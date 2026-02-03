Новини
Свят »
Гърция »
Доналд Тръмп планира официално посещение в Атина

3 Февруари, 2026 04:45, обновена 3 Февруари, 2026 04:48 654 2

  • доналд тръмп-
  • гърция-
  • посещение

Новината потвърди американският посланик в Гърция, Кимбърли Ан Гилфойл

Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Президентът на Съединените американски щати, Доналд Тръмп, планира официално посещение в Атина.

Това заяви в понеделник американският посланик в Гърция, Кимбърли Ан Гилфойл, предава Tanjug.

Говорейки в Атина на представянето на новия документален филм за първата дама на САЩ, Мелания Тръмп, Гилфойл заяви, че очаква с нетърпение пристигането на американския президент и съпругата му в Гърция.

"Знам, че президентът ще дойде и наистина очаквам с нетърпение посещението им, както и това на Мелания. Това би било голяма чест за страната“, обяви Гилфойл.

Според посланика това показва нарастващия интерес на Вашингтон към югоизточното Средиземноморие.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    3 2 Отговор
    Какво ли ще си вземе от м aлa ки те. Май откриха находище на нефт нейде към Кипър.

    04:59 03.02.2026

  • 2 Айде Тасос отшумя

    2 2 Отговор
    .. като приказка

    05:09 03.02.2026

Новини по държави:
