Вашингтон премахва допълнителните мита от 25% върху индийски стоки, наложени заради покупката на руски петрол ВИДЕО

Администрацията на Вашингтон възнамерява да премахне допълнителните 25% мита, наложени от Съединените щати върху индийски стоки заради покупката на руски петрол, съобщи The Washington Post.

Служител на Белия дом заяви пред изданието, че правителството на САЩ „ще премахне допълнителните 25% мита, наложени от Тръмп през август [2025 г.], за да накаже Индия за покупката на руски петрол“.

На 6 август миналата година Тръмп подписа изпълнителна заповед, налагаща тези мерки на Индия. С нея митата върху индийски стоки, внасяни в САЩ, се увеличиха до 50%, като се вземат предвид наложените по-рано мита, които администрацията на Вашингтон нарича "ответни".

По-рано в понеделник Тръмп обяви, че САЩ и Индия са се споразумели за сделка относно бъдещите условия на двустранната търговия. Той уточни, че САЩ възнамеряват да намалят ответната митническа ставка от 25% на 18%. Тръмп каза, че индийският премиер Нарендра Моди се е съгласил в телефонен разговор с него да спре да купува руски петрол и да премине към закупуване на гориво от Съединените щати и евентуално от Венецуела. Въпреки това, Тръмп не уточни тогава дали САЩ ще отменят 25%-ните мита, наложени на Индия поради покупката на руски петрол.

Американският лидер многократно е твърдял, че Индия намалява покупките си на руски петрол.

Търговското споразумение, сключено между Индия и САЩ, ще позволи на Индия да придобие американски технологии, заяви на 10-то заседание на индийското министерство на търговията и промишлеността Пиюш Гоял.

„Това споразумение открива безпрецедентни възможности за фермери, микро-, малки и средни предприятия, предприемачи и квалифицирани работници да произвеждат в Индия за света, да проектират в Индия за света и да внедряват иновации в Индия за света. То ще помогне на Индия да доставя технологии от Съединените щати“, отбеляза той.

Според министъра, партньорството с Вашингтон „ще ни позволи да създаваме съвместно технологии, да разработваме съвместно решения и да работим заедно за мир, растеж и по-светло бъдеще за Индия и Съединените щати“.

Износителите и експертите очакват изпълнителна заповед на САЩ, за да получат по-ясна представа за сделката. Мозъчният тръст GTRI заяви, че е необходима яснота относно това кои продукти са обхванати от споразумението и сроковете за неговото прилагане.

Субхаш Чандер Ралхан, президент на Федерацията на индийските експортни организации, заяви, че сделката ще промени играта за конкурентоспособността на индийския износ в сравнение с други азиатски доставчици. „Очаква се това да доведе до незабавно и значително възобновяване на поръчките, които преди това бяха спрени, особено в трудоемки сектори като облекло, текстил, кожа и обувки, където глобалните купувачи обикновено сключват летни договори за доставка до декември“, отбеляза Ралхан.

Според данни на индийското Министерство на търговията, износът на стоки от Индия за САЩ е спаднал с 1,83% до 6,88 милиарда долара през декември 2025 г. поради високите тарифи, наложени от Вашингтон.