

    16:46 24.02.2026

  • 32 !!!

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Тракиец 🇺🇦":

    Вземи си украинка за жена и българките ще ти се сторят песен!

    17:14 24.02.2026

  • 33 Аааааа

    1 0 Отговор
    Не може да бъде.
    В Евро съюза такива неща не правят!
    Това е руска пропаганда :) :) :)

    18:11 24.02.2026

Новини по държави:
