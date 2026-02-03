Президентът на Съединените американски щати, Доналд Тръмп, планира официално посещение в Атина.
Това заяви в понеделник американският посланик в Гърция, Кимбърли Ан Гилфойл, предава Tanjug.
Говорейки в Атина на представянето на новия документален филм за първата дама на САЩ, Мелания Тръмп, Гилфойл заяви, че очаква с нетърпение пристигането на американския президент и съпругата му в Гърция.
"Знам, че президентът ще дойде и наистина очаквам с нетърпение посещението им, както и това на Мелания. Това би било голяма чест за страната“, обяви Гилфойл.
Според посланика това показва нарастващия интерес на Вашингтон към югоизточното Средиземноморие.
