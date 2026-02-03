Британските въоръжени сили вече ще могат да унищожават дронове край военни бази

Британските въоръжени сили ще получат правомощия да унищожават дронове близо до военни бази, съобщи "Скай нюз".



Новите правомощия идват след информациите за удвояване на инцидентите с дронове близо до бази в Обединеното кралство миналата година - от 126 през 2024 г. на 266 през 2025 г.



В момента само полицията и някои други агенции имат правомощията да унищожават дронове.



Дроновете обикновено се унищожават с помощта на електромагнит, който заглушава сигнала им, карайки ги да падат от небето, въпреки че при някои обстоятелства може да бъдат свалени.



Новото законодателство ще даде на въоръжените сили възможността да унищожават всякакви дронове близо до отбранителни обекти, когато се сметне, че представляват заплаха. Това обхваща всички видове дронове, включително и подводни.



Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че "удвояването на броя на дронове, които са били използвани близо до военни обекти във Великобритания през последната година, подчертава нарастващия и променящ се характер на заплахите, пред които страната е изправена". "Чрез Закона за въоръжените сили ние даваме на нашите военни по-големи правомощия да унищожават и свалят заплашителни дронове близо до бази и увеличаваме инвестициите в технологии за борба с дронове, за да запазим Великобритания сигурна у дома и силна в чужбина“, посочи министърът на отбраната.

