Срещу пропагандата на Орбан! Евросъюзът ще предложи постоянна забрана за руски петрол след изборите в Унгария

Европейската комисия ще внесе правно предложение за постоянна забрана на вноса на руски петрол на 15 април - три дни след парламентарните избори в Унгария. Това съобщава "Ройтерс", позовавайки се на документ и представители на ЕС.
Двама представители на ЕС заявиха, че моментът е бил избран, за да се предотврати превръщането на забраната за петрол в основен фактор в предизборната кампания на Будапеща. Унгария и Словакия, които все още зависят от вноса на руски петрол, са категорично против всякаква забрана.
На изборите на 12 април унгарският премиер Виктор Орбан и неговата националистическа партия "Фидес" са изправени пред най-голямото предизвикателство за властта си от 16 години насам.
ЕС вече наложи санкции върху вноса на руски петрол, превозван по море. Съюзът обаче иска да закрепи пълното поетапно спиране на руския петрол в законодателство, което ще остане в сила дори ако мирно споразумение във войната в Украйна доведе до отмяна на санкциите от ЕС.
Комисията планира да предложи забраната за руски петрол на 15 април. Дневният ред на ЕС обаче е предварителен и датата все още може да се промени.
Доставките на руски петрол до Унгария и Словакия по нефтопровода "Дружба" са прекъснати от 27 януари, когато Киев заяви, че руски удар с дрон е ударил оборудване на тръбопровода в Западна Украйна. Словакия и Унгария твърдят, че Украйна е виновна за продължителното прекъсване, а Киев уверява, че се опитва да ремонтира нефтопровода.
Правителството на Орбан, което поддържа близки отношения с Москва след руската инвазия в Украйна през 2022 г., наложи вето на нови санкции на ЕС срещу Русия, както и на огромен заем за Киев заради спора за тръбопровода "Дружба". Очаква се Европейският съюз да заобиколи евентуален опит на Унгария и Словакия да блокират планираната постоянна забрана за внос на руски петрол, като използва закон, който може да бъде одобрен от квалифицирано мнозинство от държавите членки.
Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен заяви, че предложението предвижда постепенно премахване на вноса на руски петрол не по-късно до края на 2027 г.
До последното тримесечие на миналата година ЕС е внасял само 1% от петрола си от Русия, до голяма степен в резултат на санкциите на блока върху руския морски суров петрол.
Миналия месец ЕС утвърди със закон пълно спиране на руския газ до края на 2027 г. Унгария и Словакия обещаха да оспорят този закон в съда.
Орбан определи априлските избори в Унгария като суров избор между "война или мир", като подчерта, че опонентите му ще въвлекат страната във войната, бушуваща в съседство в Украйна - нещо, което те категорично отричат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
