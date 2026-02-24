Новини
Канцлерът изпраща силен сигнал към Белия дом! Фридрих Мерц започва тази седмица първото си официално посещение в Китай

24 Февруари, 2026 15:35

Пекин беше най-големият търговски партньор на Германия през миналата година, но моделът на търговията се е променил значително

Канцлерът изпраща силен сигнал към Белия дом! Фридрих Мерц започва тази седмица първото си официално посещение в Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Германският канцлер Фридрих Мерц започва тази седмица първото си официално посещение в Китай, в опит за рестарт на отношенията с Пекин на фона на нарастващото напрежение в глобалната търговия и разклащането на трансатлантическите връзки със САЩ, предава "Ройтерс".

Мерц води със себе си делегация от водещи представители на германския бизнес, сред които ръководителите на автомобилните гиганти Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Компаниите са изправени пред двоен натиск - засилена конкуренция от китайските производители на електромобили и американски мита, които оскъпяват износа им с милиарди евро.

Китай беше най-големият търговски партньор на Германия през миналата година, но моделът на търговията се е променил значително. Китайските износители, подпомагани според германски представители от подценен юан, са обърнали традиционния германски излишък в сериозен дефицит. През 2025 г. търговският дефицит на Германия с Китай достига близо 90 млрд. евро.

"Търговският дисбаланс достигна тревожни размери", заяви Мико Хуотари, директор на берлинския институт Merics, като подчерта, че бизнес средата за германските компании в Китай се е влошила за значителна част от тях.

По време на визитата Мерц ще се срещне с китайския президент Си Дзинпин и премиера Ли Цян. Очаква се да бъдат подписани редица икономически споразумения. Програмата включва и посещения на завод за електромобили на Mercedes-Benz и предприятие на Siemens Energy.

Пекин се стреми да се позиционира като надежден глобален партньор в условията на нарастваща геополитическа конфронтация, особено след непредсказуемите търговски политики на американския президент Доналд Тръмп. В същото време германските индустриални организации настояват канцлерът да постави въпроси като свръхкапацитет, изкривена конкуренция и експортен контрол върху стратегически суровини.

Китай произвежда над 90% от преработените редкоземни елементи в света и миналата година затегна експортните ограничения, което предизвика сериозни опасения сред западните производители. Паралелно с това Европейският съюз повиши митата върху китайските електромобили и предприе мерки за защита на стоманодобивния сектор.

Визитата на Мерц в Пекин ще бъде последвана от посещение във Вашингтон, което подчертава усилията на Берлин да балансира отношенията си между двата икономически гиганта в условията на нова ера на глобално съперничество.


Германия
Оценка 2.9 от 13 гласа.
  • 1 Атина Палада

    25 4 Отговор
    Тоя есесовец завърте опашката:)))

    Коментиран от #14

    15:37 24.02.2026

  • 2 честен ционист

    15 2 Отговор
    Немчура се изнася трескаво от България и Гърция, освобождава територии за Алибабато.

    Коментиран от #13

    15:37 24.02.2026

  • 3 Сталин

    28 2 Отговор
    Всички западни мародери се изредиха да папат папура на Си ,глад и мизерия в Европа

    15:38 24.02.2026

  • 4 Дадоха технологии на китайците

    25 4 Отговор
    сега реват, кой ми с р а в гащите!

    15:38 24.02.2026

  • 5 Съдран руски галош

    9 16 Отговор
    И аз искам да се возя на БеЕмВе!
    Не искам Масквич!

    Коментиран от #19, #29

    15:40 24.02.2026

  • 6 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ

    24 3 Отговор
    Нацито ще ходи да се поклони.

    15:41 24.02.2026

  • 7 Да ви е.а

    16 2 Отговор
    В Китай обрат.ите не са добре дошли.ОсобенНо ако не са къпани

    15:42 24.02.2026

  • 8 Най големият завод на Фолксваген

    8 14 Отговор
    е в Китай!
    Скоростните влакове в Китай са от Сименс!
    Нашите русодебили са неграмотни!

    Коментиран от #18, #21

    15:42 24.02.2026

  • 9 СКОРО

    14 8 Отговор
    И в Москва. Иначе глад и всекидневни фалити.

    15:44 24.02.2026

  • 10 Махараминдри баба

    16 1 Отговор
    самолетоносачът USS Gerald R. Ford изпитва проблем с тоалетните: няма достатъчно работещи тоалетни за 4600 моряци, опашките отнемат 45 минути

    15:46 24.02.2026

  • 11 Махараминдри баба

    14 4 Отговор
    Днес се навършват 4 г. от победата на путин велики над ковид 19

    15:46 24.02.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    18 2 Отговор
    След няколко дена ще видим как Трумп наритва зника на Мерц

    15:47 24.02.2026

  • 13 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Нормално... България я откъсват от Брюксел и закачат към САЩ..Големите ни разменят както си поискат :)

    15:50 24.02.2026

  • 14 Да ама

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Вече е късно, накъдето и да се завърта фалангата....... светът се променя и доскорошните "големи" сега са едни гладни въшкари дето се чудят как да излъжат някой да им даде кон за кокошка........ама от толкоз много лъгане вече никой не им вярва и ги наритват отвсякъде!

    Коментиран от #15

    15:50 24.02.2026

  • 15 Атина Палада

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Да ама":

    Да,сега се опитват да се спасяват поединично:)

    15:55 24.02.2026

  • 16 Европеец

    13 2 Отговор
    "са обърнали традиционния германски излишък в сериозен дефицит"

    Не е юана проблем - проблем са такива като Мерц, Урсула и Кая които се отказаха от евтините руски суровини и затриха германската икономика (и европейската) защото всичко стана неконкурентно способно. Няма как да имаш конкурентна икономика със скъпи енергоносители и без суровини.

    Китайските електромобили станаха и по-хубави и по-евтини защото Си си гледа интереса а не слугува на интересите на САЩ.

    Между другото завода във Враца който произвеждаше компоненти за германски автомобили го затвориха и работниците се присъединиха към безработните.

    15:55 24.02.2026

  • 17 Ами мерц

    8 2 Отговор
    Да приеме още санкции към евтините руски суровини които отиват в Китай а после да се опитва да излезе на излишък в търговията!!! Или юана е евтин или немските стоки са неконкурентни

    15:59 24.02.2026

  • 18 Икономист

    14 3 Отговор

    До коментар #8 от "Най големият завод на Фолксваген":

    И какво печелят от това германците ще ми кажеш ли че Фолсваген имал завод в Китай пък в същото време съкрати 18 000 германци.

    Ама то трябва да има някой между ушите ти.

    Коментиран от #20

    15:59 24.02.2026

  • 19 Шофьор

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Съдран руски галош":

    Той новия Москвич е по-хубав от скапаното БМВ. То на новите БМВ-та основния им пробег е от ходене до сервиз. Ама ти от къде да ги знаеш тези работи като караш още Гоуф двойка на повече години от тебе.

    Коментиран от #30

    16:04 24.02.2026

  • 20 Учуден

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Икономист":

    "Съкратените " работници отиват да правят оръжия.Нали си чувал за немска технология?А?

    Коментиран от #22, #24

    16:05 24.02.2026

  • 21 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Най големият завод на Фолксваген":

    Отлично! Това показва,че хазната на Китай се увеличава а хазната на Германия изрънява..Защото завод от такъв калибър си е доста голям данъкоплатец!

    16:06 24.02.2026

  • 22 Атина Палада

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "Учуден":

    И с какво ще го прави това оръжие? Германия питала ли е Русия и Китай дали ще й продадат ресурси за да направи оръжието?

    16:09 24.02.2026

  • 23 Питам:

    14 0 Отговор
    Що така бе евролидери? Всичките на килимчето пред председателя СИ като увяхнали мушката? Нали сте най-великите?

    16:12 24.02.2026

  • 24 Икономист

    11 0 Отговор

    До коментар #20 от "Учуден":

    И какви оръжия правят немците че нещо не се сещам, какви са тези "немски технологии" че и за тях не се сещам. Един процесор да произвеждат в Германия или някой германски телефон да ми кажеш - какви са тези немски технологии без процесори. Някой боен германски самолет да ми кажеш.

    И в крайна сметка и оръжия да произвеждат на кого ще ги продават че да си оправят дефицита - на Русия ли, на Китай ли или пък на САЩ.

    Коментиран от #25

    16:14 24.02.2026

  • 25 Атина Палада

    8 0 Отговор

    До коментар #24 от "Икономист":

    Е как какви? Правят дръжки за метли:) с тях бяха на военно учение:) Без шега ,спомняш ли се преди време ( през миналата година беше някъде) на натовско учение ,немските натовци с дръжки от метли:))))

    Коментиран от #26

    16:17 24.02.2026

  • 26 Икономист

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Остави го козячето - напълнили му главата с пропаганда че немците били "високо технологични" и то я повтаря защото няма акъл да се замисли кое точно им е високо-технологичното. Били някога високо-технологични пък сега до последно коли правеха ама вече така им се срина качеството на новите че никой не ще да чува за германска кола.

    16:23 24.02.2026

  • 27 Дернев

    1 0 Отговор
    "...Берлин да балансира отношенията си между двата икономически гиганта в условията на нова ера на глобално съперничество." Берлин търси втори стол с което да компенсира полуотдръпнатия един, който му осигуряваше десетилетия прогрес. Но с неразбиране на глобалното съперничество, където Германия сама няма място, ще остане без стол изобщо. Може да го направи чрез СЕЩ, но тя не се вижда като една от СЕЩ, след като дълго време се надяваше да е Германия и икономически завладян ЕС. Това е история вече. Да погледне повече напред и да прегърне бъдещето където а СЕЩ. Само така може да запази нещо от Германия.

    16:43 24.02.2026

  • 28 Хасан Хамбург

    2 0 Отговор
    Тотално изоставме от Азия.

    17:13 24.02.2026

  • 29 Хасан Хамбург

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Съдран руски галош":

    Ще те повозя ариецо. Евтино .

    17:14 24.02.2026

  • 30 Боже, ако не беше интернет

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Шофьор":

    никога нямаше да разбера какви дебили населяват тази територия!

    17:41 24.02.2026

