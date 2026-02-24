Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Куриоз в Турция: Вратар удари чайка с топката, а негов съотборник я съживи (ВИДЕО)

Куриоз в Турция: Вратар удари чайка с топката, а негов съотборник я съживи (ВИДЕО)

24 Февруари, 2026 23:01 942 3

  • турция-
  • чайка-
  • футбол-
  • мевланакапъ гюзелхисарспор-
  • истанбул юрдум спор

За щастие, капитанът на тима Гани Чатан успя да окаже кардио-пулмонарна първа помощ, с която да съживи птицата, след което я предаде на медицинския екип на срещата

Куриоз в Турция: Вратар удари чайка с топката, а негов съотборник я съживи (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До изключително любопитна ситуация се стигна по време на финалния плейоф между Мевланакапъ Гюзелхисарспор и Истанбул Юрдум Спор от първата аматьорска дивизия на Истанбул.

В 22-рата минута на двубоя вратарят на гостите Мухамет Уянък изрита топката напред, но по време на нейния полет тя удари прелитаща чайка, която веднага се свлече на футболния терен. За щастие, капитанът на тима Гани Чатан успя да окаже кардио-пулмонарна първа помощ, с която да съживи птицата, след което я предаде на медицинския екип на срещата. Видеото от тази ситуация пък придоби огромна популярност в социалните мрежи.

“Бях шокиран в този момент и се почувствах зле. Бях много разстроен и това силно ми се отрази. Все пак става въпрос за живо същество”, призна Уянък пред Анадолската агенция, след което продължи: “В този момент Чатан, воден от закрилническия си инстинкт, предприе първа помощ, за да спаси живота на птицата. Той приложи първата помощ и я съживи. След това ѝ дадоха вода и я върнаха в съзнание. Това ни направи щастливи. Това беше прекрасен пример за човечност. След мача чайката се възстанови, но ни казаха, че тя има проблем с крилата си. Не знам къде е чайката сега. Разбира се, ако разбера къде е, бих я посетил”.

Героят Чатан пък обясни как е успял да съживи птицата. “Видях как нещо се търкаля по земята и разбрах, че е чайка. Аз първи дотичах до нея. Първото нещо, което ми дойде наум, беше да ѝ окажа първа помощ. Тъй като веднага изпъна краката си нагоре, тя не можеше да диша. Беше припаднала, така че опитах късмета си. Очите на чайката започнаха да се мърдат, така че продължих. След това тя се посъвзе още малко, така че ѝ дадохме вода. Наблизо имаше лекарски екип, така че им я занесох със собствените си ръце. Чух, че вече е на крака, но и че има проблем с крилата. Предприех първата помощ като рефлекс, преди това не съм имал обучение по тази тема. Изпуснахме титлата, но е прекрасно, че успях да помогна за спасяването на живот. Това беше по-важно от титлата”, разказа той.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кокошката🐔🐔🐔

    7 0 Отговор
    Браво на Човека с главна буква, шапки долу пред Доброто. Чайката е в сигурни ръце 🙏🙏🙏

    00:48 25.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове