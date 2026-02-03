Новини
Свят »
Великобритания »
Британските въоръжени сили вече ще могат да унищожават дронове край военни бази

Британските въоръжени сили вече ще могат да унищожават дронове край военни бази

3 Февруари, 2026 04:07, обновена 3 Февруари, 2026 04:10 351 1

  • великобритания-
  • дронов-
  • воунни бази

В момента само полицията и някои други агенции имат тази законова възможност

Британските въоръжени сили вече ще могат да унищожават дронове край военни бази - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Британските въоръжени сили ще получат правомощия да унищожават дронове близо до военни бази, съобщи "Скай нюз".

Новите правомощия идват след информациите за удвояване на инцидентите с дронове близо до бази в Обединеното кралство миналата година - от 126 през 2024 г. на 266 през 2025 г.

В момента само полицията и някои други агенции имат правомощията да унищожават дронове.

Дроновете обикновено се унищожават с помощта на електромагнит, който заглушава сигнала им, карайки ги да падат от небето, въпреки че при някои обстоятелства може да бъдат свалени.

Новото законодателство ще даде на въоръжените сили възможността да унищожават всякакви дронове близо до отбранителни обекти, когато се сметне, че представляват заплаха. Това обхваща всички видове дронове, включително и подводни.

Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че "удвояването на броя на дронове, които са били използвани близо до военни обекти във Великобритания през последната година, подчертава нарастващия и променящ се характер на заплахите, пред които страната е изправена". "Чрез Закона за въоръжените сили ние даваме на нашите военни по-големи правомощия да унищожават и свалят заплашителни дронове близо до бази и увеличаваме инвестициите в технологии за борба с дронове, за да запазим Великобритания сигурна у дома и силна в чужбина“, посочи министърът на отбраната.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ингилизите

    2 0 Отговор
    Са най-добри в интригите и разпалване на конфликти. Но като войници не са се прочули особено. От германска окупация ги спаси само Канала. И глупостта на Хитлер да тръгне срещу СССР

    04:17 03.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания