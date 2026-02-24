Агенция на ЕС: Украинските бежанки са изложени на високи нива на насилие в съюза

Украинските бежанки се сблъскват с високи нива на физическо, сексуално и психологическо насилие в страните от Европейския съюз. Това заяви Агенция на ЕС за основните права, цитирана от Франс прес, предава БТА.

Около 2,5 милиона жени и момичета са напуснали Украйна след руската инвазия преди четири години и са потърсили убежище в ЕС.

Въпреки предоставената от съюза закрила, значителна част от тях са станали жертва на тежки форми на насилие, а други споделят, че не се чувстват в безопасност.

От ръководството на агенцията призоваха държавите членки да гарантират защита, подкрепа и достъп до правосъдие за пострадалите, за да могат да възстановят живота си.

Данните показват, че една от всеки четири украински бежанки е преживяла психическо или сексуално насилие след началото на войната. Според изследването 62% от тези случаи са регистрирани в рамките на ЕС, а 9% са се случили по време на бягството към съюза.