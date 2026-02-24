Великобритания разшири санкциите срещу Русия с близо 250 нови обекта

Британското правителство разшири санкционния си списък срещу Русия, като добави приблизително 250 юридически и физически лица. Това съобщи Министерството на външните работи на Обединеното кралство, предава Фокус.
Актуализираният списък е публикуван на официалния уебсайт на кабинета. В него са включени 240 юридически лица, седем физически лица и 50 кораба.
Сред засегнатите са девет руски банки, включително Tochka Bank, както и Rusatom Overseas JSC и други структури, свързани с Росатом.
Ограничения са наложени и на една от най-големите компании за нефтопроводи в света - Транснефт, която транспортира над 80% от руския износ на петрол.
Списъкът включва още 142 компании от Обединените арабски емирства, 39 от Китай, три тайландски и две индийски юридически лица. Под санкции са поставени и два грузински телевизионни канала.
