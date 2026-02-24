Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Великобритания разшири санкциите срещу Русия с близо 250 нови обекта

24 Февруари, 2026 15:41, обновена 24 Февруари, 2026 15:43 855 11

  • великобритания-
  • санкции-
  • русия

Под ограничения попадат банки, енергийни компании, десетки чуждестранни дружества и 50 кораба

Великобритания разшири санкциите срещу Русия с близо 250 нови обекта - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британското правителство разшири санкционния си списък срещу Русия, като добави приблизително 250 юридически и физически лица. Това съобщи Министерството на външните работи на Обединеното кралство, предава Фокус.

Актуализираният списък е публикуван на официалния уебсайт на кабинета. В него са включени 240 юридически лица, седем физически лица и 50 кораба.

Сред засегнатите са девет руски банки, включително Tochka Bank, както и Rusatom Overseas JSC и други структури, свързани с Росатом.

Ограничения са наложени и на една от най-големите компании за нефтопроводи в света - Транснефт, която транспортира над 80% от руския износ на петрол.

Списъкът включва още 142 компании от Обединените арабски емирства, 39 от Китай, три тайландски и две индийски юридически лица. Под санкции са поставени и два грузински телевизионни канала.


Великобритания
  • 1 Махараминдри баба

    11 4 Отговор
    самолетоносачът USS Gerald R. Ford изпитва проблем с тоалетните: няма достатъчно работещи тоалетни за 4600 моряци, опашките отнемат 45 минути

    15:45 24.02.2026

  • 2 Махараминдри баба

    8 6 Отговор
    Днес се навършват 4 г. от победата на путин велики над ковид 19

    15:46 24.02.2026

  • 4 ТО ЗАТОВА Е ВЕЛИКОбритания

    9 3 Отговор
    АКО НЕ ПРАВИ НИЩО НЕ МОГАТ Я НАМЕРИ НА ГЕОГРАФСКАТА КАРТА.И ЩЕ СИ БЪДЕ САМО малкоБРИТАНИЯ КАКВАТО ВЕЧЕ Е ВСЪЩНОСТ

    15:52 24.02.2026

  • 6 русия Агресор

    3 9 Отговор
    путин Фашист

    15:55 24.02.2026

  • 7 хехе

    4 1 Отговор
    по този случай руснаците си го преместиха.

    16:07 24.02.2026

  • 8 Ами ще чакат на килимчето

    7 1 Отговор
    Поредната британска глупост. Стармър беше в Китай,а са поставили китайски фирми под санкции. Същото се отнася и за ОАЕ. Това, което сам си направиш никой не може да ти го направи.

    16:10 24.02.2026

  • 9 Путин, В. В.

    2 1 Отговор
    Само ще Го почеша, не ми се мести...

    16:37 24.02.2026

  • 10 Крали Марко

    2 0 Отговор
    Лондон движи цялата англосаксонска система. Те планираха и усъществиха инвазията заговорите и всички негативе су Русия. Спазват завета на Маргарет Тачарт която казва че света нее разпределен правилно. Русия държи много земя а дпугите няма къде да се ширят и че трябва да се отнеме от русия теритопия.

    17:38 24.02.2026

  • 11 Шопо

    1 0 Отговор
    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    18:14 24.02.2026

