Канцлерът изпраща силен сигнал към Белия дом! Фридрих Мерц започва тази седмица първото си официално посещение в Китай

Германският канцлер Фридрих Мерц започва тази седмица първото си официално посещение в Китай, в опит за рестарт на отношенията с Пекин на фона на нарастващото напрежение в глобалната търговия и разклащането на трансатлантическите връзки със САЩ, предава "Ройтерс".
Мерц води със себе си делегация от водещи представители на германския бизнес, сред които ръководителите на автомобилните гиганти Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Компаниите са изправени пред двоен натиск - засилена конкуренция от китайските производители на електромобили и американски мита, които оскъпяват износа им с милиарди евро.
Китай беше най-големият търговски партньор на Германия през миналата година, но моделът на търговията се е променил значително. Китайските износители, подпомагани според германски представители от подценен юан, са обърнали традиционния германски излишък в сериозен дефицит. През 2025 г. търговският дефицит на Германия с Китай достига близо 90 млрд. евро.
"Търговският дисбаланс достигна тревожни размери", заяви Мико Хуотари, директор на берлинския институт Merics, като подчерта, че бизнес средата за германските компании в Китай се е влошила за значителна част от тях.
По време на визитата Мерц ще се срещне с китайския президент Си Дзинпин и премиера Ли Цян. Очаква се да бъдат подписани редица икономически споразумения. Програмата включва и посещения на завод за електромобили на Mercedes-Benz и предприятие на Siemens Energy.
Пекин се стреми да се позиционира като надежден глобален партньор в условията на нарастваща геополитическа конфронтация, особено след непредсказуемите търговски политики на американския президент Доналд Тръмп. В същото време германските индустриални организации настояват канцлерът да постави въпроси като свръхкапацитет, изкривена конкуренция и експортен контрол върху стратегически суровини.
Китай произвежда над 90% от преработените редкоземни елементи в света и миналата година затегна експортните ограничения, което предизвика сериозни опасения сред западните производители. Паралелно с това Европейският съюз повиши митата върху китайските електромобили и предприе мерки за защита на стоманодобивния сектор.
Визитата на Мерц в Пекин ще бъде последвана от посещение във Вашингтон, което подчертава усилията на Берлин да балансира отношенията си между двата икономически гиганта в условията на нова ера на глобално съперничество.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
