Срещу пропагандата на Орбан! Евросъюзът ще предложи постоянна забрана за руски петрол след изборите в Унгария
  Тема: Украйна

Срещу пропагандата на Орбан! Евросъюзът ще предложи постоянна забрана за руски петрол след изборите в Унгария

24 Февруари, 2026 18:35 1 729 69

До последното тримесечие на миналата година ЕС е внасял само 1% от нефта си от Руската федерация, до голяма степен в резултат на санкциите на блока върху руския морски суров петрол

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Европейската комисия ще внесе правно предложение за постоянна забрана на вноса на руски петрол на 15 април - три дни след парламентарните избори в Унгария. Това съобщава "Ройтерс", позовавайки се на документ и представители на ЕС.

Двама представители на ЕС заявиха, че моментът е бил избран, за да се предотврати превръщането на забраната за петрол в основен фактор в предизборната кампания на Будапеща. Унгария и Словакия, които все още зависят от вноса на руски петрол, са категорично против всякаква забрана.

Още новини от Украйна

На изборите на 12 април унгарският премиер Виктор Орбан и неговата националистическа партия "Фидес" са изправени пред най-голямото предизвикателство за властта си от 16 години насам.

ЕС вече наложи санкции върху вноса на руски петрол, превозван по море. Съюзът обаче иска да закрепи пълното поетапно спиране на руския петрол в законодателство, което ще остане в сила дори ако мирно споразумение във войната в Украйна доведе до отмяна на санкциите от ЕС.

Комисията планира да предложи забраната за руски петрол на 15 април. Дневният ред на ЕС обаче е предварителен и датата все още може да се промени.

Доставките на руски петрол до Унгария и Словакия по нефтопровода "Дружба" са прекъснати от 27 януари, когато Киев заяви, че руски удар с дрон е ударил оборудване на тръбопровода в Западна Украйна. Словакия и Унгария твърдят, че Украйна е виновна за продължителното прекъсване, а Киев уверява, че се опитва да ремонтира нефтопровода.

Правителството на Орбан, което поддържа близки отношения с Москва след руската инвазия в Украйна през 2022 г., наложи вето на нови санкции на ЕС срещу Русия, както и на огромен заем за Киев заради спора за тръбопровода "Дружба". Очаква се Европейският съюз да заобиколи евентуален опит на Унгария и Словакия да блокират планираната постоянна забрана за внос на руски петрол, като използва закон, който може да бъде одобрен от квалифицирано мнозинство от държавите членки.

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен заяви, че предложението предвижда постепенно премахване на вноса на руски петрол не по-късно до края на 2027 г.

До последното тримесечие на миналата година ЕС е внасял само 1% от петрола си от Русия, до голяма степен в резултат на санкциите на блока върху руския морски суров петрол.

Миналия месец ЕС утвърди със закон пълно спиране на руския газ до края на 2027 г. Унгария и Словакия обещаха да оспорят този закон в съда.

Орбан определи априлските избори в Унгария като суров избор между "война или мир", като подчерта, че опонентите му ще въвлекат страната във войната, бушуваща в съседство в Украйна - нещо, което те категорично отричат.


Белгия
  • 1 хехе

    81 12 Отговор
    след изборите в Унгария урсулите са довиждане.

    18:36 24.02.2026

  • 2 Пумфицикъл

    11 45 Отговор
    Укрите спряха петрола с един брой Фламинго. Траснаха им разпределителната станция в Казан и я унищожиха напълно.

    Коментиран от #53

    18:37 24.02.2026

  • 3 Да не предлага

    42 10 Отговор
    Щото и Русия има права

    18:38 24.02.2026

  • 4 Абе дорде путин не ви метне 100 мегатона

    53 11 Отговор
    Нева са кротнете в европата

    Коментиран от #61

    18:38 24.02.2026

  • 5 Григор

    63 9 Отговор
    Без евтини руски енергоносители, европейската икономика ще катастрофира тежко. С американски втечнен газ,който е с 30-40% по-скъп от руския, конкурентоспособна икономика не се развива. Чисто икономически ще бъдат причините, които ще заставят европейците да се върнат към руските енергоносители. Тук политическите решения няма да помогнат!

    Коментиран от #10, #41

    18:40 24.02.2026

  • 6 Здравей

    52 9 Отговор
    Европейската пропаганда е по голяма от времето на бай Тошо. Но малко хора се вързват.

    Коментиран от #51

    18:42 24.02.2026

  • 7 Зеленски

    43 8 Отговор
    Нато чакам ги тея 90 млрд, дайте ми парите, дайте ми ракети, хора нямаме 186000 руснака срещу 2 млн украинци, избиват ни, няма мъже да правят деца на нашите жени, помощщщщщщ, изхарчиш ви 400 млрд зА оръжия ама успехи нямаме, дайте ми още 400 млрд и може да си върнем едно село, те не дойдоха до Киев, ама и ние не може да ги изгоним от едно село

    18:42 24.02.2026

  • 8 селяк

    44 7 Отговор
    ясноо значи и там ще нагласят изборите да си "изберат" неко про джендъряк

    18:42 24.02.2026

  • 9 Европа е оглупяла

    36 8 Отговор
    Аз се изнасям а който иска да остава в тази комедия която съвсем скоро ще се превърнем в трагедия

    Коментиран от #69

    18:43 24.02.2026

  • 10 Здравей

    36 7 Отговор

    До коментар #5 от "Григор":

    Така е. Прав си. Понякога си мисля ,че зеления е агент на Путин или Тръмп . Успя да закопае Европа. И продължава.

    Коментиран от #14

    18:44 24.02.2026

  • 11 До къде стигна тоя ЕС

    37 6 Отговор
    До какво ниво паднаха тея в ЕК...(Срещу пропагандата на Орбан!)...

    18:44 24.02.2026

  • 13 Унгарците

    26 8 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    18:47 24.02.2026

  • 14 Колективен руски крепостен

    9 33 Отговор

    До коментар #10 от "Здравей":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?За водка поне ще има ли?

    Коментиран от #19

    18:48 24.02.2026

  • 15 Хахахахаха

    28 2 Отговор
    Разликата между Украйна и Русия - едните влезнаха в Русия и изгубиха 70000 хиляди от най добрите си бойци и бяха изгони и, другите влезнаха в Украйна и 3 години не могат да ги изгонят от едно село.

    18:49 24.02.2026

  • 16 Много

    32 3 Отговор
    им пречи тоя Орбан много искат да го махнат ама няма да стане по скоро на Урсулите им се вижда края за нашите дупедавци да не говорим те са ясни

    18:50 24.02.2026

  • 17 Зевзек

    27 4 Отговор
    "До последното тримесечие на миналата година ЕС е внасял само 1% от петрола си от Русия"

    Ха ха ха а пък внасяше останалите 99% от Индия а на нашите козячета са казали че тя е много богата на петрол и изобщо не го купува от Русия - то Урсула щеше да налага санкции на Индия ама се оказа че се е объркала и тя изобщо не е купувала петрол от Путин.

    18:51 24.02.2026

  • 19 Козяче

    19 4 Отговор

    До коментар #14 от "Колективен руски крепостен":

    Пък на нас ни казаха че можело да изпреварим Гана следващите 10 години - за сега сме по-зле от нея.

    18:53 24.02.2026

  • 21 И какво ще стане

    28 3 Отговор
    на 15 април - три дни след парламентарните избори в Унгария ? ЕК ще нападне Унгария ли? Или прави заявка че ще фалшифицира изборите там ?

    Коментиран от #32, #36

    18:55 24.02.2026

  • 22 Софиянец

    22 3 Отговор
    Единствената пропаганда, която се тиражира по абсолютно всички "свободни и независими" медие е тазо ма евро фашисткия съюз!

    Коментиран от #62

    18:56 24.02.2026

  • 23 Радев ще си наляга парцалите

    7 15 Отговор

    До коментар #12 от "Дали ще прочетем и след изборите":

    и ще слушка. На 100% може да си сигурен че ще се окаже подлога

    Коментиран от #27, #30, #57

    18:57 24.02.2026

  • 24 Да се смее ли да плаче ли човек

    26 1 Отговор
    Орбан е този който казва истината, а пропагандата е изцяло срещу него. Толкова е пропаднал запада,че гнуси всички нормални хора с лъжите си.

    18:58 24.02.2026

  • 26 И какво и е на

    23 1 Отговор
    пропагандата на Орбан ? Супер си е и е национално отговорна а не като на нашите смотаняци

    18:59 24.02.2026

  • 27 Избирател

    21 1 Отговор

    До коментар #23 от "Радев ще си наляга парцалите":

    "На 100% може да си сигурен че ще се окаже подлога"

    Е нема начин те от сглобката изобщо не са подлоги нали - Боко, Шиши и перачите от ПП$ДБ само за българия мислят.

    Толкова ви е нескопосана пропагандата че личи кой ви праща.

    19:01 24.02.2026

  • 28 Смеееех

    3 21 Отговор
    Сега Орбан и Фицкта или ще купуват петрол от американците или ще трябва да пращат ремонтни групи в Украйна и Татарстан да поправят тръбите😅.То пък някой взе,че думна и северен поток...😅😅😂
    Орбан в по-изгодна позиция обаче понеже няма и след два месеца ще трябва да си плюе на петите от Унгария.😅
    Фицата да му мисли🤣🤣🤣

    19:01 24.02.2026

  • 30 подлога, подлога..

    7 6 Отговор

    До коментар #23 от "Радев ще си наляга парцалите":

    подлога ще е Радев. Нищо общо със Орбан няма

    Коментиран от #35

    19:03 24.02.2026

  • 31 Пенчо

    2 13 Отговор
    Този що не го самоупият и да се свършва с тази мъка за европата!

    19:03 24.02.2026

  • 32 Запознат

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "И какво ще стане":

    "на 15 април"

    Не, бензина ще скочи до небесата като забранят на Унгария да купува руски петрол и никой няма да гласува за техния човек. Пък сега ще задържат така и да могат да се излъжат повече за техния човек пък като дойде на власт ще го нахулят и на тези които са се излъгали.

    19:05 24.02.2026

  • 33 Зевзек

    2 13 Отговор
    Предлагам на Орбан да дърпа овремe,че маджарите да му взели мярката на костюма.Пък и на Фицо не е леко,че в Словакия го гърмяха веднъж

    Коментиран от #39

    19:06 24.02.2026

  • 34 Горски

    19 2 Отговор
    Десетки хиляди натовски доброволци са загинали в Украйна през 4-те години на СВО. Към това да прибавим, че натовското оръжие се представи категорично много под очакванията по бойните полета на степите и НАТО фактически бе обезоръжено на повече от 50% от всичките си оръжейни запаси. Зеленски е самозабравил се просяк да спира жизненоважна суровина за Европа?!?! Спрете му тока и милиардите и нека Украинския народ му даде заслуженото! Ами нормално.. знаят, че сащ като започнат войната с Иран, иранците ще затворят ормузкия проток и цените на нефта ще скочат до небето.. нали това ако въобще има от къде да се купи. Няма да се оправят укропредателите докато не се изметат до крак. Орбан за преден път се доказа като лидер, защитават унгарските интереси, не е национален предател и подлога като нашите слуги на чужди интереси. Браво на Унгария и стига сте наричали подаръка за хунтата в Киев заем! Хилъри вчера вика: “Унгарци, не гласувайте за Орбан - той е марионетка на Тръмп.”
    Рубио каза: “Победата на Орбан е победа и за президента Тръмп. Тя е важна за националната ни сигурност! Настъпва Златен век в отношенията САЩ - УНГАРИЯ!”
    Кой ще победи - преценете сами!

    Коментиран от #44

    19:06 24.02.2026

  • 35 Заинтересован

    9 5 Отговор

    До коментар #30 от "подлога, подлога..":

    "подлога ще е Радев"

    Браво - плащат ли добре от сглобката за плюене по Радев

    19:07 24.02.2026

  • 36 И какво ще стане....

    13 3 Отговор

    До коментар #21 от "И какво ще стане":

    Ще стане че в Брюксел са гласували 5-6 милиона унгареца срещу Орбан и от ЕК ще кажат че всичко е на ред. Както с Румъния и Молдова беше. Атлантизма без фалшификации не може да съществува а тея от ЕК са изключително долни и подли индивиди

    19:07 24.02.2026

  • 37 Болен мозък

    4 17 Отговор
    Скоро унгарците ша изнасилят Орбан.

    Коментиран от #40

    19:08 24.02.2026

  • 38 Лост

    8 1 Отговор
    А, защо ЕС не се намеси, когато Борисов каза ,че ги е пърпориш с 200?

    19:09 24.02.2026

  • 39 Зевзек

    12 3 Отговор

    До коментар #33 от "Зевзек":

    "Предлагам на Орбан да дърпа овремe"

    Види ми се че евролибералите трябва да дърпат че Алис Вайдел диша във врата на Шолци а замине ли си той заминават си и Урсулиците.

    19:09 24.02.2026

  • 40 Зевзек

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Болен мозък":

    Ти мераци ли имаш или завиждаш

    19:10 24.02.2026

  • 41 стоян

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "Григор":

    До 5 ком - другар тоя изтъркан лаф за евтините рузки суровини е за пред путинофилите - суровините се продават по борсова цена - ако путин ги дава евтино явно затова рузнаците са най бедни в Европа с минимални заплати от 186 евро и пенсии от 85 евро

    19:12 24.02.2026

  • 42 Анджо

    5 8 Отговор
    Русия от ден на ден се отдалечава от Европа. Не мислете Европейците русофили , Саудитска Арабия ще изнася само за Европа. А, да не говорим за Либия и Алжир и Нигерия. Но Унгарците и Словакия нямат граница с русия и ще бъдат принудени да купуват и те да купуват от друго място.

    Коментиран от #45, #47, #49

    19:12 24.02.2026

  • 44 Европеец

    12 2 Отговор

    До коментар #34 от "Горски":

    "Кой ще победи - преценете сами"

    Цялата евролиберална върхушка си заминава и за това е цялото плюене - Шолци е с 16% одобрение пък Макарончо е с едноцифрено. Заминат ли си тия двамата с тях си заминават Урсула и Кая и останалите подлоги.

    19:14 24.02.2026

  • 45 Запознат

    9 4 Отговор

    До коментар #42 от "Анджо":

    "Саудитска Арабия ще изнася само за Европа"

    Само където СА е вече член на БРИКС - евролибералите ще се хванат за палците. В Либия е война заради Европата, Алжир си умира по французите а Нигерия е с Русия.

    Не разбрахте ли че Европата само си отряза клона.

    Коментиран от #46, #65

    19:19 24.02.2026

  • 46 Цял свят бил с русия

    3 7 Отговор

    До коментар #45 от "Запознат":

    Ама третият свят...и не баш целият 😁🤣🤣🤣😂

    Коментиран от #50

    19:20 24.02.2026

  • 47 Хахахахаха

    10 3 Отговор

    До коментар #42 от "Анджо":

    Ххха и какво за Европа, като руснаците продават на Индия и на Китай, къде сравняваш цялата смешна Европа с Китай и Индия хахахахаха,осъзнай се,

    Коментиран от #66

    19:21 24.02.2026

  • 48 фактчекера

    9 2 Отговор
    Сега не разбрах Орбан с Русия ли е или с Америка! Европейските фалшиви новини ту го слагат с Русия, ту с Америка. Май пускат каквото им е изгодно.

    19:23 24.02.2026

  • 49 Възмутен

    10 2 Отговор

    До коментар #42 от "Анджо":

    "Словакия нямат граница с русия и ще бъдат принудени да купуват и те да купуват от друго място"

    До къде стигна навеждането на нашите подлоги - Словакия не е ли суверенна държава и в ЕС решенията не се ли приемат с абсолютно мнозинство и според договора всяка държава може да наложи вето. Как така според вас някакви от никого неизбирани чиновнички в ЕК ще принудели суверенна държава.

    Ама някои не могат да живеят без господар който да ги "принуждава".

    Коментиран от #64

    19:23 24.02.2026

  • 50 Запознат

    7 4 Отговор

    До коментар #46 от "Цял свят бил с русия":

    Кои са "третия свят" бе - май Европата стана третия свят след като Индия вече ги задмина икономически. Да не говорим за Китай и Русия. Ние сме по-зле и от Гана ама козячето си мисли че е "първия свят" - да се смееш ли да плачеш ли.

    Коментиран от #60

    19:27 24.02.2026

  • 51 2020

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Здравей":

    това ЕС е по-лошо и от СССР!!!!
    Командва, нарежда, диктува, наказва.....
    Демокрация - кога?

    19:33 24.02.2026

  • 52 604

    2 1 Отговор
    Туй зъ орбън е кът игла в купа сено..спрямо туй дет преписвате ежечастно....тва че има евтини банани не значи че сме маймунки!

    19:33 24.02.2026

  • 53 Какво фламинго ..... Розово като теб

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пумфицикъл":

    Те ако имат фламинго щяха да са в Москва точно като след пантери абрам си пейтри ъ ти ефкимефки и тъпи същества като теб витаещи в розовата мъгла

    19:33 24.02.2026

  • 54 Хуху

    6 6 Отговор
    Ще им видя мутрите, след победата на Орбан.

    Коментиран от #55

    19:34 24.02.2026

  • 55 Запознат

    5 4 Отговор

    До коментар #54 от "Хуху":

    Абе готвят се яката да ги фалшифицират като Молдова или като румънския сценарий - най малкото гласовете от чужбина ще са 100% за техния човек ама нищо чудно и румънския сценарий да са подготвили.

    Иначе при нас от проверени 2000 секции в 1200 нарушения ама щото "евроатлантиците" Боко и Шиши са послушни и от ЕК изобщо не забелязаха нарушения.

    Коментиран от #58

    19:38 24.02.2026

  • 56 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    4 1 Отговор
    У задунайская заради мега неумна блатна пропаганда около 12%от калните подстилки затъпяха безобразно.....😂😂😂

    19:40 24.02.2026

  • 57 Той винаги е бил мижатурка

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Радев ще си наляга парцалите":

    И подлога. Ама абсолютно винаги

    19:40 24.02.2026

  • 59 Фори

    5 4 Отговор
    Орбан и да загуби агентите на КГБ няма да намалеят. Ние ще компенсираме с Радев!

    19:50 24.02.2026

  • 60 Чиба Рашка

    6 3 Отговор

    До коментар #50 от "Запознат":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    19:51 24.02.2026

  • 61 ватата

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Абе дорде путин не ви метне 100 мегатона":

    я мислим че на просшя че метнат 100 мегатоно

    19:55 24.02.2026

  • 62 мадуро

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Софиянец":

    алюю шопе ти къде живееш

    20:00 24.02.2026

  • 63 Русифилистик

    3 2 Отговор
    Докато има жив руснак, ще продължаваме да убиваме...

    20:02 24.02.2026

  • 64 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Възмутен":

    Като е суверенна държава да купува тога от русия и да не се оплаква и да се заканва ,че ще спира тока. Да гледат техния да не спре ,защото може и революция да стане. Украйна и тя суверенна държава , не може ли да решава и тя как е изгодно на нея. Много лош коментар извъртя.

    20:26 24.02.2026

  • 65 Анджо

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Запознат":

    Не виждам още да си е отрязала клона. А тия държави нека си го пият сами. Европа ще измисли синтетично и пак няма да остане без гориво.

    20:31 24.02.2026

  • 66 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Хахахахаха":

    Дано поживеем и да види ме какво ще се получи.

    20:32 24.02.2026

  • 67 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Сеги по избора че разбереме Европа къде мо е пуснала газ на Орган,под койрука или на флигорната!

    20:40 24.02.2026

  • 68 Тавариши и Таварашутки

    0 0 Отговор
    ЧЕСТИТ 4ТИ РОЖДЕН ДЕН

    НА 3 ДНЕВНАТА СПЕЦ ОБОСРАЦИЯ.

    НАЗДРАВЕ .

    20:42 24.02.2026

  • 69 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Европа е оглупяла":

    Чакам те!!! Приготвил съм ти: мешка, шинел и пушка...оп...това май не трябваше да го казвам...Добре дошъл!!!

    21:01 24.02.2026

