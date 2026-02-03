Бенямин Нетаняху посреща Стивън Уиткоф

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху и с началника на израелската армия в Израел, предаде ФОКУС.



Очаква се високопоставен пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп да посети Израел за срещи с премиера Бенямин Нетаняху и началника на израелската армия, съобщиха снощи двама висши израелски служители.

САЩ и Израел обявиха, че са провели съвместни военноморски учения в Червено море, определяйки ги като рутинни, предаде ДПА, цитирана от БТА.



Ученията, които са се състояли вчера, идват на фона на повишеното напрежение между Вашингтон и Техеран.



В маневрите е участвал американският ескадрен миноносец с управляеми ракети „Делбърт Д. Блек“, който след това е посетил израелското пристанище Ейлат. Израелските въоръжени сили заявиха, че ученията са подчертали „близкото сътрудничество между военноморските сили и въоръжените сили на съответните страни“.



От израелска страна в ученията е взела участие корветата „Ейлат“.



През последните седмици напрежението между САЩ и Иран се засили, посочва ДПА. Американският президент Доналд Тръмп неколкократно заплаши иранските управляващи с военни удари, отчасти заради жестокото потушаване на неотдавнашните масови протести, при които се предполага, че са били убити хиляди или дори десетки хиляди протестиращи.



Иран заплаши, че ще нанесе контраудари срещу Израел и САЩ, ако бъде нападнат. Днес обаче бе съобщено, че иранският министър на външните работи Абас Арагчи планира да се срещне с американския специален пратеник Стив Уиткоф за преговори с цел успокояване на напрежението.



Въоръжените сили на САЩ значително разшириха присъствието си в региона от началото на януари, включително като разположиха там самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ и съпровождащите го кораби.